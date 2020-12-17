Пресс-конференция Путина: старый-новый формат, ковидные ограничения и запрет воздушных змеев

Брифинг главы государства будет сочетать в себе элементы Прямой линии

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня в полдень стартует 16-я большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году из-за пандемии коронавируса формат встречи претерпел существенные изменения — она пройдет в режиме онлайн. Но есть и другие новшества. Во-первых, глава государства будет отвечать не только на вопросы журналистов, но и простых граждан, которые отправляли обращения через специальное приложение, то есть по сути — это мероприятие «два в одном». Во-вторых, большинство региональных журналистов собрали в центрах их федеральных округов — президент выйдет с ними на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. В частности, пресса со всего Поволжья собралась в Нижнем Новгороде. Подробнее об организации пресс-конференции и нюансах изнутри — в материале корреспондента «Реального времени».

Бронежилеты запрещены

Если в прошлом году был поставлен рекорд по количеству аккредитованных на пресс-конференцию президента России журналистов — 1 895 человек, то в этом, в условиях пандемии коронавируса, количество представителей СМИ снизилось более чем в два раза. Из 774 журналистов только 237 человек из федеральных и зарубежных изданий соберутся в Центре международной торговли в Москве, традиционном месте проведения мероприятия.



Для журналистов из регионов организовали специальные площадки в центрах федеральных округов. Так, журналисты из Центрального федерального округа для участия в пресс-конференции должны приехать в Тулу (92 журналиста), из Северо-Западного федерального округа — в Санкт-Петербург (68), из Южного федерального округа — в Ростов-на-Дону (71), из Северо-Кавказского федерального округа — в Ставрополь (41), из Уральского федерального округа — в Екатеринбург (70), из Сибирского федерального округа — в Новосибирск (61), из Дальневосточного федерального округа — во Владивосток (51). И, наконец, 83 журналиста из Приволжского федерального округа, в том числе из Татарстана, собрали в Нижнем Новгороде.

Опять же из-за COVID-19 представителей СМИ попросили прибыть в административный центр ПФО за день до пресс-конференции — для тестирования на коронавирус. Журналистов разместили в отеле Ibis, недалеко от места проведения мероприятия, Дома связи, который еще является и объектом культурного наследия регионального значения. Уже на подъезде в Нижний Новгород выяснилось, что не все журналисты смогут прибыть в назначенное время, а кто-то и вовсе приедет в ночь на 17 декабря.

83 журналиста из Приволжского федерального округа, в том числе из Татарстана, собрали в Нижнем Новгороде

Далее должен был состояться брифинг о деталях проведения пресс-конференции, который по неизвестным причинам отменили. Журналисты лишь выяснили про наличие компьютеров в зале для пресс-конференции и свободную рассадку. Ну и список запрещенных к проносу вещей (есть в распоряжении «Реального времени»), среди которых, помимо оружия и всяких запрещенных веществ, числятся бронежилеты, беспилотные аппараты, воздушные змеи.

Журналисты лишь выяснили про наличие компьютеров в зале для пресс-конференции и свободную рассадку

Отдельный момент касается тестирования на коронавирус, которое прошло менее чем за 24 часа до пресс-конференции. Для начала абсолютно всех собрали в одном зале, после чего повели к медикам. Если в зале еще как-то соблюдалась социальная дистанция, то в очереди речь о ней уже не шла. И непонятно что будет с теми, у кого обнаружат COVID-19. Организаторы этот вопрос не комментируют.

Непонятно что будет с теми, у кого обнаружат COVID-19

Сами журналисты в основном общаются со своими региональными редакциями. Многие держат в секрете: какой вопрос они подготовили для президента, мол все узнаете завтра. Тоже самое касается плакатов, размер которых не должен превышать формат А4. Больше всего журналистов, не считая местных, приехало из Башкирии — их около десятка.

Многие держат в секрете: какой вопрос они подготовили для президента, мол все узнаете завтра

Граждане не отстают

Так как в этом году не было традиционной прямой линии с Владимиром Путиным, ее элементы решили включить в пресс-конференцию. Обычные граждане могут обратиться к Путину через специальный сайт или мобильное приложение «Москва — Путину». Вопросы принимаются как текстовые, так и в формате продолжительностью до 1-й минуты. Отметим, что приложение сейчас находится в топе по скачиваниям в Google Play и AppStore.

Если в прошлом году пресс-конференция длилась 4 часа 18 минут, то в этом, даже с учетом включения вопросов россиян, телеканалы заложили на трансляцию всего три часа. Прямая линия заняла в прошлом году 4 часа 16 минут. Ожидается, что больше половины вопросов смогут задать журналисты, остальные — граждане. В каком порядке их будут задавать пока неизвестно.

Согласно обработке уже полученных через приложение вопросов, россиян больше всего волнуют темы повышения цен в магазинах, борьбы с COVID-19, социальных выплат и долгостроев. Более того, главы регионов заявили о готовности выйти на связь с президентом в случае необходимости. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что информация по поводу его участия в конференции будет уже завтра.

Напомним, первый раз Владимир Путин встретился с прессой в 2001 году. Всего состоялось 15 таких пресс-конференций: семь в 2001—2008 годах (за исключением 2005 года) и восемь в последующие годы. Самой продолжительной — 4 часа 40 минут — была пресс-конференция 2008 года.