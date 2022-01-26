Андрей Турчак: «Татарстан становится локомотивом решения многих важных программ»

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам аудита в Татарстанском региональном отделении партии «Единая Россия» был снят с учета почти каждый десятый член партии, а это без малого 13 тысяч человек. Чистка омолодит татарстанское отделение, по мнению руководства ТРО ВПП, сделает его состав более боеспособным. Сегодня Татарстан — регион-локомотив по успешной реализации многих проектов, направленных на улучшение качества жизни людей, отметил на 34-й отчетно-выборной конференции отделения секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Сегодня «Единая Россия» отвечает за все, что происходит в стране

Принимая участие в работе конференции президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня «Единая Россия» занимает ведущую роль в политическом пространстве республики. Для реализации поставленных целей в Татарстанском региональном отделении единороссов сформирован профессиональный кадровый состав. Президент напомнил, что наше отделение ЕР является самым крупным в стране.

— Итоги работы находят свое отражение на результатах выборов. За представителей ЕР на выборах в Госдуму проголосовали 1,8 млн избирателей. За последние 5 лет мы избрали республиканский парламент, полностью сформировали районные и городские советы, выбрали депутатов Госдумы. На всех уровнях представительной власти партия имеет устойчивое большинство. В республике эффективно реализуются многие проекты и программы. Это и строительство комфортного жилья, и открытие новых школ, детских садов, объектов культуры, проводится модернизация больниц, строятся дороги. Сегодня «Единая Россия» отвечает за все, что происходит в стране, — отметил Минниханов.

Рустам Минниханов: «Сегодня «Единая Россия» отвечает за все, что происходит в стране»

Регулярная ротация как руководящий принцип правящей партии

Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, как главный докладчик, отметил, что ротация стала обязательной для всех руководящих уровней. За это время на местах появилось большое количество новых партийцев, прошедших «горнило» избирательных кампаний всех уровней. По мнению Мухаметшина это стало следствием открытой системы партийного голосования.

— К примеру, только в муниципальных праймериз 2020 года приняли участие более 11 тысяч человек, половина из которых впервые проявились в политической сфере. На треть обновился состав советов местного самоуправления. При этом сохранилась вовлеченность местных и первичных отделений в реализацию партийных и социальных проектов.

В Татарстане партийная деятельность, по его словам, органично соединяется с хозяйственной работой. Все главы городов и муниципальных районов являются секретарями местных отделений. Это принципиальное решение. Партийный менеджмент в основном лежит на плечах исполнительных секретарей и специалистов, при том что требования к ним весьма широки — от знания нормативно-правовой базы, хозяйственной деятельности, все увеличивающейся отчетности до навыков работы с информсистемами, соцсетями, организации приема населения, отметил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Только в муниципальных праймериз 2020 года приняли участие более 11 тысяч человек, половина из которых впервые проявились в политической сфере. На треть обновился состав советов местного самоуправления»

Местные политсоветы слабо контролируют работу первичных отделений

Халил Гиниятов, председатель Региональной контрольной комиссии, сообщил, что за отчетный период прошло 23 заседания Контрольно-ревизионной комиссии. За 2021 год в отношении 10 человек приостановлено членство и один человек исключен.

— Главная задача комиссии — это комплексные проверки местных отделений на предмет финансово-хозяйственной деятельности. Как правило, за год проверяется не менее 25% местных отделений. За прошедшие 5 лет было проведено 86 проверок. Цель таких проверок анализ политической ситуации в районах, качество партийной, агитационной работы. 23 декабря на заседании политсовета проанализирована ситуация, сложившаяся в местных партийных организациях.

Председатель комиссии отметил ряд серьезных проблем:

— Местные политсоветы слабо контролируют работу первичных отделений, формально действует институт кураторства, на общих собраниях первичек не рассматриваются вопросы избрания делегатов. В районах более чем по сотне партийных проектов проводится живая работа, но она практически никак не отражается в решениях местных политсоветов.

Халил Гиниятов: «В районах более чем по сотне партийных проектов проводится живая работа, но она практически никак не отражается в решениях местных политсоветов»

«Единая Россия» уходит в цифру

Уже сейчас ясно, что дальнейшее развитие оргструктуры будет завязано на использовании цифровых платформ. В доказательство этого тезиса Фарид Мухаметшин заявил, что информационно-коммуникационная система «Вся Россия» за 10 лет выросла в значимый инструмент «корпоративного» управления. И в подтверждение привел следующие цифры:

В республике в настоящий момент в нее внесено свыше трети членов и сторонников (53 184 или 35,5%).

На 100% заполнен модуль «Персоналии» по руководящему составу отделений и депутатам всех уровней.

В модуль «Фракции» занесена информация по 7 580 одномандатным избирательным округам на выборах в Госсовет РТ и органы МСУ.

— На основе этой мультимодальной базы привычными стали учет кандидатов, организация праймериз, мобилизация, работа с наблюдателями в период избирательных кампаний. Мы одними из первых стали применять в повседневной работе видеоселекторную связь, онлайн-конференции, электронный документооборот, — сообщил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия».

Татарстанское отделение широко представлено в соцсетях. Разветвленная сеть аккаунтов стала важным подспорьем в избирательных кампаниях 2018—2021 годов. Только в ходе последней размещено свыше 4,6 тысячи публикаций. В партийную медиаповестку широко вовлечен депутатский корпус, секретари местных отделений, сторонники, молодежь, налажено сотрудничество с блогерским сообществом республики, обратил внимание Мухаметшин.

Татарстанское отделение ЕР демонстрирует высокий уровень эффективности

Благодаря конструктивному взаимодействию ветвей власти, поддержке президента и правительства Татарстана, все поступившие наказы от населения — и это новшество пятилетки — теперь находят отражение в республиканских и муниципальных программах (дорожных картах) с конкретными сроками и финансированием из бюджета. Впервые опробовали этот механизм на выборах депутатов Госсовета и президента республики в 2019—2020 годах, собрали 8 846 наказов — исполнение «Дорожной карты» по ним приближается к 90%. По итогам думской кампании получили еще более 5,5 тысячи наказов (5 518).

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также отметил, что Татарстанское отделение сегодня — самое крупное в стране по численности членов партии и самое эффективное по своей деятельности. По его словам, республика традиционно представлена большой группой депутатов в Госдуме. А в самом Татарстане ЕР имеет устойчивые позиции не только в Госсовете, но и в органах местного самоуправления.

— Руководство ставит масштабные задачи по улучшению уровня жизни жителей республики, что для «Единой России» является безусловным приоритетом. Татарстан становится локомотивом решения многих важных программ, это ремонт учреждений здравоохранения, сельских клубов, оздоровительных лагерей, развитие общественных пространств. На территории республики эффективно работает программа «Наш двор», многие компоненты которой были востребованы и на федеральном уровне, — отметил Турчак.

Секретарем отделения вновь стал Фарид Мухаметшин

Делегаты конференции проголосовали по кандидатуре секретаря Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он избирается сроком на 5 лет на альтернативной основе. Всего было выдвинуто два кандидата — глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Секретарем регионального отделения абсолютным большинством голосов вновь был избран Фарид Мухаметшин. «Патриарх нашей партийной политики», — так Андрей Турчак охарактеризовал вновь избранного секретаря реготделения.

— Фарид Мухаметшин эффективно руководит региональным отделением на протяжении 20 лет, — подчеркнул Андрей Турчак, — За вашими плечами — не один избирательный цикл, не одна победа. Это ответственная работа, которой Фарид Мухаметшин занимается 24/7 и 366 дней в году. «Единая Россия» в глазах избирателей отвечает буквально за все, и важно помнить, что наша партия — это огромный ресурс президента, партия, которая реализует конкретные дела.

Делегаты конференции сегодня также обновили состав регионального политсовета и президиума, региональной контрольной комиссии.

Одна из лучших татарстанских школ включена в федеральную программу капремонта

До начала конференции Андрей Турчак и Фарид Мухаметшин посетили казанский лицей №131. В 2022 году согласно программе на ремонт должны были выделены 19,474 млн рублей федеральных средств и 12,983 млн рублей региональных (итого 32,457 млн). Здание лицея, открытого в 1961 году, сегодня не отвечает современным требованиям, которые предъявляются надзорными органами к образовательным организациям.

Лицей на протяжении всех лет своего существования является лидером

в Татарстане по числу победителей и призеров олимпиад и конкурсов различных уровней. Среди выпускников более 200 докторов наук и более 3 000 кандидатов наук. В последние несколько лет по результатам обязательных ЕГЭ (математика и русский язык) лицей занимает первое место в республике. Число желающих учиться в нем в несколько раз превышает возможности школы. Ежегодный конкурс при поступлении составляет от 3 до 5 человек на одно место.

В 2008 году лицей занесен во «Всероссийскую книгу Почета», в 2009 году включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В 2014, 2015, 2016, 2017 годах лицей вошел в топ-25 «Лучшие школы России».

1 / 54 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов