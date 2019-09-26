«Неотъемлемая часть образования — это воспитание»: как купировать подростковую жестокость?

Какой сигнал отправил Рустам Минниханов чиновникам от образования и педагогам?

Информация о случаях агрессивного поведения детей стала неотъемлемой частью новостных лент информационных агентств России. И недавний инцидент в Нижнекамске, когда подросток оттаскал за волосы женщину, лишь дополнил печальную серию подобных случаев. Тревожные сигналы уловили и в казанском Кремле. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в Послании Госсовету РТ признал, что власти республики недорабатывают вопрос воспитания. «Реальное время», обратившись к экспертам, попыталось выяснить, откуда растут уши подростковой жестокости и как решить эту проблему.

По следам Нижнекамска

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Послании поставил четкую, но непростую задачу — усилить воспитательную работу в системе образования.

— Неотъемлемая часть образования — это воспитание, — обратил внимание глава республики. — К сожалению, здесь мы недорабатываем. Особенно в части своевременного выявления детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Обращаясь к чиновникам от Министерства образования и науки РТ, педагогическому сообществу и родительским комитетам, он потребовал «принять необходимые меры по совершенствованию воспитательной работы». По его словам, умелое, тактичное формирование преподавателями, особенно классным руководителем, в сознании ребенка традиционных ценностей — залог становления личности.

Обращаясь к чиновникам от Министерства образования и науки РТ, педагогическому сообществу и родительским комитетам, Рустам Минниханов потребовал «принять необходимые меры по совершенствованию воспитательной работы». Фото tatarstan.ru

Отметим, за несколько дней до Послания в Интернете появилось видео, как в Нижнекамске 13-летний подросток избивает женщину на спортплощадке. Оказалось, что паренек вымогал деньги у ее сына, и женщина вступилась за своего мальчика. Как выяснила полиция, этот случай вымогательства — далеко не первый: школьник на протяжении длительного времени требовал с младшеклассников деньги, угрожая физической расправой. В пресс-службе МВД Татарстана сообщили, что подросток проживает в полной семье. Отец мальчика состоит на учете как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений. А ребенок поставлен на наблюдение с диагнозом «смешанное расстройство учебных навыков».

На днях правоохранители сообщали о колумбайнерах, готовивших расправы в альма-матер. До этого Казань обсуждала жестокое избиение 16-летнего юноши группой сверстников в микрорайоне Азино (позже этот случай «Реальному времени» прокомментировал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов). Также в информационное поле периодически поступают сообщения о пресловутом «АУЕ». К сожалению, случаи агрессии подростков — далеко не единичны. И власти республики, видя эти тревожные сигналы, озаботились проблемой подростковой жестокости и воспитания.

«Пока мы должны исходить из того, что у нас есть»

Минниханов, озвучивая проблему воспитания, в первую очередь обратился к чиновникам, курирующим образование. В свою очередь первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов сообщил корреспонденту «Реального времени», что для решения этого непростого вопроса нужно подходить комплексно. И с каждым ребенком требуется работать индивидуально.

— С моей точки зрения, нужна индивидуализация в подходах к воспитательной деятельности, — подчеркивает Поминов. — Всех сейчас нельзя построить в строй и заставить ходить одинаково. Очень много разных групп и студентов, и школьников. Нужно проводить оценку и с каждой группой, с каждым ребенком, школьником, студентом работать по возможности индивидуально.

Эту работу, по его словам, требуется «раскладывать на составляющие». Он не исключает и увеличение ставок в школе.

— Но пока мы должны исходить из реальности, из того, что у нас есть на данный момент, — констатирует чиновник.

«Школа должна воспитывать, но…»

Зато в педагогической среде смотрят на проблему иначе. Как считает директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, подобные инциденты — результат того, что школа перестала выполнять воспитательную функцию.

— Подобные ситуации с детьми — это следствие того, что у нас в стране звучала мысль о том, что школа — это сфера услуг, как парикмахерская, — говорит Шмаков. — Если во времена Ушинского, да и еще буквально 50 лет назад школа воспитывала детей, сейчас считается, что школа дает знания. Это, с моей точки зрения, глубочайше порочная мысль. Школа должна воспитывать, но большинство школ этим не занимаются, потому что в государственной политике школа устранилась от воспитания детей, и это ужасно.

По его мнению, нужно как можно скорее начать воспитательную работу в школах.

— Сейчас школа — это то место, где учителя можно заменить роботом, в школе дети узнают, сколько будет дважды два и что такое числовой логарифм. Это вина государства, а не вина учителей. Но учителя об этом молчат, поэтому в какой-то степени тоже разделяют вину, — отмечает директор.

Он обратил внимание и на такой факт: школам запрещено привлекать детей к труду, не предусмотренному образовательными программами. И корень проблемы — не в детях, а во взрослых и системе государственного образования.

— Мы считаем, что лучше зарабатывать деньги и писать законы, вместо того чтобы в первую очередь использовать хорошо забытое старое. В России всегда перед учителем и врачом шапку снимали, сейчас этого нет. Можно улучшать то, что было, но нельзя от этого отказываться совсем, — резюмирует педагог.

«Все проблемы — из семьи»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина призывает больше работать с родителями.

— Я глубоко убеждена — все проблемы, и более серьезные, и менее серьезные, из семьи. Прежде всего, это семья — мама, папа, окружение, те ценности, которые они воспитывают в своих детях. Это самая главная профилактика и прививка от любого неправильного, деструктивного поведения детей, — отметила в разговоре с «Реальным временем» Гузель Удачина, подчеркнув, что, к ее глубокому сожалению, далеко не все родители по-настоящему компетентны в вопросах воспитания.

Эффективно помочь родителям найти подход к ребенку и грамотно донести до него «что такое хорошо, а что такое плохо» могут лишь квалифицированные педагоги и психологи. И дело здесь отнюдь не в том, что родители плохие или недостаточно любят своих детей, а в овладении наукой воспитания. И контакт профессионального сообщества с семьей должен происходить, по мнению собеседницы интернет-газеты, именно на базе школы.

Однако она согласилась с предыдущими спикерами, отметившими уход школы от воспитательной функции.

— Конечно, в свое время из школы ушла воспитательная составляющая. Но последний федеральный закон «Об образовании в РФ» в новой редакции как раз четко определил за школами, образовательными организациями две функции — образовательную и воспитательную. И она четко возложена на образовательные организации. А вот то, каким образом этот компонент должен реализовываться, если чего-то не хватает — где-то ставок, где-то часов, методических рекомендаций — это уже другой вопрос, и не менее важный, — рассказала детский омбудсмен.