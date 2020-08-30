«С праздником! С Днем Республики Татарстан!»

Обращение президента Республики Татарстан Рустама Минниханова

Уважаемые татарстанцы!



От имени Государственного совета и правительства республики, от себя лично сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Республики Татарстан! Этот памятный день объединяет всех татарстанцев, которым дороги ценности патриотизма, трудолюбия, уважения к традициям многонациональной России и родной республики.

На протяжении всех лет существования новой государственности основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни.

Создание современных производств, укрепление системы здравоохранения и образования, социальная защищенность, поддержка спорта и туризма, сохранение историко-культурного наследия, формирование комфортной среды, выстраивание современных отношений государства и институтов гражданского общества, государства и личности — все это зримые приметы последних десятилетий.

Традиционно важным фактором общественного согласия и неоспоримым нашим конкурентным преимуществом являются позитивный характер развития межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранение гражданского мира.

В год 100-летия образования Татарской АССР следует отметить особую роль этого судьбоносного события в истории нашей государственности. За семьдесят лет своего развития автономия превратилась в одну из самых передовых республик Советского Союза с многоотраслевой экономикой, разносторонней развитой наукой, образованием и культурой.

Накопленный потенциал дал мощный импульс современному успешному развитию республики. Упорный труд, новаторство и стабильность, устойчивые и эффективные отношения Татарстана с федеральным центром, всесторонняя поддержка республиканских инициатив и проектов президентом и правительством Российской Федерации способствовали становлению республики в качестве опорного региона страны, занимающего лидерские позиции по многим показателям социально-экономического развития.

Важным событием в Год памяти и славы, признанием особого вклада в Великую Победу и укрепление могущества страны стало присвоение столице нашей республики — городу Казани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Дорогие друзья!

Итоги столетнего пути Татарстана свидетельствуют, что в основе наших успехов всегда был и остается созидательный труд всех и каждого. Мы благодарны всем поколениям татарстанцев, внесшим весомый вклад в становление и развитие родной республики. Трудолюбие, убежденность, вера в себя и собственные силы делают нас сильными, позволяют решать самые смелые и перспективные задачи, с уверенностью смотреть в будущее!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, оптимизма и исполнения жизненных планов.

С праздником! С Днем Республики Татарстан!

