Новости

17:18 МСК
Новости раздела

​Кому принадлежат торговые центры Татарстана-2

Сюжет 5 материалов
​Кому принадлежат торговые центры Татарстана-2
Фото: imperiasumok.ru

Газета "Реальное время" на основе данных минземимущества РТ и Росреестра составила новый рейтинг крупнейших рантье торговых площадей Татарстана. В этом исследовании учтены изменения по «кадастровому налогу» для девелоперов торговой недвижимости.

Предыдущий рейтинг можно посмотреть здесь

Читайте также