Минниханов прибыл в Турцию

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турцию. Он уже посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri — парковую зону, зону общественного питания и другие.

Также Минниханов осмотрел сегодня парк «Йылдыз» и Мальтийский особняк, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов заявил, что в Татарстане сконцентрировано 25% турецких инвестиций в Россию.