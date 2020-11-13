«А кто теперь будет миссию его выполнять?»: в Казани проводили в последний путь Бориса Кузнецова

Фото: Ринат Назметдинов

«Не думали, что может так неожиданно уйти»

В Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля люди начали приходить с 8 утра, чтобы проводить в последний путь ветерана войны Бориса Кузнецова, который был последним живым Героем Советского Союза в Татарстане. Он скончался 11 ноября. Чуть больше месяца Борис Кириллович не дожил до своего 95-летия.

Выразить свое признание и проститься с ветераном войны приходили люди самых разных возрастов и профессий. Из Лаишевского района прибыл большой автобус — свыше полсотни человек, но все желающие приехать на гражданскую панихиду в него все равно не уместились. Татарстанцы несли гвоздики и розы, которые вытягивались сплошным красно-зеленым одеялом по краю сцены театра. К гробу Бориса Кузнецова подходили поклониться один за другим первый зампредседателя правительства РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Были здесь и министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов, бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, первый секретарь реготделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Выразить свое признание и проститься с ветераном войны приходили люди самых разных возрастов и профессий

Гражданскую панихиду транслировали в прямом эфире республиканских телеканалов. В 10.00 в зал вошли президент республики Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Они по очереди возложили цветы, выразили соболезнования родственникам умершего и, находясь у гроба Бориса Кузнецова вместе с военными, которые несли почетный караул, почтили память Героя страны.

В самом начале траурной церемонии зачитали телеграмму с соболезнованиями родным и близким от президента России Владимира Путина.

«Скончался Борис Кириллович Кузнецов — человек большого личного мужества, настоящий патриот и труженик, ставший в 19 лет Героем Советского Союза. Борис Кириллович был ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины. После войны они восстанавливали разрушенные войной города и отдавали силы и свою энергию на развитие и укрепление страны. Жизненный путь Бориса Кирилловича Кузнецова, его смелость, неравнодушие, стремление служить людям достойны искренней благодарности потомков и самого глубокого уважения», — говорится в сообщении главы страны.

Рустам Минниханов обратился к родным и всем, кто знал Бориса Кузнецова

Рустам Минниханов обратился к родным и всем, кто знал Бориса Кузнецова:

— Провожаем в последний путь легенду. Борис Кириллович Кузнецов — человек, который был гордостью не только нашей республики, нашей страны, он представлял нашу республику на всех серьезных, больших мероприятиях, принимал участие в парадах Победы. Мне посчастливилось близко его знать. И была такая мечта, чтобы Борис Кириллович отметил 100-летие. И сам он был очень живой, совсем недавно с ним встречались, общались, не было никаких признаков того, что Борис Кириллович может так неожиданно уйти. Но сегодня мы провожаем этого великого человека, память о котором уже носят две наши школы. Есть чемпионаты, много мероприятий, связанных с Борисом Кирилловичем… Его любили и взрослые, и дети, потому что он был таким уникальным человеком. И это невосполнимая утрата для нашей республики. И я глубоко соболезную всем близким, родным, друзьям. Борис Кириллович, этот добрый, хороший человек, останется в нашей памяти навечно.

В этот день в адрес родных ветерана войны поступили телеграммы от полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, от командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

В своем обращении замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов напомнил, что свое высокое звание Борис Кузнецов заслужил в феврале 1944 года за форсирование Днепра и бои по расширению плацдарма на правом берегу реки. Кузнецов участвовал в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года.

«Значительный вклад в послевоенное строительство радиообъектов промышленности Татарстана, многолетнее участие в ветеранском движении и активное участие в работе с молодежью — все эти этапы биографии Бориса Кирилловича вызывают величайшее чувство искреннего восхищения», — подчеркнул Картаполов.

Школьники и студенты осиротели

Кроме того, Борис Кузнецов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденами Ленина и Красного Знамени и другими государственными, ведомственными, республиканскими и общественными орденами и медалями, был Почетным жителем Лаишевского района.

Председатель Союза ветеранов РТ генерал-майор Ахат Юлашев рассказал, что Борис Кириллович «с первых дней включился в работу ветеранской организации, он очень болезненно воспринимал социальные вопросы, если где-то не удовлетворяли наших фронтовиков, постоянно об этом напоминал, а самое главное, в его жизни была патриотическая работа, он в военкомате, в школах призывал всех выполнить свой долг по защите Отечества».

Помимо «Золотой Звезды» Героя Советского Союза, Борис Кузнецов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденами Ленина и Красного Знамени и другими государственными, ведомственными, республиканскими и общественными орденами и медалями, был Почетным жителем Лаишевского района

— Школа осиротела, Борис Кириллович был нашим другом, учителем. Каждый его приход в школу был праздником. Всегда помогал и очень много сделал для нас, принес много света, тепла и добра в нашу жизнь, — переживает уход близкого человека директор Казанской кадетской школы, носящей имя Бориса Кузнецова, Раис Юнусов.

Он рассказал «Реальному времени», что был назначен директором в 2018 году, а школа носит имя Кузнецова уже более 10 лет. Юнусов поделился, что ветеран был родным человеком для кадетов, в школе дети всегда ждали его, любили, ни одно мероприятие не проходило без Бориса Кузнецова. Он и сам занимался их организацией, трижды ездил с ребятами в Самару на парады Памяти.

Гендиректор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов сообщил, что прообразом для памятника связисту — солдату с катушкой, который установила компания, был Борис Кузнецов. Он вдохновлял коллектив этого предприятия, сотрудники, по словам Нурутдинова, с глубокой скорбью восприняли весть о кончине Бориса Кирилловича.

— В Казани ни одно мероприятие для молодежи не проходило без его ярких, эмоциональных, очень важных выступлений. Он находил слова для подрастающего поколения, делился своим личным опытом, заряжал всех своей энергией. Позитивный, подтянутый, никогда не переходил на негативные эмоции, не брюзжал. И в своем преклонном возрасте был эталоном мужчины. Был определенным брендом Татарстана в военно-патриотическом воспитании молодежи. Говорят, нет незаменимых. А в этот момент кажется: а кто теперь будет эту миссию выполнять? — задается вопросом в беседе с нашим изданием министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Дамир Фаттахов: «И в своем преклонном возрасте он был эталоном мужчины. Был определенным брендом Татарстана в военно-патриотическом воспитании молодежи»

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов тоже вспомнил, как ветеран напутствовал молодежь. По его словам, Борис Кузнецов всегда был примером мужества.

«Форма, в которой он приходил, со звездой Героя, конечно, вызывала трепет у окружающих. И внутренне, и внешне он всегда оставался Героем», — отметил Абзалов.

— Он был такой «движок», отзывчивый, приветливый, никогда ни в чем не отказывал. Буквально на днях мы вышли через Общественную палату РТ с инициативой установить памятник Михаилу Девятаеву. В этой работе принял участие и Борис Кириллович. Нам дали добро на наше предложение, — сообщила «Реальному времени» Герой соцтруда Любовь Смирнова, 40 лет проработавшая на «Казаньоргсинтезе».

— Стойкость духа, ясность мысли, житейская мудрость — все в нем было, — охарактеризовал Бориса Кузнецова замруководителя исполкома Лаишевского района Дмитрий Бламыков.

Лаишевцы, которые сегодня были в театре, говорили, что хорошо знали Бориса Кузнецова и не могли не прийти проститься с ним.

— Мы со студентами колледжа приходили к Борису Кирилловичу домой в январе и в марте, до пандемии. Он рассказал ребятам о том, как был ранен, а они ему принесли свои работы. Несмотря на возраст, Борис Кириллович был душой молодым и давал полезные наставления. Все перед глазами еще, не верится, что он ушел. Пусть покоится с миром! — сказала директор Музея Лаишевского края Фарида Муртазина.

На улице гроб с телом Бориса Кузнецова поместили на БТР, который сопровождали несколько автобусов татарстанцев. Последнего Героя Советского Союза в республике похоронили на Арском кладбище.

1 / 31 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова