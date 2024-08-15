Рустам Минниханов: «Трудоустроить надо не выпускников, а руководителей ненужных СПО»

Раис Татарстана предположил наличие коррупционной составляющей в школах, где претендовавшие на медаль отличники не преодолели минимальный порог ЕГЭ

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

О низких результатах ГИА, нехватке учительских кадров, не тех, что нужно, выпускниках СПО и недетских проблемах школ говорили сегодня в Лаишево на республиканском совещании работников образования и науки, проходившем под лозунгом «Лидерство в образовании: стратегические ориентиры и технологии». За что критиковал работников образования раис Татарстана, о чем его просил министр Ильсур Хадиуллин и какую «западню» хотят приготовить работодатели выпускникам, планирующим строить карьеру за пределами региона, читайте в репортаже «Реального времени».

Отличники-двоечники



О большом конфузе сообщил сегодня на традиционном «августовском педсовете» министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин: ряд школьных отличников и хорошистов «срезались» на ЕГЭ, не набрав даже минимального количества баллов, а некоторые девятиклассники дважды «завалили» при пересдаче экзамены по предметам, по которым имели отличные годовые оценки.

— Анализ результатов экзаменов в ряде случаев показал серьезное расхождение между ними и итоговыми оценками, которые школы выставили своим выпускникам, — сказал он. — В Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском и Нижнекамском районах республики девятиклассники, у которых по химии, информатике и географии в школьной итоговой ведомости стоят пятерки, дважды сдали эти экзамены на двойки. В семи районах 16 ударников дважды не смогли сдать экзамены хотя бы на тройку.

А при сдаче ЕГЭ четыре выпускника школ, имевшие годовую оценку «отлично», на экзаменах не смогли преодолеть минимальный порог. Четверо отличников по информатике — в школе №3 в Аксубаево, школе №13 в Набережных Челнах, в лицее №2 в Чистополе и в школе №12 в Казани — набрали от 20 до 27 баллов на экзамене. В бавлинской школе №6 претендент на золотую медаль «За особые успехи в учении» набрал лишь 34 балла по информатике, в Казани в школе «СОлНЦЕ» двое претендентов на серебряную медаль набрали по обществознанию 30 и 24 балла, в Христианской школе потенциальный медалист по химии — 30 баллов, а в школе №35 двое сдали химию на 20 и 14 баллов и один биологию на 20. При этом одна медалистка не смогла преодолеть минимальный порог сразу по двум предметам.



Некоторые девятиклассники дважды «завалили» при пересдаче экзамены по предметам, по которым имели отличные годовые оценки. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Эта ситуация приводит к обоснованному возмущению родителей, которые верят в объективность школьной оценки, — аккуратно намекнул министр на вероятные «натяжки» оценок в школах ради хороших отчетов.

По окончании доклада Ильсура Хадиуллина раис Татарстана Рустам Минниханов выразил ему благодарность за «хорошую аналитику» и объективную информацию, которую тот представил, не пытаясь сгладить острые проблемы. И намекнул на возможные «чистки» в рядах тех, кто поступает иначе:

— Эти материалы надо взять и дать соответствующую оценку районам, руководителям в районах, которые отвечают за систему образования, и, конечно, руководителям учебных заведений.

Раис Татарстана также высказал предположение о наличии коррупционной составляющей в школах, где внутренние оценки так разнятся с результатами госэкзаменов.



Семья — не школа?

Глава республиканского Минобрнауки обратил внимание на традиционно болезненно воспринимаемый в Татарстане вопрос — о продолжающем набирать популярность семейном образовании. Он сообщил, что сегодня таких школьников в республике почти 4,5 тыс. Больше всего «семейников» в Казани — 2344, следом идут Набережные Челны — 694 и Нижнекамск — 269.

— Несмотря на то, что такая форма обучения предусмотрена законом и переход на нее является правом родителей и самих учащихся, здесь есть ряд вопросов, — сказал Ильсур Хадиуллин. — Во-первых, мы не всегда знаем истинные причины такого выбора. Во-вторых, ребята, обучающиеся вне образовательной организации, не имеют возможности пользоваться всеми технологиями и инструментами, которые может предложить школа. Кроме того, они менее социализированы, чем их сверстники. Как следствие, качество результатов государственной итоговой аттестации экстернов ниже по сравнению со школьниками, которые обучаются по очной форме.

И попросил своих подчиненных на местах стараться не допускать переход на семейное образование или самообразование — путем разъяснительной работы среди родителей и учащихся.

Кадры есть — спроса нет, спрос есть — общежитий нет

Актуальную тему профессионального образования Ильсур Хадиуллин раскрыл подробно. Он сообщил, что в прошедшем учебном году прием в более чем сотню татарстанских учреждений СПО с учетом внебюджетных мест составил более 25 тысяч человек, и отметил, что прием в СПО ежегодно увеличивается примерно на 10%. Увеличение приема наблюдается по таким направлениям подготовки, как машиностроение, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, сфера IT, сообщил министр.

В республике набралось много образовательных организаций, где трудоустройство по специальности ниже 50%. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— 12 организаций СПО, в том числе 3 ресурсных центра, выполнили контрольные цифры приема менее чем на 95%, что говорит об их недостаточной профориентационной работе, неправильном планировании и об отсутствии взаимодействия с работодателями, — добавил он ложку дегтя. — Прошу руководителей усилить работу в данном направлении.

Еще более неприятной новостью оказалось то, что из 22 тыс. выпускников учреждений профессионального образования, 75% из которых обучались на бюджетной основе, по полученной специальности были трудоустроены лишь 68%. Несмотря на то, что процент трудоустройства выпускников СПО в Татарстане на 10% превышает среднероссийский показатель, в республике набралось много образовательных организаций, где трудоустройство по специальности ниже 50%.

«Я считаю, что не выпускников надо трудоустроить, а руководителей этих СПО надо трудоустроить», — заявил Рустам Минниханов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ильсур Хадиуллин предложил руководителям этих СПО вместе с работодателями и органами местной власти подготовить предложения по пересмотру направлений подготовки в пользу востребованных специальностей. А Рустам Минниханов высказался куда резче:

— Я считаю, что не выпускников надо трудоустроить, а руководителей этих СПО надо трудоустроить. Им надо дать более подходящую для них работу. Зачем их держать? Зачем нам такие нужны? Что такое 68% — хотя бы 90% мы должны трудоустроить!

И потребовал провести кадровые комиссии и «посмотреть, зачем нам такие учреждения», переориентировав их на подготовку таких кадров, на которые есть спрос.

Министр не растерялся, пообещал исправить ситуацию. А еще — воспользовался случаем и попросил Рустама Минниханова помочь закрыть еще одну брешь в системе СПО. Он сказал, что ряд учреждений готовы увеличить прием по наиболее востребованным направлениям подготовки, но не могут этого сделать из-за плохого состояния или вовсе отсутствия у них общежитий. Не имеют общежитий такие востребованные образовательные организации, как технический колледж им. Поташова в Челнах, Казанский авиационно-технический колледж, Казанский нефтехимический колледж им. Лушникова, Зеленодольский судостроительный колледж.

— Благодаря вашей поддержке, уважаемый Рустам Нургалиевич, с 2020 года реализуется программа капитального ремонта общежитий профессиональных образовательных организаций, — напомнил Хадиуллин. — За три года в рамках программы комплексно отремонтировано 8 объектов, в 2024 году комплексный капитальный ремонт пройдет еще в трех общежитиях СПО. В июле текущего года был запущен федеральный проект ремонта учреждений СПО и их общежитий, в настоящее время нами готовится заявка на участие в нем наших колледжей и техникумов… К сожалению, федеральный проект не предполагает строительства учреждений СПО или общежитий для них. В случае вашего одобрения мы совместно с заинтересованными министерствами готовы внести предложения по строительству общежитий для наших образовательных организаций.

Школьники-уголовники

Ильсур Хадиуллин подробно рассказал о двух проблемах, которые работники образования решают в сотрудничестве с МВД. Он сообщил, что только за первое полугодие 2024 года были расследованы 101 уголовное дело и 42 правонарушения с участием несовершеннолетних в сфере употребления и незаконного оборота наркотиков.

— Беспокойство вызывает прирост преступлений в городах Казани, Набережные Челны, в Бугульминском, Альметьевском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Тетюшском и Лаишевском муниципальных районах, — отметил он и добавил, что также возросло число отравлений алкоголем среди несовершеннолетних: в январе — июне 2024 года произошло 38 таких случаев.

Только за первое полугодие 2024 года были расследованы 101 уголовное дело и 42 правонарушения с участием несовершеннолетних в сфере употребления и незаконного оборота наркотиков. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Из почти 499 тыс. учащихся школ и СПО на внутреннем контроле состоят 50,2 тыс., а на учете в ПДН — свыше тысячи. В «красной» зоне высокого риска (те, кто состоит на учете в инспекции ПДН, проявляет признаки девиантного поведения, ведет себя агрессивно, вернулся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также тех, кто «участвует в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности») — 1,9 тыс. учеников, и еще почти 7,7 тыс. — в зоне повышенного — то есть могут легко пополнить эту «красную» зону.

Печальная математика

Не удалось переломить к началу 2024/2025 учебного года ситуацию с нехваткой учителей — сейчас не хватает 2,3 тыс. педагогов при том, что ежегодный выпуск педагогов по программам высшего и среднего профессионального образования составляет порядка 4 тысяч человек.

— Только чуть более половины выпускников вузов, обучавшихся на бюджетной основе, трудоустраиваются по специальности, — сообщил министр. — Среди выпускников педагогических колледжей процент трудоустройства выше и составляет 85%.

В Татарстане не хватает 2,3 тыс. педагогов. Александр Ильин / realnoevremya.ru

При этом наблюдается дисбаланс в подготовке кадров и их потребности — попросту, не тех специалистов готовят. В 2023 году выпуск учителей математики и физики был в разы меньше потребности, в 2024-м ничего не изменилось.

— Вопрос нехватки учителей зачастую решается увеличением нагрузки, — констатировал Ильсур Хадиуллин. — Сегодня почти 32% педагогов имеют нагрузку более полутора ставок, в том числе более 50% учителей двух ключевых предметов — математики и русского языка. Это не может не отражаться на качестве их работы и подготовки учащихся.

Почти 32 процента педагогов имеют нагрузку более полутора ставок, в том числе более 50 процентов учителей двух ключевых предметов — математики и русского языка. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

А еще министр попросил раиса республики поспособствовать снижению документарной нагрузки на учителей (заметим, что директора и завучи школ на анонимных условиях сообщили «Реальному времени» о бесконечных запросах и требованиях присылать разнообразные справки и заполнять многообразные электронные формы со стороны… сотрудников именно республиканского Минобрнауки). И обратился к Рустаму Минниханову с просьбой дать поручение главам районов, руководителям министерств и ведомств о соблюдении прав педагогических работников:

— А именно исключить из практики административного управления возложение на них не относящейся к образовательной деятельности работы.

Где родился, там и пригодился?

Выступавшая на «августовском педсовете» в Лаишево заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина призвала его участников убеждать выпускников школ продолжать учиться и работать в Татарстане.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина призвала его участников убеждать выпускников школ продолжать учиться и работать в Татарстане. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Она рассказала об образовательных программах и инициативах одного из крупнейших работодателей в республике, а затем добавила:

— Мы вместе с вами создаем прекрасные условия для качественного образования и воспитания наших детей, мы создаем прекрасные возможности для достойной работы и уровня жизни в нашей республике. Но, уважаемые коллеги, все это напрасно, если наши дети продолжат уезжать. Если мерилом успеха своего ребенка мы продолжим считать отъезд из родной республики, все усилия будут напрасны.

Присутствовавший на заседании раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал ее, отметив, что очень важно решать эту проблему вместе с крупными работодателями республики.