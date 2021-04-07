РК «Ривьера» пойдет под снос для строительства жилых высоток

Морально устаревший развлекательный комплекс закроется после майских праздников — навсегда

Неожиданную причину отказа в бронировании мероприятий на лето стали сообщать казанцам в недавно проданном РК «Ривьера». Клиентам возвращают деньги, поскольку развлекательный комплекс скоро якобы пойдет под снос. «Реальному времени» в заведении подтвердили скорое закрытие. Новый собственник здания и земли под ним — петербургская компания Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна — не стал опровергать информацию о демонтаже, пообещав рассказать подробности проекта позднее. Между тем брокеры считают снос наиболее оптимальным решением для морально устаревшего комплекса, состояние которое в последние годы лишь усугубилось в условиях банкротства. Почему бизнес в здании стал бесперспективным, а на его месте скоро может вырасти жилой комплекс, — подробнее в нашем материале.

«Весь развлекательный комплекс сносят»



Родители одиннадцатиклассников одной из казанских школ недавно получили отказ в проведении выпускного вечера в концерт-холле «Эрмитаж», который находится в РК «Ривьера». Пришлось срочно менять планы.



— Уважаемые родители! Произошли изменения по дате и месту проведения выпускного вечера. Сообщили, что «Эрмитаж» в июне сносят, будут строить что-то другое. Они всем возвращают деньги. В связи с этим был забронирован «Корстон» на 28.06.2021.

— Да, все так. Весь развлекательный комплекс сносят, — уточнили члены родительского комитета.



Корреспондент «Реального времени» убедился в правдивости информации, попробовав под видом клиента сделать бронь в «Эрмитаже». Однако в заведении сообщили, что заказы на проведение мероприятий больше не принимают.

— Мы закрываемся 15 мая, навсегда, — сообщили сотрудники администрации концерт-холла «Ривьеры».

В «Эрмитаже» сообщили, что заказы на проведение мероприятий больше не принимают. Фото: kazanriviera.ru

Собственник: подробности «через некоторое время»



Здание развлекательного комплекса было выкуплено с торгов в декабре прошлого года питерским ООО «Кравт Инвест» (входит в ГК Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна). Его продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости — за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 млн. Уже тогда, сразу после продажи, эксперты рынка недвижимости делали заявления о целесообразности сноса морально устаревшего здания. Поэтому известие о демонтаже РК «Ривьера» выглядит закономерным в этой связи.



«Реальное время» направило запрос в пресс-службу группы компаний Kravt Invest с просьбой рассказать о планах собственника по развитию территории. Вопросам о сносе «Ривьеры» здесь не удивились, не опровергнув информацию о демонтаже, но от подробностей воздержались.

— К сожалению, на данный момент никаких комментариев не даем. Благодарим за интерес к проектам компании и обещаем выслать вам пресс-релиз, дать индивидуальный комментарий на эту тему через некоторое время, — пообещали в компании.

Не само здание площадью в 22,7 тыс. кв. м, а 2,7 гектара земли под ним на берегу Казанки считают главной ценностью объекта эксперты в области недвижимости. Фото: Максим Платонов

Жилье важнее развлечений?

— Место расположения «Ривьеры» уникально. Вид на Казанку, удобный транспортный узел и высокая плотность жилья вокруг, — говорит полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — Если рассматривать данный участок с точки зрения концепции наилучшего использования, то ресторанный комплекс и концертная площадка вряд ли бы стали самым высокодоходным решением. Поэтому я не удивлюсь, если новый собственник объекта решится на снос имеющихся строений и полную реновацию территории. Расходы на снос, вероятно, могут окупиться только в случае строительства жилья.

Не само здание площадью в 22,7 тыс. кв. м, а 2,7 гектара земли под ним на берегу Казанки считают главной ценностью объекта и другие эксперты в области недвижимости. В частности, потому что на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 развлекательная индустрия переживает сложные времена.



— Сейчас там наиболее выгодно иметь апартаменты, совмещенные с офисным центром, — считает генеральный директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — Учитывая кадастровую стоимость зданий, земельных участков и налоговое бремя, целесообразно перепрофилировать имеющиеся здания и сооружения, но в таких случаях зачастую бывает проще и дешевле все снести и построить новый объект. Ранее я уже говорила о том, что там вполне возможно строительство жилья, но, с учетом сегодняшних реалий, оно может быть реализовано как апартаменты — как «Одетт» на Черном озере.

Гиззатовой видится рядом с отелем «Ривьера» здание большей этажности, чем существующее: «Чем выше здание, тем выгоднее собственнику. Однако, по какому пути собственники пойдут в этом случае, мне трудно судить».



— Я бы оставил этот объект торгово-развлекательным центром, — высказал свою точку зрения заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — В Ново-Савиновском районе есть дефицит объектов развлекательной сферы. Там есть кинотеатры, но этого мало. «Эрмитаж» так же, как и «Арена», изжил себя как ночной клуб. Но, как вариант, возможна реконструкция — здание универсальное. Сделать там можно все, что угодно. Например увеличить площади за счет разделения помещения «Эрмитажа» по высоте на два уровня.

Владимир Шайхиев выразил сомнение, что собственник участка и здания может пойти на снос развлекательного комплекса и перевод земельного участка в другую категорию, чтобы строить жилые дома.



«Ривьера» не доживет до 15-летия?

Развлекательный комплекс «Ривьера» открылся в октябре 2006 года — на церемонии присутствовали тогда еще премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов и нынешний вице-премьер Российской Федерации, а тогда глава республиканского минстроя Марат Хуснуллин. Почетным гостям демонстрировали весь комплекс развлечений: кинотеатр «IMAX», ночной клуб «Эрмитаж», который позиционировался как клуб европейского уровня, несколько кафе-баров, суши-бар, боулинг и зону игровых симуляторов. Потом почетные гости поужинали в самом крутом на тот момент круглом ресторане комплекса с видом на Казанку — в «Панораме».

Ресторан «Панорама» был самым крутым на момент открытия комплекса. Фото: kazanriviera.ru

В 2011 году «Эрмитаж» полностью поменял формат — перестал существовать как ночной клуб и превратился в «концерт-холл». При этом был кардинально изменен интерьер заведения, рассчитанного на прием до 2 500 гостей, зрителей концерта в «танцевальном» формате без рассадки. Либо 900 гостей при условии их рассадки, либо 500 гостей, если речь идет о светском приеме с фуршетом или свадьбе по-европейски.

Однако, судя по весьма противоречивым отзывам в Интернете, не все посетители высоко оценили достижения обновленного «Эрмитажа». Часть гостей предъявляла претензии к качеству еды, звуку на концертах, тесноте и очередям в гардеробе.

«Продают билеты в количестве, превышающем скромные возможности концертного зала», «Не соблюдены требования по безопасной рассадке» — это одни из последних отзывов.

«Кравт Инвест»: вчера убытки — завтра гостиницы?

Принадлежащее на 90% депутату Заксобрания Камчатской области и совладельцу крупной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорю Евтушку и на 10% девелоперу Валерию Кравцуну казанское ООО «Таткравтинвест» было зарегистрировано в Казани в 2018 году. Основным видом деятельности микропредприятия со среднесписочным составом работников на конец 2019 года является строительство жилых и нежилых зданий. По данным «Спарк-Интерфакс», компания с уставным капиталом в 50 тыс. рублей завершила 2019 год с чистым убытком в 19,4 млн рублей и выручкой от продажи в 588 тысяч.

Казанское ООО «Таткравтинвест» на 90% принадлежит депутату Заксобрания Камчатской области и совладельцу крупной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорю Евтушку. Фото: kamchatinfo.com

Петербургская группа компаний Kravt Invest, в которую входит ООО «Таткравтинвест», занимается строительством отелей и управлением ими. В Татарстане питерцы вложили 1,8 млрд рублей в строительство отеля на 250 номеров рядом с казанским аэропортом — на условиях частно-государственного партнерства. В январе 2020 года было также объявлено о планах строительства отеля в «Иннополисе».

Основным бенефициаром Петербургского ООО «Кравт Инвест» является Ксения Игоревна Евтушок, Валерию Кравцуну принадлежит 1/3 компании, а Игорю Евтушку — символические 4%. ООО «Кравт Инвест» занималось арендой и управлением недвижимостью, а также, по данным «Спарк-Интерфакс», переживало в 2019 году не лучшие времена (более поздних данных на ресурсе не представлено). Фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей имела на конец 2019-го выручку от продажи в 3,1 млн рублей и закончила год с чистым убытком, превышающим 85 млн.