В Татарстане разрешили нарушать самоизоляцию самозанятым. Но не всем

«Новобранцев», желающих схитрить, отфильтровали сроками давности

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане разрешено возобновить работу самозанятым гражданам. Зарегистрироваться в качестве самозанятого несложно — это занимает буквально 5 минут. Поэтому сначала власти опасались, что этим будут пользоваться хитрые казанцы, чтобы беспрепятственно гулять по улицам. Но решение было найдено после совещания с самозанятыми, которое в онлайн-формате провел на прошлой неделе Рустам Минниханов. В Татарстане в итоге ввели «срок давности» по регистрации и, более того, учли фактор уплаты налогов. Для действующих самозанятых, которые зарегистрировались не вчера и реально платят налоги, ввели отдельную опцию в сервисе цифровых пропусков.

Из дома выпустят только тех самозанятых, кто стал ими до коронавируса

Режим самоизоляции будет облегчен только для тех самозанятых, кто вошел в этот режим до прихода коронавируса — кто хотя бы раз заплатил налог в 2019 или в 2020 году. Так нам пояснили в Минэкономики РТ. Изначально в руководстве республики мнения относительно «вольной» для самозанятых разделились: были серьезные опасения по снятию ограничений для них, так как под этой «шапкой» может сейчас зарегистрироваться кто угодно — через мобильное приложение буквально за пять минут. Пришлось отфильтровать «новобранцев», введя требование о перечислении хотя бы один раз налога на профессиональный доход. Напомним, он начисляется один раз в месяц. И в эти дни как раз рассчитывается за март.

Самозанятым разрешили передвигаться по городу по своим бизнес-надобностям по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. «7 апреля Рустам Нургалиевич по видеосвязи проводил встречу с предпринимателями, которые пожаловались, что не имеют возможности оказывать услуги. Сейчас они испытывают большие сложности, так как их доход идет «с колес», а подушки финансовой безопасности, как у остальных, просто нет. Поэтому было принято решение их поддержать и разрешить им работать. Поручение ввести дополнительные функции было дано в тот же день, 7 апреля», — рассказали в ведомстве.

Фото tatarstan24.tv

Как получить цифровой пропуск самозанятого



Специально для самозанятых в систему цифровых пропусков ведена новая опция выхода из дома. Чтобы получить цифровой пропуск, им предлагается выбрать одну из четырех целей, сообщили в Министерстве экономики РТ.

Курьерская доставка — если вам нужно доставить вашу продукцию или вы работаете курьером. Проезд к производственному помещению — если вам необходимо добраться до места вашего производства. Закупка материалов/сырья — если вам необходимо доехать до места приобретения товаров, без которых ваша деятельность невозможна. Оказание услуг такси — если вы работаете таксистом.

Иначе говоря, возобновить работу в условиях всеобщей самоизоляции могут предприниматели всех видов деятельности без ограничений, пояснили в Минэкономики РТ. Для этого они должны зарегистрироваться в электронной системе пропусков на портале covid19.tatarstan.ru, создать личный кабинет. В нем надо будет указать не только персональные данные, но и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Электронный пропуск будет действовать только один день — с 8 утра до 20 часов.

Больше всего свободы для передвижения получили таксисты. По словам представителя Минэкономики, они могут ездить свободно 12 часов. В Минэкономики пояснили, что большая часть самозанятых работает как раз в этой сфере. Они обязаны работать в масках, в перчатках и иметь антисептические растворы. Ответственность за безопасность здоровья пассажира им придется брать на себя в рамках нового законодательства, хотя проверить водителя могут на дороге патрули ГИБДД, пояснили «Реальному времени» в Минэкономики РТ.

Больше всего свободы для передвижения получили таксисты. Фото Максима Платонова

Для остальных лимит — 2 часа. За это время они могут добраться до работы или, скажем, забрать заказанные расходные материалы.



Напоминаем, в республике продолжает работать горячая линия по вопросам оформления цифровых пропусков. Консультацию вы можете получить в контакт-центре по единому номеру: 8-800-250-90-33. Кроме того, подробную информацию об оформлении пропусков можно найти на портале covid19.tatarstan.ru.