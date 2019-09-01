Рустам Минниханов опубликовал архивное фото со своего первого Дня знаний

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram архивное фото со своего первого Дня знаний, который прошел в 1963 году.

В этот год Минниханов в возрасте 6 лет пошел в первый класс Лесхозской восьмилетней школы Сабинского района. Его первым его учителем стала восемнадцатилетняя Закирзянова Римма Рауфовна, которая также изображена на фотографии.

Римма Закирзянова четыре десятка лет проработала учителем начальных классов в Лесхозской восьмилетней и Шеморданской средней школе. Сегодня Римма Рауфовна является ветераном педагогического труда. Она отзывалась о Рустаме Минниханове как о «старательном и способном ученике».

