Новости общества

16:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

15:58, 15.08.2019
В Татарстане полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД и полицейским.

Так, за счет республиканского бюджета было приобретено 80 автомобилей, из них 35 Lada X-Ray для инспекторов ДПС и 45 Lada 4x4 для сельских участковых, сообщает пресс-служба президента.

«Вопросы безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью — это наша совместная работа, и республика всегда оказывала и будет оказывать вам всю необходимую поддержку», — заверил Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров