Потерпевшие в ДТП с самокатами требуют у кикшеринговых компаний возмещения ущерба

В Татарстане пытаются запретить СИМ, пока дело не дошло до судов

Фото: Реальное время

В России набирает обороты вал гражданских исков к кикшеринговым компаниям: потерпевшие в ДТП с самокатчиками требуют возмещения ущерба. Суммы компенсаций, заявленные гражданами, доходят до 2 млн рублей. Юристы говорят о новой судебной практике, поскольку иски предъявляют не к водителям электросамокатов, а напрямую к компаниям, предоставляющим услуги аренды. В Татарстане пока таких судебных дел нет, но с учетом высокой аварийности с участием СИМ на дорогах и началом сезона перспективы возникновения аналогичных тяжб в республике весьма высоки, считают эксперты.

С кого получить 2 миллиона?

2 млн рублей за моральный вред и 45 тысяч за лечение требует от сервиса аренды самокатов Whoosh жительница Санкт-Петербурга, получившая в сентябре 2024 года неизлечимое заболевание в результате наезда самоката под управлением несовершеннолетнего. В общей сложности 1,7 млн рублей хочет получить солидарно от ООО «Шеринговые технологии» и «Яндекс Еда» другая петербурженка, которая из-за врезавшегося в нее курьера на самокате оказалась надолго прикована к инвалидному креслу. Порядка 550 тысяч требует с ООО «Вуш» еще одна жительница северной столицы, пострадавшая от самокатчика в 2023 году.

Более 2 млн рублей требует от сервиса аренды самокатов Whoosh жительница Санкт-Петербурга, получившая в сентябре 2024 года неизлечимое заболевание в результате наезда самоката. Инна Серова / realnoevremya.ru

Гораздо больше исков по всей России подали к прокатным сервисам владельцы автомобилей, которые получили повреждения в столкновениях с внезапно выехавшими самокатчиками на пешеходные переходы. Однако имеющаяся в открытом доступе информация свидетельствует, что в удовлетворении исковых требований к сервисам проката обычно отказывают.

Суды исходят из условий публичной оферты, размещаемых сервисами проката на официальных сайтах. Согласно этим условиям, электросамокат на период аренды находится во владении арендатора, а в случае причинения вреда с использованием его пользователь обязуется в полном объеме возместить ущерб, причиненный его действиями третьим лицам.

Ограничились страховкой

— Мы не готовы комментировать эту ситуацию в деталях, однако в целом по правилам дорожного движения ответственность за ДТП все-таки несет тот, кто находится за рулем средства передвижения, в нашем случае — самоката, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев.

Он подчеркнул, что компания в обязательном порядке страхует все поездки на случай ДТП, и эта страховка «распространяется по умолчанию на всех пострадавших — на их имущество и здоровье». Верхний предел страхового возмещения составляет 1 млн рублей, однако конкретную сумму выплаты страховая компания определяет исходя из фактических масштабов причиненного вреда.

«По правилам дорожного движения ответственность за ДТП несет тот, кто находится за рулем средства передвижения». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следует отметить, что, исходя из наличия страховки и размера страховых выплат в каждом конкретном случае, российские суды неоднократно принимали «половинчатые» решения — удовлетворяли иски потерпевших в ДТП с самокатами о возмещении вреда, но только в отношении соответчиков кикшерингов — пользователей самокатов. То есть взыскивали расходы, не покрытые страховкой, с граждан, на чье имя были арендованы самокаты во время совершения ДТП.

Так, в декабре 2025 года суд в составе мирового судьи судебного участка №367 Тверского района города Москвы взыскал с виновника ДТП, арендовавшего самокат в сервисе Whoosh, 46,5 тысячи рублей в пользу пострадавшего, возложив на него не покрытые страховкой расходы.

Однако такой подход в вопросах возмещения вреда работает не всегда. К примеру, тот же суд отказал в удовлетворении иска владельцу автомобиля, который был поврежден в результате наезда самоката. Управлявший СИМ гражданин сбежал с места происшествия, а страховка от кикшеринга не покрыла всех расходов на ремонт машины, и разницу в 30 тысяч рублей автомобилисту никто не возместил.

Теория без практики мертва



— Сейчас в этой области отсутствует судебная практика, — говорит представитель Федерации автовладельцев России в РТ Дмитрий Золотов. — Ответственность самого собственника самоката застрахована, однако не по аналогии с ОСАГО, а скорее по аналогии с КАСКО. И потом возникает коллизия: человек, попадающий в ДТП с самокатом, не может взыскать возмещение ущерба с кикшеринговой компании.

Золотов провел параллель с агрегаторами такси — если за рулем сидел гастарбайтер, с него практически невозможно взыскать ущерб от ДТП. Даже если суд выносит решение в пользу потерпевшего, виновника аварии либо невозможно найти, либо у него ничего нет.

«Когда человек совершил ДТП, бросил самокат и скрылся, то это недоработка в первую очередь полиции». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Что же касается ситуации, когда человек совершил ДТП, бросил самокат и скрылся, то это недоработка в первую очередь полиции — компания, которая отдала его в аренду, должна предоставить пострадавшей стороне или суду данные об арендаторе СИМ. Естественно, пострадавшей стороне они персональные данные давать не будут, но через запрос по суду можно узнать, кто на тот период владел самокатом, и взыскать ущерб с него. А если в ДТП причинен средний или тяжелый вред здоровью, это влечет уголовную ответственность, и здесь не работает довод «самокат был не мой». Это средство повышенной опасности, как в случае с пистолетом или автомобилем, собственник несет ответственность, как и тот, кому он сдал в аренду самокат. Я уверен, практика здесь выработается — это только вопрос времени.

— В марте 2017 года Конституционный суд России вынес решение, из которого следует, что при ДТП с участием двух автомобилей страховая компания оплачивает ущерб в рамках ОСАГО, а потерпевший делает рыночную оценку ремонта и разницу между результатом оценки и выплатой по ОСАГО взыскивает с виновника ДТП, — говорит юрист ФАР Владлен Копвиллем. — Тогда речи о ДТП с участием СИМ еще не шло, но сегодня в случае с самокатами надо действовать по аналогии и обращаться с иском к виновнику ДТП.

По его словам, позиция Верховного суда Российской Федерации такова: если человек правомерно завладел транспортным средством, например заключил договор аренды, вписан в полис ОСАГО, то за последствия ДТП отвечает не собственник, а владелец. Он подчеркнул, что в законодательстве на этот счет имеется очень много пробелов и что он сам считает, что в таких случаях материальную ответственность перед потерпевшими в полном объеме должен нести собственник, а затем уже взыскивать свои расходы с виновника ДТП — арендатора.



А если вообще запретить?

В апреле 2025 года на улицах Казани появились самокаты, но сезон так и не был открыт. Если ранее количество парковок для арендных СИМ только увеличивалось, то в 2025 году исполком предложил сократить 568 парковок для электросамокатов, в основном в центральной части города, где тротуары слишком узкие, чтобы обеспечить движение самокатов без опасности для пешеходов. Было также предложено ограничить максимальную скорость самокатов до 20 км/ч.

Эти предложения были направлены на рассмотрение правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения. Если их примут, общая емкость парковочных мест для электросамокатов уменьшится с 13 тыс. до 8 тыс., соответственно, должно снизиться и количество арендных СИМ.

ГИБДД Казани выступает за полный отказ от проката самокатов. Инициатива отказа исходит от МВД по РТ. По данным ведомства, за 11 месяцев 2024 года в республике произошло 38 ДТП с электросамокатами, в которых 39 человек получили травмы, а один погиб.

По данным МВД, за 11 месяцев 2024 года в РТ произошло 38 ДТП с электросамокатами, в которых 39 человек получили травмы, а один погиб. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В декабре 2024 года глава МВД по РТ Дамир Садретдинов предложил не выделять земельные участки для парковки самокатов из-за отсутствия в татарстанских городах необходимой для СИМ дорожной инфраструктуры. Кроме того, он подчеркнул, что рост ДТП связан с ростом количества СИМ, в первую очередь — за счет прокатных самокатов, которыми зачастую управляют дети. Эти предложения в отношении самокатов поддержал раис республики Рустам Минниханов:

— Конечно, они должны использоваться только в специальных местах, где есть инфраструктура, отдельные дорожки.

Как сообщил «Реальному времени» глава городской Госавтоинспекции Михаил Савин, без согласования с ГАИ открыть сезон проката самокатов в Казани невозможно, и он пока не открыт. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как сообщил «Реальному времени» глава городской Госавтоинспекции Михаил Савин, без согласования с ГАИ открыть сезон проката самокатов в Казани нельзя:

— Без согласования с ГАИ его открыть невозможно, а мы не согласовали его открытие. Ждем, что скажет раис республики и решения по предложениям исполкома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Автоюрист Владлен Копвиллем считает, что запрещать движение электросамокатов не стоит — надо создавать для них инфраструктуру, но муниципалитет имеет право определить, где можно, а где нельзя передвигаться на самокатах:

— Но просто запретами решать проблему нельзя. Появился новый вид транспорта, прогресс остановить невозможно, значит, надо как-то решать эту проблему.