Кому принадлежат торговые центры Татарстана-2
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Газета "Реальное время" на основе данных минземимущества РТ и Росреестра составила новый рейтинг крупнейших рантье торговых площадей Татарстана. В этом исследовании учтены изменения по «кадастровому налогу» для девелоперов торговой недвижимости.
Предыдущий рейтинг можно посмотреть здесь
- Аналитика 21 марта, 07:00 8 Рейтинг «Реального времени»: владельцы самых дорогих торговых центров Казани «Мега» подорожала на 1 млрд рублей, а «Корстон» подешевел на 300 млн рублей. Часть 5
- Аналитика 17 марта, 07:00 7 Рейтинг «Реального времени»: крупнейшие банки-залогодержатели торговых центров Татарстана
- Аналитика 15 марта, 07:00 15 Рейтинг главных торговых рантье: вылет Латыповой, взлет Зубарева и «счастливое число» Семина 20 крупнейшим арендодателям принадлежит 1,16 млн кв. м, или 64,4%, всего рынка аренды торговых площадей Казани