Кадры решают: ключевой темой коллегии Минпромторга стала профподготовка

«Казаньоргсинтез» представил свои наработки по обучению и привлечению специалистов

Фото: Максим Платонов

Впервые за всю историю деятельности Министерства промышленности и торговли Татарстана его итоговая коллегия состоялась не в Казани. Местом, где были озвучены ключевые производственные и финансово-экономические результаты деятельности предприятий республики, стала ОЭЗ «Алабуга». Впрочем, говорили больше не об успехах, а о том, что предстоит сделать для того, чтобы иметь возможность добиться гораздо большего: развитии отраслевых кластеров и особенно — кадрового потенциала региона. Свои наработки привезли и представители бизнеса. Подробности — в материале «Реального времени».

Промышленному комплексу Татарстана не хватает 27,7 тыс. пар рабочих рук

Проблема дефицита специалистов в республике поднимается не впервые. Но именно на государственном уровне, с участием президента, масштабное обсуждение состоялось в середине декабря прошлого года. Тогда вопросу посвятили очередное заседание Совета безопасности РТ. И именно там прозвучали цифры, характеризующие масштаб проблемы: 27,7 тыс. человек не хватает промышленному комплексу Татарстана уже сейчас. И эта цифра продолжает расти.

На государственном уровне вопрос подготовки специалистов для промышленности был поднят на Совбезе РТ 15 декабря 2021 года. Фото: tatarstan.ru

Причем не хватает не просто рабочих, но специалистов, получивших среднее или высшее профессиональное образование и готовых, а главное — способных справиться с современным высокоточным оборудованием прошедших глубокую модернизацию и продолжающих активно развиваться предприятий нефтяного, нефтеперерабатывающего, нефтегазохимического, машино-, самолето- и вертолетостроительного комплексов, компаний, строящих дома и корабли, создающих бытовую технику… Нехватка квалифицированных кадров наблюдается почти в любой отрасли.

Причинами, приведшими к ситуации, которую генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин коротко и емко охарактеризовал как «кадровый коллапс», называются демографический провал, отток мигрантов, переток рабочей силы в сферы с более высокими зарплатами, инфляция. Но в корне всего еще более глубокая проблема. Ее озвучил президент республики:

— Сложились серьезные противоречия между запросами молодежи и тем, что она может предложить в плане профессиональных компетенций, — ясно дал он понять суть кадровой проблемы. — По оценке промышленных предприятий, половина выпускников СПО получают крайне низкий уровень квалификации и абсолютно не готовы работать на производстве, — добавил Рустам Минниханов.

Сергей Когогин назвал ситуацию на рынке труда «кадровым коллапсом». Фото: tatarstan.ru

Насущные потребности предприятий абсолютно не перекрываются имеющимся потенциалом безработного населения. Все это серьезно тормозит создание новых и развитие действующих производств.

Тема кадрового голода вновь была поднята на коллегии. По словам министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова, экономика республики, как и России в целом, смещает акценты от развития отдельных предприятий к выстраиванию, как это называлось в советские времена, «территориально-производственных комплексов», или, если использовать нынешний лексикон, «кластеров». Основных в республике — четыре: нефтедобыча и нефтепереработка (с ядром — «Татнефтью»), химия (с двумя центрами — «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом»), автомобилестроение (КАМАЗ) и авиастроение (КАПО и КВЗ). Есть также восемь развивающихся кластеров. И в каждом из них имеет место нехватка квалифицированных сотрудников.

Проблема нехватки квалифицированных сотрудников и пути ее решения вновь были подняты главой Минпромторга РТ на коллегии министерства. Фото: Максим Платонов

Еще во время заседания Совета безопасности президентом Татарстана было отдано распоряжение подготовить специальную республиканскую программу кадрового обеспечения предприятий промышленности РТ. На коллегии Рустам Минниханов поручил ускорить работу в этом направлении.

Идет борьба за таланты

Об этом в своем выступлении заявил член правления ПАО «СИБУР Холдинг», председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Михаил Карисалов:

— Успех любого производства, вне зависимости от его масштабов, основывается на людях. В целом задача — построение организации, которая была бы самым лучшим работодателем, самым привлекательным. Но мы понимаем, что только количественным подходом этого вопроса не решить. Сегодня есть технические возможности для высокой автоматизации производственных процессов. Неизбежно на передний план выходят не количественные, а качественные показатели подготовки специалистов. Идет борьба за таланты, — отметил он.

Михаил Карисалов подчеркнул, что на передний план в вопросах кадрового обеспечения производств выходит качество подготовки специалистов. Фото: Максим Платонов

Многие из татарстанских компаний готовы подтвердить справедливость этого утверждения. Бывает так, что высококвалифицированный специалист расстается с предприятием, которому отдал не один десяток лет, и переходит к конкурентам, потому что там больше платят. А бывает и так, что человек просто оказался не на своем месте: отучился, получил профессию, пришел на завод и понял, что это не его. И не в последнюю очередь потому, что учили не тому, что нужно на конкретном предприятии. Последнюю проблему можно решить только в тесном взаимодействии производств — как заказчиков, и учебных учреждений — как исполнителей заказа на подготовку специалистов.

На выставке, что предваряла коллегию, свои экспозиции представили крупнейшие компании республики и ведущие вузы и ссузы Татарстана. «Казаньоргсинтез» готов был рассказать и о производственных достижениях, и о том, что делается для того, чтобы эти достижения было кому и поддерживать, и развивать.

— Особого дефицита кадров у нас нет, — поделился с журналистом «Реального времени» генеральный директор компании Фарид Минигулов и добавил: — Мы же одни из лучших работодателей в Казани. Те, кто умеет и хочет работать, приходят к нам. В том числе и за хорошей заработной платой.

В тесном взаимодействии

Причем люди приходят на «Казаньоргсинтез», уже точно зная, куда и почему хотят устроиться. Секрет в давнем и тесном сотрудничестве с ведущими высшими и средними специальными учебными учреждениями республики.

Фарид Минигулов рассказал о наработках «Казаньоргсинтеза» во взаимодействии с вузами и ссузами Татарстана. Фото: Максим Платонов

— Это Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова, КНИТУ, КФУ, Энергетический университет, Институт экономики, управления и права, а также другие вузы, — перечислил Фарид Минигулов.

В частности, специалистов-энергетиков готовит КГЭУ. И для строящейся ПГУ — тоже.

— По создаваемым новым энергетическим мощностям есть заказ на подготовку специалистов. Если предприятию необходим специалист какого-то узкого профиля, для какого-то конкретного оборудования — у нас действует целевая подготовка. Сама компания участвует в изменении программы подготовки будущих специалистов, будь это бакалавр или магистрант, — пояснил проректор по науке и коммерциализации Казанского государственного энергетического университета Игорь Ившин.

КГЭУ получил от «Казаньоргсинтеза» заказ на подготовку специалистов для новой ПГУ. Фото: Максим Платонов

Готовит специалистов для «Казаньоргсинтеза» на заказ и КНИТУ-КХТИ.

— Мы стараемся быть как можно ближе к производственникам. Для студентов с первых курсов организуются практики, чтобы учащиеся изучали именно реальное производство, не ограничиваясь лекциями. Это очень важный аспект: еще в процессе обучения человек знакомится с конкретным предприятием, после получения диплома он готов достаточно быстро быть вовлеченным в производственный процесс, — рассказал проректор по научной работе и инновациям КНИТУ-КХТИ Александр Копылов. И добавил, что, кроме того, существует практика привлечения действующих сотрудников предприятия в качестве преподавательского состава, а также представители индустрии приглашаются в государственные экзаменационные комиссии. В том числе и как председатели таких комиссий. «Они оценивают наших бакалавров и магистров именно как будущих сотрудников своих предприятий».

С КНИТУ-КХТИ у «Казаньоргсинтеза» сформированы программы как по подготовке, так и по переподготовке и повышению квалификации специалистами КОСа. Фото: Максим Платонов

Только в 2021 году практику на производствах «Казаньоргсинтеза» прошли более 700 учащихся профильных казанских вузов и ссузов. А еще в компании действует более 100 различных программ повышения квалификации.

— Это у нас непрерывный процесс. Очень много всевозможных, охватывающих практически весь спектр необходимой дополнительной подготовки курсов разной интенсивности и широкого спектра направлений: техника безопасности, подготовка по узким специальностям, по охране природы, охране труда, — пояснил генеральный директор «Казаньоргсинтеза».

Перенимать опыт

Много новаций приходит на татарстанские нефтехимические предприятия после объединения бизнесов ТАИФа и СИБУРа. В том числе и в вопросах подготовки профессиональных кадров.

Фарид Минигулов уверен: объединение бизнесов ТАИФа и СИБУРа придаст дополнительный импульс и процессам профподготовки специалистов объединенной компании. Фото: Азат Самигуллин

— Внутренняя ротация у СИБУРа очень сильно развита. Мы уже в эти процессы вовлекаемся, и это погружение станет еще глубже. Это и обмен специалистами, и инженерными кадрами, и по другим направлениям. В СИБУРе очень много всевозможных внутренних программ по обучению, по переподготовке. Где это необходимо, для обучения нанимаются специализированные организации. Где достаточно своих ресурсов — активно действуют своими силами. Вообще, система подготовки кадров, система резервирования кадров, система повышения квалификации в СИБУРе, я считаю, на очень хорошем уровне находится. И с точки зрения такого обмена опытом, я считаю, нам повезло, — поделился планами на обозримое будущее Фарид Минигулов.

Своими наработками в вопросах подготовки и переподготовки кадров «Казаньоргсинтез» также готов делиться. И с СИБУРом, и с другими компаниями. И в подтверждение этому — экспозиция, подготовленная к коллегии Минпромторга. К слову, вызвавшая серьезный интерес у приехавших на совещание представителей татарстанского бизнеса.