Пятую программу нефтегазохимического комплекса Татарстана до 2024 года примут в октябре

В этом году завершается реализация четвертой программы развития нефтегазохимического комплекса в Татарстане.

Так, за 2015—2018 годы объемы производства в комплексе выросли на 8% вместо планируемых 21%, сообщил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров компании.

Наиболее динамичное развитие показали производства компаундов, пленок, продукции для композитных материалов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании поручил его участникам внести свои предложения по новой программе до 4 сентября, чтобы в октябре она была принята. Программа продлится до 2024 года, ее целью является формирование сырьевой и научной базы для развития указанных производств, передает пресс-служба главы РТ.