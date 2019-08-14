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Минниханов прибыл в Турцию

17:54, 14.08.2019
Минниханов прибыл в Турцию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турцию. Он уже посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri — парковую зону, зону общественного питания и другие.

Также Минниханов осмотрел сегодня парк «Йылдыз» и Мальтийский особняк, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов заявил, что в Татарстане сконцентрировано 25% турецких инвестиций в Россию.

ОбществоВласть Татарстан
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