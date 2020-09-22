Kazan Digital Week: беспилотники, биометрия и «сообщество цифрового будущего»
Накануне стартовал первый день международного онлайн-форума Kazan Digital Week. Встречу ведущих экспертов и практиков цифрового развития открыли топовые спикеры, в числе которых президент Татарстана, представители ЦБ и федеральных министерств. Они обсудили основные направления форума: кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Несмотря на то, что событие полностью проходит в онлайн-формате, в программе нашлось место и для развлекательной составляющей, знакомящей участников с татарской культурой. Подробнее — в материале «Реального времени».
Цифровой форум о цифровом будущем
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, обещавший собрать на открытии Kazan Digital Week пул высокопоставленных гостей, сдержал свое слово: в первый день перед участниками форума выступили глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, вице-премьер Марат Хуснуллин, и. о. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие статусные спикеры.
Не сложилось только с анонсированным выступлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина, однако премьер-министр направил в адрес участников форума телеграмму, которая была зачитана на старте мероприятия.
Напомним, программа Kazan Digital Week посвящена пяти направлениям: интеллектуальные транспортные системы (ИТС), ситуационные центры (СЦ), кибербезопасность, финтех и инновации, интегрированные в бизнес.
И вновь беспилотники
В первый день особое внимание было уделено теме ИТС: именно ей были посвящены сразу три доклада пленарного заседания, а также последовавший за ним круглый стол. И. о. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов и вовсе назвал Kazan Digital Week «важнейшим событием для транспортной отрасли России», а также заявил, что главным трендом сейчас «является создание интеллектуальных и беспилотных транспортных систем».
— До 2024 года предусмотрено внедрение ИТС в 64 городских агломерациях РФ — с применением энергосберегающих технологий освещения дорог и алгоритмов, направленных на автоматизацию процессов управления дорожным движением. Уже в 2020 году 27 агломераций приступили к реализации этого проекта, — рассказал Алафинов.
Стратегическая же цель цифровизации, по словам спикера, — это интеграция и поэтапный ввод в эксплуатацию высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных систем в единый отечественный цифровой комплекс.
Здесь хочется вспомнить, как буквально на прошлой неделе глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов указывал на имеющееся отставание «от западных коллег» в части принятия стандартов в области ИТС. Вместе с тем еще три года назад ведущий российский эксперт в области систем автономного вождения, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова сетовала в интервью нашему изданию на отсутствие в России какого-либо регулирования в данной области.
— Также создана тестовая акватория в целях отработки технологии безэкипажного судовождения. То есть мы не только говорим о дорогах, мы говорим о цифровизации на внутренних водных путях. Если же говорить об автономном ж/д-транспорте, то в данном случае Минтранс озаботился развертыванием сетей мобильного широкополосного беспроводного доступа на участках Московского центрального кольца, который станет полигоном для отработки ряда цифровых технологий, — рассказал Алафинов.
Об автоматизации дорожного движения также высказался глава ГИБДД России Михаил Черников, указавший на то, что даже такая, казалось бы, тривиальная мера, как фото- и видеофиксация, за 15 лет активного использования помогла снизить смертность на российских дорогах вдвое. При этом спикер отметил, что власти ставят перед собой гораздо более амбициозную задачу, которая заключается в сведении негативных показателей к нулю. Этого можно добиться только путем тотальной цифровизации транспортных систем.
Биометрию выведут за рамки финтеха
Не секрет, что Россия находится в числе мировых лидеров по проникновению финансовых технологий. Этот тезис в рамках своего выступления также озвучила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. При этом спикер отметила, что регулятор как один из ведущих участников процесса цифровизации экономики продолжает совершенствоваться и делать цифровые финансовые услуги более доступными для населения.
В первую очередь речь о внедрении Единой биометрической системы (ЕБС). Как сообщила Скоробогатова, к ней уже подключились 234 банка, однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, прирост несколько замедлился, так как не все граждане могли сдавать биообразцы. При этом спикер подчеркнула, что «сейчас динамика начала восстанавливаться».
Как ранее сообщало «Реальное время», в рамках ЕБС предполагается ее развитие путем интеграции в повседневные кейсы и деловые активности, когда для подтверждения идентичности как должностного или материально ответственного лица нужно будет зайти в ЕБС и идентифицировать себя. Таким образом снимется огромное количество вопросов, уменьшится бумажный документооборот и появится культура использования биометрии в повседневной деятельности. Расширение количества услуг и участников системы подтвердила и Ольга Скоробогатова.
— Еще один шаг — развитие системы быстрых платежей, обеспечивающей клиентам бесплатные переводы онлайн до 100 тысяч рублей (свыше — по минимальным тарифам), — сообщила зампредседателя ЦБ РФ. — Уже подключено 156 банков, рост в третьем квартале 2020 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого, произошел в 6,8 раза. Также в ближайшее время появится приложение, которое прежде всего будет востребовано бизнесом, поскольку оно направлено на снижение издержек. Отмечу, что в следующем году планируется запуск системы быстрых платежей и между юридическими лицами, плюс платежи в адрес государственных органов.
Заключительный пункт — цифровой профиль. По словам Ольги Скоробогатовой, сейчас проект находится «в активной пилотной фазе, когда информация из госучреждений предоставляется по запросу организациям, чтобы оказывать финансовые услуги, но с согласия клиента».
Россия разделит цифровое будущее с Китаем
— Русская поговорка гласит: «Когда мы едины — мы непобедимы». Действуя сообща, мы можем ускорить цифровую трансформацию в России и дать импульс развитию российской цифровой экономики, — заявил господин У.
Его коллега, замгендиректора Huawei Enterprise в РФ Александр Столяров, уточнил, что для этой цели была выработана специальная стратегия, плюс китайская компания в течение ближайших пяти лет вложит в российскую ИТ-отрасль $800 млн, которые пойдут на запуск R&D-центров и обучение сотрудников.
Кадровый провал в кибербезопасности
Финальным выступлением на пленарной сессии стал доклад гендиректора ГК InnoSTage Айдара Гузаирова, посвященный проблеме кибербезопасности. Спикер указал на рост числа кибератак на промышленные объекты, смещение фокуса хакеров в сторону реальных секторов экономики, а также более изощренные способы атак. Серьезной проблемой в данном контексте является серьезный кадровый голод, на который указал Гузаиров.
— Борьба невозможна без квалифицированных кадров. Согласно международным исследованиям, в 2020 году количество незаполненных вакансий в сфере кибербезопасности может достичь рекордной цифры в 3,5 млн человек. За последние 5 лет дефицит кадров увеличился более чем в три раза. Кадровый голод может стать одним из вызовов для цифровизации в России и мире, — заявил эксперт.
В ходе своего выступления глава InnoSTage также поделился примечательным анонсом: в 2021 году в Иннополисе планируется открытие киберполигона. Как уточнил Айдар Гузаиров, на нем российские и зарубежные компании смогут тестировать свои программы для выявления слабых мест в системах защиты.
Как и анонсировали организаторы форума, несмотря на онлайн-формат, для участников Kazan Digital Week была предусмотрена развлекательная программа с национальным колоритом. В перерывах между секциями транслировались выступления татароязычных этно-групп, а завершился первый день форума полноценным концертом.
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