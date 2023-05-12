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Отель в наследство: наследники Муниба Шакирова сдадут долгострой в центре Казани

00:00, 12.05.2023 7

Семья заслуженного энергетика Татарстана воплотит планы по расширению гостиничного бизнеса спустя два года после смерти его основателя

Отель в наследство: наследники Муниба Шакирова сдадут долгострой в центре Казани
Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», растянувшееся почти на десятилетие строительство гостиницы напротив старообрядческой церкви в центре Казани завершат в конце этого года. Уже в новогодние каникулы отель примет первых постояльцев, подтвердил изданию глава компании-застройщика Булат Шакиров. Подробнее о гостинице, где отдельный лифт предусмотрен для подъема блюд из ресторана, «лишних» этажах, которые «срезала» комиссия при раисе Татарстана, и наследии одного из крупных татарстанских отельеров, выходца из Алькеевского района и заслуженного энергетика Татарстана Муниба Шакирова — в нашем материале.

«Хотелось не посрамить Казань»

Из первых уст кураторов проекта «Реальному времени» удалось узнать, что новая гостиница на улице Ульянова-Ленина напротив Покровского храма старообрядцев будет сдана в конце текущего года. Строить ее начали в III квартале 2017 года — почти 5 лет назад, согласно паспорту объекта. А проект гостиницы был одобрен межведомственной комиссией по застройке в исторических поселениях под председательством Рустама Минниханова еще в конце 2015 года — с восьмого захода и с рядом оговорок.

На вопрос, почему здание достраивается только сейчас, владелец компании-застройщика, казанского ООО «Стройгрупп-М», Булат Шакиров ответил, что это было связано с некоторыми сложностями и необходимыми переделками проекта:

— Мы дорабатывали его, чтобы получилась гостиница хорошего уровня, красивая, комфортная, притягательная для туристов. Хотелось не посрамить Казань, все-таки здание находится в самом центре города.

Согласно информации на паспорте объекта, работы были начаты в III квартале 2017 года — почти 5 лет назад

Действительно, проект гостиницы выносился на обсуждение восемь раз, и даже в 2015 году был одобрен при условии доработки архитектурных решений верхнего этажа и гарантий благоустройства прилегающей территории, в частности подходов к расположенному на участке старейшему гражданскому зданию Казани — одноэтажному кирпичному дому №4 по ул. Старой, которое было возведено три с четвертью века назад, на рубеже XVII—XVIII веков.

Два номера «люкс премиум» и лифт для блюд

В окончательном варианте гостиница представляет собой 6-этажное здание высотой 20 метров с монолитным железобетонным каркасом, кирпичными стенами и отделкой из натурального пиленого камня — песчаника и ракушечника. Кроме шести надземных этажей предусмотрены два подземных, на которых расположена парковка на 77 машино-мест.

Общее количество номеров в гостинице — 132, из них восемь номеров класса «люкс» и два, на 5-м и 6-м этажах, класса «люкс премиум».

На первом этаже здания предусмотрены бар и ресторан, на втором — медицинский кабинет, конференц-зал и зал общего назначения, а на каждом из остальных жилых этажей — тренажерные залы для постояльцев. Кроме обычных лифтов для гостей, все здание, от первого до последнего этажа, обслуживается специальным лифтом для доставки блюд из ресторана.

В окончательном варианте гостиница представляет собой 6-этажное здание высотой 20 метров с монолитным железобетонным каркасом, кирпичными стенами

Гостиница строится на участке площадью 0,21 га, кадастровая стоимость которого в настоящее время составляет 32,78 млн рублей. Здание занимает 69% территории участка. Проект гостиницы разработало казанское ООО «Прогресс-проект».

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, которая проводилась в далеком от Казани городе Барнауле, датирован 2 мая 2023 года. К этому сроку выводы эксперта о том, что новое строительство не повредит ни физическому состоянию, ни восприятию объекта культурного наследия на соседнем участке — жилому дому по ул. Старой, 4, равно, как и рекомендации по обеспечению его сохранности, выглядят чистой формальностью, поскольку возведение гостиничного здания практически завершено.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«На такие отели у нас спрос есть»

— Судя по зданию, категория отеля будет не ниже, чем «четыре звезды», — оценила перспективы новой гостиницы исполнительный директор Ассоциации Отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина. — А на такие отели спрос у нас есть. Их в Казани не хватает. Это остро почувствовалось во время проведения Kazan Sammit. В туристический сезон турпоток достаточно распределяется достаточно равномерно, и этот отель также будет вызывать интерес.

По ее словам, учитывая, что Казань готовится принять Международные мультиспортивные соревнований «Игры будущего» в 2023 году и Саммит БРИКС -2024, отели высокой категории будут и впредь востребованы:

— Хорошо, если его успеют к этому времени сдать.

Учитывая, что Казань готовится принять Международные мультиспортивные соревнований «Игры будущего» в 2023 году и Саммит БРИКС -2024, отели высокой категории будут и впредь востребованы

Семейный бизнес — стабильный доход

Владелец ООО «Стройгрупп-М» Булат Мунибович Шакиров — наследник гостиничного и строительного бизнеса, основы которого заложил умерший в октябре 2021 года выходец из Алькеевского района, заслуженный энергетик РТ Муниб Шакиров. В опубликованном в районной газете 11 лет назад материале изложен его трудовой путь и достижения: родился в 1938 году в селе Алпарово, отслужил в армии, окончил техникум, был чемпионом Татарстана по самбо, работал в Казанском тресте дорожного строительства, затем — в производственно-строительном объединении при городской администрации, в Кабинете министров РТ, Управлении делами президента РТ.

В 2005 году он основал ООО «Стройгрупп» (застройщик гостиницы на Ульянова-Ленина «Стройгрупп-М» входит в группу строительных компаний, основанную Шакировым-старшим). Сейчас этой компанией руководит Дина Булатовна Шакирова — судя по имени-отчеству это может быть его внучка. ООО «Стройгрупп-М» было зарегистрировано им в 2014 году, а в 2020-м переоформлено на нового собственника — Булата Шакирова, в 2021-м гендиректором фирмы стала Дина Шакирова. Точно также распределены права и должности в другой компании, которая до конца 2020 года принадлежала основателю бизнеса, — ООО «Отель Арт».

Оба микропредприятия — строительное и гостиница — на конец 2022 года имели среднесписочную численность работников 2 человека. Однако гостиница на Островского приносит семье хороший доход: по итогам 2022 года выручка от продажи составила 87,2 млн рублей, а чистая прибыль — 8,24 миллиона.

Гостиница на Островского приносит семье хороший доход. Фото: 2gis.ru

Как «Галактика» стала «Королевской резиденцией»

В 2017 году одна из фирм Муниба Шакирова ООО «Стройгрупп-В» оказалась в эпицентре скандала: Казгорисполком заподозрил застройщика элитного ЖК «Галактика» на пересечении улиц Тихомирнова и Волкова в продаже квартир до получения разрешения на строительство. Начальник отдела по мониторингу строительных фирм и учету объектов долевого строительства Управления жилищной политики (УЖП) Айрат Ахметханов сообщил тогда «Реальному времени», что проверка, проведенная по заявлению городских властей, выявила факты заключения компанией договоров займа с потенциальными собственниками квартир в ЖК, но для возбуждения уголовного дела этого оказалось недостаточно.

Муниб Шакиров тогда эти подозрения отверг и заявил «Реальному времени»:

— Мы деньги взаймы берем по договору займа, но ни с какими квартирами и продажами это не связано.

А впоследствии ЖК «Галактика» был успешно достроен, однако название поменял на Royal Residence.

— Вся документация у нас на этот объект в порядке, строился он законно, — заверил «Реальное время» Булат Шакиров и добавил, что скандал в 2017 году инициировали недобросовестные чиновники-недоброжелатели.

Анна Нагоркина, фото: Динар Фатыхов
НедвижимостьЭкономикаИнвестицииОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан Город КазаньМинниханов Рустам Нургалиевич

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Молодцы. Рахмат. Матур булган
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  • Анонимно 12 май
    С виду дом выглядит красиво !
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    Анонимно 12 май
    да, симпатичный
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    Анонимно 13 май
    Страшное здание!
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  • Анонимно 12 май
    какой уж это долгострой? пару лет постоял на паузе и уже лед двинулся
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  • Анонимно 12 май
    никогда не видела лифт для блюд - здорово придумано
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    Анонимно 12 май
    кухонный лифт называется, хорошая вещь
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