Татарстанские парламентарии в 2021 году обложат большегрузы новой «данью» и создадут Конституционный совет

Фото: Максим Платонов

«Рано хороните!»

О грядущем упразднении Конституционного суда Республики Татарстан, затратах, связанных с проведением в республике наступающего Года родных языков и народного единства, роли татарстанских представителей в Госдуме и планах республиканских парламентариев узаконить право взимать плату на восстановление местных дорог с водителей большегрузов говорил сегодня Фарид Мухаметшин на пресс-конференции в Госсовете.

— Рано вы меня хороните! — отреагировал Фарид Мухаметшин на вопрос о своем возможном уходе на пенсию. А о преемнике рассуждать вовсе не стал, напротив, дал понять, что впереди видит непочатый край работы.



В течение пресс-конференции он потом не раз возвращался к теме своего ухода, но только для того, чтобы подколоть журналистов. Даже заметил, что с его стороны было бы нечестно бросить республику в столь сложный момент, когда экономика Татарстана сильно просела под тяжестью последствий пандемии коронавируса.

О преемнике Фарид Мухаметшин рассуждать не стал, дав понять, что впереди видит непочатый край работы. Фото: tatarstan.ru

Президент останется, а Конституционный суд уступит место Конституционному совету

Несмотря на изменения в Конституции России, в Татарстане сохранят должность президента республики, заявил Фарид Мухаметшин:

— Мы готовимся к внесению изменений в законодательство республики, в том числе и по поправкам, внесенным в Конституцию России, — сказал он. — Вопрос о президентстве нигде, ни в каком законе, не рассматривается, и инициировать его сами мы не будем. Права субъектов остались нетронутыми.

Фарид Мухаметшин также сказал, что не планируется менять название республиканского парламента в связи с созданием одноименного органа на федеральном уровне. А вот упразднение Конституционного суда РТ вызывает у него беспокойство.

— Не каждый сможет поехать в Санкт-Петербург защищать свои права по нашему закону, который принят в Республике Татарстан, — заметил он и сообщил, что частично это будет компенсировано созданием в Татарстане органа под названием Конституционный совет.

Но работа в этом направлении, дал понять глава республиканского парламента, отнюдь не первоочередная:

— В первую очередь мы поддержим те социальные законопроекты, которые направлены на поддержку людей, например законопроект о минимальной заработной плате.

«В первую очередь мы поддержим те социальные законопроекты, которые направлены на поддержку людей, например законопроект о минимальной заработной плате», — отметил Мухаметшин. Фото: tatarstan.ru

«Стакан» на четверть полон



Глава республиканского парламента коротко отчитался о количественных итогах работы Госсовета шестого созыва в 2020 году — сообщил, что парламент провел 13 заседаний, на которых депутаты рассмотрели 263 вопроса, и приняли 86 законов. Он отметил, что пандемия внесла существенные коррективы в работу парламента, но технически с ними справиться удалось:

— Мы быстро смогли внести изменения в наш регламент… и сохранить работоспособность.

По словам Фарида Мухаметшина, все поступившие в 2019 году и 25% наказов избирателей, поступивших в этом году, «уже профинансированы и реализованы». Остальные наказы сгруппированы и будут исполняться в течение последующих лет — согласно плану.

Особо он отметил важность работы депутатов по двум направлениям — по поддержке школьников и их родителей, а также поддержке предпринимательства в период пандемии коронавируса. В работе со школами Мухаметшин выделил обеспечение школьников возможностью учиться по месту жительства и обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 1—4-х классов. А говоря о поддержке предпринимательства, он сфокусировался на том, что подскочившее в период пандемии до 66 тысяч количество официальных безработных удалось скорректировать и снизить почти наполовину благодаря снижению налоговой ставки для самозанятых.

Мухаметшин особо отметил важность работы депутатов по двум направлениям — по поддержке школьников и их родителей, а также поддержке предпринимательства в период пандемии коронавируса. Фото: Ринат Назметдинов

«Язык надо сохранять!»



Фарид Мухаметшин сообщил, что в связи с тем, что 2021 год объявлен Годом родных языков и национального единства республики, предстоят значительные дополнительные расходы:

— Сейчас в республике создан оргкомитет, Ассамблея народов Татарстана также разработала план на этот год, что потребовало дополнительных расходов. Много что запланировано, в основном — встречи с представителями разных народов, их поддержка.

Мухаметшин сделал особый акцент на планах по организации преподавания родных языков «ряда автономий республики»:

— Язык надо сохранять!.. Слабо еще защищается на федеральном уровне этот вопрос.

Глава парламента пообещал, что наступающий год откроет новые возможности по изучению родных языков в татарстанских школах, и подчеркнул важность открытия новых полилингвальных школ:

— Мы добиваемся, чтобы и русские понимали государственный язык Республики Татарстан, это и им нужно, их конкурентоспособность растет. Из учащихся школ появляются руководители государственных органов.

Фарид Мухаметшин сообщил, что в связи с тем, что 2021 год объявлен Годом родных языков и национального единства республики, предстоят значительные дополнительные расходы. Фото: Максим Платонов

Долой «молчаливых» депутатов!

Сохранить присутствие в российском парламенте не менее чем 15 представителей Татарстана — такую задачу-минимум обозначил Фарид Мухаметшин для республики.

Он подчеркнул, что этот план преследует чисто практические цели — привлечение в Татарстан федеральных бюджетных средств для дальнейшего развития потенциала республики.

Прошелся председатель Госсовета РТ и по «молчаливым» депутатам, присутствие которых не приносит пользы республике. Фарид Мухаметшин дал понять, что от них будут избавляться — заменять активными и деятельными — «говорящими», по его выражению.

Сохранить присутствие в российском парламенте не менее чем 15 представителей Татарстана — такую задачу-минимум обозначил Фарид Мухаметшин для республики. Фото: duma.gov.ru

В плане — закон о плате с большегрузов за республиканские дороги

Отвечая на вопрос «Реального времени» о самом важном, с его точки зрения, принятом в уходящем году законе, Фарид Мухаметшин, не колеблясь, назвал закон о бюджете и напомнил, как сложно было его «утрясать» на фоне «ковидных» потерь.

Что же касается закона, который еще не принят, то наиболее актуальным спикеру представляется закон о взимании платы с большегрузов, которые в поисках бесплатных обходных путей съезжают с федеральных трасс на республиканские дороги и разрушают их.

— Федеральные трассы хорошо ремонтируются, деньги из федерального бюджета приходят. А наши дороги приходится ремонтировать нам, за свой счет. Они не рассчитаны на 12-тонные большегрузы, которые съезжают на наши дороги и разбивают их. Люди жалуются! Мы хотим их штрафовать и на эти деньги ремонтировать дороги.

Инна Серова