В татарстанских ЛПХ избавляются от коров из-за низких цен на молоко

В республике установлен антирекорд по закупочным ценам на молоко — 18,5 рубля за килограмм

Фото: Реальное время

По 18,5 рубля за килограмм сданного молока заплатили молокосборщики владельцу личного подсобного хозяйства в Дрожжановском районе, когда в республике объявили о планах увеличения субсидий ЛПХ на содержание коров с 6 300 руб. до 10 тыс. руб. Цель увеличения субсидий благая — сохранить поголовье крупного рогатого скота в сельских подворьях, однако деньги «по-новому» крестьяне получат не ранее 2027 года, а содержать коров им становится не по карману уже сегодня. О том, сколько платят крестьянам за литр сданного молока в разных районах республики, почему они выставляют молочный скот на продажу и какие меры помогут остановить сокращение дойного стада республики, — в материале «Реального времени».

«Дорожает все — и только наше молоко дешевеет»

Владелец ЛПХ в Дрожжановском районе 24 августа 2026 года написал в местном паблике: «Исенмесез. У нас молоко так подорожало, аж слезы текут от счастья, куда эти копейки деть, не знаешь. Нам сегодня деньги дали [за сданное молоко] — по 18,50 [за кг]».

— Летом больше 19 рублей за кг нам не платили, — рассказала «Реальному времени» владелица четырех буренок. — А в этот раз расплатились за две недели вообще по издевательской цене — как при таких доходах коров содержать, корма и лекарственные препараты покупать, коммунальные услуги оплачивать, детей кормить и в школу отправлять? Все расходы растут, и только за молоко нам платят все меньше и меньше. В прошлом году в это время закупочная цена была 27 рублей, а теперь уже 18,5.

скриншот сайта Авито

18,5 руб./кг, по информации местного блогера Тагирыча, — самая низкая за лето цена на молоко для ЛПХ в районе в 2026 году. Предыдущий «антирекорд», который держался последние 2 месяца, — 19 руб. за кг, говорит он:

— При таких закупочных ценах на молоко держать дойных коров становится просто не по карману. Дорожает все — корма, ветеринарные препараты, препараты от кровососущих насекомых. И только наше молоко дешевеет — как в таких условиях окупить содержание скота?

Мелкий бизнес на молоке стремительно становится нерентабельным. В Буинском районе Татарстана, по информации, полученной «Реальным временем» от владельцев ЛПХ, закупочная цена на молоко в конце прошлой недели составляла 21 руб. за кг, а в Алексеевском районе за килограмм молока высшего качества и высокой жирности ЛПХ платили 25 рублей.

Нестыковка с цифрами

Тенденция к снижению закупочных цен на молоко наблюдается в Татарстане уже несколько лет, причем особенно низкими они остаются для ЛПХ. 2026 год в этом плане стал особенно провальным — по данным республиканского Минсельхозпрода, по отношению к аналогичному периоду закупочные цены для ЛПХ упали почти на 28%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поступающая от крестьян информация о закупочных ценах на молоко плохо стыкуется с официальными данными.

К примеру, в период, когда в Дрожжановском районе молокосборщики платили по 19 рублей за кг, Минсельхозпрод Татарстана официально сообщал, что нижняя граница закупочных цен в Дрожжановском районе — 20 руб./кг, а «цена на молоко у населения в разрезе личных подсобных хозяйств [в республике] варьируется от 20 до 28 рублей за кг».

Когда житель Дрожжановского района сообщил, что математика в отчетах не сходится, чиновники объяснили ему, что закупочная цена «фиксировалась по уровню предыдущей недели». Только ответ министерства пришел 13 августа, а цена не поднималась выше 19 рублей с 16 июня.

Когда в Дрожжановском районе молокосборщики платили по 19 рублей за кг, Минсельхозпрод Татарстана официально сообщал, что нижняя граница закупочных цен в Дрожжановском районе — 20 руб./кг. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ответ на запрос «Реального времени», в котором издание интересовалось, в частности, закупочными ценами на молоко для крестьянских подворий в каждом районе РТ, чиновники сообщили лишь среднюю закупочную цену для ЛПХ по Татарстану — 24,48 руб./кг. Это всего лишь 76% от средней закупочной цены для крупных переработчиков (33,37 руб./кг) и сельхозформирований (33,48 руб./кг) и на 30% меньше себестоимости производства 1 кг молока (по оценке Татмолсоюза).

Корма не по карману

На вопросы «Реального времени» о текущей стоимости разных видов кормов для крупного рогатого скота и росте этого показателя по сравнению с предыдущим годом в Минсельхозпроде РТ не ответили.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным открытых источников — сайтов объявлений о продаже, только стоимость комбикорма для дойных коров в Татарстане за последний год выросла в среднем на 66,7%, а стоимость сена — на 16%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Раис Татарстана, совершив ряд поездок в районы республики, принял решение оказать поддержку ЛПХ с целью сохранения поголовья КРС. Было объявлено, что субсидии подсобным хозяйствам будут увеличены с 6,3 тыс. рублей до 10 тыс. на одну корову. Сумма хотя и небольшая, но и ей крестьяне рады. Однако выплачивать субсидию в увеличенном размере начнут лишь в 2027 году, а спасать ЛПХ от разорения, говорят они, нужно уже сейчас.

В ЛПХ уже начали избавляться от буренок, которых не могут прокормить. Порталы объявлений пестрят предложениями купить дойных коров поодиночке и оптом. «Желательно в одни руки», — приписывают многие владельцы буренок, явно сожалея о грядущем расставании с кормилицами и надеясь, что новые владельцы не пустят их под нож.

Цены на высокоудойных (до 30 л молока в день) коров варьируются в промежутке от 85 до 135 тыс. рублей, значительная часть объявлений — о продаже коровы с теленком.

«Потом придется совершать чудеса героизма, чтобы все восстановить»

Сегодня молоко у ЛПХ закупается по 10—24 рубля за литр, говорит президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров, и это намного ниже себестоимости производства молока. Низкие закупочные цены, отметил он, установились и на молоко от КФХ. А прямым следствием этого стало сокращение поголовья дойного стада республики:

— В ситуации, когда доходы не покрывают расходов на содержание скота, некоторые крестьянские фермерские хозяйства, уходя от части обязательных платежей, сокращают поголовье коров и регистрируются как ЛПХ. А ЛПХ также уменьшают поголовье. В 2025 году из-за цен на молоко мы потеряли более 1,5 млрд рублей, и этот процесс продолжается сейчас.

«В 2025 году из-за цен на молоко мы потеряли более полутора миллиардов рублей». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул: на продажу сегодня выставляют дойных коров не только ЛПХ, но и фермеры, и связано это не только с разнонаправленными процессами — падением закупочных цен на молоко и ростом расходов, но и с начавшейся уборкой зерновых, которая тоже требует расходов. Коров продают, чтобы убрать посевы — купить ГСМ и запчасти.

По словам Байтемирова, ЛПХ и КФХ производят в Татарстане 30% от общего объема молока — около 700 тысяч тонн. Если будет сокращаться поголовье у крестьян в этих личных хозяйствах, то и объемы производства молока будут, соответственно, ощутимо сокращаться.

— Я недавно прочитал: если исполнительная и законодательная власть не занимается рынком, рынок сам начинает заниматься людьми, то есть производителями, — говорит Байтемиров. — В вопросах ценообразования это означает следующее: сдавая молоко за 18—24 рубля за литр, мы не наблюдаем в торговых сетях снижения цен на него, на масло, сыр. То же самое происходит с зерном, цена тонны зерна упала вдвое, а хлеб не подешевел. А почему? Потому что рынок так решил!

ЛПХ и КФХ производят в Татарстане 30% от общего объема молока — около 700 тысяч тонн. скриншот сайта Авито

Глава республиканской фермерской ассоциации указал, что вследствие такой политики сельхозпроизводители вынужденно перестали обновлять основные средства производства, а из-за дорогих кредитов оказались «в капкане, который не может нас отпустить, если мы на рынке». Поскольку основные средства производства стареют и не обновляются, неминуемо будет уменьшаться и объем валового производства. И увеличение субсидий ЛПХ, о котором объявил раис Татарстана, безусловно, полезное, в таком виде проблему не решает:

— Не менее важно, чем дать субсидии на корову, поддержать производство молока. Если бы появились субсидии на продукцию, люди постарались бы сдать больше молока и зерна. Я в начале уборочной был в одном из КФХ. Зерно у них добротное, наполненное клейковиной, а я не увидел у главы хозяйства на лице радости. Спрашиваю: почему так? «А чему мне радоваться, — говорит, — если зерно приносит одни только расходы?» У людей пропадает стимул работать, а до этого в сельскохозяйственном производстве доводить нельзя. Агроэкономическая политика формируется в Москве, и если там будут поддерживать проекты, в соответствии с которыми субсидий на 1 гектар пашни не будет, а финансирование молочного производства будет сокращаться, нам потом придется совершать чудеса героизма, чтобы все восстановить.

«Тенденция меняется, но риск остается»

Генеральный директор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов говорит, что сейчас на рынке начался рост спроса на сырое молоко, связанный прежде всего с тем, что запасы готовой молочной продукции на складах сокращаются:

— В России по отношению к максимуму 2025 года, который составлял в пересчете на сырое молоко около 2 млн тонн, запасы снизились примерно на 10%. И в Татарстане также происходит заметное сокращение остатков продукции, они постепенно переходят со складов переработчиков в розничные сети. Остатки составляют порядка 1,8 млн тонн готовой продукции, притом что ежегодно обычный объем ее запасов варьировался в пределах 1,3—1,5 млн тонн. Но пока по-прежнему остается давление на рынок избытка сыров и сливочного масла. Также негативно влияет на ситуацию необходимость конкурировать с импортом, который в Россию поступает в первую очередь из Беларуси.

Сокращению запасов продукции молочной отрасли, по его мнению, способствуют рост экспорта сухих молочных продуктов, начавшийся рост спроса на готовую молочную продукцию, а также сезонное снижение производства молока. Последний фактор определяет политику перерабатывающих компаний — они сейчас стремятся заключать контракты на длительную перспективу — как минимум до конца года, чтобы обеспечить себя сырьем.

Перерабатывающие компании сейчас стремятся заключать контракты на длительную перспективу — как минимум до конца года, чтобы обеспечить себя сырьем. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Если в первом полугодии 2026 года цена сырого молока была на уровне рентабельности или даже ниже ее, то в конце третьего квартала и в четвертом квартале 2026 года закупочные цены на молоко, я полагаю, будут превышать себестоимость его производства, — говорит глава Татмолсоюза. — Мы отслеживаем ситуацию на протяжении 15 лет, и закупочные цены на сырое молоко в Татарстане, как правило, летом ежегодно снижались вследствие того, что объем производства увеличивался и предложений на рынке становилось больше. Но в четвертом квартале 2025 года возник тренд на снижение, когда цены падали даже в тот период времени, когда обычно росли. И в 2026-м тенденция продолжилась, что было связано с большими запасами готовой молочной продукции. Сейчас можно сказать, что ждать повторения конца 2025 — начала 2026 года оснований нет, так как запасы более-менее пришли в норму, но риск всегда остается, потому что мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация с экспортом и потребительским спросом.

Кроме того, отметил Денис Пирогов, учитывая, что половину себестоимости молока составляет стоимость кормов, в первую очередь сена и сенажа, а все составляющие для производства этих кормов — топливо, запчасти, удобрения, семена, гербициды — выросли в цене, то следует ожидать роста себестоимости кормов по отношению к прошлому году минимум на 10—15%, и это отразится на себестоимости производства молока, как и рост зарплат работников отрасли, и рост цен на медикаменты, витамины, ветеринарные препараты.