«Наш двор» — 2020 в цифрах: почти миллион «квадратов» асфальта и районы-везунчики Казани
Как миннихановская мегапрограмма изменит «начинку» казанских районов
Самые масштабные работы по программе президента Татарстана «Наш двор» пройдут в Советском и Ново-Савиновском районах Казани. Крупнейшие дворы площадью более 30 тысяч квадратных метров, попавшие под благоустройство, расположены на Адоратского и Чуйкова. В этом году 80% всех дворовых работ связаны с ремонтом дорожного покрытия. Больше всего асфальта положат во дворах Вахитовского района, меньше всего — в Московском. Аналитическая служба «Реального времени» изучила подготовленный Минстроем Татарстана перечень дворов-везунчиков на 2020 год и узнала, где автовладельцам в Казани жить будет хорошо, а где — не очень.
Из-за отсрочки и локаута в 2020 году в Казани благоустроят лишь 60% запланированных дворов
Как выяснило «Реальное время», в Казани в этом году по программе «Наш двор» отремонтируют 425 дворов (изначально на программу до 2022 года было выделено 50 млрд рублей, полученных от дивидендов на акции «Татнефти». Притом что еще в конце февраля планировалось благоустроить 695 дворов — об этом сообщал мэр Казани Ильсур Метшин на заседании XXXVIII сессии Казгордумы в ратуше. То есть в этом году под программу попадут только две трети дворов, запланированных к благоустройству.
Скорее всего, 270 дворов, не включенных Минстроем РТ в утвержденный премьером Алексеем Песошиным «Перечень объектов программы «Наш двор» на 2020 год», согласованный помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой и министром Фаритом Ханифовым, перекинули на 2021 год.
Вероятно, отсрочка начала ремонта вызвана апрельским и майским локдауном и эпидемией коронавируса. Еще в середине апреля власти Татарстана перенесли срок завершения программы «Наш двор» на 2 года — с 2022 на 2024 год. В том числе из-за «неопределенной ситуации в экономике, в которой оказалась вся страна». График работ перераспределили по графику — часть дворов, в которых благоустройство запланировано на 2020, обещали перенести на следующий год.
Несмотря на коронавирусный форс-мажор, в 2020 году подрядчики должны сдать 1 852 двора по всему Татарстану (из них 218 — в Набережных Челнах). В феврале Фишман-Бекмамбетова оговаривала, что ремонтировать будут «примерно 1 500—2 000 дворов только за этот год». На 2020 год, по данным куратора программы «Наш двор» Венеры Камаловой, было запроектировано благоустройство 1 800 дворов, из них запланировано порядка 1 100. Дорожную карту, в которой можно посмотреть, где в 2020 году все-таки пройдет ремонт, можно посмотреть на сайте «Наш двор» (правда, список там не окончательный и будет дополняться).
Согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», всего в 2020 году в столице Татарстана программа затронет дворы общей площадью 3,5 млн кв. м, с площадью асфальтового покрытия лишь 960,8 тыс. кв. м. Напрямую работы коснутся домов общей площадью в 4,8 млн кв. м.
В этом году 80% всех дворовых работ будут связаны с ремонтом дорожного покрытия
«Герои асфальта» в 2020-м — дворы Вахитовского района
Но если смотреть на цифры, запланированные к концу 2020 года, то больше всего асфальтированных дворов в Вахитовском (более 34% площади придомовых территорий придется на асфальтовое покрытие — 81,1 тыс. из 237,15 тыс. кв. м.) и Советском районах (29,7%, или 235,5 тыс. кв. м из 792,4 тыс.). Впрочем, далеко не для всех жителей количество асфальта — плюс и благо. Как известно, не первый год идут дискуссии, в том числе и в рамках программы «Наш двор», между условными «автомобилистами», для которых чем больше асфальта, тем лучше (тем более, что парковаться на газонах не дадут бордюры), и «мамочками», для которых чем больше детская площадка (а значит, меньше асфальта и автостоянок), тем лучше. В идеале последним бы понравилось, что в Московском районе заасфальтировать должны только 23,2% всех дворов — лишь 104,5 тыс. кв. м из 450,6 тыс. кв. м.
В целом же чиновники рассчитывают, что в среднем по Казани на асфальтовое покрытие должно прийтись до 27,5% всей площади двора.
Самые масштабные работы по программе «Наш двор» пройдут в Советском и Ново-Савиновском районах
Самые масштабные работы, не считая только дорожных, пройдут в Советском и Ново-Савиновском районах, где должны отремонтировать почти 800 тыс. кв. м и 785 тыс. кв. м дворовых площадей — всего более 1,5 млн кв. м. Это почти половина всех казанских работ в 2020 году по программе «Наш двор».
Программа затронет жилые дома общей площадью более 1 млн кв. м в каждом районе — в Ново-Савиновском даже больше, чем в Советском — 1,2 млн. Для сравнения, в Приволжском районе должны отремонтировать дворы в домах вполовину меньше площадью. Здесь пройдет примерно 15% всех казанских работ по программе и затронут более полумиллиона «квадратов» дворов.
Менее масштабные реконструкции пройдут в Кировском и Московском районах, где работы развернутся во дворах общей площадью, соответственно, 440,5 и 450,6 тыс. кв. м. В Авиастроительном и Вахитовском районах программа затронет лишь 256,5 и 237,1 тыс. кв. м площадей. Это в сумме лишь 15% всех казанских работ — столько же, сколько в одном Приволжском.
Крупнейшие дворы, попавшие под благоустройство, — на Адоратского и Чуйкова
Для осознания масштабов разницы приведем в пример тот факт, что в пятерку дворов с самой большой площадью, где проведут ремонт в этом году, вошли три двора на улице Адоратского (дома 5, 13, 15, дома 31, 33, 35 и дом 15) и два двора на улице Маршала Чуйкова (дома 83, 85, 89, 87, 59, 59а, 59а, 59г). Общая площадь этих придомовых пространств в Ново-Савиновском районе — почти 200 тыс. кв. м. Это лишь на 50 тыс. кв. м меньше площади всех дворов Авиастроительного района, включенных в план работ на 2020 год.
Здесь же должны уложить асфальтовое покрытие почти на 60 тыс. кв. м. Больше всего — 12,8 тыс. кв. м. — во дворе-рекордсмене на Адоратского 5 и 13.
Где автовладельцам в Казани жить будет хорошо, а где — не очень
В десятку крупнейших дворов вошел еще один «ново-савиновский» двор на улице Гагарина (дома 35—47) площадью 32 тыс. кв. м. Правда, это будет один из самых незаасфальтированных дворов среди «30-тысячников»: здесь покроют асфальтом лишь 18,4% двора (привет местным автовладельцам!). Хуже будут обстоять дела только у другого 30-тысячника в Приволжском районе на улице Зорге (дома 81, 83, 85, 87): на 31 тыс. кв. м дворовых площадей придется лишь 17,8% асфальта, или 5,5 тыс. кв. м.
Разумеется, возможность дорожных работ во дворах не безгранична, а кое-где в силу особенностей местного благоустройства и архитектуры и вовсе ограничена. Так, в восьми дворах в основном Советского района — на улицах Круговой, Высокогорской, Патриса Лумумбы и др. — асфальт по программе вообще не предусмотрен. Менее 10% площади дворов будут заасфальтированы на улицах Выборгской и Коломенской в Московском районе и в ряде других точек.
Больше всего повезло автовладельцам, живущим в основном на улицах Вахитовского района, с очень небольшими дворами (в 5—10 раз меньше вышеупомянутых). Так, во дворе по адресу: ул. Центральная, 50 Вахитовского района заасфальтируют более 70% площади (почти 5 тыс. «квадратов» из 6,3 тыс.). От 60 до 70% дворовых площадей закатают в асфальт на улицах Муштари, 15, Бойничной, 8 и Латыпова, 62 того же района.
Из самых заасфальтированных к концу года — более 50% — отметим двор в Авиастроительном районе на улицах Гудованцева, 22 и Шатурской, 252 (6,7 тыс. кв. м из 12,4 тыс. придется на асфальт), двор в Московском районе на Декабристов, 83 (6,5 тыс. «квадратов» из 12,8 тыс.). Примерный паритет между озеленением с детскими площадками и асфальтовым покрытием будет, например, на Даурской, 9 и 11 (8,3 тыс. кв. м из 16,4 тыс. кв. м), на Беломорской 17/37 и Челюскина 33/56 (7 тыс. кв. м из 13,8 тыс. кв. м).
Самые заасфальтированные крупные дворы будут в Ново-Савиновском районе
Отметим все же, что в 40 крупнейших казанских дворах, входящих в топ-40 по площади и оцениваемых общей площадью в 1 млн кв. м, на асфальт придется от 20 до 35% (то есть, цифра средняя по Казани). Но и помимо 30-тысячников есть большие дворы с непропорционально малой долей будущего асфальтового покрытия. Среди них, например двор на Зорге, 81, 83, 85, 87 площадью 31 тыс. кв. м — где в асфальт закатают 17,8% территории (5,5 тыс. кв. м), на Амирхана, 27 площадью 18,2 тыс. кв. м, где заасфальтируют 15% территории, и двор на Кулахметова, 14, 16 и Батыршина, 16,18, где асфальтом покроют 12,5% площади из 17,7 тыс. кв. м. Особенно отметим два двора на улице Бондаренко Московского района по адресам: дом 15 и дома 28 и 30 — если в первом площадью 21,5 тыс. кв. м заасфальтируют 17% территории, то во втором площадью 21 тыс. кв. м — всего 9%.
Самыми заасфальтированными могут стать крупнейшие дворы Ново-Савиновского района — сразу семь из них вошли в топ-10 по площади асфальтового покрытия. Помимо уже упоминавшихся выше, более 10 тыс. кв. м асфальта в этом районе уложат во дворах на Мериадианной, 13 и Четаева, 25. Более 10 тыс. кв. м асфальта будет и в двух дворах Советского района — на проспекте Победы (дома 144 и 146 и 120, 122, 124).
Исторический центр программа пока прошла стороной, затронув лишь небольшие дворики
Самые маленькие дворы, вошедшие в программу «Наш двор» в 2020 году в основном находятся в историческом центре Казани и касаются большей частью Вахитовского района. Ремонт во дворах площадью чуть более 1 тыс. кв. м и меньше пройдет, например, в четырех двориках по Большой Красной (плюс в большом дворе по той же улице у домов 58а, б и д — площадью 2,8 тыс .кв. м), в двух двориках по Карла Маркса (дома 39 и 48) и дополнительно в относительно большом по той же улице (дом 59) площадью 3,8 тыс. кв. м. И лишь один двор будет отремонтирован на Пушкина, 14 (площадью 1,3 тыс. кв. м). Отметим особенно, что в историческом центре столицы Татарстана авторы программы отводили дворы и дворики очень осторожно.
|Адрес (только улица)
|№ п/п
|Инвентаризационный код
|МО
|Адрес объекта (двора)
|Площадь двора
|Площадь
асфальтового покрытия
|Район
|Площадь домов по адресам, кв. м
|4
|1
|3
|2
|4
|5
|6
|7
|1 Мая
|112
|5003003522
|г. Казань
|Первого мая 20, 22, 1 Мая, 24Степана Халтурина, 2
|9 968,9
|1 953,6
|Кировский район
|7 590,29
|25 Октября
|90
|5003003432
|г. Казань
|25 го Октября 13/6 Ст Халтурина 4
|7 579,5
|2 114,1
|Кировский район
|11 419,59
|8 Марта
|401
|5007002669
|г. Казань
|8 марта 2, 4, Сибирский тракт 25, Заря 30, 32, 28, 26
|20 354,4
|5 775,0
|Советский район
|32 457,28
|Абсалямова
|206
|5005000330
|г. Казань
|Абсалямова, д. 31
|5 480,0
|1 883,8
|Ново-Савиновский район
|11 664,20
|Авангардная
|283
|5006000945
|г. Казань
|Авангардная 66, 66 к.2, 66 к.3
|7 772,0
|2 531,5
|Приволжский район
|5 459,10
|Авангардная
|287
|5006000991
|г. Казань
|Авангардная 58
|1 884,0
|511,1
|Приволжский район
|2 515,20
|Авангардная
|298
|5006001437
|г. Казань
|Авангардная 171а, д. 171б
|13 773,0
|3 289,4
|Приволжский район
|13 432,10
|Авангардная
|299
|5006001442
|г. Казань
|Авангардная 85
|4 500,0
|528,4
|Приволжский район
|1 585,70
|Авангардная
|304
|5006001452
|г. Казань
|Авангардная 60, 60к2, 56к2
|6 486,0
|1 307,5
|Приволжский район
|7 992,75
|Авангардная
|305
|5006001453
|г. Казань
|Авангардная 91
|2 740,0
|1 275,0
|Приволжский район
|4 914,05
|Авангардная
|306
|5006001454
|г. Казань
|Авангардная 54, 52, 56, 50
|10 440,9
|1 246,6
|Приволжский район
|3 662,30
|Авангардная
|307
|5006001455
|г. Казань
|Авангардная 89
|3 833,0
|734,2
|Приволжский район
|3 438,00
|Авангардная
|308
|5006001456
|г. Казань
|Авангардная 87
|4 341,0
|1 465,2
|Приволжский район
|4 931,01
|Авангардная
|309
|5006001457
|г. Казань
|Авангардная 62 к.1, 62 к.2, 62 к.3, 62 к.4, 62 к.5
|8 679,0
|1 437,5
|Приволжский район
|3 265,60
|Авангардная
|323
|5006001574
|г. Казань
|Авангардная 68 к.2
|1 646,0
|Приволжский район
|651,10
|Авиахима
|405
|5007002679
|г. Казань
|Авиахима, 34, 53, 53/2, 53/3, 55
|6 362,0
|1 762,1
|Советский район
|2 141,80
|Адамюка
|42
|5002001112
|г. Казань
|АДАМЮКА дом 4
|2 509,4
|1 001,9
|Вахитовский район
|3 246,17
|Аделя Кутуя
|406
|5007002681
|г. Казань
|А.Кутуя, 3, 3А
|8 687,0
|2 214,8
|Советский район
|7 956,20
|Аделя Кутуя
|407
|5007002682
|г. Казань
|А. Кутуя, 5
|3 584,1
|805,2
|Советский район
|3 883,50
|Аделя Кутуя
|408
|5007002683
|г. Казань
|А. Кутуя, 7
|3 518,7
|943,6
|Советский район
|3 914,30
|Адмиралтейская
|91
|5003003444
|г. Казань
|Адмиралтейская 5, 7, 9, 11, Мало-Московская 33, 37
|11 088,2
|2 809,5
|Кировский район
|9 395,45
|Адмиралтейская
|92
|5003003445
|г. Казань
|Адмиралтейская 1, Урицкого 4
|4 720,7
|756,5
|Кировский район
|3 629,89
|Адмиралтейская
|94
|5003003449
|г. Казань
|Адмиралтейская 15/21, Адмиралтейская 17
|5 990,4
|2 459,9
|Кировский район
|10 046,77
|Адоратского
|207
|5005000337
|г. Казань
|Адоратского, д. 15, Ямашева, д. 82, 88 , 84
|35 074,5
|12 091,3
|Ново-Савиновский район
|59 245,80
|Адоратского
|208
|5005000341
|г. Казань
|Адоратского 31, 33, 35
|39 529,1
|12 408,8
|Ново-Савиновский район
|58 846,90
|Адоратского
|209
|5005000342
|г. Казань
|Адоратского 5, 13, Ямашева 85, 87, 89, 91
|43 259,6
|12 831,3
|Ново-Савиновский район
|64 897,90
|Адоратского
|210
|5005000343
|г. Казань
|Адоратского д. 37, 39, 41
|21 149,9
|4 355,1
|Ново-Савиновский район
|29 042,70
|Айвазовского
|30
|5002000993
|г. Казань
|АЙВАЗОВСКОГО дом 14
|1 770,8
|593,0
|Вахитовский район
|1 823,50
|Айдарова
|10
|5001001989
|г. Казань
|Айдарова 18, 20
|13 981,0
|4 314,9
|Авиастроительный район
|30 562,80
|Айдарова
|11
|5001001990
|г. Казань
|Айдарова 22, 24
|10 288,0
|2 896,9
|Авиастроительный район
|12 576,96
|Айдарова
|12
|5001001991
|г. Казань
|Айдарова 24а, С.Полюсная 30
|11 310,0
|2 055,9
|Авиастроительный район
|21 432,10
|Академика Глушко
|388
|5007002532
|г. Казань
|А.Глушко, 19, 21, 23
|13 460,0
|3 690,5
|Советский район
|18 105,50
|Академика Глушко
|423
|5007002807
|г. Казань
|Ак.Глушко, д. 20А, 20, Вагапова, д, 23/18, 27, 29
|18 776,0
|6 664,9
|Советский район
|31 612,20
|Академика Глушко
|424
|5007002817
|г. Казань
|Глушко 22
|7 092,0
|2 059,7
|Советский район
|13 282,60
|Академика Глушко
|425
|5007002818
|г. Казань
|Глушко 22 а, Магистральная 20
|10 159,0
|4 310,3
|Советский район
|17 808,90
|Академика Губкина
|397
|5007002622
|г. Казань
|Ак Губкина 6, 8, 10
|6 381,0
|1 193,5
|Советский район
|6 376,73
|Академика Губкина
|398
|5007002627
|г. Казань
|Ак.Губкина 2, 4, Космонавтов 1, 3
|11 447,0
|2 209,4
|Советский район
|16 236,31
|Академика Завойского
|292
|5006001408
|г. Казань
|Ак.Завойского д. 14/74
|9 928,0
|3 029,7
|Советский район
|11 354,51
|Академика Королева
|191
|5004003208
|г. Казань
|Ак.Королева 16, 18
|8 432,0
|861,5
|Московский район
|8 001,61
|Академика Королева
|196
|5004003238
|г. Казань
|Ак.Королева, 20, 22
|9 248,3
|2 689,5
|Московский район
|11 649,50
|Академика Павлова
|5
|5001001974
|г. Казань
|Ак.Павлова 25, 25а
|16 428,0
|3 562,2
|Авиастроительный район
|26 935,56
|Академика Павлова
|23
|5001018036
|г. Казань
|Академика Павлова 9
|6 730,0
|1 895,8
|Авиастроительный район
|5 787,60
|Академика Парина
|315
|5006001477
|г. Казань
|Ак. Парина, д. 6
|12 034,0
|3 403,6
|Приволжский район
|21 387,99
|Академика Сахарова
|382
|5007002516
|г. Казань
|Ак. Сахарова 13, 15, 17, 19
|16 027,8
|4 811,4
|Советский район
|33 903,18
|Актайская
|269
|5006000868
|г. Казань
|Актайская 15
|2 358,0
|698,2
|Приволжский район
|1 977,80
|Актайская
|270
|5006000869
|г. Казань
|Актайская 17
|3 138,0
|1 384,8
|Приволжский район
|3 214,90
|Актайская
|272
|5006000871
|г. Казань
|Актайская 7а
|4 266,0
|1 516,7
|Приволжский район
|5 970,50
|Актайская
|302
|5006001450
|г. Казань
|Актайская 13, 11
|3 587,0
|1 344,6
|Приволжский район
|1 776,80
|Актайская
|303
|5006001451
|г. Казань
|Актайская 7
|2 740,0
|721,7
|Приволжский район
|10 807,60
|Актайская
|310
|5006001458
|г. Казань
|Актайская 1, 3, Модельная 5, 7, 9, 11, 13, 1/48
|15 150,7
|6 181,9
|Приволжский район
|10 207,51
|Бакалейная
|170
|5004003107
|г. Казань
|Бакалейная, 44а
|3 988,0
|379,8
|Московский район
|3 280,70
|Бакалейная
|172
|5004003123
|г. Казань
|Бакалейная, 46а
|8 358,0
|1 843,5
|Московский район
|6 605,56
|Бакалейная
|173
|5004003125
|г. Казань
|Бакалейная, 50а, 50
|5 552,0
|1 283,5
|Московский район
|4 075,20
|Батыршина
|79
|5003003324
|г. Казань
|Батыршина, 38 корп.1
|3 848,5
|265,9
|Кировский район
|4 798,50
|Батыршина
|80
|5003003325
|г. Казань
|Батыршина, 40 корп.1
|3 673,3
|476,8
|Кировский район
|3 599,70
|Батыршина
|96
|5003003455
|г. Казань
|Батыршина 20
|5 302,0
|841,3
|Кировский район
|5 011,80
|Батыршина
|184
|5004003173
|г. Казань
|Батыршина 23
|4 332,0
|834,9
|Кировский район
|7 667,10
|Батыршина
|185
|5004003174
|г. Казань
|Батыршина 25
|4 327,0
|1 144,8
|Кировский район
|6 325,80
|Батыршина
|186
|5004003175
|г. Казань
|Батыршина 27
|4 244,0
|1 450,4
|Кировский район
|7 667,10
|Беломорская
|18
|5001002004
|г. Казань
|Беломорская 17/37, Челюскина 33/56, 35
|13 856,0
|6 948,6
|Авиастроительный район
|30 772,83
|Беломорская
|146
|5004002975
|г. Казань
|Беломорская, 238
|2 250,0
|1 050,1
|Авиастроительный район
|1 625,30
|Беломорская
|147
|5004002976
|г. Казань
|Беломорская, 240, Химиков, 19
|1 535,4
|507,1
|Авиастроительный район
|5 187,00
|Беломорская
|148
|5004002977
|г. Казань
|Беломорская, 246
|3 689,0
|409,0
|Авиастроительный район
|3 078,17
|Беломорская
|151
|5004002990
|г. Казань
|Беломорская, 236, 244, 242
|8 739,9
|4 103,6
|Авиастроительный район
|8 670,50
|Бирюзовая
|122
|5003003567
|г. Казань
|Бирюзовая 15, 15а, Революционная 27, 29
|20 749,6
|5 021,6
|Кировский район
|29 496,30
|Боевая
|123
|5003003574
|г. Казань
|Боевая 161, 163
|9 869,8
|4 902,8
|Кировский район
|10 810,04
|Бойничная
|56
|5002001219
|г. Казань
|БОЙНИЧНАЯ дом 8
|2 821,3
|1 779,1
|Вахитовский район
|9 081,79
|Болотникова
|99
|5003003463
|г. Казань
|Болотникова 17А
|3 105,0
|622,8
|Кировский район
|5 758,30
|Большая
|44
|5002001122
|г. Казань
|Большая Красная 32/15
|847,0
|290,0
|Кировский район
|2 234,88
|Большая Красная
|43
|5002001119
|г. Казань
|БОЛЬШАЯ-КРАСНАЯ дом 22А
|1 301,2
|649,8
|Вахитовский район
|1 894,10
|Большая Красная
|45
|5002001123
|г. Казань
|БОЛЬШАЯ-КРАСНАЯ дом 36А
|981,8
|277,9
|Вахитовский район
|2 541,72
|Большая Красная
|46
|5002001128
|г. Казань
|БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ дом 58 корп.А
|1 110,5
|84,6
|Вахитовский район
|975,40
|Большая Красная
|47
|5002001129
|г. Казань
|Большая Красная 58, 58б, 58д
|2 881,2
|526,1
|Вахитовский район
|1 788,26
|Бондаренко
|205
|5004018064
|г. Казань
|Бондаренко, д. 15, 15а, 15б, 17, 19
|21 535,0
|3 643,2
|Московский район
|19 175,80
|Бондаренко
|251
|5005000722
|г. Казань
|Бондаренко 28, 30, Чистопольская 12, 14
|20 968,0
|1 867,2
|Московский район
|41 283,30
|Ботаническая
|326
|5006001856
|г. Казань
|Ботаническая 10а
|6 035,0
|2 211,6
|Приволжский район
|10 029,70
|Ватутина
|324
|5006001810
|г. Казань
|Ватутина 1
|3 973,0
|790,9
|Приволжский район
|1 866,73
|Вишневского
|57
|5002001220
|г. Казань
|ВИШНЕВСКОГО дом 49А
|5 917,0
|776,9
|Вахитовский район
|5 435,00
|Владимира Кулагина
|300
|5006001448
|г. Казань
|Кулагина 4, 6, 8
|9 557,7
|3 767,4
|Приволжский район
|9 574,50
|Владимира Кулагина
|301
|5006001449
|г. Казань
|Кулагина 6а, 8а
|7 149,4
|1 850,8
|Приволжский район
|7 626,20
|Владимира Кулагина
|316
|5006001492
|г. Казань
|Кулагина 5
|665,0
|Приволжский район
|701,42
|Водников (Красная Горка)
|87
|5003003364
|г. Казань
|Водников, д. 56
|3 421,0
|1 243,7
|Кировский район
|6 138,90
|Волгоградская
|135
|5004002882
|г. Казань
|Волгоградская, д. 2, 4, Декабристов, д. 150
|10 081,0
|1 299,0
|Ново-Савиновский район
|11 539,30
|Волгоградская
|166
|5004003064
|г. Казань
|Волгоградская, 1, Декабристов, 114
|10 241,6
|1 718,3
|Ново-Савиновский район
|7 287,40
|Волгоградская
|225
|5005000484
|г. Казань
|Волгоградская 28, 30/53
|13 016,8
|3 244,1
|Ново-Савиновский район
|10 907,40
|Воровского
|198
|5004003256
|г. Казань
|Воровского 17, 19
|4 020,0
|1 159,4
|Московский район
|4 753,00
|Восстания
|171
|5004003116
|г. Казань
|Восстания, 93а(общ.)
|4 844,0
|825,7
|Московский район
|5 175,00
|Восстания
|174
|5004003127
|г. Казань
|Восстания, 101
|3 882,0
|1 279,5
|Московский район
|5 383,10
|Восстания
|175
|5004003128
|г. Казань
|Восстания, 111, 115
|7 256,0
|1 350,1
|Московский район
|6 404,20
|Восстания
|177
|5004003139
|г. Казань
|Восстания, 83
|3 743,0
|1 229,8
|Московский район
|3 532,90
|Восстания
|216
|5005000395
|г. Казань
|Восстания 12, 12а, 14
|10 802,6
|3 115,6
|Ново-Савиновский район
|17 029,10
|Восстания
|217
|5005000400
|г. Казань
|Восстания, д. 17, 19, 21
|8 838,6
|1 285,0
|Ново-Савиновский район
|9 173,02
|Восстания
|218
|5005000402
|г. Казань
|Восстания 23, 25, Коллективная 27, 29
|16 514,1
|3 643,2
|Ново-Савиновский район
|16 976,59
|Восстания
|248
|5005000641
|г. Казань
|Восстания, 11
|3 460,1
|742,2
|Ново-Савиновский район
|3 889,90
|Восстания
|249
|5005000642
|г. Казань
|Восстания, 13, 15
|7 449,0
|1 057,4
|Ново-Савиновский район
|7 549,10
|Восход
|19
|5001002022
|г. Казань
|Восход 45
|2 491,0
|524,2
|Московский район
|3 441,20
|Восход
|178
|5004003151
|г. Казань
|Восход, 7
|3 965,0
|1 782,7
|Московский район
|4 301,90
|Восход
|180
|5004003161
|г. Казань
|Восход, 5
|3 952,0
|803,7
|Московский район
|3 585,70
|Восход
|189
|5004003203
|г. Казань
|Восход, 25 , Гагарина 109
|6 446,0
|1 608,1
|Московский район
|9 515,63
|Восход
|190
|5004003204
|г. Казань
|Восход, 23
|3 257,0
|545,5
|Московский район
|2 609,50
|Выборгская
|167
|5004003092
|г. Казань
|Выборгская, 3
|3 741,0
|968,4
|Московский район
|6 771,40
|Выборгская
|168
|5004003093
|г. Казань
|Выборгская, 4
|4 400,0
|168,0
|Московский район
|7 670,20
|Выборгская
|169
|5004003101
|г. Казань
|Выборгская, 2
|3 046,0
|38,0
|Московский район
|4 221,20
|Высокогорская
|359
|5007002199
|г. Казань
|Дорожная, 24, 22, 20, Высокогорская, 9, Круговая, 8
|4 406,5
|Советский район
|1 537,40
|Габдуллы Тукая
|24
|5002000250
|г. Казань
|Г. Тукая, д. 102, 106а
|7 931,9
|2 561,1
|Вахитовский район
|8 050,37
|Гаврилова
|219
|5005000422
|г. Казань
|Гаврилова, д. 8, 8а 10, 12
|25 193,0
|7 143,3
|Ново-Савиновский район
|34 821,00
|Гаврилова
|220
|5005000427
|г. Казань
|Гаврилова 20, 20а
|8 399,8
|2 077,3
|Ново-Савиновский район
|14 032,80
|Гагарина
|221
|5005000437
|г. Казань
|Гагарина, д. 4, 6, 2а, Короленко 91
|14 494,5
|3 906,4
|Ново-Савиновский район
|17 384,30
|Гагарина
|222
|5005000456
|г. Казань
|Гагарина, д. 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, Я.Гашека, д. 5
|31 983,4
|5 885,1
|Ново-Савиновский район
|42 902,40
|Гагарина
|253
|5005018039
|г. Казань
|Гагарина 35а
|2 345,0
|1 429,7
|Ново-Савиновский район
|3 305,40
|Галактионова
|36
|5002001053
|г. Казань
|Галактионова д. 12
|733,6
|Вахитовский район
|738,20
|Галии Кайбицкой
|385
|5007002523
|г. Казань
|Г. Кайбицкой, 1, А.Сахарова, 12
|6 784,6
|2 682,8
|Советский район
|20 588,36
|Галии Кайбицкой
|386
|5007002526
|г. Казань
|Г. Кайбицкой 3, 5, 7
|16 235,0
|6 912,3
|Советский район
|25 940,58
|Галии Кайбицкой
|387
|5007002527
|г. Казань
|Г. Кайбицкой 11, 15
|7 778,0
|2 286,0
|Советский район
|16 868,53
|Галимджана Баруди
|98
|5003003458
|г. Казань
|Галимджана Баруди 7.9 Батыршина 38/2, 40, /2 Чкалова 10
|21 029,1
|6 009,8
|Кировский район
|24 028,50
|Галимджана Баруди
|100
|5003003472
|г. Казань
|Галимджана Баруди 3, 5
|6 235,5
|1 724,0
|Кировский район
|9 609,40
|Галимджана Баруди
|136
|5004002893
|г. Казань
|Галимджана Баруди, 25
|1 352,0
|443,6
|Московский район
|5 049,50
|Галимджана Баруди
|187
|5004003181
|г. Казань
|Галимджана Баруди, 19, 21, 23
|16 794,0
|5 963,8
|Московский район
|26 734,10
|Гарифьянова
|265
|5006000841
|г. Казань
|Гарифьянова, 11,
|6 908,0
|1 974,8
|Приволжский район
|5 261,10
|Гарифьянова
|266
|5006000842
|г. Казань
|Гарифьянова, 13,
|4 991,0
|1 587,7
|Приволжский район
|3 917,10
|Гвардейская
|372
|5007002369
|г. Казань
|Гвардейская, 10
|1 844,7
|307,2
|Советский район
|2 101,80
|Гвардейская
|409
|5007002692
|г. Казань
|Гвардейская, 48/2, 50, 52, 52/2
|19 835,2
|5 184,9
|Советский район
|22 415,00
|Гвардейская
|412
|5007002713
|г. Казань
|Гвардейская, 1/24, 3
|5 373,0
|2 445,8
|Советский район
|5 696,47
|Главная
|329
|5007001777
|г. Казань
|Главная 71б
|4 154,0
|701,9
|Советский район
|2 996,32
|Главная
|332
|5007002108
|г. Казань
|Главная, 47, 45, Каштановая, 16
|7 579,0
|2 993,8
|Советский район
|5 727,28
|Главная
|335
|5007002117
|г. Казань
|Главная, 48
|3 868,0
|1 115,0
|Советский район
|1 972,30
|Годовикова
|2
|5001000706
|г. Казань
|Годовикова 4, 6
|7 690,0
|1 273,0
|Авиастроительный район
|10 962,31
|Годовикова
|6
|5001001975
|г. Казань
|Годовикова 14, 16, Максимова, 4а
|15 900,0
|3 746,0
|Авиастроительный район
|24 796,15
|Голубятникова
|223
|5005000466
|г. Казань
|Голубятникова, д. 20
|5 401,7
|1 366,3
|Ново-Савиновский район
|11 814,60
|Городок Военный 2
|317
|5006001499
|г. Казань
|Военный городок 2, д. 44, 118
|5 288,0
|1 169,3
|Приволжский район
|4 335,45
|Городок Военный 2
|318
|5006001501
|г. Казань
|Военный городок 2, 117
|4 696,0
|1 291,4
|Приволжский район
|3 531,60
|Горьковское шоссе
|81
|5003003326
|г. Казань
|Горьковское Шоссе, 18
|2 025,1
|266,1
|Кировский район
|1 758,00
|Горьковское шоссе
|82
|5003003327
|г. Казань
|Горьковское Шоссе, 20
|1 749,1
|462,4
|Кировский район
|1 625,70
|Горьковское шоссе
|118
|5003003550
|г. Казань
|Горьковское шоссе 29/2, 31, 33, 35, 21, 23, 25, 27
|11 782,0
|2 484,5
|Кировский район
|11 841,23
|Горьковское шоссе
|119
|5003003552
|г. Казань
|Горьковское шоссе 6, 8, 14, 16
|14 365,9
|3 069,9
|Кировский район
|16 179,50
|Горьковское шоссе
|120
|5003003553
|г. Казань
|Горьковское шоссе 10, 12, 4, 2
|12 280,0
|4 310,9
|Кировский район
|15 605,30
|Груздева
|41
|5002001103
|г. Казань
|ГРУЗДЕВА дом 4, Чехова д. 8
|7 258,6
|2 661,3
|Вахитовский район
|13 959,93
|Гудованцева
|16
|5001002002
|г. Казань
|Гудованцева 22, 22а, Шатурская 252, 250
|12 430,0
|6 721,2
|Авиастроительный район
|19 362,55
|Гудованцева
|17
|5001002003
|г. Казань
|Гудованцева 50а
|3 292,0
|1 299,4
|Авиастроительный район
|4 915,21
|Даурская
|365
|5007002284
|г. Казань
|Даурская, д. 22
|4 235,0
|2 578,6
|Советский район
|10 256,80
|Даурская
|366
|5007002285
|г. Казань
|Даурская, д. 24А
|4 100,0
|1 846,4
|Советский район
|15 364,80
|Даурская
|371
|5007002367
|г. Казань
|Даурская, д. 20
|13 226,0
|3 237,0
|Советский район
|13 290,20
|Даурская
|419
|5007002766
|г. Казань
|ДАУРСКАЯ 9, 11
|16 390,0
|8 323,2
|Советский район
|18 234,81
|Дачная (Вахитовский р-н)
|58
|5002001232
|г. Казань
|Дачная 1, 3
|5 701,4
|1 719,6
|Вахитовский район
|9 472,77
|Дачная (Вахитовский р-н)
|60
|5002001234
|г. Казань
|ДАЧНАЯ дом 5, 7, 9
|16 080,0
|7 734,9
|Вахитовский район
|28 584,55
|Декабристов
|141
|5004002911
|г. Казань
|Декабристов, 156
|4 190,0
|2 500,2
|Московский район
|5 223,10
|Декабристов
|155
|5004003013
|г. Казань
|Декабристов, 113, 115
|9 430,0
|4 817,4
|Московский район
|12 485,10
|Декабристов
|156
|5004003015
|г. Казань
|Декабристов, 103, 105
|7 416,0
|1 613,6
|Московский район
|8 458,55
|Декабристов
|157
|5004003018
|г. Казань
|Декабристов, 83
|12 815,0
|6 591,1
|Московский район
|19 424,50
|Декабристов
|158
|5004003021
|г. Казань
|Декабристов, 97, 99, 101
|11 666,0
|1 927,7
|Московский район
|14 018,00
|Декабристов
|159
|5004003022
|г. Казань
|Декабристов, 107, 93
|7 021,0
|689,5
|Московский район
|7 555,50
|Декабристов
|163
|5004003031
|г. Казань
|Декабристов, 112
|3 375,0
|1 009,5
|Московский район
|5 475,40
|Декабристов
|199
|5004003287
|г. Казань
|Декабристов, 129, Тверская 2
|13 002,0
|3 339,0
|Московский район
|16 328,10
|Декабристов
|200
|5004003288
|г. Казань
|Декабристов 131
|12 222,0
|3 407,3
|Московский район
|20 230,40
|Декабристов
|202
|5004003299
|г. Казань
|Декабристов, 185
|5 663,0
|1 809,8
|Московский район
|6 220,70
|Декабристов
|203
|5004003301
|г. Казань
|Декабристов, 183
|3 819,0
|1 758,1
|Московский район
|7 588,20
|Декабристов
|204
|5004003307
|г. Казань
|Декабристов, 181, 179Ш.Усманова, 4
|9 445,0
|1 969,6
|Московский район
|11 387,90
|Деловая
|101
|5003003479
|г. Казань
|Деловая 3
|1 543,2
|250,7
|Кировский район
|2 994,63
|Дементьева
|8
|5001001982
|г. Казань
|Дементьева 28/1, 28/2
|6 654,0
|3 195,1
|Авиастроительный район
|14 148,22
|Дзержинского
|48
|5002001154
|г. Казань
|ДЗЕРЖИНСКОГО дом 16
|1 558,0
|546,0
|Вахитовский район
|4 011,83
|Достоевского
|61
|5002001242
|г. Казань
|ДОСТОЕВСКОГО 74, 74а, 72/19, Товарищеская 21 (часть)
|13 173,0
|2 593,0
|Вахитовский район
|19 340,12
|Достоевского
|62
|5002001244
|г. Казань
|ДОСТОЕВСКОГО дом 76
|1 701,0
|488,8
|Вахитовский район
|4 103,65
|Достоевского
|63
|5002001245
|г. Казань
|ДОСТОЕВСКОГО дом 79А
|2 277,0
|107,0
|Вахитовский район
|1 555,75
|Дружбы
|367
|5007002286
|г. Казань
|Дружбы, д. 14
|3 022,0
|1 481,6
|Советский район
|3 358,90
|Дубравная
|267
|5006000854
|г. Казань
|Дубравная, 41 к.1, 41 к.2, 41 к.3, 41 к.4
|10 448,0
|1 850,1
|Приволжский район
|7 162,00
|Дубравная
|268
|5006000866
|г. Казань
|Дубравная, 61 к.1, 61 к.2, 61 к.3, 61 к.4
|8 808,0
|2 200,2
|Приволжский район
|5 982,90
|Дубравная
|271
|5006000870
|г. Казань
|Дубравная 63 корп.1, 63 корп.2
|6 392,0
|2 519,9
|Приволжский район
|4 557,80
|Дубравная
|286
|5006000987
|г. Казань
|Дубравная, 49
|8 428,0
|1 404,3
|Приволжский район
|17 125,60
|Дубравная
|288
|5006001162
|г. Казань
|ДУБРАВНАЯ, 47
|6 207,0
|1 967,0
|Приволжский район
|10 433,10
|Дубравная
|321
|5006001556
|г. Казань
|Дубравная, 25б
|5 901,5
|2 104,4
|Приволжский район
|8 588,80
|Дубравная
|322
|5006001562
|г. Казань
|Дубравная, 13
|3 598,2
|834,2
|Приволжский район
|4 806,80
|Жуковского
|49
|5002001163
|г. Казань
|Жуковского д. 12
|948,6
|410,8
|Вахитовский район
|2 509,07
|Закиева
|375
|5007002505
|г. Казань
|Закиева 11, 13
|6 703,0
|2 423,8
|Советский район
|13 797,92
|Закиева
|376
|5007002506
|г. Казань
|Закиева д. 15, 17, 39
|13 534,7
|4 123,7
|Советский район
|32 797,80
|Закиева
|377
|5007002508
|г. Казань
|Закиева д. 37, 37Б; Академика Сахарова д. 1
|15 862,0
|4 605,5
|Советский район
|28 362,16
|Залесная
|75
|5003001665
|г. Казань
|Залесная, 5а
|4 244,1
|1 215,8
|Кировский район
|3 501,70
|Залесная
|124
|5003003587
|г. Казань
|Залесная 5
|10 304,8
|2 582,7
|Кировский район
|7 531,21
|Заря
|363
|5007002221
|г. Казань
|Заря, д. 1
|3 318,6
|552,3
|Советский район
|2 959,50
|Заря
|402
|5007002676
|г. Казань
|Заря д. 3, 3а, 5, 5а
|9 888,6
|3 270,8
|Советский район
|10 008,68
|Заря
|403
|5007002677
|г. Казань
|Заря, 7, 9
|2 658,8
|628,0
|Советский район
|1 611,84
|Искра
|414
|5007002739
|г. Казань
|Искра д. 9, 11, 13, Октябрьский городок д. 1/106
|11 081,0
|3 139,5
|Советский район
|8 451,10
|Искра
|415
|5007002740
|г. Казань
|Искра, 23, 23А
|1 591,0
|374,5
|Советский район
|1 183,10
|Калинина
|31
|5002001005
|г. Казань
|КАЛИНИНА дом 37
|1 219,2
|470,5
|Вахитовский район
|4 197,57
|Карбышева
|273
|5006000874
|г. Казань
|Карбышева, 39, 37
|10 785,0
|1 648,3
|Приволжский район
|7 784,00
|Карбышева
|294
|5006001414
|г. Казань
|Карбышева д. 33, 47/1
|18 441,0
|4 459,5
|Приволжский район
|22 939,02
|Карбышева
|319
|5006001534
|г. Казань
|Карбышева 35, 43
|11 397,5
|2 640,6
|Приволжский район
|8 224,80
|Карбышева
|420
|5007002772
|г. Казань
|Карбышева 48, 46, Курчатова 2, 4
|31 193,6
|7 340,9
|Советский район
|43 685,29
|Карима Тинчурина
|25
|5002000255
|г. Казань
|К. Тинчурина, д. 7, 7а, 9, Татарстан, д. 70, 72
|19 960,0
|4 277,8
|Вахитовский район
|17 495,91
|Карла Маркса
|50
|5002001169
|г. Казань
|КАРЛА МАРКСА дом 39
|1 341,9
|745,4
|Вахитовский район
|2 085,33
|Карла Маркса
|51
|5002001178
|г. Казань
|КАРЛА МАРКСА дом 48
|1 638,5
|559,3
|Вахитовский район
|2 884,10
|Карла Маркса
|52
|5002001181
|г. Казань
|КАРЛА МАРКСА дом 59, 59 Б
|3 807,2
|1 312,3
|Вахитовский район
|4 558,88
|Карла Фукса
|74
|5002001606
|г. Казань
|Карла Фукса 12
|5 496,0
|1 665,3
|Вахитовский район
|6 194,24
|Качалова
|325
|5006001845
|г. Казань
|Качалова 95
|3 104,7
|901,6
|Приволжский район
|2 682,50
|Каштановая
|334
|5007002116
|г. Казань
|Каштановая, 8, 8а, 10, 10а, 12
|9 429,0
|1 311,3
|Советский район
|4 997,70
|Коломенская
|188
|5004003193
|г. Казань
|Коломенская, 14
|1 886,0
|29,3
|Московский район
|603,90
|Коломенская
|192
|5004003228
|г. Казань
|Коломенская, 16
|2 393,0
|285,3
|Московский район
|1 018,50
|Коломенская
|193
|5004003229
|г. Казань
|Коломенская, 18
|2 273,0
|105,6
|Московский район
|918,30
|Коломенская
|194
|5004003230
|г. Казань
|Коломенская, 20
|2 058,0
|243,0
|Московский район
|589,30
|Коломенская
|195
|5004003231
|г. Казань
|Коломенская, 26
|3 002,0
|1 055,5
|Московский район
|2 778,06
|Комарова
|421
|5007002775
|г. Казань
|КОМАРОВА 16, 18, Л.Стрелков 35, 37
|17 009,9
|4 345,5
|Советский район
|18 858,99
|Комиссара Габишева
|274
|5006000886
|г. Казань
|Комиссара Габишева, 19,
|3 229,0
|920,9
|Приволжский район
|4 418,00
|Комиссара Габишева
|275
|5006000887
|г. Казань
|Комиссара Габишева, 19а
|8 079,0
|2 642,6
|Приволжский район
|10 827,70
|Комиссара Габишева
|276
|5006000888
|г. Казань
|Комиссара Габишева, 19б
|7 733,0
|2 102,4
|Приволжский район
|10 890,40
|Комиссара Габишева
|290
|5006001405
|г. Казань
|К.Габишева д. 25 А, 25Б
|9 870,0
|2 971,4
|Приволжский район
|10 125,40
|Коммунаров
|102
|5003003486
|г. Казань
|Коммунаров 1/6
|8 863,0
|2 314,3
|Кировский район
|7 607,90
|Короленко
|137
|5004002894
|г. Казань
|Короленко, 25 (ТСЖ), Ибрагимова 67 (УК МСК)
|8 250,0
|832,0
|Московский район
|7 571,20
|Короленко
|142
|5004002941
|г. Казань
|Короленко, 21
|3 307,0
|433,0
|Московский район
|3 921,10
|Короленко
|224
|5005000482
|г. Казань
|Короленко, д. 31а, 33а, 35а, 41, Волгоградская 45
|21 806,2
|6 439,6
|Ново-Савиновский район
|23 662,40
|Короленко
|226
|5005000485
|г. Казань
|Короленко, д. 55, 57, 59, 61, 63, 65
|27 153,2
|5 985,3
|Ново-Савиновский район
|29 506,30
|Космонавтов
|399
|5007002638
|г. Казань
|Космонавтов 12, 14, 16, 16а, 22
|19 720,0
|4 373,8
|Советский район
|26 333,67
|Космонавтов
|413
|5007002734
|г. Казань
|Космонавтов, 10
|4 171,2
|1 235,8
|Советский район
|3 358,90
|Краснококшайская
|83
|5003003328
|г. Казань
|Краснококшайская 166
|2 745,0
|506,6
|Кировский район
|2 577,30
|Краснококшайская
|97
|5003003456
|г. Казань
|Краснококшайская 168, 170, 172
|15 013,0
|2 033,0
|Кировский район
|14 533,40
|Краснококшайская
|103
|5003003493
|г. Казань
|Краснококшайская 154, Повстанческая 12
|5 912,7
|1 719,9
|Кировский район
|10 359,20
|Краснококшайская
|104
|5003003495
|г. Казань
|Краснококшайская 162, 164
|9 199,0
|3 223,6
|Кировский район
|9 077,00
|Круговая
|360
|5007002200
|г. Казань
|Круговая, 10, 12
|1 723,0
|Советский район
|614,00
|Круговая
|361
|5007002201
|г. Казань
|Круговая, 14, 16
|1 577,0
|Советский район
|602,50
|Круговая
|362
|5007002202
|г. Казань
|Круговая, 2, 4, 6, Ягодная, 43, 43а, 45, 45а, Высокогорская, 1, 3, 5.
|11 190,5
|Советский район
|3 000,80
|Кулахметова
|77
|5003003311
|г. Казань
|Кулахметова, 10, 12
|6 446,2
|1 149,9
|Кировский район
|7 635,00
|Кулахметова
|85
|5003003337
|г. Казань
|Кулахметова, 8
|3 786,8
|626,8
|Кировский район
|4 494,10
|Кулахметова
|95
|5003003454
|г. Казань
|Кулахметова 14, 16 Батыршина 16, 18
|17 757,0
|2 210,8
|Кировский район
|18 938,90
|Кулахметова
|105
|5003003499
|г. Казань
|Кулахметова 4, 6
|8 368,0
|1 482,9
|Кировский район
|9 344,80
|Курчатова
|364
|5007002246
|г. Казань
|Курчатова, д. 11
|5 038,0
|802,6
|Советский район
|3 685,86
|Курчатова
|368
|5007002303
|г. Казань
|Курчатова, д. 13
|3 208,7
|353,8
|Советский район
|3 718,40
|Кутузова
|15
|5001001999
|г. Казань
|Кутузова 17а, Айдарова 114, 116
|10 913,0
|2 259,9
|Авиастроительный район
|12 096,89
|Латышских Стрелков
|422
|5007002795
|г. Казань
|ЛАТ.СТРЕЛКОВ, 33
|9 314,2
|1 379,9
|Советский район
|13 590,90
|Лево-Булачная
|26
|5002000262
|г. Казань
|Лево- Булачная, д. 56, ул Парижской Коммуны, д. 4
|4 957,0
|2 268,9
|Вахитовский район
|7 793,03
|Лейтенанта Красикова
|125
|5003003604
|г. Казань
|Л. Красикова 7, Черемховская 21.
|3 981,6
|1 332,1
|Кировский район
|5 348,20
|Ленинградская
|9
|5001001985
|г. Казань
|Ленинградская 45а, Айдарова 15, 15а
|11 857,7
|2 371,5
|Авиастроительный район
|12 471,60
|Лесгафта
|32
|5002001007
|г. Казань
|ЛЕСГАФТА дом 18, 20, Чехова д. 36
|7 780,2
|2 221,0
|Вахитовский район
|11 520,85
|Липатова
|349
|5007002178
|г. Казань
|Липатова, 5
|2 643,5
|171,0
|Советский район
|4 164,10
|Липатова
|352
|5007002181
|г. Казань
|Липатова, 4
|3 611,0
|677,0
|Советский район
|3 405,10
|Липатова
|353
|5007002182
|г. Казань
|Липатова 3, 4а
|6 591,0
|1 594,9
|Советский район
|8 801,90
|Липатова
|354
|5007002183
|г. Казань
|Липатова, 2, 3а
|5 234,0
|1 393,9
|Советский район
|8 559,90
|Липатова
|355
|5007002184
|г. Казань
|Липатова, 1а, 2а, Энтузиастов, 1
|12 543,0
|3 138,5
|Советский район
|14 515,50
|Лукина
|1
|5001000334
|г. Казань
|Лукина 17, 20
|6 244,0
|2 792,0
|Авиастроительный район
|14 081,84
|Лушникова
|78
|5003003312
|г. Казань
|Лушникова, 5
|2 600,0
|491,0
|Московский район
|5 676,80
|Лушникова
|108
|5003003506
|г. Казань
|Лушникова 7, 9
|7 539,0
|1 545,9
|Московский район
|9 612,12
|Магистральная
|313
|5006001464
|г. Казань
|Магистральная 4а
|2 880,0
|1 327,7
|Приволжский район
|2 582,90
|Магистральная
|314
|5006001465
|г. Казань
|Магистральная 22а
|4 124,0
|1 051,1
|Приволжский район
|3 569,40
|Мало-Московская
|93
|5003003446
|г. Казань
|Мало-Московская 28, 31
|4 296,2
|840,1
|Кировский район
|3 600,40
|Марселя Салимжанова
|33
|5002001015
|г. Казань
|М.САЛИМЖАНОВА дом 23
|3 099,0
|1 465,5
|Вахитовский район
|7 016,15
|Маршала Чуйкова
|231
|5005000516
|г. Казань
|Чуйкова 22, 24, 26, Мусина 61
|12 016,3
|2 276,0
|Ново-Савиновский район
|25 476,65
|Маршала Чуйкова
|239
|5005000573
|г. Казань
|Чуйкова, д. 12
|4 021,6
|667,6
|Ново-Савиновский район
|4 901,70
|Маршала Чуйкова
|240
|5005000574
|г. Казань
|Чуйкова, д. 14
|3 857,0
|678,6
|Ново-Савиновский район
|4 365,50
|Маршала Чуйкова
|241
|5005000575
|г. Казань
|Чуйкова, д. 16
|4 052,0
|940,5
|Ново-Савиновский район
|3 988,90
|Маршала Чуйкова
|242
|5005000576
|г. Казань
|Чуйкова 20
|3 752,0
|1 029,6
|Ново-Савиновский район
|4 212,49
|Маршала Чуйкова
|243
|5005000577
|г. Казань
|Чуйкова, д. 28, Мусина, д. 59, 63
|14 395,0
|2 659,7
|Ново-Савиновский район
|19 727,23
|Маршала Чуйкова
|244
|5005000585
|г. Казань
|Чуйкова 59, 59а, 59в, 59г
|35 693,0
|9 126,8
|Ново-Савиновский район
|48 901,03
|Маршала Чуйкова
|245
|5005000589
|г. Казань
|Чуйкова, д. 83, 85, 89, 87
|38 621,8
|12 691,0
|Ново-Савиновский район
|54 890,80
|Маршала Чуйкова
|252
|5005018037
|г. Казань
|Чуйкова 18
|4 066,0
|1 400,0
|Ново-Савиновский район
|4 917,30
|Маршрутная
|110
|5003003509
|г. Казань
|Маршрутная 13
|4 684,4
|806,8
|Кировский район
|5 366,30
|Масгута Латыпова
|64
|5002001255
|г. Казань
|МАСГУТА ЛАТЫПОВА дом 62
|1 490,8
|906,8
|Вахитовский район
|2 552,03
|Маяковского
|37
|5002001076
|г. Казань
|МАЯКОВСКОГО дом 23А
|8 005,0
|2 042,0
|Вахитовский район
|9 695,77
|Маяковского
|38
|5002001077
|г. Казань
|МАЯКОВСКОГО дом 24
|1 090,8
|264,4
|Вахитовский район
|1 324,30
|Меридианная
|227
|5005000503
|г. Казань
|Меридианная, д. 11, Четаева, д. 58, 60, 62
|19 881,6
|7 374,4
|Ново-Савиновский район
|45 371,50
|Меридианная
|228
|5005000504
|г. Казань
|Меридианная 13, 15, 17, 19 Четаева 43, пр. Ямашева 39
|27 163,0
|11 313,5
|Ново-Савиновский район
|63 222,64
|Меридианная
|229
|5005000507
|г. Казань
|Меридианная 30, Ямашева 43, 45
|19 146,6
|6 918,6
|Ново-Савиновский район
|34 512,14
|Милицейская
|109
|5003003508
|г. Казань
|Милицейская 32
|2 313,0
|937,5
|Кировский район
|2 805,80
|Минская
|395
|5007002599
|г. Казань
|Минская 50
|4 668,3
|2 103,7
|Советский район
|5 752,34
|Минская
|396
|5007002602
|г. Казань
|Минская 42
|3 274,6
|699,9
|Советский район
|4 921,51
|Минусинская
|126
|5003003606
|г. Казань
|Минусинская 1/1, 1/2, 2
|11 527,6
|3 035,9
|Кировский район
|14 454,00
|Мира
|336
|5007002118
|г. Казань
|Мира, 23, 25, 27, Главная, 50
|6 989,0
|1 181,8
|Советский район
|5 709,50
|Мира
|337
|5007002119
|г. Казань
|Мира, 17, 19, 21, Каштановая, 4
|7 040,1
|1 414,9
|Советский район
|6 815,00
|Мира
|369
|5007002319
|г. Казань
|Мира, д. 36
|5 315,3
|1 299,3
|Советский район
|3 331,20
|Модельная
|277
|5006000904
|г. Казань
|Модельная, 8
|3 447,0
|1 002,2
|Приволжский район
|2 700,00
|Модельная
|311
|5006001459
|г. Казань
|Модельная д. 10
|5 044,0
|1 373,0
|Приволжский район
|5 696,09
|Модельная
|312
|5006001460
|г. Казань
|Модельная д. 6
|3 590,0
|978,5
|Приволжский район
|3 343,20
|Молодежная
|7
|5001001978
|г. Казань
|Молодежная 14а, 14Б, Максимова 2, Дементьева 33а
|17 964,0
|5 256,9
|Авиастроительный район
|26 945,00
|Мулланура Вахитова
|111
|5003003516
|г. Казань
|Вахитова 5/2, 5/3
|4 333,0
|1 198,5
|Кировский район
|11 786,20
|Мусина
|230
|5005000514
|г. Казань
|Мусина, д. 53, 55
|11 105,0
|2 022,9
|Ново-Савиновский район
|11 425,42
|Мусина
|232
|5005000517
|г. Казань
|Мусина, д. 59а
|5 721,5
|576,7
|Ново-Савиновский район
|7 481,20
|Мусина
|233
|5005000518
|г. Казань
|Мусина, д. 59Б/1, 59Б/2
|14 066,0
|3 089,6
|Ново-Савиновский район
|29 527,67
|Мусина
|234
|5005000519
|г. Казань
|Мусина, д. 61а
|5 667,9
|1 277,0
|Ново-Савиновский район
|7 471,90
|Мусина
|235
|5005000520
|г. Казань
|Мусина, д. 68, 68а, Чуйкова, д. 25, 25а
|23 412,6
|8 073,1
|Ново-Савиновский район
|35 039,10
|Муштари
|39
|5002001085
|г. Казань
|МУШТАРИ дом 15 корп.А
|2 009,0
|1 185,2
|Вахитовский район
|3 092,00
|Муштари
|53
|5002001191
|г. Казань
|МУШТАРИ дом 33, Большая Красная 60/35
|1 072,6
|333,6
|Вахитовский район
|2 893,53
|Муштари
|69
|5002001316
|г. Казань
|Муштари 15
|3 215,0
|2 114,4
|Вахитовский район
|2 438,00
|Начальная
|343
|5007002169
|г. Казань
|Начальная, 18, 20
|4 009,9
|872,6
|Советский район
|2 902,40
|Начальная
|356
|5007002186
|г. Казань
|Начальная, 2
|1 365,7
|429,5
|Советский район
|627,50
|Начальная
|357
|5007002187
|г. Казань
|Начальная, 4
|2 129,3
|360,6
|Советский район
|631,20
|Новаторов
|374
|5007002462
|г. Казань
|Новаторов, д. 1б
|2 013,0
|565,7
|Советский район
|1 670,00
|Ново-Азинская
|400
|5007002659
|г. Казань
|Ново-Азинская 12
|5 174,6
|1 164,4
|Советский район
|8 279,80
|Ново-Караваевская
|14
|5001001995
|г. Казань
|Н.Караваевская 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10
|11 826,0
|1 775,3
|Авиастроительный район
|6 470,25
|Нурсултана Назарбаева
|70
|5002001319
|г. Казань
|Н.Назарбаева, 10
|6 371,0
|3 236,6
|Вахитовский район
|13 070,78
|Односторонка Гривки
|86
|5003003358
|г. Казань
|Односторонка Гривки, 10
|10 496,0
|3 972,7
|Кировский район
|24 624,60
|Островского
|68
|5002001286
|г. Казань
|ОСТРОВСКОГО дом 1/6
|3 202,0
|1 080,5
|Вахитовский район
|7 583,24
|Парковая
|338
|5007002129
|г. Казань
|Парковая, 2
|5 002,0
|1 656,1
|Советский район
|4 243,42
|Парковая
|339
|5007002130
|г. Казань
|Парковая, 4
|4 189,0
|871,1
|Советский район
|3 421,70
|Парковая
|340
|5007002131
|г. Казань
|Парковая, 6
|4 832,0
|1 556,8
|Советский район
|4 164,00
|Патриса Лумумбы
|416
|5007002742
|г. Казань
|П.Лумумбы, 37, 39, 41
|6 744,9
|2 508,3
|Советский район
|2 268,50
|Патриса Лумумбы
|417
|5007002743
|г. Казань
|П.Лумумбы, 46
|2 484,1
|Советский район
|1 405,80
|Патриса Лумумбы
|418
|5007002745
|г. Казань
|П.Лумумбы, 49
|3 047,7
|690,1
|Советский район
|2 302,60
|Пионерская
|404
|5007002678
|г. Казань
|Пионерская 2/10, 4, Сиб тракт 3, 5, 7/6, Заря 2
|14 976,5
|4 665,3
|Советский район
|17 541,34
|Побежимова
|3
|5001001932
|г. Казань
|Побежимова 17
|7 273,0
|2 490,9
|Авиастроительный район
|18 674,37
|Повстанческая
|114
|5003003524
|г. Казань
|Повстанческая 4, 6
|3 619,0
|577,5
|Кировский район
|3 609,10
|Повстанческая
|115
|5003003525
|г. Казань
|Повстанческая 8, 10
|3 041,4
|539,1
|Кировский район
|3 656,13
|Подлужная
|54
|5002001201
|г. Казань
|ПОДЛУЖНАЯ дом 40, Толстого 18
|6 107,0
|2 308,7
|Вахитовский район
|9 641,87
|Правды (Дербышки)
|341
|5007002158
|г. Казань
|Правды, 13
|3 538,0
|828,5
|Советский район
|3 711,40
|Правды (Дербышки)
|344
|5007002170
|г. Казань
|Правды, 14
|2 171,7
|783,9
|Советский район
|2 946,50
|Привокзальная
|132
|5003003622
|г. Казань
|Привокзальная 46, 50, 52.
|35 074,0
|8 731,0
|Кировский район
|36 307,91
|Проспект Ибрагимова
|143
|5004002955
|г. Казань
|Пр.Ибрагимова, 69, 65, Короленко, 23, 19
|16 723,0
|2 229,0
|Московский район
|16 483,49
|Проспект Ибрагимова
|197
|5004003253
|г. Казань
|пр.Ибрагимова, 2
|2 448,0
|421,0
|Московский район
|3 337,20
|Проспект Победы
|255
|5006000756
|г. Казань
|Проспект Победы, 42
|5 066,0
|595,9
|Приволжский район
|5 689,40
|Проспект Победы
|261
|5006000816
|г. Казань
|П.Победы 62/2
|1 533,0
|550,9
|Приволжский район
|4 630,40
|Проспект Победы
|263
|5006000821
|г. Казань
|П.Победы 62/4
|1 822,0
|599,9
|Приволжский район
|7 453,90
|Проспект Победы
|278
|5006000913
|г. Казань
|Проспект Победы, 38
|3 163,0
|1 420,5
|Приволжский район
|4 302,40
|Проспект Победы
|279
|5006000914
|г. Казань
|Проспект Победы, 40, кв.15
|5 630,0
|2 115,7
|Приволжский район
|4 798,50
|Проспект Победы
|280
|5006000918
|г. Казань
|Проспект Победы, 62 корп.1
|1 437,0
|498,0
|Приволжский район
|4 949,20
|Проспект Победы
|281
|5006000919
|г. Казань
|Проспект Победы, 62 корп.3
|1 867,0
|504,2
|Приволжский район
|4 901,10
|Проспект Победы
|320
|5006001540
|г. Казань
|ПОБЕДЫ ПРОСПЕКТ 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 30 к.4
|31 252,2
|8 303,5
|Приволжский район
|40 327,40
|Проспект Победы
|378
|5007002509
|г. Казань
|Пр. Победы д. 120, 122, 124, 126А, 128
|27 778,7
|11 049,8
|Советский район
|54 055,77
|Проспект Победы
|379
|5007002510
|г. Казань
|Пр. Победы 130, 132, 134, 136
|15 945,8
|5 629,0
|Советский район
|25 322,67
|Проспект Победы
|380
|5007002511
|г. Казань
|Пр. Победы 138, 140, 142
|15 687,0
|6 773,8
|Советский район
|26 060,37
|Проспект Победы
|381
|5007002512
|г. Казань
|Пр. Победы 144, 146, 152/33, А.Сахарова, 27, 29, 31
|34 743,7
|12 163,8
|Советский район
|87 737,92
|Проспект Победы
|390
|5007002540
|г. Казань
|Пр. Победы 176, Х.Бигичева, 15, 19
|10 053,7
|2 464,8
|Советский район
|13 088,11
|Проспект Победы
|391
|5007002544
|г. Казань
|Пр. Победы 172
|10 337,0
|4 402,1
|Советский район
|16 528,76
|Проспект Фатыха Амирхана
|211
|5005000369
|г. Казань
|Амирхана, д. 27, 29, 31, 31 а
|18 202,4
|2 726,6
|Ново-Савиновский район
|30 500,96
|Проспект Фатыха Амирхана
|212
|5005000370
|г. Казань
|Амирхана, д. 35, 37
|14 480,7
|3 041,4
|Ново-Савиновский район
|21 956,04
|Проспект Фатыха Амирхана
|213
|5005000371
|г. Казань
|Амирхана, д. 43, 45, 47
|15 270,8
|3 649,2
|Ново-Савиновский район
|29 061,00
|Проспект Фатыха Амирхана
|214
|5005000373
|г. Казань
|Амирхана, д. 49
|5 267,2
|1 374,0
|Ново-Савиновский район
|5 693,90
|Проспект Фатыха Амирхана
|215
|5005000375
|г. Казань
|Амирхана, д. 53, 55, 57, 59
|17 373,4
|2 758,4
|Ново-Савиновский район
|19 216,30
|Проспект Ямашева
|144
|5004002961
|г. Казань
|пр.Ямашева, 17
|10 184,0
|2 050,9
|Московский район
|14 077,00
|Проспект Ямашева
|247
|5005000608
|г. Казань
|Ямашева, д. 90, 92, Адоратского 6, 8
|21 606,0
|6 130,5
|Ново-Савиновский район
|46 300,33
|Пугачевская
|59
|5002001233
|г. Казань
|Пугачевская 45а
|1 563,2
|217,5
|Вахитовский район
|2 892,47
|Пугачевская
|65
|5002001261
|г. Казань
|Пугачевская дом 45
|1 563,0
|209,6
|Вахитовский район
|2 830,06
|Пушкина
|40
|5002001091
|г. Казань
|ПУШКИНА дом 14
|1 313,2
|526,1
|Вахитовский район
|1 899,63
|Рабочей молодежи
|66
|5002001263
|г. Казань
|Рабочей Молодежи 9
|3 078,2
|1 577,7
|Вахитовский район
|5 413,21
|Рашида Вагапова
|383
|5007002521
|г. Казань
|Р.Вагапова 4, 12, 14
|11 070,0
|3 557,5
|Советский район
|17 574,60
|Рашида Вагапова
|384
|5007002522
|г. Казань
|Р.Вагапова 6, 16, 18, 20
|11 881,0
|3 110,6
|Советский район
|21 080,42
|Революционная
|133
|5003003625
|г. Казань
|Революционная 41
|3 732,0
|1 045,2
|Кировский район
|5 494,17
|Рихарда Зорге
|260
|5006000805
|г. Казань
|Р. Зорге 81, 83, 85, 87
|31 055,0
|5 540,1
|Приволжский район
|37 503,72
|Рихарда Зорге
|282
|5006000929
|г. Казань
|Рихарда Зорге, 52, 56, 58
|13 510,0
|3 432,5
|Приволжский район
|11 145,20
|Рихарда Зорге
|295
|5006001426
|г. Казань
|Р. Зорге д. д. 60, 60А
|5 151,6
|2 076,9
|Приволжский район
|7 936,20
|Рихарда Зорге
|296
|5006001427
|г. Казань
|Р. Зорге д. д. 48, 50
|12 605,7
|4 475,9
|Приволжский район
|15 153,90
|Рихарда Зорге
|297
|5006001429
|г. Казань
|Р. Зорге д. 24
|6 036,2
|1 408,5
|Приволжский район
|8 064,80
|Сабан
|176
|5004003136
|г. Казань
|Сабан, 1, 7а
|12 152,0
|3 941,7
|Московский район
|15 939,40
|Сафиуллина
|256
|5006000791
|г. Казань
|Сафиуллина 8, 10
|6 820,0
|2 594,3
|Приволжский район
|4 942,97
|Сафиуллина
|257
|5006000792
|г. Казань
|Сафиуллина 18
|3 077,0
|114,0
|Приволжский район
|3 281,60
|Сафиуллина
|258
|5006000800
|г. Казань
|Сафиуллина 32
|3 315,0
|599,5
|Приволжский район
|4 499,80
|Сафиуллина
|259
|5006000801
|г. Казань
|Сафиуллина 32А
|3 323,0
|525,8
|Приволжский район
|6 081,66
|Сафиуллина
|262
|5006000820
|г. Казань
|Сафиуллина 16А
|2 409,0
|1 112,4
|Приволжский район
|2 916,80
|Сафиуллина
|264
|5006000822
|г. Казань
|Сафиуллина 12
|2 840,0
|1 887,4
|Приволжский район
|3 245,20
|Сафиуллина
|291
|5006001407
|г. Казань
|Сафиуллина д. 17
|19 899,0
|4 818,3
|Приволжский район
|30 721,50
|Сафиуллина
|293
|5006001411
|г. Казань
|Сафиуллина д. 21
|5 421,0
|2 031,7
|Приволжский район
|3 205,90
|Сафиуллина
|327
|5006001889
|г. Казань
|Сафиуллина 16
|5 636,0
|2 023,3
|Приволжский район
|2 897,90
|Сибгата Хакима
|250
|5005000664
|г. Казань
|Сибгата Хакима 3
|5 047,9
|1 603,0
|Ново-Савиновский район
|16 446,00
|Советская
|342
|5007002167
|г. Казань
|Советская, 15, Начальная, 12
|4 540,9
|1 080,2
|Советский район
|3 057,00
|Советская
|346
|5007002172
|г. Казань
|Советская, 17, Начальная, 12а
|8 561,7
|2 386,0
|Советский район
|6 652,50
|Советская
|348
|5007002177
|г. Казань
|Советская, 23, 25
|3 960,8
|1 223,2
|Советский район
|5 556,10
|Советская
|350
|5007002179
|г. Казань
|Советская, 22
|2 116,0
|974,9
|Советский район
|7 613,00
|Советская
|351
|5007002180
|г. Казань
|Советская, 20, Энтузиастов, 2
|4 073,0
|1 028,2
|Советский район
|7 995,20
|Советская
|358
|5007002188
|г. Казань
|Советская, 14, 12
|3 761,0
|723,0
|Советский район
|1 244,20
|Советская
|370
|5007002329
|г. Казань
|Советская, д. 22А
|4 866,3
|2 284,3
|Советский район
|8 310,50
|Солидарности (Дербышки)
|330
|5007002097
|г. Казань
|Солидарности, 19
|3 980,0
|438,8
|Советский район
|4 930,00
|Солидарности (Дербышки)
|331
|5007002098
|г. Казань
|Солидарности, 17
|2 330,0
|501,0
|Советский район
|3 552,10
|Солидарности (Дербышки)
|333
|5007002115
|г. Казань
|Солидарности, 21
|3 868,0
|1 115,0
|Советский район
|7 603,40
|Социалистическая
|21
|5001002039
|г. Казань
|Социалистическая 7, 9, 11/14
|16 973,0
|2 189,2
|Авиастроительный район
|19 265,74
|Социалистическая
|22
|5001002040
|г. Казань
|Социалистическая 3
|5 052,0
|753,1
|Авиастроительный район
|5 856,60
|Сулеймановой
|84
|5003003336
|г. Казань
|Сулейманова, 7
|3 705,8
|1 122,0
|Кировский район
|7 132,60
|Татарстан
|27
|5002000279
|г. Казань
|Татарстан, д. 16
|1 125,0
|419,2
|Вахитовский район
|1 921,97
|Татарстан
|28
|5002000281
|г. Казань
|Татарстан, д. 52, 54, 56
|18 273,0
|4 206,5
|Вахитовский район
|28 462,08
|Татарстан
|29
|5002000297
|г. Казань
|Татарстан 18 (ТСЖ Татарстан 18)
|4 862,0
|2 033,9
|Вахитовский район
|11 999,90
|Тверская
|160
|5004003027
|г. Казань
|Тверская, 5
|2 331,0
|752,2
|Московский район
|2 313,40
|Тверская
|161
|5004003028
|г. Казань
|Тверская, 7
|3 298,0
|1 267,9
|Московский район
|4 452,10
|Тверская
|162
|5004003029
|г. Казань
|Тверская, 9
|4 638,0
|704,4
|Московский район
|5 263,90
|Тельмана
|71
|5002001350
|г. Казань
|Тельмана 13, 15
|3 839,2
|1 387,0
|Вахитовский район
|7 114,30
|Территория Лебяжье озеро
|127
|5003003608
|г. Казань
|Озеро Лебяжье 5
|2 479,0
|32,2
|Кировский район
|802,60
|Территория Лебяжье озеро
|128
|5003003609
|г. Казань
|Озеро Лебяжье 5а
|1 223,0
|66,4
|Кировский район
|1 152,90
|Территория Лебяжье озеро
|129
|5003003610
|г. Казань
|Озеро Лебяжье 7а
|1 274,0
|57,1
|Кировский район
|644,70
|Территория Лебяжье озеро
|130
|5003003611
|г. Казань
|Озеро Лебяжье 8а
|1 877,0
|34,1
|Кировский район
|1 095,50
|Территория Лебяжье озеро
|131
|5003003613
|г. Казань
|Озеро Лебяжье 10
|4 570,0
|868,0
|Кировский район
|3 855,20
|Территория Лебяжье озеро
|134
|5003011292
|г. Казань
|Озеро Лебяжье, д. 12
|3 020,0
|1 133,7
|Кировский район
|2 852,50
|Тимирязева
|20
|5001002029
|г. Казань
|Тимирязева 8, 10/2Лядова 9, 9а, Челюскина 4/13
|26 737,0
|7 070,2
|Авиастроительный район
|46 049,84
|Товарищеская
|67
|5002001270
|г. Казань
|ТОВАРИЩЕСКАЯ дом 33
|2 589,0
|793,0
|Вахитовский район
|3 761,00
|Тунакова
|164
|5004003035
|г. Казань
|Тунакова 47а
|2 164,0
|21,4
|Московский район
|1 753,10
|Тунакова
|165
|5004003036
|г. Казань
|Тунакова, 49/41
|4 561,0
|2 700,3
|Московский район
|5 346,00
|Урицкого
|76
|5003001774
|г. Казань
|Урицкого 11
|5 202,5
|1 812,2
|Кировский район
|6 232,80
|Фрунзе
|106
|5003003500
|г. Казань
|Фрунзе 15
|10 500,0
|2 436,7
|Кировский район
|16 907,40
|Фрунзе
|107
|5003003501
|г. Казань
|Фрунзе 17
|8 470,0
|2 339,0
|Кировский район
|15 749,70
|Фрунзе
|116
|5003003543
|г. Казань
|Фрунзе 1
|4 216,0
|2 212,0
|Кировский район
|6 956,00
|Хади Такташа
|34
|5002001025
|г. Казань
|ХАДИ ТАКТАША дом 95, 97
|7 543,0
|1 125,0
|Вахитовский район
|9 220,51
|Хади Такташа
|72
|5002001383
|г. Казань
|Х.Такташа, 99
|2 584,0
|729,1
|Вахитовский район
|2 474,80
|Хайдара Бигичева
|389
|5007002534
|г. Казань
|Бигичева, 17, А.Глушко, 47/21, 49
|9 369,2
|4 213,0
|Советский район
|17 699,09
|Хайдара Бигичева
|392
|5007002548
|г. Казань
|Бигичева 23, А.Глушко, 30
|8 272,2
|3 031,2
|Советский район
|10 776,75
|Хайдара Бигичева
|393
|5007002550
|г. Казань
|Бигичева 25, 27
|6 719,0
|1 505,9
|Советский район
|10 409,38
|Хайдара Бигичева
|394
|5007002552
|г. Казань
|Бигичева 29
|3 256,0
|1 547,1
|Советский район
|6 606,00
|Халезова
|345
|5007002171
|г. Казань
|Халезова, 3, 5
|6 275,8
|3 254,1
|Советский район
|3 406,70
|Халезова
|347
|5007002176
|г. Казань
|Халезова, 4, 6, Советская, 19, 21
|16 450,1
|6 571,8
|Советский район
|8 939,00
|Хибинская
|88
|5003003366
|г. Казань
|Хибинская, д. 24
|5 981,0
|3 064,5
|Кировский район
|9 151,00
|Химиков
|149
|5004002988
|г. Казань
|Химиков, 61
|3 599,8
|690,3
|Московский район
|3 081,70
|Химиков
|150
|5004002989
|г. Казань
|Химиков, 63
|5 962,8
|863,9
|Московский район
|4 528,60
|Химиков
|152
|5004003004
|г. Казань
|Химиков, 41, 43, 37, 39
|14 324,0
|2 883,5
|Московский район
|15 273,90
|Химиков
|153
|5004003005
|г. Казань
|Химиков 45, 45А
|8 039,0
|2 272,0
|Московский район
|8 548,10
|Химиков
|154
|5004003009
|г. Казань
|Химиков, 65
|5 561,0
|2 055,2
|Московский район
|5 077,30
|Хусаина Мавлютова
|284
|5006000961
|г. Казань
|Хусаина Мавлютова 44
|10 933,0
|4 334,0
|Приволжский район
|19 216,40
|Центральная
|4
|5001001968
|г. Казань
|Центральная 50
|6 325,0
|4 921,9
|Вахитовский район
|6 649,90
|Чапаева
|13
|5001001994
|г. Казань
|Чапаева 42, 42а, 44, Н.Караваевская 3, 3а
|3 945,1
|1 273,5
|Авиастроительный район
|6 867,22
|Челнинская
|328
|5007001663
|г. Казань
|Челнинская 17
|937,3
|25,9
|Советский район
|302,00
|Челнинская
|410
|5007002703
|г. Казань
|Челнинская, 10, 11
|1 869,0
|289,0
|Советский район
|895,80
|Четаева
|236
|5005000541
|г. Казань
|Четаева 25, 27, Амирхана 21
|28 896,0
|10 241,3
|Ново-Савиновский район
|59 344,02
|Четаева
|237
|5005000543
|г. Казань
|Четаева 32, 34, 36, 38, 40, Чистопольская 45
|20 282,4
|5 207,4
|Ново-Савиновский район
|50 385,10
|Четаева
|238
|5005000545
|г. Казань
|Четаева 31
|5 967,0
|1 784,2
|Ново-Савиновский район
|8 495,70
|Четаева
|246
|5005000594
|г. Казань
|Четаева 33, 35, Ямашева, д. 49
|24 327,0
|6 816,1
|Ново-Савиновский район
|57 432,00
|Чехова
|35
|5002001030
|г. Казань
|ЧЕХОВА дом 31, 51, 53
|19 449,7
|8 175,5
|Вахитовский район
|28 638,96
|Чехова
|73
|5002001387
|г. Казань
|Чехова, 57
|2 104,0
|1 022,0
|Вахитовский район
|9 401,50
|Чистопольская
|145
|5004002964
|г. Казань
|Чистопольская, 5
|17 672,0
|4 489,1
|Московский район
|19 586,00
|Чкалова
|117
|5003003547
|г. Казань
|Чкалова 7
|5 410,9
|992,2
|Кировский район
|8 109,70
|Шамиля Усманова
|138
|5004002897
|г. Казань
|Ш. Усманова, 17 (ТСЖ), 15 (УК МСК)
|6 948,0
|1 438,9
|Московский район
|7 465,10
|Шамиля Усманова
|139
|5004002898
|г. Казань
|Ш. Усманова, 21, 23
|7 773,0
|1 262,3
|Московский район
|7 370,90
|Шамиля Усманова
|140
|5004002899
|г. Казань
|Ш. Усманова, 25
|4 041,0
|749,7
|Московский район
|4 520,70
|Шамиля Усманова
|179
|5004003154
|г. Казань
|ШУсманова, 19 корп.1
|4 492,0
|652,3
|Московский район
|3 657,70
|Шамиля Усманова
|181
|5004003165
|г. Казань
|Ш.Усманова, 13, 13А
|6 083,0
|1 073,0
|Московский район
|6 692,50
|Шамиля Усманова
|182
|5004003171
|г. Казань
|Ш.Усманова, 19
|4 249,0
|95,6
|Московский район
|3 920,50
|Шамиля Усманова
|183
|5004003172
|г. Казань
|Ш.Усманова, 15а, 17а
|8 728,0
|1 429,1
|Московский район
|8 717,55
|Широкая
|89
|5003003377
|г. Казань
|Широкая, д. 2
|7 920,0
|2 734,0
|Кировский район
|19 259,60
|Шоссейный переулок
|113
|5003003523
|г. Казань
|пер Шоссейный 7 Шоссейная 21, 23А
|11 560,0
|3 133,0
|Кировский район
|15 311,93
|Шуртыгина
|411
|5007002705
|г. Казань
|Шуртыгина, 19, А.кутуя, 37, 39
|4 699,0
|565,2
|Советский район
|1 820,40
|Энергетиков
|201
|5004003293
|г. Казань
|Энергетиков, 18, Блюхера 2
|10 035,0
|2 718,3
|Московский район
|17 316,84
|Юго-Западная 2-я
|121
|5003003560
|г. Казань
|2-ая Юго-Западная 29, 31, 33
|9 234,0
|2 044,7
|Кировский район
|14 489,30
|Юлиуса Фучика
|254
|5006000755
|г. Казань
|Юлиуса Фучика д. 91
|2 524,0
|1 009,6
|Приволжский район
|4 838,07
|Юлиуса Фучика
|285
|5006000973
|г. Казань
|Юлиуса Фучика, 51
|4 666,0
|795,5
|Приволжский район
|7 838,80
|Юлиуса Фучика
|289
|5006001404
|г. Казань
|Ю.Фучика д. 62, 66, 68, 72
|32 092,5
|9 705,5
|Приволжский район
|50 672,60
|Юлиуса Фучика
|373
|5007002408
|г. Казань
|Юлиуса Фучика, д. 86А
|2 617,0
|1 184,0
|Советский район
|2 618,00
|Япеева
|55
|5002001205
|г. Казань
|ЯПЕЕВА дом 8/2
|2 419,0
|816,0
|Вахитовский район
|3 090,33
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым