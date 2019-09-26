«Неотъемлемая часть образования — это воспитание»: как купировать подростковую жестокость?
Какой сигнал отправил Рустам Минниханов чиновникам от образования и педагогам?
Информация о случаях агрессивного поведения детей стала неотъемлемой частью новостных лент информационных агентств России. И недавний инцидент в Нижнекамске, когда подросток оттаскал за волосы женщину, лишь дополнил печальную серию подобных случаев. Тревожные сигналы уловили и в казанском Кремле. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в Послании Госсовету РТ признал, что власти республики недорабатывают вопрос воспитания. «Реальное время», обратившись к экспертам, попыталось выяснить, откуда растут уши подростковой жестокости и как решить эту проблему.
По следам Нижнекамска
Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Послании поставил четкую, но непростую задачу — усилить воспитательную работу в системе образования.
— Неотъемлемая часть образования — это воспитание, — обратил внимание глава республики. — К сожалению, здесь мы недорабатываем. Особенно в части своевременного выявления детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Обращаясь к чиновникам от Министерства образования и науки РТ, педагогическому сообществу и родительским комитетам, он потребовал «принять необходимые меры по совершенствованию воспитательной работы». По его словам, умелое, тактичное формирование преподавателями, особенно классным руководителем, в сознании ребенка традиционных ценностей — залог становления личности.
Отметим, за несколько дней до Послания в Интернете появилось видео, как в Нижнекамске 13-летний подросток избивает женщину на спортплощадке. Оказалось, что паренек вымогал деньги у ее сына, и женщина вступилась за своего мальчика. Как выяснила полиция, этот случай вымогательства — далеко не первый: школьник на протяжении длительного времени требовал с младшеклассников деньги, угрожая физической расправой. В пресс-службе МВД Татарстана сообщили, что подросток проживает в полной семье. Отец мальчика состоит на учете как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений. А ребенок поставлен на наблюдение с диагнозом «смешанное расстройство учебных навыков».
На днях правоохранители сообщали о колумбайнерах, готовивших расправы в альма-матер. До этого Казань обсуждала жестокое избиение 16-летнего юноши группой сверстников в микрорайоне Азино (позже этот случай «Реальному времени» прокомментировал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов). Также в информационное поле периодически поступают сообщения о пресловутом «АУЕ». К сожалению, случаи агрессии подростков — далеко не единичны. И власти республики, видя эти тревожные сигналы, озаботились проблемой подростковой жестокости и воспитания.
«Пока мы должны исходить из того, что у нас есть»
Минниханов, озвучивая проблему воспитания, в первую очередь обратился к чиновникам, курирующим образование. В свою очередь первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов сообщил корреспонденту «Реального времени», что для решения этого непростого вопроса нужно подходить комплексно. И с каждым ребенком требуется работать индивидуально.
Эту работу, по его словам, требуется «раскладывать на составляющие». Он не исключает и увеличение ставок в школе.
— Но пока мы должны исходить из реальности, из того, что у нас есть на данный момент, — констатирует чиновник.
«Школа должна воспитывать, но…»
Зато в педагогической среде смотрят на проблему иначе. Как считает директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, подобные инциденты — результат того, что школа перестала выполнять воспитательную функцию.
По его мнению, нужно как можно скорее начать воспитательную работу в школах.
— Сейчас школа — это то место, где учителя можно заменить роботом, в школе дети узнают, сколько будет дважды два и что такое числовой логарифм. Это вина государства, а не вина учителей. Но учителя об этом молчат, поэтому в какой-то степени тоже разделяют вину, — отмечает директор.
Он обратил внимание и на такой факт: школам запрещено привлекать детей к труду, не предусмотренному образовательными программами. И корень проблемы — не в детях, а во взрослых и системе государственного образования.
— Мы считаем, что лучше зарабатывать деньги и писать законы, вместо того чтобы в первую очередь использовать хорошо забытое старое. В России всегда перед учителем и врачом шапку снимали, сейчас этого нет. Можно улучшать то, что было, но нельзя от этого отказываться совсем, — резюмирует педагог.
«Все проблемы — из семьи»
Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина призывает больше работать с родителями.
Эффективно помочь родителям найти подход к ребенку и грамотно донести до него «что такое хорошо, а что такое плохо» могут лишь квалифицированные педагоги и психологи. И дело здесь отнюдь не в том, что родители плохие или недостаточно любят своих детей, а в овладении наукой воспитания. И контакт профессионального сообщества с семьей должен происходить, по мнению собеседницы интернет-газеты, именно на базе школы.
Однако она согласилась с предыдущими спикерами, отметившими уход школы от воспитательной функции.
— Конечно, в свое время из школы ушла воспитательная составляющая. Но последний федеральный закон «Об образовании в РФ» в новой редакции как раз четко определил за школами, образовательными организациями две функции — образовательную и воспитательную. И она четко возложена на образовательные организации. А вот то, каким образом этот компонент должен реализовываться, если чего-то не хватает — где-то ставок, где-то часов, методических рекомендаций — это уже другой вопрос, и не менее важный, — рассказала детский омбудсмен.
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