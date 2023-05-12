Отель в наследство: наследники Муниба Шакирова сдадут долгострой в центре Казани

Семья заслуженного энергетика Татарстана воплотит планы по расширению гостиничного бизнеса спустя два года после смерти его основателя

Как выяснило «Реальное время», растянувшееся почти на десятилетие строительство гостиницы напротив старообрядческой церкви в центре Казани завершат в конце этого года. Уже в новогодние каникулы отель примет первых постояльцев, подтвердил изданию глава компании-застройщика Булат Шакиров. Подробнее о гостинице, где отдельный лифт предусмотрен для подъема блюд из ресторана, «лишних» этажах, которые «срезала» комиссия при раисе Татарстана, и наследии одного из крупных татарстанских отельеров, выходца из Алькеевского района и заслуженного энергетика Татарстана Муниба Шакирова — в нашем материале.



«Хотелось не посрамить Казань»

Из первых уст кураторов проекта «Реальному времени» удалось узнать, что новая гостиница на улице Ульянова-Ленина напротив Покровского храма старообрядцев будет сдана в конце текущего года. Строить ее начали в III квартале 2017 года — почти 5 лет назад, согласно паспорту объекта. А проект гостиницы был одобрен межведомственной комиссией по застройке в исторических поселениях под председательством Рустама Минниханова еще в конце 2015 года — с восьмого захода и с рядом оговорок.

На вопрос, почему здание достраивается только сейчас, владелец компании-застройщика, казанского ООО «Стройгрупп-М», Булат Шакиров ответил, что это было связано с некоторыми сложностями и необходимыми переделками проекта:

— Мы дорабатывали его, чтобы получилась гостиница хорошего уровня, красивая, комфортная, притягательная для туристов. Хотелось не посрамить Казань, все-таки здание находится в самом центре города.

Согласно информации на паспорте объекта, работы были начаты в III квартале 2017 года — почти 5 лет назад

Действительно, проект гостиницы выносился на обсуждение восемь раз, и даже в 2015 году был одобрен при условии доработки архитектурных решений верхнего этажа и гарантий благоустройства прилегающей территории, в частности подходов к расположенному на участке старейшему гражданскому зданию Казани — одноэтажному кирпичному дому №4 по ул. Старой, которое было возведено три с четвертью века назад, на рубеже XVII—XVIII веков.

Два номера «люкс премиум» и лифт для блюд

В окончательном варианте гостиница представляет собой 6-этажное здание высотой 20 метров с монолитным железобетонным каркасом, кирпичными стенами и отделкой из натурального пиленого камня — песчаника и ракушечника. Кроме шести надземных этажей предусмотрены два подземных, на которых расположена парковка на 77 машино-мест.

Общее количество номеров в гостинице — 132, из них восемь номеров класса «люкс» и два, на 5-м и 6-м этажах, класса «люкс премиум».

На первом этаже здания предусмотрены бар и ресторан, на втором — медицинский кабинет, конференц-зал и зал общего назначения, а на каждом из остальных жилых этажей — тренажерные залы для постояльцев. Кроме обычных лифтов для гостей, все здание, от первого до последнего этажа, обслуживается специальным лифтом для доставки блюд из ресторана.

В окончательном варианте гостиница представляет собой 6-этажное здание высотой 20 метров с монолитным железобетонным каркасом, кирпичными стенами

Гостиница строится на участке площадью 0,21 га, кадастровая стоимость которого в настоящее время составляет 32,78 млн рублей. Здание занимает 69% территории участка. Проект гостиницы разработало казанское ООО «Прогресс-проект».

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, которая проводилась в далеком от Казани городе Барнауле, датирован 2 мая 2023 года. К этому сроку выводы эксперта о том, что новое строительство не повредит ни физическому состоянию, ни восприятию объекта культурного наследия на соседнем участке — жилому дому по ул. Старой, 4, равно, как и рекомендации по обеспечению его сохранности, выглядят чистой формальностью, поскольку возведение гостиничного здания практически завершено.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«На такие отели у нас спрос есть»

— Судя по зданию, категория отеля будет не ниже, чем «четыре звезды», — оценила перспективы новой гостиницы исполнительный директор Ассоциации Отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина. — А на такие отели спрос у нас есть. Их в Казани не хватает. Это остро почувствовалось во время проведения Kazan Sammit. В туристический сезон турпоток достаточно распределяется достаточно равномерно, и этот отель также будет вызывать интерес.

По ее словам, учитывая, что Казань готовится принять Международные мультиспортивные соревнований «Игры будущего» в 2023 году и Саммит БРИКС -2024, отели высокой категории будут и впредь востребованы:

— Хорошо, если его успеют к этому времени сдать.

Учитывая, что Казань готовится принять Международные мультиспортивные соревнований «Игры будущего» в 2023 году и Саммит БРИКС -2024, отели высокой категории будут и впредь востребованы

Семейный бизнес — стабильный доход

Владелец ООО «Стройгрупп-М» Булат Мунибович Шакиров — наследник гостиничного и строительного бизнеса, основы которого заложил умерший в октябре 2021 года выходец из Алькеевского района, заслуженный энергетик РТ Муниб Шакиров. В опубликованном в районной газете 11 лет назад материале изложен его трудовой путь и достижения: родился в 1938 году в селе Алпарово, отслужил в армии, окончил техникум, был чемпионом Татарстана по самбо, работал в Казанском тресте дорожного строительства, затем — в производственно-строительном объединении при городской администрации, в Кабинете министров РТ, Управлении делами президента РТ.

В 2005 году он основал ООО «Стройгрупп» (застройщик гостиницы на Ульянова-Ленина «Стройгрупп-М» входит в группу строительных компаний, основанную Шакировым-старшим). Сейчас этой компанией руководит Дина Булатовна Шакирова — судя по имени-отчеству это может быть его внучка. ООО «Стройгрупп-М» было зарегистрировано им в 2014 году, а в 2020-м переоформлено на нового собственника — Булата Шакирова, в 2021-м гендиректором фирмы стала Дина Шакирова. Точно также распределены права и должности в другой компании, которая до конца 2020 года принадлежала основателю бизнеса, — ООО «Отель Арт».

Оба микропредприятия — строительное и гостиница — на конец 2022 года имели среднесписочную численность работников 2 человека. Однако гостиница на Островского приносит семье хороший доход: по итогам 2022 года выручка от продажи составила 87,2 млн рублей, а чистая прибыль — 8,24 миллиона.

Гостиница на Островского приносит семье хороший доход. Фото: 2gis.ru

Как «Галактика» стала «Королевской резиденцией»

В 2017 году одна из фирм Муниба Шакирова ООО «Стройгрупп-В» оказалась в эпицентре скандала: Казгорисполком заподозрил застройщика элитного ЖК «Галактика» на пересечении улиц Тихомирнова и Волкова в продаже квартир до получения разрешения на строительство. Начальник отдела по мониторингу строительных фирм и учету объектов долевого строительства Управления жилищной политики (УЖП) Айрат Ахметханов сообщил тогда «Реальному времени», что проверка, проведенная по заявлению городских властей, выявила факты заключения компанией договоров займа с потенциальными собственниками квартир в ЖК, но для возбуждения уголовного дела этого оказалось недостаточно.

Муниб Шакиров тогда эти подозрения отверг и заявил «Реальному времени»:

— Мы деньги взаймы берем по договору займа, но ни с какими квартирами и продажами это не связано.

А впоследствии ЖК «Галактика» был успешно достроен, однако название поменял на Royal Residence.

— Вся документация у нас на этот объект в порядке, строился он законно, — заверил «Реальное время» Булат Шакиров и добавил, что скандал в 2017 году инициировали недобросовестные чиновники-недоброжелатели.