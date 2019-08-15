В Татарстане полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД и полицейским.



Так, за счет республиканского бюджета было приобретено 80 автомобилей, из них 35 Lada X-Ray для инспекторов ДПС и 45 Lada 4x4 для сельских участковых, сообщает пресс-служба президента.

«Вопросы безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью — это наша совместная работа, и республика всегда оказывала и будет оказывать вам всю необходимую поддержку», — заверил Минниханов.