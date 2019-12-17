Рустам Минниханов: «В пригороде земли скоро не останется, где люди будут работать?»

Как президент Татарстана на коллегии Росреестра раскритиковал за неиспользованные земли и призвал учесть мнение Минсельхоза

Реформа в сфере жилищного строительства вызвала в Татарстане, как и по всей России, ожидаемое проседание показателей регистрации договоров долевого участия и ипотеки. Впрочем, эксперты полагают, что это временное явление — тему затронули на коллегии Управления Росреестра по РТ. О дальнейших прогнозах на строительном рынке, возвращении земель под застройку жилья в сельхозоборот и поручениях президента Татарстана — в материале «Реального времени».

Эскроу-счета ударили по показателям

В этом году Управление Росреестра по РТ отметило первый юбилей — ведомству исполнилось 10 лет. Как рассказал руководитель управления Азат Зяббаров, за это время Росреестр провел почти 9,5 миллиона учетно-регистрационных действий, при этом сроки предоставления госуслуг постепенно сократились с тридцати до двенадцати, девяти, пяти и, наконец, одного рабочего дня.

Если же говорить только про уходящий, 2019 год, то в данном случае общее количество учетно-регистрационных действий составило более 830 тыс. Прав на жилые помещения было зарегистрировано 247 124, на машино-места — 1215 , а на земельные участки — 169 335.

Продолжая озвучивать статистику, Азат Зяббаров отметил любопытную тенденцию: в этом году снижение показала ипотека, плюс небольшой спад произошел в сфере регистрации договоров долевого участия. Так, в прошлом году было зарегистрировано более 120 тыс. ипотечных договоров, а в текущем — почти 106 тыс. В долевом показатели снизились с 18 тыс. до 16,7 тыс.

Азат Зяббаров отметил любопытную тенденцию: в этом году снижение показала ипотека, плюс небольшой спад произошел в сфере регистрации договоров долевого участия

— Действительно, по сравнению с прошлым годом отмечается спад. Отмечу, однако, что в июле 2019 года вступили в силу изменения в закон об участии в долевом строительстве — при возведении жилых домов застройщики должны работать с эскроу-счетами. По всей видимости, был какой-то переходный период, когда застройщикам нужно было подготовить необходимую документацию. Мы полагаем, что указанные изменения повлияли на снижение показателей. Со временем все восстановится, — комментирует ситуацию и. о. заместителя руководителя Росреестра по РТ Людмила Кулагина.

Электронные услуги и защита от мошенников

Еще один важный показатель — объем услуг, предоставляемых в электронном виде. В этой части управление наоборот отмечает рост: в 2019 году в Росреестр по РТ поступило порядка 200 тыс. электронных заявлений.

— Если говорить о статистике, то объем электронных услуг увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Следует отметить и активность нотариусов, которые в текущем году полностью перешли на предоставление документов в электронном виде: от них поступило порядка 60 тыс. заявлений, — сообщила Людмила Кулагина.

Также представитель управления напомнила о том, что в этом году был принят закон, защищающий граждан от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной цифровой подписи. По словам Кулагиной, на текущий момент правом внесения данной отметки воспользовалось более 2,5 тыс. заявителей.

Напомним, под запрет попали сделки с использованием ЭП без письменного согласия ее владельца. Причем этим согласием продавец жилья должен заранее уведомить Росреестр. В том, как новый закон отразится на рынке, способен ли он решить проблему мошенничества и как часто злоумышленники подделывают ЭП для афер с недвижимым имуществом, — ранее подробно разбиралось «Реальное время».

Также в рамках коллегии были озвучены итоги работы Кадастровой палаты по РТ

Претензии к границам

Также в рамках коллегии были озвучены итоги работы Кадастровой палаты по РТ. В частности, из доклада и. о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ Анны Корниловой стало известно, что на сегодняшний день в Татарстане в реестр недвижимости были внесены сведения о границах только 34 территориальных зон.

— Наличие границ населенных пунктов в ЕГРН является одним из важных показателей рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. От эффективности проведения данной работы напрямую зависит развитие учетно-регистрационной системы и упрощение процедур ведения бизнеса. За 11 месяцев 2019 года в ЕГРН уже внесено 123 границы населенных пунктов. Всего на сегодняшний день в Республике в реестр внесены границы лишь 594 населенных пунктов, что составляет 19% от общего количества, — сообщила Корнилова.

Выслушав все доклады, президент Татарстана Рустам Минниханов дал несколько важных поручений, в частности, касательно работы Кадастровой палаты по РТ.

— Единый государственный реестр недвижимости, административные границы Татарстана, границы населенных пунктов и территориальных зон… Что для этого нужно? Сколько денег? Подготовьте программу, чтобы мы в 2020 году решили эту задачу, — высказался президент.

Как объяснила позднее и. о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», на ситуацию негативно повлияло то, что «изначально не были обозначены конкретные сроки для внесения и установления границ территориального планирования».

«Всего на сегодняшний день в Республике в реестр внесены границы лишь 594 населенных пунктов, что составляет 19% от общего количества», — сообщила Корнилова

— Однако вступивший в силу в 2018 году 507-й закон эти сроки как раз установил. Органы власти должны подготовить сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон в соответствии с новыми требованиями до 1 июня 2020 года и передать их в реестр недвижимости до 1 января 2021 года. Сегодня президент республики дал поручение, еженедельно это будет координироваться. Думаю, все будет отработано в сроки, — резюмировала Анна Корнилова.

Поручения от президента

По оценке Рустама Минниханова, динамика и качество работы управления находятся на высоком уровне. При этом у президента республики накопились определенные вопросы.

— Я хотел бы обратить внимание на необрабатываемые, заброшенные земельные участки. Было огромное желание увеличить строительство жилья. Мы перевели из сельхозназначения земли в населенных пунктах, но какой-то активной деятельности нет. Это ваша [Росреестра] работа и Россельхознадзора: я уже неоднократно давал поручение. Посмотрим, если нет необходимости, эти земли надо вернуть в сельхозоборот, и когда наступит время — пожалуйста, обращайтесь. Так же их держать нельзя. Желание было хорошее, но, к сожалению, процедуру юридически, правовые нормы — все это надо посмотреть, — выступил Рустам Минниханов.

Также глава республики призвал внимательнее следить за качеством работы кадастровых инженеров. По словам Рустама Минниханова, периодически они «проводят кадастровые работы по сомнительным участкам, пытаясь придать им законный статус».

— Минсельхозу нужно подготовить и внести в Госсовет РТ законопроект минимальных размеров образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Муниципалитет и правительство, принимая решение, не учитывает мнение Минсельхоза. Мнение Минсельхоза всегда должно быть. Кто-то что-то хочет заработать — это тоже неплохо, но уже в пригороде земли скоро не останется. Где люди будут работать? Где мы будем продукцию производить? — выступил Рустам Минниханов.

Глава республики призвал внимательнее следить за качеством работы кадастровых инженеров

Помимо этого, по мнению главы Татарстана, необходимо подготовить законопроект, позволяющий гражданам, не имеющим документов на земельные участки и расположенные на них жилые дома, оформить право собственности в упрощенном порядке, при условии, что указанное жилое помещение является единственным жильем, а регистрация граждан по данному адресу произведена до 1991 года.