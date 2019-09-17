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Минниханов встретился с замглавы Федерального казначейства

22:41, 17.09.2019
Минниханов встретился с замглавы Федерального казначейства
Фото: president.tatar.ru

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым.

Они обсудили взаимодействие между республикой и ведомством, а также вопросы развития финансово-бюджетной системы Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в эти дни в Казани проходит Всероссийское совещание территориальных органов Федерального казначейства. Основная тема — организация внутреннего контроля и аудита в ведомстве.

ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
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