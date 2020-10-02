Сегодня Минниханов встретится с призерами 8-го национального чемпионата «Молодой профессионал»

Сегодня в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов в очной форме поблагодарит финалистов конкурса профессионального мастерства и вручит награды татарстанским призерам 8-го национального чемпионата «Молодой профессионал», который прошел с 6 по 21 сентября, рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

В этом году формат соревнований был заменен на онлайн-режим. Там, где невозможна была дистанционная форма, эксперты оценивали конкурсантов в центрах управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани.

realnoevremya.ru

Финал прошел по 211 компетенциям и стал самым масштабным в истории WorldSkills. В нем приняли участие более 3 тысяч конкурсантов, которых оценивали более 700 экспертов. От Татарстана было 206 участников в 58 компетенциях на 45 площадках в республике, 24 из которых работали в Казани.

21 сентября в Москве состоялось награждение и церемония закрытия конкурса. В зачете региональных сборных субъектов России диплом и кубок 1-й степени получил Татарстан. 169 конкурсантам от республики вручили медали разного достоинства.