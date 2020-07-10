«Аммоний» будет погашать долг в 111,7 млрд рублей 5 лет

Выяснились условия мирового соглашения менделеевского завода удобрений с кредитором

Фото: Максим Платонов

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и миллиардер Роман Троценко, ставший инвестором многострадального менделеевского завода удобрений АО «Аммоний», наконец ударили по рукам. Они подписали мировое соглашение. «Реальному времени» стали известны условия этого соглашения, которое, как ожидается, в пятницу утвердит татарстанский арбитраж и затем прекратит дело о банкротстве предприятия. По условиям мировой, 111,7 млрд рублей долга «Аммоний» будет выплачивать 5 лет, причем, основная нагрузка придется на 2025 год.

Рассрочка уплаты долга по 2025 год

Решение проблемы многострадального менделеевского завода удобрений АО «Аммоний» вышло на финишную прямую. Мировое соглашение инвестора предприятия с кредитором заключено.

«Историческое» собрание кредиторов АО «Аммоний» состоялось 6 июля. Собственно, на нем присутствовал один-единственный кредитор менделеевского завода удобрений — госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Как стало известно газете «Реальное время», мировую со стороны завода удобрений подписал гендиректор Дмитрий Макаров, со стороны кредитора — первый зампредседателя «ВЭБ.РФ», член правления Михаил Кузовлев.

Как сообщили нашему изданию на самом предприятии, этому предшествовало одобрение сделки на внеочередном собрании кредиторов АО «Аммоний» 2 июля.

По условиям мировой предприятие будет погашать 111,7 млрд рублей ($1,5 млрд) долга в течении пяти лет, до июня 2025 года. Только теперь уже не ВЭБ.РФ, а КАО «Азот» Романа Троценко, который выкупил его долги. Отсюда такие льготные условия его «возврата». При этом уплата большей части этой суммы придется как раз на последний год.

Сегодня упомянутое мировое соглашение будет представлено Арбитражному суду Татарстана. В том случае, если он его утвердит, в деле о банкротстве «Аммония» будет поставлена точка.

Сегодня упомянутое мировое соглашение будет представлено Арбитражному суду Татарстана. Фото Максима Платонова

В соответствии с планом набсовета под председательством Медведева

План спасения одного из важнейших стратегических предприятий Татарстана разрабатывался на протяжении длительного времени. Год шел поиск инвестора.

На актив претендовало несколько игроков, включая «Лукойл». Однако, в конкурсе, проводимом для «ВЭБ.РФ» «Газпромбанком», победило КАО «Азот» Романа Троценко.

В августе 2019 года наблюдательный совет госкорпорации «ВЭБ. РФ» под председательством Дмитрия Медведева принял решение об одобрении договоров цессии принадлежащих «ВЭБ.РФ» прав по кредитным соглашениям с АО «Аммоний» и продаже 100-процентного пакета акций предприятия КАО «Азот».

Подписание этих соглашений стало возможно лишь 29 июня нынешнего года. Однако, они вступят в силу только после того, как мировое соглашение утвердит суд.

«Аммоний» обрел надежного стратегического партнера»

Ранее «ВЭБ.РФ» выразил газете «Реальное время» надежду на то, что мировое соглашение в рамках процедуры банкротства завода «позволит ускорить процесс восстановления платежеспособности предприятия и дальнейшего восстановления его деятельности».

«Принимая во внимание, что ранее структуры КАО «Азот» выкупили 100 процентов акций АО «Аммоний», он обрел надежного стратегического партнера», — заявляет гендиректор менделеевского завода удобрений Дмитрий Макаров.

Роман Троценко заявлял СМИ о готовности инвестировать в «Аммоний» в ближайшие 2 года 12 млрд рублей. Фото kremlin.ru

Руководитель предприятия также полагает, что эта поддержка позволит не только прекратить процедуру банкротства предприятия, но и даст ему возможность развиваться, инвестировать и уверенно смотреть в будущее.

В сентябре 2019 года, глава СДС «Азот» Роман Троценко заявлял СМИ о готовности инвестировать в «Аммоний» в ближайшие 2 года 12 млрд рублей.

Крылья подрезала девальвация рубля

Об «Аммонии» впервые заговорили еще в мае 2009 года, когда в ходе визита тогда еще премьер-министра Владимира Путина в Японию был подписан меморандум о намерениях в сфере реализации проекта строительства нового комплекса на базе Новоменделеевского химического завода.

В 2010 году в присутствии двух президентов — Дмитрия Медведева и Рустама Минниханова — был подписан контракт для реализации проекта между ОАО «Аммоний» и консорциумом в составе MHI, Sojits Corporation и China National Chemical Engineering Co. Через 6 лет завод запустили при участии уже президента Путина, вложив $2,1 млрд — это были средства «ВЭБ», которые тот привлек у японских банков. Предполагалось, что инвестиции окупятся к середине 2025 года.

Мощность первой очереди завода удобрений составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Выручка в 2016 году составила 14,2 млрд рублей, в 2017 — 16 млрд, в 2018 — 18,2 млрд рублей.

Ринат Ханбиков заявлял о намерении построить еще и вторую очередь завода. Фото Максима Платонова

Председатель совета директоров ОАО «Аммоний», депутат Госсовета РТ Ринат Ханбиков заявлял о намерении построить еще и вторую очередь завода. Однако из-за резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах завод не смог обслуживать кредиты, накапливая долги. Уже в 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, в 2018 году должен был погасить еще около $155 млн, в 2019-м — все $600 млн.

Лишь один год — 2016-й — завод удобрений был прибыльным. В 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд. К тому моменту на предприятии лежал груз возврата 82,8 млрд рублей долгосрочных заемных средств и еще 34,4 млрд рублей краткосрочных.

