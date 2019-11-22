Браверман — Минниханову: «Мы только задумываемся, а у вас уже сделано»

Глава АО «Корпорация МСП» нашел в Казани источник контента новой цифровой платформы для предпринимателей и одобрил новые инвестпроекты на 2,4 миллиарда

Фото: Максим Платонов

Зеркальный реестр проверок — новую онлайн-платформу «Бизнес-навигатора МСП» для предпринимателей, желающих оставить отзыв по проведенным у них проверкам, презентовали в Казани почти тысяче предпринимателей. С высокой трибуны глава федеральной «Корпорации МСП» Александр Браверман отправил четкий сигнал и инспекторам: кошмарить малый бизнес не получится, и бизнесменам: всем, кто осмелится критиковать проверяющих, будет обеспечена защита — по поручению президента России Владимира Путина. О том, как на это отреагировали те и другие, наблюдали корреспонденты «Реального времени».

У предпринимателей спросили их мнение

Поручение президента России Владимира Путина — создать цифровую платформу для обратной связи предпринимателей по итогам проверок — «Корпорация МСП» выполнила с опережением в полтора месяца. Совместно с Генпрокуратурой ведомство создало и интегрировало в работающий с 2018 года «Бизнес-навигатор МСП» новый инструмент под рабочим названием «зеркальный реестр проверок». На деле он представляет собой возможность для предпринимателя, авторизованного с помощью своей электронной цифровой подписи или ЕСИА (если речь идет об ИП), оценивать работу надзорных органов по итогам прошедших проверок.

Информация о проверках подгружается из Единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ, где собираются данные по всем проверкам — плановым и внеплановым. Правда, только тем, которые прошли с согласования ведомства — а таких далеко не 100 процентов. Предприниматели заполняют анкету, в которой указывают, усмотрели ли они в действиях проверяющих нарушения. Затем отзыв по проверке может быть направлен в Генпрокуратуру. Последняя может отреагировать на него, проведя проверку в отношении проверяющих.

В ходе стратегической сессии, прошедшей сегодня в «Казань Экспо», татарстанские предприниматели продемонстрировали, как они пользуются «Бизнес-навигатором МСП» в целом и новым сервисом в частности

В ходе стратегической сессии, прошедшей сегодня в «Казань Экспо» под эгидой «Корпорации МСП», Гарантийного фонда РТ и Фонда поддержки предпринимательства республики, татарстанские предприниматели продемонстрировали президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе «Корпорации МСП» Александру Браверману, как они пользуются «Бизнес-навигатором МСП» в целом и новым сервисом в частности.

Предваряя этот перформанс, глава «Корпорации МСП» заострил внимание на ключевых предпосылках. «Мы никогда не демонизировали контрольно-надзорные органы. Большинство их сотрудников работают хорошо», — подчеркнул он. Зеркальный реестр проверок нужен для выявления нарушений и для аналитики по взаимодействию бизнеса и надзорных органов. Второй большой блок — это обобщенная практика типовых нарушений.

— Часть предпринимателей нам говорили, что опасаются обращаться в Генпрокуратуру и даже в вышестоящие инстанции контрольно-надзорных органов на проверки. Потому что к ним могут снова прийти с проверкой. Вот такое будет пресекаться самым жестким образом. Самым жестким образом. Никакого опасения не должно быть. Мы встроим это все в регуляторную гильотину, которая уменьшит сам объем требований, — отметил Браверман.

«Реестр является неотъемлемой частью работы по регуляторной гильотине», — подчеркнул глава «Корпорации МСП»

«Может быть нам объединить наши платформы?»

Для предпринимателей это, наверное, самая болевая точка — когда не выстроены отношения с контрольно-надзорными органами, отметил Рустам Минниханов. «Мы к этому вопросу уже подходили. У нас есть своя система — «Проверенный бизнес». Она дает очень много полезного — чтобы предприниматель мог обратиться и получить поддержку. Новая система, которая предложена «Корпорацией МСП», дополняет и усиливает возможности предпринимателей. Я бы попросил, Александр Арнольдович, может быть, нам объединить наши платформы? Потому что на нашу платформу более 30 процентов — это обращения из других регионов», — предложил Рустам Минниханов.

По данным Минэкономики РТ, у созданного в 2018 году по поручению президента Татарстана интернет-ресурса «Проверенный бизнес» налажено взаимодействие с контрольно-надзорными органами, которые дают детальные разъяснения проблемных вопросов, делятся информацией о типовых нарушениях и способах их предотвращения. На сайте проекта собрана база примеров для предпринимателей более чем из 520 типовых нарушений и способов их предотвращения. География посетителей портала включает в себя почти все регионы России. За 2 года работы совершено более 122 тысяч обращений к базе полезных знаний, из которых 55 процентов — это пользователи из-за пределов Татарстана. Также на базе «Проверенного бизнеса» работает экспертный консультационный офис с бывшими сотрудниками надзорных органов, который консультирует предпринимателей и самозанятых, есть кол-центр, а на сайте опубликованы интерактивные чек-листы для самопроверки по разным видам контроля.

По словам Минниханова, «зеркальный реестр проверок» не должен быть формальным жестом. Этот инструмент «должен дисциплинировать всех нас, чиновников»

«Привыкли, что сразу — если пришел, то уже виноват»

По словам Минниханова, «Зеркальный реестр проверок» не должен быть формальным жестом. Этот инструмент «должен дисциплинировать всех нас, чиновников». «Не секрет, что мы тоже такие бюрократы. Структуры контрольно-надзорные изначально привыкли, что сразу — если пришел, то уже виноват. Мы должны выстроить конструктивные формы отношений. Как только будет понятна схема работы контрольно-надзорных органов, это будет большая победа», — подчеркнул президент Татарстана.

По словам Бравермана, предложение об интеграции «Проверенного бизнеса» и зеркального реестра проверок «принимается с благодарностью». «Реестр является неотъемлемой частью работы по регуляторной гильотине, — подчеркнул глава «Корпорации МСП». — Гильотина начнет работать с 1 января 2021 года. Реестр призван не создавать вакуума 2020. Президент ставил нам срок сделать платформу с 1 декабря, мы сделали чуть раньше».

Представители Роспотребнадзора и МЧС, выступившие на стратегической сессии, рассказали, что уже 2 года формулируют и передают для публикации на интернет-ресурсе «Проверенный бизнес» памятки для предпринимателей о типовых нарушениях, выявляемых в ходе проверок, и способы их профилактики.

По словам Бравермана, слушая об этом, он в очередной раз убеждается в продвинутости Татарстана. «Я сейчас имел возможность Рустаму Нургалиевичу сказать, что мы только задумываемся о форме обобщения типовых нарушений и доведения их до предпринимателя. А у вас это уже сделано на ресурсе. Есть в очередной раз чему поучиться у республики. Надо все это просто на федеральный уровень поднять. Если глава республики сочтет возможным эти наработки нам передать, то мы, бесспорно, это примем как основу», — отметил гендиректор «Корпорации МСП».

Браверман и Минниханов приняли участие в работе одного из нескольких параллельных мероприятий стратегической сессии — презентации инвестиционных проектов субъектов МСП

Инвестиций — 2,4 миллиарда и 330 новых рабочих мест

Помимо центрального круглого стола о запуске нового сервиса, Браверман и Минниханов приняли участие в работе одного из нескольких параллельных мероприятий стратегической сессии — презентации инвестиционных проектов субъектов МСП.

По словам соорганизатора стратегической сессии, директора Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимура Темиргалиева, главная задача сессии и подобных мероприятий — это рассказать в первую очередь о тех возможностях, которые есть у «Корпорации МСП», «МСП Банка», Национальной гарантийной системы по предоставлению финансовой поддержки и гарантийной поддержки для реализации крупных проектов.

«Сегодня презентованы шесть инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории Татарстана, их общий объем инвестиций — 2,4 млрд рублей, это 330 рабочих мест («Микрофибра», «СХП «Татарстан», «Агрызский МК», ТД «Ферекс», «ЛМР Пласт», «ПК Волга»). И все это отчасти возможно благодаря проведению таких крупных и масштабных мероприятий с участием первых лиц», — рассказал Темиргалиев «Реальному времени».

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов