Минниханов встретился с замглавы Федерального казначейства
Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым.
Они обсудили взаимодействие между республикой и ведомством, а также вопросы развития финансово-бюджетной системы Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, что в эти дни в Казани проходит Всероссийское совещание территориальных органов Федерального казначейства. Основная тема — организация внутреннего контроля и аудита в ведомстве.ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
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