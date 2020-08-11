«Мы и сами не верили»: как в Казани запустили новый корпус РКИБ

Опыт ударной стройки казанской инфекционки за 100 дней планируют мультиплицировать в других регионах России

В Казани открыли построенный в рекордные сроки второй корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. На презентацию уникального для страны проекта — возведенного на пустыре с нуля за 100 дней медучреждения на 500 коек — лично прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За ударную стройку Минниханов наградил главу строительной компании «Ак Таш» Газинура Ахметова орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Главврач РКИБ Марат Гатауллин получил от строителей символический «золотой ключ» от новой клиники. Как стало известно в ходе церемонии, на татарский проект корпуса «инфекционки» за 1,8 млрд рублей уже положили глаз другие регионы. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Второй корпус РКИБ разгрузит городские больницы



Торжественное открытие второй очереди Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова началось вечером — в Казани ждали визита ВИП-гостя — министра здравоохранения России Михаила Мурашко, и он вскоре прибыл. После 20-минутного обхода корпуса в компании президента Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина под аплодисменты сотни врачей РКИБ федеральный чиновник дал старт работе нового профильного медицинского центра.

— Это 22-й объект, который вводится в Российской Федерации в очень сжатые сроки, супертемпами. Возведение этого капитального объекта с оснащением заняло фактически 100 дней, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Важным сегодня является сохранение уровня медицинской помощи не только для пациентов с инфекционными заболеваниями, но и плановых, экстренных. Для этого необходимо разделить эти потоки. В этот период мы переводили койки, которые раньше использовались для лечения соматических заболеваний [под ковид-госпитали]. В общей сложности в республике сегодня развернуто 1 тысяча 900 коек. Новые медицинские организации, которые оснащены и сконструированы по самым современным требованиям, позволяют принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями и тем самым разгрузить и обеспечить плановую помощь всем остальным больным.

Как отметил Рустам Минниханов, с открытием нового корпуса РКИБ в штатный режим смогут полностью войти многие казанские и районные больницы республики, ранее переформатированные под ковид-госпитали. Как рассказывало «Реальное время», на возврат к профильной работе уже давно очень надеется коллектив травмацентра РКБ, сейчас полностью переформатированный под больницу для ковид-положительных. «Нам надо выходить на плановую медицинскую помощь», — подчеркнул президент.

Из рук президента Татарстана он получил высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

«Газинур, ты молодец! Мы и сами не верили»

— Вчера был профессиональный праздник, и к празднику наши строители в течение 100 дней справились с поставленной задачей — [возвели] этот прекрасный объект, с высоким качеством и большой скоростью. Он даже не похож на медицинский объект, а скорее, на приморский профилакторий. Аплодисменты нашим строителям! — объявил президент республики, повернувшись в сторону главы строительной компании «Ак Таш», взявшейся за возведение здания, Газинура Ахметова.

Из рук президента Татарстана он получил высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». «Газинур, ты молодец! Мы и сами не верили… Я ему сказал: «Если справишься, получишь высшую награду республики», — и он справился!» — говорил Минниханов.



Президентских благодарностей были удостоены также бригадиры и строители, возводившие стационар. Главврач РКИБ Марат Гатауллин, в свою очередь, получил из рук Газинура Ахметова символический «золотой ключ» от нового корпуса клиники.

Главврач РКИБ Марат Гатауллин, в свою очередь, получил из рук Газинура Ахметова символический «золотой ключ»

Как новую «инфекционку» возвели, открыли и показали федералам за 106 дней и 1,8 млрд рублей

Фактически работы на месте нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы стартовали 27 апреля — по соседству с главным зданием РКИБ на проспекте Победы на пустыре началась разработка котлована. Проект четырехэтажного здания в 17,5 тысячи «квадратов» выполнил «Татинвестгражданпроект», а за строительство объекта взялась компания «Ак Таш» Газинура Ахметова.

Анонсированной Рустамом Миннихановым задачей стал запуск второй очереди клиники за 100 дней. При этом типовой срок реализации подобного проекта в России составляет порядка 18 месяцев. Кратное уменьшение времени строительства власти планировали «отбить» за счет «мер по снижению административных барьеров».

9 июля стройку посетил даже премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув, что подобные проекты — «сплав технологий и оптимизации рабочих процессов», и назвав вторую очередь татарстанской РКИБ «примером для страны». Задача была выполнена: 5 августа, ровно через 100 дней после старта строительства, Госстройнадзор одобрил ввод в эксплуатацию нового корпуса РКИБ.

Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных

Общая стоимость второй очереди РКИБ, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей. Причем четверть этой суммы потребовалась на техническое оснащение: аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование и аппараты УЗИ. Все работы проводились за счет средств регионального бюджета.

Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных, при этом в случае резкого роста заболеваемости число мест на базе существующих мощностей может быть увеличено до 500, то есть более чем в два раза. На первом этаже госпиталя развернуто приемно-диагностическое отделение, блоки анестезиологии, реанимации, и обеззараживания отходов. Со второго этажа начинается так называемая «грязная зона», здесь разместились 20 одноместных палат, боксированные отделения и лабораторный корпус.

Сама новая больница представляет собой многопрофильный медицинский комплекс нового формата. Ключевой задачей для проектировщиков стала разработка планировки, которая бы позволила разграничить «чистые» и «грязные» зоны, чтобы свести к минимуму не только контакт пациентов с разными инфекциями между собой, но и «пересечения» медиков из «чистых» зон с изолированными пациентами с уже подтвержденным диагнозом. Все палаты во втором корпусе РКИБ выполнены в виде боксов. Принцип разделения потока больных реализован даже на амбулаторном этапе — этапе первичного приема.

Успешный проект по возведению с нуля и полному оснащению новой инфекционной больницы в Казани за 100 дней будет растиражирован в других регионах страны, рассказал Михаил Мурашко

Помимо этого, новая больница оснащена не только профильным оборудованием и площадями (смотровыми, реанимационными, палатами с ИВЛ, изоляторами, рентген-комнатами), но и кабинетами УЗИ, компьютерной томографии, операционными, что позволит лечить зараженных пациентов с другими недугами прямо в стенах РКИБ, не перевозя их в другие больницы.

Штат персонала практически уже набран, в новом корпусе, по данным Минздрава, будет трудиться порядка 150 квалифицированных врачей, большая часть из которых уже приступили к своим обязанностям и освоились на новом месте. В общей сложности коллектив обоих корпусов РКИБ составит около тысячи человек, включая младший медперсонал. Первые пациенты уже начали поступать в новый корпус инфекционной больницы накануне вечером в районе 21 часа по Москве — почти сразу же после завершения торжеств по случаю открытия.

Успешный проект по возведению с нуля и полному оснащению новой инфекционной больницы в Казани за 100 дней будет растиражирован в других регионах страны, рассказал в завершение церемонии, общаясь с прессой, Михаил Мурашко. «Сегодня уже есть регионы, которые обратились с вопросом о тиражировании», подчеркнул он, пока не уточнив, о каких именно субъектах страны идет речь.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов