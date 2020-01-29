Архитекторы вышли в народ: реализация программы «Наш двор» началась с опроса жителей

В Татарстане стартовал трехдневный воркшоп, посвященный комплексному благоустройству придомовых территорий

Фото: Максим Платонов

С подачи Рустама Минниханова в Татарстане началась реализация программы комплексного благоустройства дворов, рассчитанная на три года, стоимостью 50 миллиардов рублей. На первом этапе специалистам предстоит выяснить, какими свои будущие дворы видят местные жители, в интересах которых программа и задумана. Во вторник поговорить с некоторыми из них пришли ведущие российские архитекторы, проектировщики и дизайнеры, прибывшие в Татарстан для участия в трехдневном воркшопе. Цель мероприятия — с учетом мирового опыта и пожеланий населения выработать общие системные принципы, стандарт комплексного благоустройства дворов, участвующих в программе. За работой специалистов наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Люди не живут в парках»

В течение трех дней, с 28 по 30 января, участники воркшопа под руководством тьюторов (наставников) работают в типовых дворах Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Арска. Тьюторы — ведущие архитекторы из разных городов России. За короткое время им и их командам предстоит выработать перечень рекомендаций, в соответствии с которыми впоследствии будут разрабатываться проекты комплексного благоустройства дворов.

Перед началом воркшопа его участников напутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что жители республики должны участвовать во всех этапах реализации программы «Наш двор», потому что она задумана для них. Глава республики уверен, что приведение в порядок дворовых территорий не менее важно, чем активно ведущееся в Татарстане благоустройство общегородских общественных пространств — парков, скверов и набережных, потому что «в парках люди не живут».

— Люди не живут в парках, они живут в микрорайонах, ездят по дорогам, гуляют по тротуарам. Они каждый день выходят во двор. А выходя туда, даже в таком ухоженном городе, как Казань, встречают ямы на дорогах, тротуары, заставленные автомобилями, и, как следствие, полное отсутствие той самой комфортной среды, — посетовал президент. — В следующие три года нам предстоит большой объем работы. Это непростая задача, но сложности не могут стать поводом или оправданием, чтобы снижать качество благоустройства или не принимать во внимание пожелания жителей.

За короткое время предстоит выработать перечень рекомендаций, в соответствии с которыми впоследствии будут разрабатываться проекты комплексного благоустройства дворов

«Татарстан демонстрирует пример всей стране»

Чтобы работа участников воркшопа была максимально эффективной, их разделили на пять команд, определив для каждой одну из разновидностей типовой жилой застройки, характерной для Татарстана. Команде под руководством питерского архитектора Яны Голубевой «достался» двор стандартной хрущевки на улице Мусина в Ново-Савиновском районе Казани. Ранним морозным утром Яна вместе с коллегами, вооружившись планами местности, отправилась туда на разведку. Первоочередная задача — оценить обстановку и, главное, услышать и понять, чего хотят люди.

— Мы должны за три дня выработать методологию подготовки проектной документации комплексного благоустройства подобных территорий на примере этого конкретного двора, — объясняет Яна. — Потому что в программе участвует беспрецедентно много территорий, насколько я знаю — 6 500 дворов. Архитекторов на все точно не хватит, поэтому и нужны типовые рекомендации.

По словам Яны, в Санкт-Петербурге, где она живет и работает, столь масштабных проектов не реализуют: Татарстан в данном случае демонстрирует пример всей стране.

Сколько людей — столько мнений

Местные жители с готовностью делятся с гостями своими «хотелками». Молодые мамы просят огородить территорию с игровыми площадками небольшим забором, чтобы ребятня не выбегала на проезжую часть, а сами горки, качели и песочницы — привести в порядок.

— Хотелось бы, чтобы территория, пригодная для прогулок с детьми, была больше: сейчас в шаговой доступности у нас только одна площадка, и сюда стекаются мамы с детьми из 10—12 близлежащих домов. Летом здесь очень тесно. Хотя буквально в двух шагах есть огромный пустырь, на котором хватило бы места и для детских, и для спортивных площадок, — сетует Светлана Кадырова.

В приоритете автомобилистов — наличие парковочных мест: сейчас их не хватает. Расширить парковки можно было бы за счет сноса части деревьев (во дворах хрущевок зелени традиционно много), но против этого выступают «безлошадные» соседи. Впрочем, некоторые из них поддерживают снос тополей, доставляющих неудобства аллергикам, но с непременным условием заменить их другими деревьями.

Общее стандартное желание: ровные дороги, тротуары, нормальное уличное освещение

Молодой человек по имени Олег Гордиенко выступает за появление во дворе объектов, предназначенных для отдыха взрослых людей: например, лавочек и беседок.

Ну и общее стандартное желание: ровные дороги, тротуары, нормальное уличное освещение.

Найти компромисс и угодить всем — задача, на первый взгляд, невыполнимая. Однако, председатель совета дома №61 по улице Мусина Татьяна Григорьева, кажется, придумала неплохое решение: объединить несколько дворов в единый кадастровый участок, чтобы задействовать пустыри и найти в объединенном большом дворе место для каждого.

По словам Яны Голубевой, помимо методических рекомендаций по проектированию, архитекторы хотят подготовить по итогам воркшопа еще и наброски эскизного проекта, по которым можно будет составить представление о том, как двор будет выглядеть после реконструкции.

Свои наработки участники воркшопа собираются представить Рустаму Минниханову. Очередная встреча с ним запланирована на 31 января.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов