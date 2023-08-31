В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Он приурочен к 80-летию нефтедобычи в республике.

С приветственным словом выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил гостей из зарубежных стран за внимание к форуму.

В форуме принимают участие 180 компаний, представители 27 регионов России и пяти стран — Китая, Белоруссии, Узбекистана, Камеруна и Азербайджана. Также на мероприятии находятся делегации из Турции, Казахстана, ОАЭ, Бахрейна, Экваториальной Гвинеи и других государств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Форум будет длиться до 2 сентября. В его рамках в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет выставка TatOilExpo 2023, одно из крупнейших событий в российской нефтегазохимической индустрии. В интервью «Реальному времени» Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо», рассказал, что ждет ее посетителей и участников, какие страны ожидаются в числе гостей, как поучаствовать в важнейших мероприятиях, запланированных на полях форума и выставки.



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Айрат Назипов