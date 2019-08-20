50 миллиардов на «Наш двор» — Татарстан запускает беспрецедентную программу

Социальный проект по благоустройству придомовых территорий коснется каждого жителя республики

В Татарстане появится еще одна социально важная программа, которая напрямую коснется каждого жителя, — это программа «Наш двор». С идеей выступила «Единая Россия», которая получила массу наказов от избирателей как раз по части благоустройства придомовых территорий. А президент Татарстана поддержал проект. Программа объемная и дорогостоящая, но республике по силам, отметил Рустам Минниханов. Уже известно, что на реализацию новой республиканской программы «Наш двор» направят 50 млрд рублей — средства выделят за счет рекордных дивидендов «Татнефти». Подробнее — в материале «Реального времени».

Поддержка президента и 50 млрд по линии «Татнефти»



Рустам Минниханов поддержал инициативу по запуску в Татарстане новой трехлетней республиканской программы «Наш двор». Проект родился по инициативе «Единой России» — у партии самый популярный запрос от избирателей пришелся как раз на благоустройство придомовых территорий. А президент Татарстана одобрил идею реновации дворов.

— Мы 328 общественных пространств за 4 года привели в порядок. Парки — это понятно, но когда тебе во дворе с ребенком негде присесть или все автомобилями заставлено, это, конечно, неправильно, — подчеркнул сегодня на встрече с главными редакторами СМИ Рустам Минниханов. — Сейчас идет большая работа, проводим инвентаризацию — до 15 августа каждый двор в республике будет иметь паспорт. Идет обсуждение с гражданами, каким бы они хотели видеть свой двор.

По словам президента, за три года проект должен быть реализован: «Это очень большая и дорогостоящая программа, но, я считаю, мы эту задачу можем решить. Для республики это подъемно, и будет заметно каждому жителю». На реализацию программы направят беспрецедентную сумму — порядка 50 млрд рублей. Средства пойдут по линии «Связьинвестнефтехима» за счет рекордных дивидендов «Татнефти».

Рустам Минниханов поддержал инициативу по запуску в Татарстане новой трехлетней республиканской программы «Наш двор». Фото president.tatar.ru

Стандарт татарстанского двора

С идеей о проекте «Наш двор» татарстанское отделение «Единой России» выступило еще весной. Поддержав предложение, президент поручил правительству приступить к разработке программы и поручил партии обсудить с жителями республики проект стандарта татарстанского двора.

По поручению Рустама Минниханова, паспорт по каждому двору в Татарстане уже формируется. В этой работе очень помогли и данные, собранные «Единой Россией» в ходе встреч с гражданами, чтобы выяснить их предпочтения и нужды. Как раз сегодня состоялась пятисотая такая встреча.

— В преддверии выборов депутатов Госсовета «Единая Россия» получает тысячи наказов, — отмечает председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин. — И мы видим, что люди ждут программу «Наш двор». Из 5 000 наказов, которые пришли через сайт «МойДепутат.онлайн» и по горячей линии 8-800-201-1600, каждое четвертое обращение касается благоустройства. Это еще раз подтверждает, что партия правильно и очень вовремя вышла с предложением создать программу «Наш двор». И президент нас поддержал.

На первом этапе проекта будет организовано массовое анкетирование татарстанцев, которое пройдет 8 сентября параллельно с выборами в Госсовет Татарстана. По результатам в рамках программы сформируют актуальные стандарты двора и трехлетнюю программу «Наш двор» в целом.

Начиная с 17 июля представители партии обсуждали программу с жителями 500 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана. Обсуждали предметно — с использованием карт-схем дворовых территорий, на которых жильцы отмечали, где они хотели бы видеть парковку, проезд, детскую площадку или площадку для мусорных контейнеров, зеленые зоны. В начале сентября все эти схемы передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Эксперты и специалисты проанализируют массив данных, по итогам чего создадут новый стандарт двора для республиканской программы.

На первом этапе проекта будет организовано массовое анкетирование татарстанцев, по результатам которого сформируют актуальные стандарты двора и трехлетнюю программу «Наш двор» в целом. Фото Романа Хасаева

Как попасть в программу?

О работе над программой, а также анкетировании жителей в единый день голосования рассказал сегодня на брифинге и глава татарстанского Минстроя Ирек Файзуллин.

— 8 сентября при голосовании жители нашей республики выберут работы, которые будут осуществляться во дворах. Сегодня у нас проводится техническая инвентаризация всех наших дворов. Оценивается их состояние, состояние асфальта, проездов. Вся эта работа осуществляется по поручению президента Татарстана. В течение трех лет предполагается эту программу реализовать. Мы зайдем во дворы, где давно ничего не делали. Восстановим асфальт и, по желанию жителей, проведем работу, связанную с малыми архитектурными формами. Контейнерные площадки будут благоустроены. Но пока мы ведем только подготовку к работе по программе, — отметил министр.

Как попасть в программу со своим двором? Вопрос заинтересовал многих жителей Татарстана. Как пояснили «Реальному времени» в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, в данном случае, скорее всего, будет действовать общий принцип, как и по всем республиканским программам: жителям нужно подать заявление городским или районным властям, а Минстрой будет формировать программу уже исходя из заявок муниципалитетов.