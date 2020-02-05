«На «Наш двор» за год потратим больше, чем на благоустройство парков за 5 лет»

Реализацию 50-миллиардного проекта обещают доверить только самым надежным подрядчикам

Фото: Ринат Назметдинов

С подачи президента Рустама Минниханова в Татарстане готовятся к реализации программы комплексного благоустройства территорий «Наш двор», рассчитанной на 3 года, стоимостью 50 миллиардов рублей. На данный момент в республике завершают формировать перечень дворов, работы в которых проведут в первую очередь. Опубликовать его обещают в конце февраля. А уже в апреле, с началом строительного сезона, подрядчики выйдут на объекты. Как и что будут делать — в материале «Реального времени».

«Эту миссию доверим только самым ответственным предприятиям»

По словам нового республиканского министра строительства Фарита Ханифова, программа «Наш двор» по своим масштабам беспрецедентна. Сравнить ее можно разве что с программой ликвидации ветхого жилья, которую в Татарстане провели в конце 90-х — начале 2000-х.

— Это будет сложная работа, и сегодня кто-то сомневается: получится ли у нас. Я уверен, что получится, потому что у нас большой опыт, — заверил журналистов Фарит Ханифов.

Министр также добавил, что лично будет контролировать качество работ, вместе с министром транспорта, ответственным за дорожную инфраструктуру по программе.

— Мы допустим к работам только самых надежных, проверенных подрядчиков, которых знаем не год и не два и которые положительно зарекомендовали себя на крупных проектах, — пообещал глава Минстроя.

Фарит Ханифов: «Мы допустим к работам только самых надежных, проверенных подрядчиков, которых знаем не год и не два, и которые положительно зарекомендовали себя на крупных проектах». Фото Рината Назметдинова

Особые требования будут предъявляться и к поставщикам игрового и спортивного оборудования, закупаемого для оснащения дворов. По словам помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, с этого года в России действуют новые правила сертификации такого оборудования, и все поставщики непременно должны будут им соответствовать.

— Мы сейчас проводим консультации с производителями по всей России (а оборудование будет только отечественным), потому что какой-то один завод наши потребности точно не закроет, это примерно 1 500—2 000 дворов только за этот год, — рассказала Наталия. — К примеру, работающий в Татарстане завод «Зарница» сможет обеспечить лишь 1/40 от того объема поставок, который нам потребуется. Вообще, для понимания масштабов, поясню: за год реализации программы «Наш двор», если сравнивать в денежном выражении, мы потратим больше, чем на благоустройство парков за 5 лет.

На вопросы о конкретных подрядчиках и поставщиках чиновники отвечать пока не готовы: механизмы их определения, равно как и проекты благоустройства, появятся только после окончательного формирования перечня дворов, в которых работы проведут в этом году. Перечень этот появится к концу февраля. По словам Фишман-Бекмамбетовой, в первую очередь строители придут на те территории, где никакое благоустройство в последние годы не проводилось. При этом двор должен быть создан не позднее 2014 года.

Согласование с людьми на всех этапах

Важнейшим принципом при реализации программы «Наш двор» станет согласование всех изменений с жителями территорий, на которых запланированы работы: от одобрения проекта до контроля качества работ.

— Президент дал четкое поручение: не делать ничего без согласования с людьми. Это правильно, поэтому у нас будет несколько каналов двусторонней связи: телефонная «горячая» линия, на которую каждый сможет обратиться с предложениями, пожеланиями и претензиями, специальный интернет-сайт, — рассказала Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Также будем пользоваться уже имеющимися механизмами взаимодействия с жителями. Это, например, «Народный контроль».

Важнейшим принципом при реализации программы «Наш двор» станет согласование всех изменений с жителями территорий, на которых запланированы работы. Фото Максима Платонова

Кроме того, при реализации проектов благоустройства будут создаваться чаты в WhatsApp с включением туда активных жителей домов и представителей подрядных организаций. Это позволит не только контролировать качество проводимых работ в режиме реального времени, но и поддерживать оперативную обратную связь с людьми на случай, если, например, для демонтажа старого асфальта понадобится убрать с территории двора машины.

Итоги воркшопа: в Челнах проложат новые бульвары, в Арске сохранят огороды

Коснулись на брифинге и итогов образовательного воркшопа, который на прошлой неделе в Татарстане провели ведущие российские архитекторы и проектировщики. Вместе с местными коллегами они поделились на группы и отправились изучать дворы Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Арска, чтобы разработать методологию создания типовых проектов благоустройства для разных видов застройки — будь то кварталы панельного жилья Ново-Савиновского района, густонаселенные дворы Набережных Челнов, или сельские территории с вкраплением МКД, как в Арске.

Как рассказала Наталия Фишман-Бекмамбетова, в ходе воркшопа специалисты изучили наиболее популярные маршруты перемещения жителей по прилегающей к их домам территории. На основании этих наблюдений формируется «общественный каркас», к которому будут «привязаны» основные элементы благоустройства.

Наиболее сложным и вызывающим споры вопросом остаются парковки: одни жители вовсе не хотят видеть во дворах машины, другим жизненно необходимо видеть автомобиль из окна квартиры. Правда — где-то посередине. Как несколько раз в ходе брифинга подчеркнула Фишман-Бекмамбетова, все конфликты между людьми в ходе грядущей реконструкции дворов необходимо решать в ходе диалога, совместного поиска компромиссов. Что касается парковочных мест, то их количество (в зависимости от возможностей каждой конкретной территории) будет определено и согласовано с жителями на этапе проектирования.

Наиболее сложным и вызывающим споры вопросом остаются парковки: одни жители вовсе не хотят видеть во дворах машины, другим жизненно необходимо видеть автомобиль из окна квартиры. Фото Максима Платонова

Например, в Арске пространство позволяет иметь собственное машино-место каждому домохозяйству, однако даже там не редки случаи, когда автомобили паркуют в непосредственной близости от детских площадок, буквально вплотную.

— Это вопрос правильной организации пространства, — уверена Фишман-Бекмамбетова. — схема, предлагаемая к реализации во дворах сельской застройки предполагает правильную организацию пространства с сохранением даже огородов, созданием общественных пространств и строительством тротуаров, которых в сельской местности зачастую нет.

Проблемы «комплексов» в Набережных Челнах — все те же бесконтрольные парковки, отсутствие нормальных тротуаров и «скучные» планировочные решения, хотя размеры дворов позволяют развернуться. Так, в 27-м комплексе автограда проектировщики предлагают задействовать для общественных нужд бульвар Юных Ленинцев (примерно так, как это реализовано на бульваре «Белые цветы» на улице Абсалямова в Казани), а во дворах «нарезать» новые небольшие бульвары.

А вот в Авиастроительном районе Казани существующие планировочные решения вполне соответствуют требованиям рациональной организации пространства, чего не скажешь о некоторых других примерах «советской» застройки, заметила помощник президента.

— Нам иногда сложно выделить один конкретный двор, и все приходится «пересобирать» буквально по кусочкам, — посетовала в беседе с журналистами Наталия Фишман-Бекмамбетова.

1 / 10 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов