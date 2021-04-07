РК «Ривьера» пойдет под снос для строительства жилых высоток
Морально устаревший развлекательный комплекс закроется после майских праздников — навсегда
Неожиданную причину отказа в бронировании мероприятий на лето стали сообщать казанцам в недавно проданном РК «Ривьера». Клиентам возвращают деньги, поскольку развлекательный комплекс скоро якобы пойдет под снос. «Реальному времени» в заведении подтвердили скорое закрытие. Новый собственник здания и земли под ним — петербургская компания Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна — не стал опровергать информацию о демонтаже, пообещав рассказать подробности проекта позднее. Между тем брокеры считают снос наиболее оптимальным решением для морально устаревшего комплекса, состояние которое в последние годы лишь усугубилось в условиях банкротства. Почему бизнес в здании стал бесперспективным, а на его месте скоро может вырасти жилой комплекс, — подробнее в нашем материале.
«Весь развлекательный комплекс сносят»
Родители одиннадцатиклассников одной из казанских школ недавно получили отказ в проведении выпускного вечера в концерт-холле «Эрмитаж», который находится в РК «Ривьера». Пришлось срочно менять планы.
— Уважаемые родители! Произошли изменения по дате и месту проведения выпускного вечера. Сообщили, что «Эрмитаж» в июне сносят, будут строить что-то другое. Они всем возвращают деньги. В связи с этим был забронирован «Корстон» на 28.06.2021.
— Да, все так. Весь развлекательный комплекс сносят, — уточнили члены родительского комитета.
Корреспондент «Реального времени» убедился в правдивости информации, попробовав под видом клиента сделать бронь в «Эрмитаже». Однако в заведении сообщили, что заказы на проведение мероприятий больше не принимают.
— Мы закрываемся 15 мая, навсегда, — сообщили сотрудники администрации концерт-холла «Ривьеры».
Собственник: подробности «через некоторое время»
Здание развлекательного комплекса было выкуплено с торгов в декабре прошлого года питерским ООО «Кравт Инвест» (входит в ГК Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна). Его продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости — за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 млн. Уже тогда, сразу после продажи, эксперты рынка недвижимости делали заявления о целесообразности сноса морально устаревшего здания. Поэтому известие о демонтаже РК «Ривьера» выглядит закономерным в этой связи.
«Реальное время» направило запрос в пресс-службу группы компаний Kravt Invest с просьбой рассказать о планах собственника по развитию территории. Вопросам о сносе «Ривьеры» здесь не удивились, не опровергнув информацию о демонтаже, но от подробностей воздержались.
— К сожалению, на данный момент никаких комментариев не даем. Благодарим за интерес к проектам компании и обещаем выслать вам пресс-релиз, дать индивидуальный комментарий на эту тему через некоторое время, — пообещали в компании.
Жилье важнее развлечений?
Не само здание площадью в 22,7 тыс. кв. м, а 2,7 гектара земли под ним на берегу Казанки считают главной ценностью объекта и другие эксперты в области недвижимости. В частности, потому что на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 развлекательная индустрия переживает сложные времена.
Гиззатовой видится рядом с отелем «Ривьера» здание большей этажности, чем существующее: «Чем выше здание, тем выгоднее собственнику. Однако, по какому пути собственники пойдут в этом случае, мне трудно судить».
Владимир Шайхиев выразил сомнение, что собственник участка и здания может пойти на снос развлекательного комплекса и перевод земельного участка в другую категорию, чтобы строить жилые дома.
«Ривьера» не доживет до 15-летия?
Развлекательный комплекс «Ривьера» открылся в октябре 2006 года — на церемонии присутствовали тогда еще премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов и нынешний вице-премьер Российской Федерации, а тогда глава республиканского минстроя Марат Хуснуллин. Почетным гостям демонстрировали весь комплекс развлечений: кинотеатр «IMAX», ночной клуб «Эрмитаж», который позиционировался как клуб европейского уровня, несколько кафе-баров, суши-бар, боулинг и зону игровых симуляторов. Потом почетные гости поужинали в самом крутом на тот момент круглом ресторане комплекса с видом на Казанку — в «Панораме».
В 2011 году «Эрмитаж» полностью поменял формат — перестал существовать как ночной клуб и превратился в «концерт-холл». При этом был кардинально изменен интерьер заведения, рассчитанного на прием до 2 500 гостей, зрителей концерта в «танцевальном» формате без рассадки. Либо 900 гостей при условии их рассадки, либо 500 гостей, если речь идет о светском приеме с фуршетом или свадьбе по-европейски.
Однако, судя по весьма противоречивым отзывам в Интернете, не все посетители высоко оценили достижения обновленного «Эрмитажа». Часть гостей предъявляла претензии к качеству еды, звуку на концертах, тесноте и очередям в гардеробе.
«Продают билеты в количестве, превышающем скромные возможности концертного зала», «Не соблюдены требования по безопасной рассадке» — это одни из последних отзывов.
«Кравт Инвест»: вчера убытки — завтра гостиницы?
Принадлежащее на 90% депутату Заксобрания Камчатской области и совладельцу крупной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорю Евтушку и на 10% девелоперу Валерию Кравцуну казанское ООО «Таткравтинвест» было зарегистрировано в Казани в 2018 году. Основным видом деятельности микропредприятия со среднесписочным составом работников на конец 2019 года является строительство жилых и нежилых зданий. По данным «Спарк-Интерфакс», компания с уставным капиталом в 50 тыс. рублей завершила 2019 год с чистым убытком в 19,4 млн рублей и выручкой от продажи в 588 тысяч.
Петербургская группа компаний Kravt Invest, в которую входит ООО «Таткравтинвест», занимается строительством отелей и управлением ими. В Татарстане питерцы вложили 1,8 млрд рублей в строительство отеля на 250 номеров рядом с казанским аэропортом — на условиях частно-государственного партнерства. В январе 2020 года было также объявлено о планах строительства отеля в «Иннополисе».
Основным бенефициаром Петербургского ООО «Кравт Инвест» является Ксения Игоревна Евтушок, Валерию Кравцуну принадлежит 1/3 компании, а Игорю Евтушку — символические 4%. ООО «Кравт Инвест» занималось арендой и управлением недвижимостью, а также, по данным «Спарк-Интерфакс», переживало в 2019 году не лучшие времена (более поздних данных на ресурсе не представлено). Фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей имела на конец 2019-го выручку от продажи в 3,1 млн рублей и закончила год с чистым убытком, превышающим 85 млн.
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