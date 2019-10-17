Рустам Минниханов: «25 процентов предприятий работают не только без прибыли, а с убытком!»

В республиканском кабмине отчитались об исполнении бюджета в части налогов и сборов за 9 месяцев года

Налоговая задолженность в Татарстане снизилась на миллиард рублей, сообщил сегодня Рустам Минниханов, открывая республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев года. О том, благодаря каким «резервам» пополняется республиканская казна, где еще «прячутся» деньги от налоговых и финансовых инспекторов и какие задачи считает первоочередными для руководства профильных ведомств президент Татарстана, читайте в репортаже «Реального времени».

Дефицит позитиву не помеха



— Бюджет пока сформирован с дефицитом более трех миллиардов рублей, — отметил президент Татарстана в начале совещания, — но, несмотря на все сложности и опасения, мы пока сохранили все программы, которые начали [реализовывать] в предыдущие годы, и есть ряд программ, которые мы начинаем.

Среди программ, к реализации которых республика успешно приступила, невзирая на сложности, Рустам Минниханов выделил программу развития здравоохранения республики, предусматривающую капремонт медицинских стационаров, программу развития физкультуры и спорта, включающую строительство спортивных объектов, программы, направленные на развитие образования и культуры. Он отметил, что это, в частности, результат успешной «работы наших налоговых органов».

Президент призвал глав муниципальных районов республики продолжить работу по снижению налоговой задолженности:

— Это тоже ваши доходы! — и добавил, что также необходимо обратить внимание на реализацию национальных проектов. — Люди должны почувствовать, что национальные проекты дают позитив.

Президент призвал глав муниципальных районов республики продолжить работу по снижению налоговой задолженности

Не было бы нефти, плакал бы бюджет

— За 9 месяцев 2019 года в доходную часть консолидированного бюджета республики поступило 228,3 млрд рублей, это на 12 процентов больше по сравнению с уровнем 2018 года, — отчитался по доходной части бюджета руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

Он уточнил, что из федерального бюджета за этот период поступило 21,6 млрд рублей, или 61% от годового плана. 68% собранных в Татарстане налогов ушло в федеральный бюджет, а 32% — в консолидированный бюджет республики.

— Несмотря на снижение цены на нефть, почти 60 процентов налоговых поступлений приходится на добычу полезных ископаемых, — подчеркнул докладчик.

Как сообщил Марат Сафиуллин, бюджет республики по итогам 9 месяцев исполнен на 194,9 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 171,5 млрд рублей. Собственные доходы местных бюджетов мобилизованы в сумме 34,3 млрд рублей, а поступление налога на прибыль за девять месяцев составило 73,9 млрд рублей.

Доходы списали в расходы

Глава республиканской налоговой сообщил, что в бюджет Татарстана поступило 56,3 млрд рублей налогов на доходы физических лиц, при этом по сравнению с сентябрем 2018 года поступления выросли на 8,3%. Он отметил, что лиц, «незаконно минимизирующих отчисления в бюджет», то есть попросту уклоняющихся от уплаты налогов, не становится меньше, и с этим ведется борьба:

— За девять месяцев текущего года сумма неправомерных расходов снижена нами почти на 200 миллионов рублей. Озвученная цифра говорит о необходимости проведения анализа по каждой компании…

По словам Сафиуллина, в результате согласительных процедур с начала года бюджет удалось пополнить на 837 млн рублей

Докладчик подчеркнул важность согласительных процедур при взыскании налоговых задолженностей: они «позволяют сохранить бизнес и увеличить поступления в бюджет». По словам Сафиуллина, в результате согласительных процедур с начала года бюджет удалось пополнить на 837 млн рублей, в том числе 562 млн — по мировым соглашениям компаний с налоговыми органами.

Зарплату карточка покажет

Марат Сафиуллин сообщил, что с начала года в консолидированный бюджет республики поступило 56,3 млрд рублей налогов на доходы физических лиц, при этом поступления от НДФЛ возросли к уровню прошлого года на 8,3%, а от страховых взносов — на 7,5%.

В целом глава налоговой службы положительно оценил усилия своего и смежных ведомств по выводу зарплат из тени, однако отметил, что в 7% организаций средняя зарплата ниже средней по отрасли минимальной оплаты труда:

— Особенно это касается таких отраслей, как строительство, торговля, транспортные услуги…

Еще 226 млн рублей, по словам Сафиуллина, его подчиненные нашли, изучая хитрости в зарплатных ведомостях работников различных организаций, до и после повышения им зарплаты. Нарушения нашли примерно на 2000 предприятий, а в бюджет поступило 226 млн рублей НДФЛ и 151 млн страховых взносов.

Помог выявить махинации с налогами и анализ банковских операций по зарплатным картам Сбербанка России — так обнаружились «факты перечисления предприятиями заработной платы физическим лицам, которые официально не работают». Это обеспечило в настоящий момент поступление налогов и страховых взносов от 242 налогоплательщиков на 100 млн рублей, но результаты по итогам года ожидаются значительно более высокими:

— В работе еще около 900 налогоплательщиков.

Марат Сафиуллин сообщил, что с начала года в консолидированный бюджет республики поступило 56,3 млрд рублей налогов на доходы физических лиц

Своя рука — владыка

Налоговая выявила предприятия, которые перечисляли своим учредителям денежные средства в качестве беспроцентных займов, не оформляя это документально и не делая налоговых отчислений. По итогам проверки было начислено 2 млн налогов, которые полностью поступили в бюджет.

7,2 млрд рублей поступлений ожидаются от налога на имущество физлиц за 2018 год — на 200 млн больше, чем в прошлом году. Срок уплаты налога — 2 декабря, 2,2 млн татарстанцев этот налог еще не уплатили.

Налоговая выявила, что свыше 2 тысяч жителей Татарстана попросту не декларируют свое многочисленное имущество — и уклоняются от уплаты в бюджет крупных сумм. Благодаря усилиям инспекторов 224 из них уже отчитались за имущество и заплатят в общей сложности 104 млн рублей налогов.

— Мы эту работу доведем до логического завершения, — пообещал Марат Сафиуллин.

К числу требующих особого внимания налоговиков он отнес и самозанятых. На сегодня свыше 37 тысяч из них зарегистрировались и платят налоги, однако не зарегистрировалось немало тех, кто получает доходы от сдачи в аренду имущества, занятий репетиторством, медицинской помощью на дому, автоперевозками и тому подобным.

Общий объем финансирования мероприятий по линии национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 25,7 млрд рублей, доложил Радик Гайзатуллин

Кто тут тратить не умеет?

Общий объем финансирования мероприятий по линии национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 25,7 млрд рублей (18,1 млрд рублей — средства федерального бюджета, 7,6 млрд рублей — средства бюджета республики), доложил участникам совещания министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Он уточнил, что за 9 месяцев 2019 года на реализацию нацпроектов было направлено 15,3 млрд рублей, из которых успели освоить 14,4 миллиарда.

По четырем министерствам освоение составило менее 20%, подчеркнул он, не называя ведомств. На быстро мелькнувшем на экране слайде удалось прочитать: это Министерство цифрового развития (освоено 0%), Минпромторг (16%), Минспорта (16,4%) и Минстрой (18,5%). Лидерами же стали Минэкономики и Минобразования, освоившие свыше 90% выделенных средств.

А руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан Рустам Нуриахметов сообщил, что Федеральным казначейством сейчас разрабатывается система мониторинга национальных проектов в режиме реального времени, так что скоро вся информация о них будет аккумулироваться на едином информационном ресурсе.

Не по плану

Закрывая совещание, президент Татарстана посоветовал руководителям профильных ведомств обратить внимание прежде всего на налог на прибыль:

— Это основной наш источник доходов, и, конечно, очень важно, чтобы мы четко отслеживали все предприятия. Вот здесь 160 предприятий снизили свою прибыль — это фактически больше, чем 9 миллиардов рублей! Более того, 25 процентов предприятий работают не только без прибыли, а с убытком. Это потенциальные кандидаты в банкроты! Это потерянные рабочие места, потерянное имущество, обманутые акционеры, в том числе и государство…

Закрывая совещание, президент Татарстана посоветовал руководителям профильных ведомств обратить внимание прежде всего на налог на прибыль

Еще один важный аспект, по мнению Рустама Минниханова, — это налог на доходы физических лиц:

— Не достигли плановых показателей Агрыз, Арск, Заинск, Казань. Внимательно надо проанализировать — какие причины, в чем? По каждому из них должна быть ясная картина.

Далее президент повел речь о необходимости продолжения работы по легализации теневой зарплаты, в том числе через регистрацию самозанятых. А на предприятиях посоветовал обратить внимание на темпы роста не только зарплаты, но и производительности труда — как фактора дальнейшего развития предприятий.

Рост зарплаты не должен ни опережать рост производства, ни замедляться по отношению к нему, подчеркнул Минниханов:

— Фонд оплаты труда, материальное стимулирование — важный фактор закрепления кадров, дальнейшего развития предприятия. За этой темой тоже нужно внимательно следить, — сказал президент и поручил контроль за этим министру труда, занятости и социальной защиты Эльмире Зариповой и «другим отраслевым министерствам»

— Есть некоторые вопросы по земельному налогу, — отметил также Рустам Минниханов. — Ряд районов: Азнакаевский, Арский, Буинский, Бугульминский, Зеленодольский, Лениногорский, Муслюмовский, Нижнекамский, Тетюши и Набережные Челны — здесь надо проанализировать причины, по которым они не достигли плановых показателей.

Рост зарплаты не должен ни опережать рост производства, ни замедляться по отношению к нему, подчеркнул Минниханов

«Обратите внимание!»

Президент Татарстана потребовал «внимательно посмотреть» на расходование средств, поступающих из федерального бюджета, и средств на реализацию национальных проектов и призвал соответствующие ведомства «очень аккуратно работать» и не нарушать сбалансированности бюджета ради того, чтобы быстрее решить какие-то отдельные задачи:

— Особенно это касается нацпроектов, — предостерег он и добавил: — Хочу обратить внимание на работу Счетной палаты. Нарушений выявлено почти на 7 миллиардов. Хотя в процессе работы на 95 процентов они устранены, тем не менее они есть. Это тоже или профессиональная непригодность работников, или беспечность!