Чем запомнится 2020-й — итоги года от программы «7 дней» на ТНВ

Экономика, политика, медицина, культура — год оказался непростым во всех направлениях жизни. О самых ярких событиях и героях — в нашем обзоре

Фото: Максим Платонов

Год «Белой металлической крысы» сумел напугать, удивить, сплотить и сделать человечество сильнее. По крайней мере хочется верить, что испытания, нахлынувшие и охватившие всю планету, принесли с собой не только беды и трудности, но и многому научили каждого из нас. Каким останется в нашей памяти 2020-й и что принесет с собой 2021-й — год «Белого металлического быка», постарались рассказать в своей итоговой в уходящем году программе наши коллеги из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

«Год, подобного которому, еще не было»

Так охарактеризовал 2020-й ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ильшат Аминов. И с ним сложно не согласиться. Настолько насыщенного событиями сравнительно небольшого промежутка времени на памяти многих еще не случалось.

Первые тревожные сигналы о том, что в мире появилась новая, ранее не известная форма болезни — COVID-19, начали появляться едва ли не с боем курантов. Подобно плохому сценарию из книги про зомби-апокалипсис, сначала в Китае, а потом стремительно расходясь по странам и государствам, новая коронавирусная инфекция стремительно распространилась по планете.

«Пандемия… За этим медицинским термином — цифры заболевших, подвиг врачей и волонтеров, экономические и социальные проблемы, боль потерь и надежда на победу над коварной болезнью», — делится с экрана ведущий. Постоянно действующий штаб по борьбе с коронавирусом, согласно поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, был создан уже 30 января. 23 февраля, именно Татарстан, первым в России принял на своей территории на лечение первых заболевших соотечественников — восемь пассажиров (в том числе один татарстанец) печально известного круизного лайнера Diamond Princess.

«Татарстан и Казань были выбраны не случайно, так как демонстрируют очень высокую оперативную готовность к ситуации», — подчеркнула тогда руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Остановились предприятия, закрылись двери школ, вузов, детсадов, развлекательных и торговых центров, спортивные учреждения и кинотеатры. Опустели улицы. Самоизоляция

Март, локдаун. Еще одно слово, ранее не бывшее на слуху у подавляющего большинства населения Татарстана, России, мира. Главной деталью гардероба стали маски. Остановились предприятия, закрылись двери школ, вузов, детсадов, развлекательных и торговых центров, спортивные учреждения и кинотеатры. Опустели улицы. Самоизоляция. Санобработка общественного транспорта и улиц, помещений и остановочных павильонов.

Действовать остались только продуктовые магазины, аптеки, медицинские учреждения, МЧС, силовые структуры и предприятия непрерывного цикла. Крупнейшие предприятия в сложнейших экономических условиях, не только сумели сохранить свои производства и коллективы, но и смогли оперативно откликнуться на новые вызовы, в том числе запросы системы здравоохранения. В кратчайшие сроки страна сумела развернуть выпуск необходимого оборудования и внезапно ставших дефицитом защитных средств.

«ПАО «Татнефть» под руководством генерального директора Наиля Маганова оперативно развернуло масштабное производство масок и защитных медицинских костюмов, выпуск антисептиков на «ТАНЕКО». За счет средств компании был оборудован резервный госпиталь в Альметьевске. По инициативе генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупило автоматизированную линию и в сжатые сроки организовало пошив одноразовых масок и производство дезинфицирующего средства. Дочернее предприятие «Полиматиз» многократно нарастило выпуск нетканых материалов для медицинских нужд», — отмечает ведущий программы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупило автоматизированную линию и в сжатые сроки организовало пошив одноразовых масок и производство дезинфицирующего средства. Фото: Максим Платонов

Медучреждения республики, словно в условиях боевых действий, оперативно перенацелены на борьбу с новой, постоянно растущей угрозой: развернуты ковидные госпитали, в Казани в рекордные сроки возведен, полностью оснащен и введен в эксплуатацию новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы.

«То, что мы видим сейчас, — это сплав технологий и оптимизации рабочих процессов, который позволяет фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, это стоит сделать примером для страны», — подчеркнул 9 июля посетивший Татарстан с рабочей поездкой премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Врачи все время пандемии трудятся в усиленном режиме. Что такое «красная зона», насколько сложна, опасна, но необходима работа медиков, сегодня, наконец, осознал каждый. И люди не забывают говорить спасибо врачам — тем, кто рискуя собственными здоровьем и жизнью, трудятся, не покладая рук, ради спасения других.

С первых дней режима самоизоляции в Татарстане было организовано движение «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!». Волонтеры, благотворители, специалисты оказывают помощь всем тем, кто особенно сильно пострадал от пандемии: инвалидам, пожилым и малоимущим семьям. На республиканском и федеральном уровнях оказывается всемерная поддержка медицинским работникам.

В Казани в рекордные сроки был возведен, полностью оснащен и введен в эксплуатацию новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Фото: Максим Платонов

Кроме того, оперативно разработаны и внедрены новые меры поддержки крупного, среднего и малого бизнеса — представителей всех тех отраслей, что были признаны пострадавшими от пандемии. Льготные кредиты, субсидии, микрозаймы, отсрочки по налогам и продление сроков уплаты социальных взносов, реструктуризация и отсрочка по ранее взятым кредитным обязательствам, продление действия существующих лицензий и разрешительных документов, мораторий на проверки… Все это позволило сохранить если не все действующие на территории республики компании, то точно — подавляющее их большинство. В целом по республике свыше 40 тысяч предприятий получили безвозмездную поддержку, на общую сумму в 2,6 млрд рублей.

Деловые связи пандемия тоже прервать не смогла: в феврале состоялось обсуждение совместных проектов с прибывшим в Казань с рабочей поездкой председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В августе состоялось посещение министром обороны РФ Сергеем Шойгу Казанского вертолетного завода. Также глава Минобороны осмотрел цех окончательной сборки самолетов Ту-160.

В апреле на ТАНЕКО введена в эксплуатацию установка гидроочистки тяжелого газойля коксования и экстрактивной дистилляции сульфоланом комплекса получения ароматических углеводородов. В августе на Зеленодольском заводе им. Горького, торжественно спущено на воду первое в России пассажирское судно на сжиженном природном газе. В сентябре, с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, в Нижнекамске введен в эксплуатацию газопровод высокого давления, построенный АО «ТАИФ». На территории ОЭЗ «Иннополис» открыт проект «Росатома» по созданию в Татарстане центра обработки и хранения данных. Татарстан даже в условиях пандемии сумел сохранить за собой место в тройке наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России.

По словам руководителя АИР Татарстана Талии Минуллиной, «Общий объем инвестиций новых проектов составляет более 10 млрд рублей». В течение 2020-го построено и введено 2,9 млн кв. метров жилья. Есть чем гордиться и аграриям республики — собраны рекордные 5,5 млн тонн зерна.

В августе на Зеленодольском заводе им. Горького, торжественно спущено на воду первое в России пассажирское судно на сжиженном природном газе. Фото: Максим Платонов

Насыщен был год и на политические события. В июне состоялось голосование по поправкам в основополагающий документ страны — Конституцию Российской Федерации. В мае президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова кандидатом на должность президента Республики Татарстан. Голосование, состоявшееся 13 сентября, подтвердило: население республики доверяет действующему президенту. 18 сентября состоялась церемония инаугурации Рустама Минниханова.

А еще 2020-й запомнился целой чередой ярких и торжественных событий: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, присвоение Казани звания «Город трудовой доблести», 100-летие со дня образования Татарской АССР, 30-летие Группы ТАИФ. 26 августа, в деревне Аняково Актанышского района — на родине первого президента Республики Татарстан, торжественно открыли бюст Героя Труда России Минтимера Шаймиева.

Под его руководством, фондом «Яңарыш-Возрождение» за 10 лет проведены уникальные работы по возрождению и сохранению древних городов Болгар и Свияжск, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, построена Болгарская исламская академия, продолжается возрождение собора Казанской иконы Божией матери, стартовал и успешно реализуется проект создания сети полилингвальных образовательных комплексов.

Из того, чем еще, в хорошем смысле этого слова, запомнится уходящий 2020-й, можно назвать старт строительства второй линии казанского метро, первого участка Большого Казанского кольца, преображение набережной озера Кабан и открытие обновленной Национальной библиотеки. Есть чем гордиться и спортсменам республики: клуб «Синтез» в очередной раз стал чемпионом России по водному поло, чемпионом России стал и женский волейбольный клуб «Динамо-Казань», традиционно сильнейшими в международном ралли «Дакар-2020» стала команда «КАМАЗ-мастер».

Стартовал и успешно реализуется проект создания сети полилингвальных образовательных комплексов. Фото: Ринат Назметдинов

Все это лишний раз доказывает: даже в самые непростые времена, талант, мастерство, устремленность к цели, способны преодолеть любые трудности. В Татарстане живут трудолюбивые и умелые люди, которые не боятся сложностей и готовы, в случае необходимости, мобилизовать все силы на решение действительно важных задач.

Вопреки коронакризису

Отдельно наши коллеги из программы «7 дней» решили остановиться на экономических итогах уходящего года. И здесь, вопреки кризисным явлениям, вызванным пандемией, республике есть чем гордиться.

Газопровод высокого давления, о котором уже говорилось выше, построенный и введенный в эксплуатацию АО «ТАИФ» — объект, крайне необходимый не только для самой Группы компаний, но и для развития Нижнекамского промышленного кластера в целом, а также обеспечения нужд жителей третьего по размерам и численности населения города Татарстана. Согласно подсчетам специалистов, к 2025 году нехватка природного газа на этой территории могла достигнуть почти 3 млрд кубометров в год. И это могло не только серьезно задержать реализацию масштабных планов по развитию и ТАИФа, и «Татнефти», и целого ряда других компаний, но и серьезно навредить экологии республики. Нехватку экологически чистого топлива — газа, на тех же ТЭЦ, особенно в периоды пиковых нагрузок, пришлось бы компенсировать мазутом. С пропускной способностью до 4 млрд кубометров природного газа в год, новый газопровод полностью снял проблему дефицита и дал зеленый свет дальнейшему росту экономики республики, а значит и России в целом.

Газопровод высокого давления — объект, крайне необходимый для развития Нижнекамского промышленного кластера в целом. Фото: tatarstan.ru

Несмотря на трудности, не стали компании Группы ТАИФ отказываться и от реализации других амбициозных планов. Один из ключевых — строительство нового олефинового комплекса ЭП-600. В минувшем году на площадке объекта установлено свыше 400 единиц оборудования, в том числе 17 — крупнотоннажного. В апреле 2021 года начнется монтаж трубопроводов, продолжится сборка металлоконструкций и установка оборудования. В 2023 году комплекс должен быть введен в эксплуатацию. Сегодня работы идут четко согласно графику.

Ни на час не остановили отгрузку продукции потребителям и татарстанские нефтяники. «Татнефть» и «ТАНЕКО», точно также, как и ТАИФ, продолжили реализацию своих стратегических планов. На «ТАНЕКО» в 2020-м дали старт работе установки гидроочистки средних дистиллятов, мощностью по сырью 3,7 млн тонн.

Герои года

И в самые лучшие и в самые сложные времена, обязательно найдется место для подвига. Вот только сами герои, как правило, чем-то особенным свои поступки не считают. И именно о таких людях в своем сюжете рассказали наши коллеги с телеканала «Новый век».

Александр Вахромов — увлеченный охотник и рыболов. В минувшем году он вместе с товарищем спас мужчину. Тот выпал из лодки и, скорее всего, утонул бы. Вода была уже ледяная. Повезло. Мимо как раз проходила лодка Александра. Мужчину спасли, доставили домой. И даже плавсредство выловили. Невольные спасатели продолжили жить как раньше и, если бы не СМИ, так и остались бы в неведении, что они — настоящие герои. Заметка о том случае появилась в одной газете, потом — в другой. Парня наградили. И вдруг выяснилось, что героев — тех, кто не может равнодушно пройти мимо беды другого человека — очень много. Это и Фларид Садриев, вытащивший соседа из горящего дома, и 7-летний Радмир, спасший девочку от маньяка, и Руфина Уренцева из Альметьевска, спасшая из воды тонущего ребенка.

Фларид Садриев вытащил соседа из горящего дома. Фото: zamansulyshy.ru

Или трое казанцев, отправившиеся в кругосветное плавание на яхте под татарстанским флагом в честь 100-летия Татарской АССР. Длина пути — свыше 40 тыс. километров сквозь моря и бури, где высота волн временами достигает 8 метров. Они — тоже герои.

И ни у кого нет сомнений, что герои 2020-го — врачи и волонтеры.

«Помогать тем, кто в этой помощи нуждается, и делать это абсолютно бескорыстно. Спасатели, рискующие своей жизнью каждый день, медики, чья работа должна оставаться в фокусе не только в этом году. Герои среди нас. Люди самых разных призваний, профессий и взглядов, но всегда готовые пожертвовать собой», — подчеркивает журналист программы «7 дней».

Обо всем этом подробнее, а также о том, как нужно правильно встречать и чего ожидать в год «Белого металлического быка», который, кроме того, станет в Татарстане еще и Годом родных языков и народного единства, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 28 декабря ровно в 13:00 или на сайте телеканала.

