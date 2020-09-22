Kazan Digital Week: беспилотники, биометрия и «сообщество цифрового будущего»

Накануне стартовал первый день международного онлайн-форума Kazan Digital Week. Встречу ведущих экспертов и практиков цифрового развития открыли топовые спикеры, в числе которых президент Татарстана, представители ЦБ и федеральных министерств. Они обсудили основные направления форума: кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Несмотря на то, что событие полностью проходит в онлайн-формате, в программе нашлось место и для развлекательной составляющей, знакомящей участников с татарской культурой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Цифровой форум о цифровом будущем

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, обещавший собрать на открытии Kazan Digital Week пул высокопоставленных гостей, сдержал свое слово: в первый день перед участниками форума выступили глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, вице-премьер Марат Хуснуллин, и. о. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие статусные спикеры.

Не сложилось только с анонсированным выступлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина, однако премьер-министр направил в адрес участников форума телеграмму, которая была зачитана на старте мероприятия.

Напомним, программа Kazan Digital Week посвящена пяти направлениям: интеллектуальные транспортные системы (ИТС), ситуационные центры (СЦ), кибербезопасность, финтех и инновации, интегрированные в бизнес.



Иннокентий Алафинов заявил, что главным трендом сейчас «является создание интеллектуальных и беспилотных транспортных систем». Фото Рината Назметдинова

И вновь беспилотники

В первый день особое внимание было уделено теме ИТС: именно ей были посвящены сразу три доклада пленарного заседания, а также последовавший за ним круглый стол. И. о. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов и вовсе назвал Kazan Digital Week «важнейшим событием для транспортной отрасли России», а также заявил, что главным трендом сейчас «является создание интеллектуальных и беспилотных транспортных систем».

— До 2024 года предусмотрено внедрение ИТС в 64 городских агломерациях РФ — с применением энергосберегающих технологий освещения дорог и алгоритмов, направленных на автоматизацию процессов управления дорожным движением. Уже в 2020 году 27 агломераций приступили к реализации этого проекта, — рассказал Алафинов.

Стратегическая же цель цифровизации, по словам спикера, — это интеграция и поэтапный ввод в эксплуатацию высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных систем в единый отечественный цифровой комплекс.

Здесь хочется вспомнить, как буквально на прошлой неделе глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов указывал на имеющееся отставание «от западных коллег» в части принятия стандартов в области ИТС. Вместе с тем еще три года назад ведущий российский эксперт в области систем автономного вождения, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова сетовала в интервью нашему изданию на отсутствие в России какого-либо регулирования в данной области.



Однако, исходя из выступления представителя Минтранса РФ, можно сделать вывод о том, что дело все же сдвинулось с мертвой точки. Как сообщил Иннокентий Алафинов, в России была утверждена концепция обеспечения безопасности движения с участием беспилотников, а также разработан проект комплекса мероприятий по тестированию и вводу в эксплуатацию ТС, работающих в высокоавтоматизированном виде. При этом власти решили пойти еще дальше.

— Также создана тестовая акватория в целях отработки технологии безэкипажного судовождения. То есть мы не только говорим о дорогах, мы говорим о цифровизации на внутренних водных путях. Если же говорить об автономном ж/д-транспорте, то в данном случае Минтранс озаботился развертыванием сетей мобильного широкополосного беспроводного доступа на участках Московского центрального кольца, который станет полигоном для отработки ряда цифровых технологий, — рассказал Алафинов.



Об автоматизации дорожного движения также высказался глава ГИБДД России Михаил Черников, указавший на то, что даже такая, казалось бы, тривиальная мера, как фото- и видеофиксация, за 15 лет активного использования помогла снизить смертность на российских дорогах вдвое. При этом спикер отметил, что власти ставят перед собой гораздо более амбициозную задачу, которая заключается в сведении негативных показателей к нулю. Этого можно добиться только путем тотальной цифровизации транспортных систем.



Биометрию выведут за рамки финтеха

Не секрет, что Россия находится в числе мировых лидеров по проникновению финансовых технологий. Этот тезис в рамках своего выступления также озвучила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. При этом спикер отметила, что регулятор как один из ведущих участников процесса цифровизации экономики продолжает совершенствоваться и делать цифровые финансовые услуги более доступными для населения.



В первую очередь речь о внедрении Единой биометрической системы (ЕБС). Как сообщила Скоробогатова, к ней уже подключились 234 банка, однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, прирост несколько замедлился, так как не все граждане могли сдавать биообразцы. При этом спикер подчеркнула, что «сейчас динамика начала восстанавливаться».

Спикер отметила, что регулятор как один из ведущих участников процесса цифровизации экономики продолжает совершенствоваться и делать цифровые финансовые услуги более доступными для населения. Фото kazgik.ru

Как ранее сообщало «Реальное время», в рамках ЕБС предполагается ее развитие путем интеграции в повседневные кейсы и деловые активности, когда для подтверждения идентичности как должностного или материально ответственного лица нужно будет зайти в ЕБС и идентифицировать себя. Таким образом снимется огромное количество вопросов, уменьшится бумажный документооборот и появится культура использования биометрии в повседневной деятельности. Расширение количества услуг и участников системы подтвердила и Ольга Скоробогатова.

— Еще один шаг — развитие системы быстрых платежей, обеспечивающей клиентам бесплатные переводы онлайн до 100 тысяч рублей (свыше — по минимальным тарифам), — сообщила зампредседателя ЦБ РФ. — Уже подключено 156 банков, рост в третьем квартале 2020 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого, произошел в 6,8 раза. Также в ближайшее время появится приложение, которое прежде всего будет востребовано бизнесом, поскольку оно направлено на снижение издержек. Отмечу, что в следующем году планируется запуск системы быстрых платежей и между юридическими лицами, плюс платежи в адрес государственных органов.

Заключительный пункт — цифровой профиль. По словам Ольги Скоробогатовой, сейчас проект находится «в активной пилотной фазе, когда информация из госучреждений предоставляется по запросу организациям, чтобы оказывать финансовые услуги, но с согласия клиента».

Россия разделит цифровое будущее с Китаем

В ходе пленарного заседания также стало известно о планах одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei построить в России «сообщество совместного цифрового будущего» — по крайней мере, с таким предложением выступил президент Huawei в Евразии Эйден У.

— Русская поговорка гласит: «Когда мы едины — мы непобедимы». Действуя сообща, мы можем ускорить цифровую трансформацию в России и дать импульс развитию российской цифровой экономики, — заявил господин У.



Его коллега, замгендиректора Huawei Enterprise в РФ Александр Столяров, уточнил, что для этой цели была выработана специальная стратегия, плюс китайская компания в течение ближайших пяти лет вложит в российскую ИТ-отрасль $800 млн, которые пойдут на запуск R&D-центров и обучение сотрудников.

Кадровый провал в кибербезопасности

Финальным выступлением на пленарной сессии стал доклад гендиректора ГК InnoSTage Айдара Гузаирова, посвященный проблеме кибербезопасности. Спикер указал на рост числа кибератак на промышленные объекты, смещение фокуса хакеров в сторону реальных секторов экономики, а также более изощренные способы атак. Серьезной проблемой в данном контексте является серьезный кадровый голод, на который указал Гузаиров.



— Борьба невозможна без квалифицированных кадров. Согласно международным исследованиям, в 2020 году количество незаполненных вакансий в сфере кибербезопасности может достичь рекордной цифры в 3,5 млн человек. За последние 5 лет дефицит кадров увеличился более чем в три раза. Кадровый голод может стать одним из вызовов для цифровизации в России и мире, — заявил эксперт.

Серьезной проблемой в данном контексте является серьезный кадровый голод, на который указал Гузаиров. Фото Максима Платонова

В ходе своего выступления глава InnoSTage также поделился примечательным анонсом: в 2021 году в Иннополисе планируется открытие киберполигона. Как уточнил Айдар Гузаиров, на нем российские и зарубежные компании смогут тестировать свои программы для выявления слабых мест в системах защиты.



Как и анонсировали организаторы форума, несмотря на онлайн-формат, для участников Kazan Digital Week была предусмотрена развлекательная программа с национальным колоритом. В перерывах между секциями транслировались выступления татароязычных этно-групп, а завершился первый день форума полноценным концертом.