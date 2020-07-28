«Наш двор» — 2020 в цифрах: почти миллион «квадратов» асфальта и районы-везунчики Казани

Как миннихановская мегапрограмма изменит «начинку» казанских районов

Самые масштабные работы по программе президента Татарстана «Наш двор» пройдут в Советском и Ново-Савиновском районах Казани. Крупнейшие дворы площадью более 30 тысяч квадратных метров, попавшие под благоустройство, расположены на Адоратского и Чуйкова. В этом году 80% всех дворовых работ связаны с ремонтом дорожного покрытия. Больше всего асфальта положат во дворах Вахитовского района, меньше всего — в Московском. Аналитическая служба «Реального времени» изучила подготовленный Минстроем Татарстана перечень дворов-везунчиков на 2020 год и узнала, где автовладельцам в Казани жить будет хорошо, а где — не очень.

Из-за отсрочки и локаута в 2020 году в Казани благоустроят лишь 60% запланированных дворов

Как выяснило «Реальное время», в Казани в этом году по программе «Наш двор» отремонтируют 425 дворов (изначально на программу до 2022 года было выделено 50 млрд рублей, полученных от дивидендов на акции «Татнефти». Притом что еще в конце февраля планировалось благоустроить 695 дворов — об этом сообщал мэр Казани Ильсур Метшин на заседании XXXVIII сессии Казгордумы в ратуше. То есть в этом году под программу попадут только две трети дворов, запланированных к благоустройству.

Скорее всего, 270 дворов, не включенных Минстроем РТ в утвержденный премьером Алексеем Песошиным «Перечень объектов программы «Наш двор» на 2020 год», согласованный помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой и министром Фаритом Ханифовым, перекинули на 2021 год.

Вероятно, отсрочка начала ремонта вызвана апрельским и майским локдауном и эпидемией коронавируса. Еще в середине апреля власти Татарстана перенесли срок завершения программы «Наш двор» на 2 года — с 2022 на 2024 год. В том числе из-за «неопределенной ситуации в экономике, в которой оказалась вся страна». График работ перераспределили по графику — часть дворов, в которых благоустройство запланировано на 2020, обещали перенести на следующий год.

В Казани в этом году по программе «Наш двор» отремонтируют 425 дворов. Фото minstroy.tatarstan.ru

Несмотря на коронавирусный форс-мажор, в 2020 году подрядчики должны сдать 1 852 двора по всему Татарстану (из них 218 — в Набережных Челнах). В феврале Фишман-Бекмамбетова оговаривала, что ремонтировать будут «примерно 1 500—2 000 дворов только за этот год». На 2020 год, по данным куратора программы «Наш двор» Венеры Камаловой, было запроектировано благоустройство 1 800 дворов, из них запланировано порядка 1 100. Дорожную карту, в которой можно посмотреть, где в 2020 году все-таки пройдет ремонт, можно посмотреть на сайте «Наш двор» (правда, список там не окончательный и будет дополняться).



Согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», всего в 2020 году в столице Татарстана программа затронет дворы общей площадью 3,5 млн кв. м, с площадью асфальтового покрытия лишь 960,8 тыс. кв. м. Напрямую работы коснутся домов общей площадью в 4,8 млн кв. м.

В этом году 80% всех дворовых работ будут связаны с ремонтом дорожного покрытия

Напомним, куратор программы «Наш двор» Венера Камалова в интервью «Реальному времени» в конце июня 2020 года отмечала, что в этом году в нее «вошли дворы, где покрытие было достаточно плохим — как правило, до 80 процентов всех работ связано с ремонтом дорожного покрытия». К тому моменту на первоочередном этапе строительства находилось около 350 дворов — «где было наихудшее состояние дорожного покрытия, плюс в первую очередь брались те дворы, где проектные решения вызывали меньше всего вопросов у жителей». По программе, в некоторых дворах придется расширять площади покрытия, стоянки для автомобилей — поэтому в ней указаны целевые показатели. Больше всего асфальта по чистому объему придется уложить в Советском и Ново-Савиновском районах, соответственно 235,5 и 211,3 тыс. кв. м. Меньше всего — в Авиастроительном и Вахитовском: на два этих района в совокупности по программе отремонтируют дворы с одновременным покрытием асфальтом площади 153 тыс. кв. м. (немногим больше, чем в одном только Приволжском районе — 144,2 тыс. кв. м).

«Герои асфальта» в 2020-м — дворы Вахитовского района

Но если смотреть на цифры, запланированные к концу 2020 года, то больше всего асфальтированных дворов в Вахитовском (более 34% площади придомовых территорий придется на асфальтовое покрытие — 81,1 тыс. из 237,15 тыс. кв. м.) и Советском районах (29,7%, или 235,5 тыс. кв. м из 792,4 тыс.). Впрочем, далеко не для всех жителей количество асфальта — плюс и благо. Как известно, не первый год идут дискуссии, в том числе и в рамках программы «Наш двор», между условными «автомобилистами», для которых чем больше асфальта, тем лучше (тем более, что парковаться на газонах не дадут бордюры), и «мамочками», для которых чем больше детская площадка (а значит, меньше асфальта и автостоянок), тем лучше. В идеале последним бы понравилось, что в Московском районе заасфальтировать должны только 23,2% всех дворов — лишь 104,5 тыс. кв. м из 450,6 тыс. кв. м.

В целом же чиновники рассчитывают, что в среднем по Казани на асфальтовое покрытие должно прийтись до 27,5% всей площади двора.

Чиновники рассчитывают, что в среднем по Казани на асфальтовое покрытие должно прийтись до 27,5% всей площади двора. Фото: kazanreporter.ru

Самые масштабные работы по программе «Наш двор» пройдут в Советском и Ново-Савиновском районах

Самые масштабные работы, не считая только дорожных, пройдут в Советском и Ново-Савиновском районах, где должны отремонтировать почти 800 тыс. кв. м и 785 тыс. кв. м дворовых площадей — всего более 1,5 млн кв. м. Это почти половина всех казанских работ в 2020 году по программе «Наш двор».

Программа затронет жилые дома общей площадью более 1 млн кв. м в каждом районе — в Ново-Савиновском даже больше, чем в Советском — 1,2 млн. Для сравнения, в Приволжском районе должны отремонтировать дворы в домах вполовину меньше площадью. Здесь пройдет примерно 15% всех казанских работ по программе и затронут более полумиллиона «квадратов» дворов.

Менее масштабные реконструкции пройдут в Кировском и Московском районах, где работы развернутся во дворах общей площадью, соответственно, 440,5 и 450,6 тыс. кв. м. В Авиастроительном и Вахитовском районах программа затронет лишь 256,5 и 237,1 тыс. кв. м площадей. Это в сумме лишь 15% всех казанских работ — столько же, сколько в одном Приволжском.

Крупнейшие дворы, попавшие под благоустройство, — на Адоратского и Чуйкова

Для осознания масштабов разницы приведем в пример тот факт, что в пятерку дворов с самой большой площадью, где проведут ремонт в этом году, вошли три двора на улице Адоратского (дома 5, 13, 15, дома 31, 33, 35 и дом 15) и два двора на улице Маршала Чуйкова (дома 83, 85, 89, 87, 59, 59а, 59а, 59г). Общая площадь этих придомовых пространств в Ново-Савиновском районе — почти 200 тыс. кв. м. Это лишь на 50 тыс. кв. м меньше площади всех дворов Авиастроительного района, включенных в план работ на 2020 год.

Здесь же должны уложить асфальтовое покрытие почти на 60 тыс. кв. м. Больше всего — 12,8 тыс. кв. м. — во дворе-рекордсмене на Адоратского 5 и 13.

Возможность дорожных работ во дворах не безгранична, а кое-где в силу особенностей местного благоустройства и архитектуры — и вовсе ограничена. Фото vuslon.ru

Где автовладельцам в Казани жить будет хорошо, а где — не очень

В десятку крупнейших дворов вошел еще один «ново-савиновский» двор на улице Гагарина (дома 35—47) площадью 32 тыс. кв. м. Правда, это будет один из самых незаасфальтированных дворов среди «30-тысячников»: здесь покроют асфальтом лишь 18,4% двора (привет местным автовладельцам!). Хуже будут обстоять дела только у другого 30-тысячника в Приволжском районе на улице Зорге (дома 81, 83, 85, 87): на 31 тыс. кв. м дворовых площадей придется лишь 17,8% асфальта, или 5,5 тыс. кв. м.

Разумеется, возможность дорожных работ во дворах не безгранична, а кое-где в силу особенностей местного благоустройства и архитектуры и вовсе ограничена. Так, в восьми дворах в основном Советского района — на улицах Круговой, Высокогорской, Патриса Лумумбы и др. — асфальт по программе вообще не предусмотрен. Менее 10% площади дворов будут заасфальтированы на улицах Выборгской и Коломенской в Московском районе и в ряде других точек.

Больше всего повезло автовладельцам, живущим в основном на улицах Вахитовского района, с очень небольшими дворами (в 5—10 раз меньше вышеупомянутых). Так, во дворе по адресу: ул. Центральная, 50 Вахитовского района заасфальтируют более 70% площади (почти 5 тыс. «квадратов» из 6,3 тыс.). От 60 до 70% дворовых площадей закатают в асфальт на улицах Муштари, 15, Бойничной, 8 и Латыпова, 62 того же района.

Из самых заасфальтированных к концу года — более 50% — отметим двор в Авиастроительном районе на улицах Гудованцева, 22 и Шатурской, 252 (6,7 тыс. кв. м из 12,4 тыс. придется на асфальт), двор в Московском районе на Декабристов, 83 (6,5 тыс. «квадратов» из 12,8 тыс.). Примерный паритет между озеленением с детскими площадками и асфальтовым покрытием будет, например, на Даурской, 9 и 11 (8,3 тыс. кв. м из 16,4 тыс. кв. м), на Беломорской 17/37 и Челюскина 33/56 (7 тыс. кв. м из 13,8 тыс. кв. м).

В 40 крупнейших казанских дворах, входящих в топ-40 по площади и оцениваемых общей площадью в 1 млн кв. м, на асфальт придется от 20 до 35%. Фото Александра Артемьева

Самые заасфальтированные крупные дворы будут в Ново-Савиновском районе

Отметим все же, что в 40 крупнейших казанских дворах, входящих в топ-40 по площади и оцениваемых общей площадью в 1 млн кв. м, на асфальт придется от 20 до 35% (то есть, цифра средняя по Казани). Но и помимо 30-тысячников есть большие дворы с непропорционально малой долей будущего асфальтового покрытия. Среди них, например двор на Зорге, 81, 83, 85, 87 площадью 31 тыс. кв. м — где в асфальт закатают 17,8% территории (5,5 тыс. кв. м), на Амирхана, 27 площадью 18,2 тыс. кв. м, где заасфальтируют 15% территории, и двор на Кулахметова, 14, 16 и Батыршина, 16,18, где асфальтом покроют 12,5% площади из 17,7 тыс. кв. м. Особенно отметим два двора на улице Бондаренко Московского района по адресам: дом 15 и дома 28 и 30 — если в первом площадью 21,5 тыс. кв. м заасфальтируют 17% территории, то во втором площадью 21 тыс. кв. м — всего 9%.

Самыми заасфальтированными могут стать крупнейшие дворы Ново-Савиновского района — сразу семь из них вошли в топ-10 по площади асфальтового покрытия. Помимо уже упоминавшихся выше, более 10 тыс. кв. м асфальта в этом районе уложат во дворах на Мериадианной, 13 и Четаева, 25. Более 10 тыс. кв. м асфальта будет и в двух дворах Советского района — на проспекте Победы (дома 144 и 146 и 120, 122, 124).

Исторический центр программа пока прошла стороной, затронув лишь небольшие дворики

Самые маленькие дворы, вошедшие в программу «Наш двор» в 2020 году в основном находятся в историческом центре Казани и касаются большей частью Вахитовского района. Ремонт во дворах площадью чуть более 1 тыс. кв. м и меньше пройдет, например, в четырех двориках по Большой Красной (плюс в большом дворе по той же улице у домов 58а, б и д — площадью 2,8 тыс .кв. м), в двух двориках по Карла Маркса (дома 39 и 48) и дополнительно в относительно большом по той же улице (дом 59) площадью 3,8 тыс. кв. м. И лишь один двор будет отремонтирован на Пушкина, 14 (площадью 1,3 тыс. кв. м). Отметим особенно, что в историческом центре столицы Татарстана авторы программы отводили дворы и дворики очень осторожно.

Перечень объектов программы «Наш двор» на 2020 год

Адрес (только улица) № п/п Инвентаризационный код МО Адрес объекта (двора) Площадь двора Площадь

асфальтового покрытия Район Площадь домов по адресам, кв. м 4 1 3 2 4 5 6 7

1 Мая 112 5003003522 г. Казань Первого мая 20, 22, ​1 Мая, 24​Степана Халтурина, 2 9 968,9 1 953,6 Кировский район 7 590,29 25 Октября 90 5003003432 г. Казань 25 го Октября 13/6 Ст Халтурина 4 7 579,5 2 114,1 Кировский район 11 419,59 8 Марта 401 5007002669 г. Казань 8 марта 2, 4, Сибирский тракт 25, Заря 30, 32, 28, 26 20 354,4 5 775,0 Советский район 32 457,28 Абсалямова 206 5005000330 г. Казань Абсалямова, д. 31 5 480,0 1 883,8 Ново-Савиновский район 11 664,20 Авангардная 283 5006000945 г. Казань Авангардная 66, 66 к.2, 66 к.3 7 772,0 2 531,5 Приволжский район 5 459,10 Авангардная 287 5006000991 г. Казань Авангардная 58 1 884,0 511,1 Приволжский район 2 515,20 Авангардная 298 5006001437 г. Казань Авангардная 171а, д. 171б 13 773,0 3 289,4 Приволжский район 13 432,10 Авангардная 299 5006001442 г. Казань Авангардная 85 4 500,0 528,4 Приволжский район 1 585,70 Авангардная 304 5006001452 г. Казань Авангардная 60, 60к2, 56к2 6 486,0 1 307,5 Приволжский район 7 992,75 Авангардная 305 5006001453 г. Казань Авангардная 91 2 740,0 1 275,0 Приволжский район 4 914,05 Авангардная 306 5006001454 г. Казань Авангардная 54, 52, 56, 50 10 440,9 1 246,6 Приволжский район 3 662,30 Авангардная 307 5006001455 г. Казань Авангардная 89 3 833,0 734,2 Приволжский район 3 438,00 Авангардная 308 5006001456 г. Казань Авангардная 87 4 341,0 1 465,2 Приволжский район 4 931,01 Авангардная 309 5006001457 г. Казань Авангардная 62 к.1, 62 к.2, 62 к.3, 62 к.4, 62 к.5 8 679,0 1 437,5 Приволжский район 3 265,60 Авангардная 323 5006001574 г. Казань Авангардная 68 к.2 1 646,0

Приволжский район 651,10 Авиахима 405 5007002679 г. Казань Авиахима, 34, 53, 53/2, 53/3, 55 6 362,0 1 762,1 Советский район 2 141,80 Адамюка 42 5002001112 г. Казань АДАМЮКА дом 4 2 509,4 1 001,9 Вахитовский район 3 246,17 Аделя Кутуя 406 5007002681 г. Казань А.Кутуя, 3, 3А 8 687,0 2 214,8 Советский район 7 956,20 Аделя Кутуя 407 5007002682 г. Казань А. Кутуя, 5 3 584,1 805,2 Советский район 3 883,50 Аделя Кутуя 408 5007002683 г. Казань А. Кутуя, 7 3 518,7 943,6 Советский район 3 914,30 Адмиралтейская 91 5003003444 г. Казань Адмиралтейская 5, 7, 9, 11, Мало-Московская 33, 37 11 088,2 2 809,5 Кировский район 9 395,45 Адмиралтейская 92 5003003445 г. Казань Адмиралтейская 1, Урицкого 4 4 720,7 756,5 Кировский район 3 629,89 Адмиралтейская 94 5003003449 г. Казань Адмиралтейская 15/21, Адмиралтейская 17 5 990,4 2 459,9 Кировский район 10 046,77 Адоратского 207 5005000337 г. Казань Адоратского, д. 15, Ямашева, д. 82, 88 , 84 35 074,5 12 091,3 Ново-Савиновский район 59 245,80 Адоратского 208 5005000341 г. Казань Адоратского 31, 33, 35 39 529,1 12 408,8 Ново-Савиновский район 58 846,90 Адоратского 209 5005000342 г. Казань Адоратского 5, 13, Ямашева 85, 87, 89, 91 43 259,6 12 831,3 Ново-Савиновский район 64 897,90 Адоратского 210 5005000343 г. Казань Адоратского д. 37, 39, 41 21 149,9 4 355,1 Ново-Савиновский район 29 042,70 Айвазовского 30 5002000993 г. Казань АЙВАЗОВСКОГО дом 14 1 770,8 593,0 Вахитовский район 1 823,50 Айдарова 10 5001001989 г. Казань Айдарова 18, 20 13 981,0 4 314,9 Авиастроительный район 30 562,80 Айдарова 11 5001001990 г. Казань Айдарова 22, 24 10 288,0 2 896,9 Авиастроительный район 12 576,96 Айдарова 12 5001001991 г. Казань Айдарова 24а, С.Полюсная 30 11 310,0 2 055,9 Авиастроительный район 21 432,10 Академика Глушко 388 5007002532 г. Казань А.Глушко, 19, 21, 23 13 460,0 3 690,5 Советский район 18 105,50 Академика Глушко 423 5007002807 г. Казань Ак.Глушко, д. 20А, 20, Вагапова, д, 23/18, 27, 29 18 776,0 6 664,9 Советский район 31 612,20 Академика Глушко 424 5007002817 г. Казань Глушко 22 7 092,0 2 059,7 Советский район 13 282,60 Академика Глушко 425 5007002818 г. Казань Глушко 22 а, Магистральная 20 10 159,0 4 310,3 Советский район 17 808,90 Академика Губкина 397 5007002622 г. Казань Ак Губкина 6, 8, 10 6 381,0 1 193,5 Советский район 6 376,73 Академика Губкина 398 5007002627 г. Казань Ак.Губкина 2, 4, Космонавтов 1, 3 11 447,0 2 209,4 Советский район 16 236,31 Академика Завойского 292 5006001408 г. Казань Ак.Завойского д. 14/74 9 928,0 3 029,7 Советский район 11 354,51 Академика Королева 191 5004003208 г. Казань Ак.Королева 16, 18 8 432,0 861,5 Московский район 8 001,61 Академика Королева 196 5004003238 г. Казань Ак.Королева, 20, 22 9 248,3 2 689,5 Московский район 11 649,50 Академика Павлова 5 5001001974 г. Казань Ак.Павлова 25, 25а 16 428,0 3 562,2 Авиастроительный район 26 935,56 Академика Павлова 23 5001018036 г. Казань Академика Павлова 9 6 730,0 1 895,8 Авиастроительный район 5 787,60 Академика Парина 315 5006001477 г. Казань Ак. Парина, д. 6 12 034,0 3 403,6 Приволжский район 21 387,99 Академика Сахарова 382 5007002516 г. Казань Ак. Сахарова 13, 15, 17, 19 16 027,8 4 811,4 Советский район 33 903,18 Актайская 269 5006000868 г. Казань Актайская 15 2 358,0 698,2 Приволжский район 1 977,80 Актайская 270 5006000869 г. Казань Актайская 17 3 138,0 1 384,8 Приволжский район 3 214,90 Актайская 272 5006000871 г. Казань Актайская 7а 4 266,0 1 516,7 Приволжский район 5 970,50 Актайская 302 5006001450 г. Казань Актайская 13, 11 3 587,0 1 344,6 Приволжский район 1 776,80 Актайская 303 5006001451 г. Казань Актайская 7 2 740,0 721,7 Приволжский район 10 807,60 Актайская 310 5006001458 г. Казань Актайская 1, 3, Модельная 5, 7, 9, 11, 13, 1/48 15 150,7 6 181,9 Приволжский район 10 207,51 Бакалейная 170 5004003107 г. Казань Бакалейная, 44а 3 988,0 379,8 Московский район 3 280,70 Бакалейная 172 5004003123 г. Казань Бакалейная, 46а 8 358,0 1 843,5 Московский район 6 605,56 Бакалейная 173 5004003125 г. Казань Бакалейная, 50а, 50 5 552,0 1 283,5 Московский район 4 075,20 Батыршина 79 5003003324 г. Казань Батыршина, 38 корп.1 3 848,5 265,9 Кировский район 4 798,50 Батыршина 80 5003003325 г. Казань Батыршина, 40 корп.1 3 673,3 476,8 Кировский район 3 599,70 Батыршина 96 5003003455 г. Казань Батыршина 20 5 302,0 841,3 Кировский район 5 011,80 Батыршина 184 5004003173 г. Казань Батыршина 23 4 332,0 834,9 Кировский район 7 667,10 Батыршина 185 5004003174 г. Казань Батыршина 25 4 327,0 1 144,8 Кировский район 6 325,80 Батыршина 186 5004003175 г. Казань Батыршина 27 4 244,0 1 450,4 Кировский район 7 667,10 Беломорская 18 5001002004 г. Казань Беломорская 17/37, Челюскина 33/56, 35 13 856,0 6 948,6 Авиастроительный район 30 772,83 Беломорская 146 5004002975 г. Казань Беломорская, 238 2 250,0 1 050,1 Авиастроительный район 1 625,30 Беломорская 147 5004002976 г. Казань Беломорская, 240, Химиков, 19 1 535,4 507,1 Авиастроительный район 5 187,00 Беломорская 148 5004002977 г. Казань Беломорская, 246 3 689,0 409,0 Авиастроительный район 3 078,17 Беломорская 151 5004002990 г. Казань Беломорская, 236, 244, 242 8 739,9 4 103,6 Авиастроительный район 8 670,50 Бирюзовая 122 5003003567 г. Казань Бирюзовая 15, 15а, Революционная 27, 29 20 749,6 5 021,6 Кировский район 29 496,30 Боевая 123 5003003574 г. Казань Боевая 161, 163 9 869,8 4 902,8 Кировский район 10 810,04 Бойничная 56 5002001219 г. Казань БОЙНИЧНАЯ дом 8 2 821,3 1 779,1 Вахитовский район 9 081,79 Болотникова 99 5003003463 г. Казань Болотникова 17А 3 105,0 622,8 Кировский район 5 758,30 Большая 44 5002001122 г. Казань Большая Красная 32/15 847,0 290,0 Кировский район 2 234,88 Большая Красная 43 5002001119 г. Казань БОЛЬШАЯ-КРАСНАЯ дом 22А 1 301,2 649,8 Вахитовский район 1 894,10 Большая Красная 45 5002001123 г. Казань БОЛЬШАЯ-КРАСНАЯ дом 36А 981,8 277,9 Вахитовский район 2 541,72 Большая Красная 46 5002001128 г. Казань БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ дом 58 корп.А 1 110,5 84,6 Вахитовский район 975,40 Большая Красная 47 5002001129 г. Казань Большая Красная 58, 58б, 58д 2 881,2 526,1 Вахитовский район 1 788,26 Бондаренко 205 5004018064 г. Казань Бондаренко, д. 15, 15а, 15б, 17, 19 21 535,0 3 643,2 Московский район 19 175,80 Бондаренко 251 5005000722 г. Казань Бондаренко 28, 30, Чистопольская 12, 14 20 968,0 1 867,2 Московский район 41 283,30 Ботаническая 326 5006001856 г. Казань Ботаническая 10а 6 035,0 2 211,6 Приволжский район 10 029,70 Ватутина 324 5006001810 г. Казань Ватутина 1 3 973,0 790,9 Приволжский район 1 866,73 Вишневского 57 5002001220 г. Казань ВИШНЕВСКОГО дом 49А 5 917,0 776,9 Вахитовский район 5 435,00 Владимира Кулагина 300 5006001448 г. Казань Кулагина 4, 6, 8 9 557,7 3 767,4 Приволжский район 9 574,50 Владимира Кулагина 301 5006001449 г. Казань Кулагина 6а, 8а 7 149,4 1 850,8 Приволжский район 7 626,20 Владимира Кулагина 316 5006001492 г. Казань Кулагина 5 665,0

Приволжский район 701,42 Водников (Красная Горка) 87 5003003364 г. Казань Водников, д. 56 3 421,0 1 243,7 Кировский район 6 138,90 Волгоградская 135 5004002882 г. Казань Волгоградская, д. 2, 4, Декабристов, д. 150 10 081,0 1 299,0 Ново-Савиновский район 11 539,30 Волгоградская 166 5004003064 г. Казань Волгоградская, 1, Декабристов, 114 10 241,6 1 718,3 Ново-Савиновский район 7 287,40 Волгоградская 225 5005000484 г. Казань Волгоградская 28, 30/53 13 016,8 3 244,1 Ново-Савиновский район 10 907,40 Воровского 198 5004003256 г. Казань Воровского 17, 19 4 020,0 1 159,4 Московский район 4 753,00 Восстания 171 5004003116 г. Казань Восстания, 93а(общ.) 4 844,0 825,7 Московский район 5 175,00 Восстания 174 5004003127 г. Казань Восстания, 101 3 882,0 1 279,5 Московский район 5 383,10 Восстания 175 5004003128 г. Казань Восстания, 111, 115 7 256,0 1 350,1 Московский район 6 404,20 Восстания 177 5004003139 г. Казань Восстания, 83 3 743,0 1 229,8 Московский район 3 532,90 Восстания 216 5005000395 г. Казань Восстания 12, 12а, 14 10 802,6 3 115,6 Ново-Савиновский район 17 029,10 Восстания 217 5005000400 г. Казань Восстания, д. 17, 19, 21 8 838,6 1 285,0 Ново-Савиновский район 9 173,02 Восстания 218 5005000402 г. Казань Восстания 23, 25, Коллективная 27, 29 16 514,1 3 643,2 Ново-Савиновский район 16 976,59 Восстания 248 5005000641 г. Казань Восстания, 11 3 460,1 742,2 Ново-Савиновский район 3 889,90 Восстания 249 5005000642 г. Казань Восстания, 13, 15 7 449,0 1 057,4 Ново-Савиновский район 7 549,10 Восход 19 5001002022 г. Казань Восход 45 2 491,0 524,2 Московский район 3 441,20 Восход 178 5004003151 г. Казань Восход, 7 3 965,0 1 782,7 Московский район 4 301,90 Восход 180 5004003161 г. Казань Восход, 5 3 952,0 803,7 Московский район 3 585,70 Восход 189 5004003203 г. Казань Восход, 25 , Гагарина 109 6 446,0 1 608,1 Московский район 9 515,63 Восход 190 5004003204 г. Казань Восход, 23 3 257,0 545,5 Московский район 2 609,50 Выборгская 167 5004003092 г. Казань Выборгская, 3 3 741,0 968,4 Московский район 6 771,40 Выборгская 168 5004003093 г. Казань Выборгская, 4 4 400,0 168,0 Московский район 7 670,20 Выборгская 169 5004003101 г. Казань Выборгская, 2 3 046,0 38,0 Московский район 4 221,20 Высокогорская 359 5007002199 г. Казань Дорожная, 24, 22, 20, Высокогорская, 9, Круговая, 8 4 406,5

Советский район 1 537,40 Габдуллы Тукая 24 5002000250 г. Казань Г. Тукая, д. 102, 106а 7 931,9 2 561,1 Вахитовский район 8 050,37 Гаврилова 219 5005000422 г. Казань Гаврилова, д. 8, 8а 10, 12 25 193,0 7 143,3 Ново-Савиновский район 34 821,00 Гаврилова 220 5005000427 г. Казань Гаврилова 20, 20а 8 399,8 2 077,3 Ново-Савиновский район 14 032,80 Гагарина 221 5005000437 г. Казань Гагарина, д. 4, 6, 2а, Короленко 91 14 494,5 3 906,4 Ново-Савиновский район 17 384,30 Гагарина 222 5005000456 г. Казань Гагарина, д. 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, Я.Гашека, д. 5 31 983,4 5 885,1 Ново-Савиновский район 42 902,40 Гагарина 253 5005018039 г. Казань Гагарина 35а 2 345,0 1 429,7 Ново-Савиновский район 3 305,40 Галактионова 36 5002001053 г. Казань Галактионова д. 12 733,6

Вахитовский район 738,20 Галии Кайбицкой 385 5007002523 г. Казань Г. Кайбицкой, 1, А.Сахарова, 12 6 784,6 2 682,8 Советский район 20 588,36 Галии Кайбицкой 386 5007002526 г. Казань Г. Кайбицкой 3, 5, 7 16 235,0 6 912,3 Советский район 25 940,58 Галии Кайбицкой 387 5007002527 г. Казань Г. Кайбицкой 11, 15 7 778,0 2 286,0 Советский район 16 868,53 Галимджана Баруди 98 5003003458 г. Казань Галимджана Баруди 7.9 Батыршина 38/2, 40, /2 Чкалова 10 21 029,1 6 009,8 Кировский район 24 028,50 Галимджана Баруди 100 5003003472 г. Казань Галимджана Баруди 3, 5 6 235,5 1 724,0 Кировский район 9 609,40 Галимджана Баруди 136 5004002893 г. Казань Галимджана Баруди, 25 1 352,0 443,6 Московский район 5 049,50 Галимджана Баруди 187 5004003181 г. Казань Галимджана Баруди, 19, 21, 23 16 794,0 5 963,8 Московский район 26 734,10 Гарифьянова 265 5006000841 г. Казань Гарифьянова, 11, 6 908,0 1 974,8 Приволжский район 5 261,10 Гарифьянова 266 5006000842 г. Казань Гарифьянова, 13, 4 991,0 1 587,7 Приволжский район 3 917,10 Гвардейская 372 5007002369 г. Казань Гвардейская, 10 1 844,7 307,2 Советский район 2 101,80 Гвардейская 409 5007002692 г. Казань Гвардейская, 48/2, 50, 52, 52/2 19 835,2 5 184,9 Советский район 22 415,00 Гвардейская 412 5007002713 г. Казань Гвардейская, 1/24, 3 5 373,0 2 445,8 Советский район 5 696,47 Главная 329 5007001777 г. Казань Главная 71б 4 154,0 701,9 Советский район 2 996,32 Главная 332 5007002108 г. Казань Главная, 47, 45, Каштановая, 16 7 579,0 2 993,8 Советский район 5 727,28 Главная 335 5007002117 г. Казань Главная, 48 3 868,0 1 115,0 Советский район 1 972,30 Годовикова 2 5001000706 г. Казань Годовикова 4, 6 7 690,0 1 273,0 Авиастроительный район 10 962,31 Годовикова 6 5001001975 г. Казань Годовикова 14, 16, Максимова, 4а 15 900,0 3 746,0 Авиастроительный район 24 796,15 Голубятникова 223 5005000466 г. Казань Голубятникова, д. 20 5 401,7 1 366,3 Ново-Савиновский район 11 814,60 Городок Военный 2 317 5006001499 г. Казань Военный городок 2, д. 44, 118 5 288,0 1 169,3 Приволжский район 4 335,45 Городок Военный 2 318 5006001501 г. Казань Военный городок 2, 117 4 696,0 1 291,4 Приволжский район 3 531,60 Горьковское шоссе 81 5003003326 г. Казань Горьковское Шоссе, 18 2 025,1 266,1 Кировский район 1 758,00 Горьковское шоссе 82 5003003327 г. Казань Горьковское Шоссе, 20 1 749,1 462,4 Кировский район 1 625,70 Горьковское шоссе 118 5003003550 г. Казань Горьковское шоссе 29/2, 31, 33, 35, 21, 23, 25, 27 11 782,0 2 484,5 Кировский район 11 841,23 Горьковское шоссе 119 5003003552 г. Казань Горьковское шоссе 6, 8, 14, 16 14 365,9 3 069,9 Кировский район 16 179,50 Горьковское шоссе 120 5003003553 г. Казань Горьковское шоссе 10, 12, 4, 2 12 280,0 4 310,9 Кировский район 15 605,30 Груздева 41 5002001103 г. Казань ГРУЗДЕВА дом 4, Чехова д. 8 7 258,6 2 661,3 Вахитовский район 13 959,93 Гудованцева 16 5001002002 г. Казань Гудованцева 22, 22а, Шатурская 252, 250 12 430,0 6 721,2 Авиастроительный район 19 362,55 Гудованцева 17 5001002003 г. Казань Гудованцева 50а 3 292,0 1 299,4 Авиастроительный район 4 915,21 Даурская 365 5007002284 г. Казань Даурская, д. 22 4 235,0 2 578,6 Советский район 10 256,80 Даурская 366 5007002285 г. Казань Даурская, д. 24А 4 100,0 1 846,4 Советский район 15 364,80 Даурская 371 5007002367 г. Казань Даурская, д. 20 13 226,0 3 237,0 Советский район 13 290,20 Даурская 419 5007002766 г. Казань ДАУРСКАЯ 9, 11 16 390,0 8 323,2 Советский район 18 234,81 Дачная (Вахитовский р-н) 58 5002001232 г. Казань Дачная 1, 3 5 701,4 1 719,6 Вахитовский район 9 472,77 Дачная (Вахитовский р-н) 60 5002001234 г. Казань ДАЧНАЯ дом 5, 7, 9 16 080,0 7 734,9 Вахитовский район 28 584,55 Декабристов 141 5004002911 г. Казань Декабристов, 156 4 190,0 2 500,2 Московский район 5 223,10 Декабристов 155 5004003013 г. Казань Декабристов, 113, 115 9 430,0 4 817,4 Московский район 12 485,10 Декабристов 156 5004003015 г. Казань Декабристов, 103, 105 7 416,0 1 613,6 Московский район 8 458,55 Декабристов 157 5004003018 г. Казань Декабристов, 83 12 815,0 6 591,1 Московский район 19 424,50 Декабристов 158 5004003021 г. Казань Декабристов, 97, 99, 101 11 666,0 1 927,7 Московский район 14 018,00 Декабристов 159 5004003022 г. Казань Декабристов, 107, 93 7 021,0 689,5 Московский район 7 555,50 Декабристов 163 5004003031 г. Казань Декабристов, 112 3 375,0 1 009,5 Московский район 5 475,40 Декабристов 199 5004003287 г. Казань Декабристов, 129, Тверская 2 13 002,0 3 339,0 Московский район 16 328,10 Декабристов 200 5004003288 г. Казань Декабристов 131 12 222,0 3 407,3 Московский район 20 230,40 Декабристов 202 5004003299 г. Казань Декабристов, 185 5 663,0 1 809,8 Московский район 6 220,70 Декабристов 203 5004003301 г. Казань Декабристов, 183 3 819,0 1 758,1 Московский район 7 588,20 Декабристов 204 5004003307 г. Казань Декабристов, 181, 179Ш.Усманова, 4 9 445,0 1 969,6 Московский район 11 387,90 Деловая 101 5003003479 г. Казань Деловая 3 1 543,2 250,7 Кировский район 2 994,63 Дементьева 8 5001001982 г. Казань Дементьева 28/1, 28/2 6 654,0 3 195,1 Авиастроительный район 14 148,22 Дзержинского 48 5002001154 г. Казань ДЗЕРЖИНСКОГО дом 16 1 558,0 546,0 Вахитовский район 4 011,83 Достоевского 61 5002001242 г. Казань ДОСТОЕВСКОГО 74, 74а, 72/19, Товарищеская 21 (часть) 13 173,0 2 593,0 Вахитовский район 19 340,12 Достоевского 62 5002001244 г. Казань ДОСТОЕВСКОГО дом 76 1 701,0 488,8 Вахитовский район 4 103,65 Достоевского 63 5002001245 г. Казань ДОСТОЕВСКОГО дом 79А 2 277,0 107,0 Вахитовский район 1 555,75 Дружбы 367 5007002286 г. Казань Дружбы, д. 14 3 022,0 1 481,6 Советский район 3 358,90 Дубравная 267 5006000854 г. Казань Дубравная, 41 к.1, 41 к.2, 41 к.3, 41 к.4 10 448,0 1 850,1 Приволжский район 7 162,00 Дубравная 268 5006000866 г. Казань Дубравная, 61 к.1, 61 к.2, 61 к.3, 61 к.4 8 808,0 2 200,2 Приволжский район 5 982,90 Дубравная 271 5006000870 г. Казань Дубравная 63 корп.1, 63 корп.2 6 392,0 2 519,9 Приволжский район 4 557,80 Дубравная 286 5006000987 г. Казань Дубравная, 49 8 428,0 1 404,3 Приволжский район 17 125,60 Дубравная 288 5006001162 г. Казань ДУБРАВНАЯ, 47 6 207,0 1 967,0 Приволжский район 10 433,10 Дубравная 321 5006001556 г. Казань Дубравная, 25б 5 901,5 2 104,4 Приволжский район 8 588,80 Дубравная 322 5006001562 г. Казань Дубравная, 13 3 598,2 834,2 Приволжский район 4 806,80 Жуковского 49 5002001163 г. Казань Жуковского д. 12 948,6 410,8 Вахитовский район 2 509,07 Закиева 375 5007002505 г. Казань Закиева 11, 13 6 703,0 2 423,8 Советский район 13 797,92 Закиева 376 5007002506 г. Казань Закиева д. 15, 17, 39 13 534,7 4 123,7 Советский район 32 797,80 Закиева 377 5007002508 г. Казань Закиева д. 37, 37Б; Академика Сахарова д. 1 15 862,0 4 605,5 Советский район 28 362,16 Залесная 75 5003001665 г. Казань Залесная, 5а 4 244,1 1 215,8 Кировский район 3 501,70 Залесная 124 5003003587 г. Казань Залесная 5 10 304,8 2 582,7 Кировский район 7 531,21 Заря 363 5007002221 г. Казань Заря, д. 1 3 318,6 552,3 Советский район 2 959,50 Заря 402 5007002676 г. Казань Заря д. 3, 3а, 5, 5а 9 888,6 3 270,8 Советский район 10 008,68 Заря 403 5007002677 г. Казань Заря, 7, 9 2 658,8 628,0 Советский район 1 611,84 Искра 414 5007002739 г. Казань Искра д. 9, 11, 13, Октябрьский городок д. 1/106 11 081,0 3 139,5 Советский район 8 451,10 Искра 415 5007002740 г. Казань Искра, 23, 23А 1 591,0 374,5 Советский район 1 183,10 Калинина 31 5002001005 г. Казань КАЛИНИНА дом 37 1 219,2 470,5 Вахитовский район 4 197,57 Карбышева 273 5006000874 г. Казань Карбышева, 39, 37 10 785,0 1 648,3 Приволжский район 7 784,00 Карбышева 294 5006001414 г. Казань Карбышева д. 33, 47/1 18 441,0 4 459,5 Приволжский район 22 939,02 Карбышева 319 5006001534 г. Казань Карбышева 35, 43 11 397,5 2 640,6 Приволжский район 8 224,80 Карбышева 420 5007002772 г. Казань Карбышева 48, 46, Курчатова 2, 4 31 193,6 7 340,9 Советский район 43 685,29 Карима Тинчурина 25 5002000255 г. Казань К. Тинчурина, д. 7, 7а, 9, Татарстан, д. 70, 72 19 960,0 4 277,8 Вахитовский район 17 495,91 Карла Маркса 50 5002001169 г. Казань КАРЛА МАРКСА дом 39 1 341,9 745,4 Вахитовский район 2 085,33 Карла Маркса 51 5002001178 г. Казань КАРЛА МАРКСА дом 48 1 638,5 559,3 Вахитовский район 2 884,10 Карла Маркса 52 5002001181 г. Казань КАРЛА МАРКСА дом 59, 59 Б 3 807,2 1 312,3 Вахитовский район 4 558,88 Карла Фукса 74 5002001606 г. Казань Карла Фукса 12 5 496,0 1 665,3 Вахитовский район 6 194,24 Качалова 325 5006001845 г. Казань Качалова 95 3 104,7 901,6 Приволжский район 2 682,50 Каштановая 334 5007002116 г. Казань Каштановая, 8, 8а, 10, 10а, 12 9 429,0 1 311,3 Советский район 4 997,70 Коломенская 188 5004003193 г. Казань Коломенская, 14 1 886,0 29,3 Московский район 603,90 Коломенская 192 5004003228 г. Казань Коломенская, 16 2 393,0 285,3 Московский район 1 018,50 Коломенская 193 5004003229 г. Казань Коломенская, 18 2 273,0 105,6 Московский район 918,30 Коломенская 194 5004003230 г. Казань Коломенская, 20 2 058,0 243,0 Московский район 589,30 Коломенская 195 5004003231 г. Казань Коломенская, 26 3 002,0 1 055,5 Московский район 2 778,06 Комарова 421 5007002775 г. Казань КОМАРОВА 16, 18, Л.Стрелков 35, 37 17 009,9 4 345,5 Советский район 18 858,99 Комиссара Габишева 274 5006000886 г. Казань Комиссара Габишева, 19, 3 229,0 920,9 Приволжский район 4 418,00 Комиссара Габишева 275 5006000887 г. Казань Комиссара Габишева, 19а 8 079,0 2 642,6 Приволжский район 10 827,70 Комиссара Габишева 276 5006000888 г. Казань Комиссара Габишева, 19б 7 733,0 2 102,4 Приволжский район 10 890,40 Комиссара Габишева 290 5006001405 г. Казань К.Габишева д. 25 А, 25Б 9 870,0 2 971,4 Приволжский район 10 125,40 Коммунаров 102 5003003486 г. Казань Коммунаров 1/6 8 863,0 2 314,3 Кировский район 7 607,90 Короленко 137 5004002894 г. Казань Короленко, 25 (ТСЖ), Ибрагимова 67 (УК МСК) 8 250,0 832,0 Московский район 7 571,20 Короленко 142 5004002941 г. Казань Короленко, 21 3 307,0 433,0 Московский район 3 921,10 Короленко 224 5005000482 г. Казань Короленко, д. 31а, 33а, 35а, 41, Волгоградская 45 21 806,2 6 439,6 Ново-Савиновский район 23 662,40 Короленко 226 5005000485 г. Казань Короленко, д. 55, 57, 59, 61, 63, 65 27 153,2 5 985,3 Ново-Савиновский район 29 506,30 Космонавтов 399 5007002638 г. Казань Космонавтов 12, 14, 16, 16а, 22 19 720,0 4 373,8 Советский район 26 333,67 Космонавтов 413 5007002734 г. Казань Космонавтов, 10 4 171,2 1 235,8 Советский район 3 358,90 Краснококшайская 83 5003003328 г. Казань Краснококшайская 166 2 745,0 506,6 Кировский район 2 577,30 Краснококшайская 97 5003003456 г. Казань Краснококшайская 168, 170, 172 15 013,0 2 033,0 Кировский район 14 533,40 Краснококшайская 103 5003003493 г. Казань Краснококшайская 154, Повстанческая 12 5 912,7 1 719,9 Кировский район 10 359,20 Краснококшайская 104 5003003495 г. Казань Краснококшайская 162, 164 9 199,0 3 223,6 Кировский район 9 077,00 Круговая 360 5007002200 г. Казань Круговая, 10, 12 1 723,0

Советский район 614,00 Круговая 361 5007002201 г. Казань Круговая, 14, 16 1 577,0

Советский район 602,50 Круговая 362 5007002202 г. Казань Круговая, 2, 4, 6, Ягодная, 43, 43а, 45, 45а, Высокогорская, 1, 3, 5. 11 190,5

Советский район 3 000,80 Кулахметова 77 5003003311 г. Казань Кулахметова, 10, 12 6 446,2 1 149,9 Кировский район 7 635,00 Кулахметова 85 5003003337 г. Казань Кулахметова, 8 3 786,8 626,8 Кировский район 4 494,10 Кулахметова 95 5003003454 г. Казань Кулахметова 14, 16 Батыршина 16, 18 17 757,0 2 210,8 Кировский район 18 938,90 Кулахметова 105 5003003499 г. Казань Кулахметова 4, 6 8 368,0 1 482,9 Кировский район 9 344,80 Курчатова 364 5007002246 г. Казань Курчатова, д. 11 5 038,0 802,6 Советский район 3 685,86 Курчатова 368 5007002303 г. Казань Курчатова, д. 13 3 208,7 353,8 Советский район 3 718,40 Кутузова 15 5001001999 г. Казань Кутузова 17а, Айдарова 114, 116 10 913,0 2 259,9 Авиастроительный район 12 096,89 Латышских Стрелков 422 5007002795 г. Казань ЛАТ.СТРЕЛКОВ, 33 9 314,2 1 379,9 Советский район 13 590,90 Лево-Булачная 26 5002000262 г. Казань Лево- Булачная, д. 56, ул Парижской Коммуны, д. 4 4 957,0 2 268,9 Вахитовский район 7 793,03 Лейтенанта Красикова 125 5003003604 г. Казань Л. Красикова 7, Черемховская 21. 3 981,6 1 332,1 Кировский район 5 348,20 Ленинградская 9 5001001985 г. Казань Ленинградская 45а, Айдарова 15, 15а 11 857,7 2 371,5 Авиастроительный район 12 471,60 Лесгафта 32 5002001007 г. Казань ЛЕСГАФТА дом 18, 20, Чехова д. 36 7 780,2 2 221,0 Вахитовский район 11 520,85 Липатова 349 5007002178 г. Казань Липатова, 5 2 643,5 171,0 Советский район 4 164,10 Липатова 352 5007002181 г. Казань Липатова, 4 3 611,0 677,0 Советский район 3 405,10 Липатова 353 5007002182 г. Казань Липатова 3, 4а 6 591,0 1 594,9 Советский район 8 801,90 Липатова 354 5007002183 г. Казань Липатова, 2, 3а 5 234,0 1 393,9 Советский район 8 559,90 Липатова 355 5007002184 г. Казань Липатова, 1а, 2а, Энтузиастов, 1 12 543,0 3 138,5 Советский район 14 515,50 Лукина 1 5001000334 г. Казань Лукина 17, 20 6 244,0 2 792,0 Авиастроительный район 14 081,84 Лушникова 78 5003003312 г. Казань Лушникова, 5 2 600,0 491,0 Московский район 5 676,80 Лушникова 108 5003003506 г. Казань Лушникова 7, 9 7 539,0 1 545,9 Московский район 9 612,12 Магистральная 313 5006001464 г. Казань Магистральная 4а 2 880,0 1 327,7 Приволжский район 2 582,90 Магистральная 314 5006001465 г. Казань Магистральная 22а 4 124,0 1 051,1 Приволжский район 3 569,40 Мало-Московская 93 5003003446 г. Казань Мало-Московская 28, 31 4 296,2 840,1 Кировский район 3 600,40 Марселя Салимжанова 33 5002001015 г. Казань М.САЛИМЖАНОВА дом 23 3 099,0 1 465,5 Вахитовский район 7 016,15 Маршала Чуйкова 231 5005000516 г. Казань Чуйкова 22, 24, 26, Мусина 61 12 016,3 2 276,0 Ново-Савиновский район 25 476,65 Маршала Чуйкова 239 5005000573 г. Казань Чуйкова, д. 12 4 021,6 667,6 Ново-Савиновский район 4 901,70 Маршала Чуйкова 240 5005000574 г. Казань Чуйкова, д. 14 3 857,0 678,6 Ново-Савиновский район 4 365,50 Маршала Чуйкова 241 5005000575 г. Казань Чуйкова, д. 16 4 052,0 940,5 Ново-Савиновский район 3 988,90 Маршала Чуйкова 242 5005000576 г. Казань Чуйкова 20 3 752,0 1 029,6 Ново-Савиновский район 4 212,49 Маршала Чуйкова 243 5005000577 г. Казань Чуйкова, д. 28, Мусина, д. 59, 63 14 395,0 2 659,7 Ново-Савиновский район 19 727,23 Маршала Чуйкова 244 5005000585 г. Казань Чуйкова 59, 59а, 59в, 59г 35 693,0 9 126,8 Ново-Савиновский район 48 901,03 Маршала Чуйкова 245 5005000589 г. Казань Чуйкова, д. 83, 85, 89, 87 38 621,8 12 691,0 Ново-Савиновский район 54 890,80 Маршала Чуйкова 252 5005018037 г. Казань Чуйкова 18 4 066,0 1 400,0 Ново-Савиновский район 4 917,30 Маршрутная 110 5003003509 г. Казань Маршрутная 13 4 684,4 806,8 Кировский район 5 366,30 Масгута Латыпова 64 5002001255 г. Казань МАСГУТА ЛАТЫПОВА дом 62 1 490,8 906,8 Вахитовский район 2 552,03 Маяковского 37 5002001076 г. Казань МАЯКОВСКОГО дом 23А 8 005,0 2 042,0 Вахитовский район 9 695,77 Маяковского 38 5002001077 г. Казань МАЯКОВСКОГО дом 24 1 090,8 264,4 Вахитовский район 1 324,30 Меридианная 227 5005000503 г. Казань Меридианная, д. 11, Четаева, д. 58, 60, 62 19 881,6 7 374,4 Ново-Савиновский район 45 371,50 Меридианная 228 5005000504 г. Казань Меридианная 13, 15, 17, 19 Четаева 43, пр. Ямашева 39 27 163,0 11 313,5 Ново-Савиновский район 63 222,64 Меридианная 229 5005000507 г. Казань Меридианная 30, Ямашева 43, 45 19 146,6 6 918,6 Ново-Савиновский район 34 512,14 Милицейская 109 5003003508 г. Казань Милицейская 32 2 313,0 937,5 Кировский район 2 805,80 Минская 395 5007002599 г. Казань Минская 50 4 668,3 2 103,7 Советский район 5 752,34 Минская 396 5007002602 г. Казань Минская 42 3 274,6 699,9 Советский район 4 921,51 Минусинская 126 5003003606 г. Казань Минусинская 1/1, 1/2, 2 11 527,6 3 035,9 Кировский район 14 454,00 Мира 336 5007002118 г. Казань Мира, 23, 25, 27, Главная, 50 6 989,0 1 181,8 Советский район 5 709,50 Мира 337 5007002119 г. Казань Мира, 17, 19, 21, Каштановая, 4 7 040,1 1 414,9 Советский район 6 815,00 Мира 369 5007002319 г. Казань Мира, д. 36 5 315,3 1 299,3 Советский район 3 331,20 Модельная 277 5006000904 г. Казань Модельная, 8 3 447,0 1 002,2 Приволжский район 2 700,00 Модельная 311 5006001459 г. Казань Модельная д. 10 5 044,0 1 373,0 Приволжский район 5 696,09 Модельная 312 5006001460 г. Казань Модельная д. 6 3 590,0 978,5 Приволжский район 3 343,20 Молодежная 7 5001001978 г. Казань Молодежная 14а, 14Б, Максимова 2, Дементьева 33а 17 964,0 5 256,9 Авиастроительный район 26 945,00 Мулланура Вахитова 111 5003003516 г. Казань Вахитова 5/2, 5/3 4 333,0 1 198,5 Кировский район 11 786,20 Мусина 230 5005000514 г. Казань Мусина, д. 53, 55 11 105,0 2 022,9 Ново-Савиновский район 11 425,42 Мусина 232 5005000517 г. Казань Мусина, д. 59а 5 721,5 576,7 Ново-Савиновский район 7 481,20 Мусина 233 5005000518 г. Казань Мусина, д. 59Б/1, 59Б/2 14 066,0 3 089,6 Ново-Савиновский район 29 527,67 Мусина 234 5005000519 г. Казань Мусина, д. 61а 5 667,9 1 277,0 Ново-Савиновский район 7 471,90 Мусина 235 5005000520 г. Казань Мусина, д. 68, 68а, Чуйкова, д. 25, 25а 23 412,6 8 073,1 Ново-Савиновский район 35 039,10 Муштари 39 5002001085 г. Казань МУШТАРИ дом 15 корп.А 2 009,0 1 185,2 Вахитовский район 3 092,00 Муштари 53 5002001191 г. Казань МУШТАРИ дом 33, Большая Красная 60/35 1 072,6 333,6 Вахитовский район 2 893,53 Муштари 69 5002001316 г. Казань Муштари 15 3 215,0 2 114,4 Вахитовский район 2 438,00 Начальная 343 5007002169 г. Казань Начальная, 18, 20 4 009,9 872,6 Советский район 2 902,40 Начальная 356 5007002186 г. Казань Начальная, 2 1 365,7 429,5 Советский район 627,50 Начальная 357 5007002187 г. Казань Начальная, 4 2 129,3 360,6 Советский район 631,20 Новаторов 374 5007002462 г. Казань Новаторов, д. 1б 2 013,0 565,7 Советский район 1 670,00 Ново-Азинская 400 5007002659 г. Казань Ново-Азинская 12 5 174,6 1 164,4 Советский район 8 279,80 Ново-Караваевская 14 5001001995 г. Казань Н.Караваевская 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10 11 826,0 1 775,3 Авиастроительный район 6 470,25 Нурсултана Назарбаева 70 5002001319 г. Казань Н.Назарбаева, 10 6 371,0 3 236,6 Вахитовский район 13 070,78 Односторонка Гривки 86 5003003358 г. Казань Односторонка Гривки, 10 10 496,0 3 972,7 Кировский район 24 624,60 Островского 68 5002001286 г. Казань ОСТРОВСКОГО дом 1/6 3 202,0 1 080,5 Вахитовский район 7 583,24 Парковая 338 5007002129 г. Казань Парковая, 2 5 002,0 1 656,1 Советский район 4 243,42 Парковая 339 5007002130 г. Казань Парковая, 4 4 189,0 871,1 Советский район 3 421,70 Парковая 340 5007002131 г. Казань Парковая, 6 4 832,0 1 556,8 Советский район 4 164,00 Патриса Лумумбы 416 5007002742 г. Казань П.Лумумбы, 37, 39, 41 6 744,9 2 508,3 Советский район 2 268,50 Патриса Лумумбы 417 5007002743 г. Казань П.Лумумбы, 46 2 484,1

Советский район 1 405,80 Патриса Лумумбы 418 5007002745 г. Казань П.Лумумбы, 49 3 047,7 690,1 Советский район 2 302,60 Пионерская 404 5007002678 г. Казань Пионерская 2/10, 4, Сиб тракт 3, 5, 7/6, Заря 2 14 976,5 4 665,3 Советский район 17 541,34 Побежимова 3 5001001932 г. Казань Побежимова 17 7 273,0 2 490,9 Авиастроительный район 18 674,37 Повстанческая 114 5003003524 г. Казань Повстанческая 4, 6 3 619,0 577,5 Кировский район 3 609,10 Повстанческая 115 5003003525 г. Казань Повстанческая 8, 10 3 041,4 539,1 Кировский район 3 656,13 Подлужная 54 5002001201 г. Казань ПОДЛУЖНАЯ дом 40, Толстого 18 6 107,0 2 308,7 Вахитовский район 9 641,87 Правды (Дербышки) 341 5007002158 г. Казань Правды, 13 3 538,0 828,5 Советский район 3 711,40 Правды (Дербышки) 344 5007002170 г. Казань Правды, 14 2 171,7 783,9 Советский район 2 946,50 Привокзальная 132 5003003622 г. Казань Привокзальная 46, 50, 52. 35 074,0 8 731,0 Кировский район 36 307,91 Проспект Ибрагимова 143 5004002955 г. Казань Пр.Ибрагимова, 69, 65, Короленко, 23, 19 16 723,0 2 229,0 Московский район 16 483,49 Проспект Ибрагимова 197 5004003253 г. Казань пр.Ибрагимова, 2 2 448,0 421,0 Московский район 3 337,20 Проспект Победы 255 5006000756 г. Казань Проспект Победы, 42 5 066,0 595,9 Приволжский район 5 689,40 Проспект Победы 261 5006000816 г. Казань П.Победы 62/2 1 533,0 550,9 Приволжский район 4 630,40 Проспект Победы 263 5006000821 г. Казань П.Победы 62/4 1 822,0 599,9 Приволжский район 7 453,90 Проспект Победы 278 5006000913 г. Казань Проспект Победы, 38 3 163,0 1 420,5 Приволжский район 4 302,40 Проспект Победы 279 5006000914 г. Казань Проспект Победы, 40, кв.15 5 630,0 2 115,7 Приволжский район 4 798,50 Проспект Победы 280 5006000918 г. Казань Проспект Победы, 62 корп.1 1 437,0 498,0 Приволжский район 4 949,20 Проспект Победы 281 5006000919 г. Казань Проспект Победы, 62 корп.3 1 867,0 504,2 Приволжский район 4 901,10 Проспект Победы 320 5006001540 г. Казань ПОБЕДЫ ПРОСПЕКТ 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 30 к.4 31 252,2 8 303,5 Приволжский район 40 327,40 Проспект Победы 378 5007002509 г. Казань Пр. Победы д. 120, 122, 124, 126А, 128 27 778,7 11 049,8 Советский район 54 055,77 Проспект Победы 379 5007002510 г. Казань Пр. Победы 130, 132, 134, 136 15 945,8 5 629,0 Советский район 25 322,67 Проспект Победы 380 5007002511 г. Казань Пр. Победы 138, 140, 142 15 687,0 6 773,8 Советский район 26 060,37 Проспект Победы 381 5007002512 г. Казань Пр. Победы 144, 146, 152/33, А.Сахарова, 27, 29, 31 34 743,7 12 163,8 Советский район 87 737,92 Проспект Победы 390 5007002540 г. Казань Пр. Победы 176, Х.Бигичева, 15, 19 10 053,7 2 464,8 Советский район 13 088,11 Проспект Победы 391 5007002544 г. Казань Пр. Победы 172 10 337,0 4 402,1 Советский район 16 528,76 Проспект Фатыха Амирхана 211 5005000369 г. Казань Амирхана, д. 27, 29, 31, 31 а 18 202,4 2 726,6 Ново-Савиновский район 30 500,96 Проспект Фатыха Амирхана 212 5005000370 г. Казань Амирхана, д. 35, 37 14 480,7 3 041,4 Ново-Савиновский район 21 956,04 Проспект Фатыха Амирхана 213 5005000371 г. Казань Амирхана, д. 43, 45, 47 15 270,8 3 649,2 Ново-Савиновский район 29 061,00 Проспект Фатыха Амирхана 214 5005000373 г. Казань Амирхана, д. 49 5 267,2 1 374,0 Ново-Савиновский район 5 693,90 Проспект Фатыха Амирхана 215 5005000375 г. Казань Амирхана, д. 53, 55, 57, 59 17 373,4 2 758,4 Ново-Савиновский район 19 216,30 Проспект Ямашева 144 5004002961 г. Казань пр.Ямашева, 17 10 184,0 2 050,9 Московский район 14 077,00 Проспект Ямашева 247 5005000608 г. Казань Ямашева, д. 90, 92, Адоратского 6, 8 21 606,0 6 130,5 Ново-Савиновский район 46 300,33 Пугачевская 59 5002001233 г. Казань Пугачевская 45а 1 563,2 217,5 Вахитовский район 2 892,47 Пугачевская 65 5002001261 г. Казань Пугачевская дом 45 1 563,0 209,6 Вахитовский район 2 830,06 Пушкина 40 5002001091 г. Казань ПУШКИНА дом 14 1 313,2 526,1 Вахитовский район 1 899,63 Рабочей молодежи 66 5002001263 г. Казань Рабочей Молодежи 9 3 078,2 1 577,7 Вахитовский район 5 413,21 Рашида Вагапова 383 5007002521 г. Казань Р.Вагапова 4, 12, 14 11 070,0 3 557,5 Советский район 17 574,60 Рашида Вагапова 384 5007002522 г. Казань Р.Вагапова 6, 16, 18, 20 11 881,0 3 110,6 Советский район 21 080,42 Революционная 133 5003003625 г. Казань Революционная 41 3 732,0 1 045,2 Кировский район 5 494,17 Рихарда Зорге 260 5006000805 г. Казань Р. Зорге 81, 83, 85, 87 31 055,0 5 540,1 Приволжский район 37 503,72 Рихарда Зорге 282 5006000929 г. Казань Рихарда Зорге, 52, 56, 58 13 510,0 3 432,5 Приволжский район 11 145,20 Рихарда Зорге 295 5006001426 г. Казань Р. Зорге д. д. 60, 60А 5 151,6 2 076,9 Приволжский район 7 936,20 Рихарда Зорге 296 5006001427 г. Казань Р. Зорге д. д. 48, 50 12 605,7 4 475,9 Приволжский район 15 153,90 Рихарда Зорге 297 5006001429 г. Казань Р. Зорге д. 24 6 036,2 1 408,5 Приволжский район 8 064,80 Сабан 176 5004003136 г. Казань Сабан, 1, 7а 12 152,0 3 941,7 Московский район 15 939,40 Сафиуллина 256 5006000791 г. Казань Сафиуллина 8, 10 6 820,0 2 594,3 Приволжский район 4 942,97 Сафиуллина 257 5006000792 г. Казань Сафиуллина 18 3 077,0 114,0 Приволжский район 3 281,60 Сафиуллина 258 5006000800 г. Казань Сафиуллина 32 3 315,0 599,5 Приволжский район 4 499,80 Сафиуллина 259 5006000801 г. Казань Сафиуллина 32А 3 323,0 525,8 Приволжский район 6 081,66 Сафиуллина 262 5006000820 г. Казань Сафиуллина 16А 2 409,0 1 112,4 Приволжский район 2 916,80 Сафиуллина 264 5006000822 г. Казань Сафиуллина 12 2 840,0 1 887,4 Приволжский район 3 245,20 Сафиуллина 291 5006001407 г. Казань Сафиуллина д. 17 19 899,0 4 818,3 Приволжский район 30 721,50 Сафиуллина 293 5006001411 г. Казань Сафиуллина д. 21 5 421,0 2 031,7 Приволжский район 3 205,90 Сафиуллина 327 5006001889 г. Казань Сафиуллина 16 5 636,0 2 023,3 Приволжский район 2 897,90 Сибгата Хакима 250 5005000664 г. Казань Сибгата Хакима 3 5 047,9 1 603,0 Ново-Савиновский район 16 446,00 Советская 342 5007002167 г. Казань Советская, 15, Начальная, 12 4 540,9 1 080,2 Советский район 3 057,00 Советская 346 5007002172 г. Казань Советская, 17, Начальная, 12а 8 561,7 2 386,0 Советский район 6 652,50 Советская 348 5007002177 г. Казань Советская, 23, 25 3 960,8 1 223,2 Советский район 5 556,10 Советская 350 5007002179 г. Казань Советская, 22 2 116,0 974,9 Советский район 7 613,00 Советская 351 5007002180 г. Казань Советская, 20, Энтузиастов, 2 4 073,0 1 028,2 Советский район 7 995,20 Советская 358 5007002188 г. Казань Советская, 14, 12 3 761,0 723,0 Советский район 1 244,20 Советская 370 5007002329 г. Казань Советская, д. 22А 4 866,3 2 284,3 Советский район 8 310,50 Солидарности (Дербышки) 330 5007002097 г. Казань Солидарности, 19 3 980,0 438,8 Советский район 4 930,00 Солидарности (Дербышки) 331 5007002098 г. Казань Солидарности, 17 2 330,0 501,0 Советский район 3 552,10 Солидарности (Дербышки) 333 5007002115 г. Казань Солидарности, 21 3 868,0 1 115,0 Советский район 7 603,40 Социалистическая 21 5001002039 г. Казань Социалистическая 7, 9, 11/14 16 973,0 2 189,2 Авиастроительный район 19 265,74 Социалистическая 22 5001002040 г. Казань Социалистическая 3 5 052,0 753,1 Авиастроительный район 5 856,60 Сулеймановой 84 5003003336 г. Казань Сулейманова, 7 3 705,8 1 122,0 Кировский район 7 132,60 Татарстан 27 5002000279 г. Казань Татарстан, д. 16 1 125,0 419,2 Вахитовский район 1 921,97 Татарстан 28 5002000281 г. Казань Татарстан, д. 52, 54, 56 18 273,0 4 206,5 Вахитовский район 28 462,08 Татарстан 29 5002000297 г. Казань Татарстан 18 (ТСЖ Татарстан 18) 4 862,0 2 033,9 Вахитовский район 11 999,90 Тверская 160 5004003027 г. Казань Тверская, 5 2 331,0 752,2 Московский район 2 313,40 Тверская 161 5004003028 г. Казань Тверская, 7 3 298,0 1 267,9 Московский район 4 452,10 Тверская 162 5004003029 г. Казань Тверская, 9 4 638,0 704,4 Московский район 5 263,90 Тельмана 71 5002001350 г. Казань Тельмана 13, 15 3 839,2 1 387,0 Вахитовский район 7 114,30 Территория Лебяжье озеро 127 5003003608 г. Казань Озеро Лебяжье 5 2 479,0 32,2 Кировский район 802,60 Территория Лебяжье озеро 128 5003003609 г. Казань Озеро Лебяжье 5а 1 223,0 66,4 Кировский район 1 152,90 Территория Лебяжье озеро 129 5003003610 г. Казань Озеро Лебяжье 7а 1 274,0 57,1 Кировский район 644,70 Территория Лебяжье озеро 130 5003003611 г. Казань Озеро Лебяжье 8а 1 877,0 34,1 Кировский район 1 095,50 Территория Лебяжье озеро 131 5003003613 г. Казань Озеро Лебяжье 10 4 570,0 868,0 Кировский район 3 855,20 Территория Лебяжье озеро 134 5003011292 г. Казань Озеро Лебяжье, д. 12 3 020,0 1 133,7 Кировский район 2 852,50 Тимирязева 20 5001002029 г. Казань Тимирязева 8, 10/2Лядова 9, 9а, Челюскина 4/13 26 737,0 7 070,2 Авиастроительный район 46 049,84 Товарищеская 67 5002001270 г. Казань ТОВАРИЩЕСКАЯ дом 33 2 589,0 793,0 Вахитовский район 3 761,00 Тунакова 164 5004003035 г. Казань Тунакова 47а 2 164,0 21,4 Московский район 1 753,10 Тунакова 165 5004003036 г. Казань Тунакова, 49/41 4 561,0 2 700,3 Московский район 5 346,00 Урицкого 76 5003001774 г. Казань Урицкого 11 5 202,5 1 812,2 Кировский район 6 232,80 Фрунзе 106 5003003500 г. Казань Фрунзе 15 10 500,0 2 436,7 Кировский район 16 907,40 Фрунзе 107 5003003501 г. Казань Фрунзе 17 8 470,0 2 339,0 Кировский район 15 749,70 Фрунзе 116 5003003543 г. Казань Фрунзе 1 4 216,0 2 212,0 Кировский район 6 956,00 Хади Такташа 34 5002001025 г. Казань ХАДИ ТАКТАША дом 95, 97 7 543,0 1 125,0 Вахитовский район 9 220,51 Хади Такташа 72 5002001383 г. Казань Х.Такташа, 99 2 584,0 729,1 Вахитовский район 2 474,80 Хайдара Бигичева 389 5007002534 г. Казань Бигичева, 17, А.Глушко, 47/21, 49 9 369,2 4 213,0 Советский район 17 699,09 Хайдара Бигичева 392 5007002548 г. Казань Бигичева 23, А.Глушко, 30 8 272,2 3 031,2 Советский район 10 776,75 Хайдара Бигичева 393 5007002550 г. Казань Бигичева 25, 27 6 719,0 1 505,9 Советский район 10 409,38 Хайдара Бигичева 394 5007002552 г. Казань Бигичева 29 3 256,0 1 547,1 Советский район 6 606,00 Халезова 345 5007002171 г. Казань Халезова, 3, 5 6 275,8 3 254,1 Советский район 3 406,70 Халезова 347 5007002176 г. Казань Халезова, 4, 6, Советская, 19, 21 16 450,1 6 571,8 Советский район 8 939,00 Хибинская 88 5003003366 г. Казань Хибинская, д. 24 5 981,0 3 064,5 Кировский район 9 151,00 Химиков 149 5004002988 г. Казань Химиков, 61 3 599,8 690,3 Московский район 3 081,70 Химиков 150 5004002989 г. Казань Химиков, 63 5 962,8 863,9 Московский район 4 528,60 Химиков 152 5004003004 г. Казань Химиков, 41, 43, 37, 39 14 324,0 2 883,5 Московский район 15 273,90 Химиков 153 5004003005 г. Казань Химиков 45, 45А 8 039,0 2 272,0 Московский район 8 548,10 Химиков 154 5004003009 г. Казань Химиков, 65 5 561,0 2 055,2 Московский район 5 077,30 Хусаина Мавлютова 284 5006000961 г. Казань Хусаина Мавлютова 44 10 933,0 4 334,0 Приволжский район 19 216,40 Центральная 4 5001001968 г. Казань Центральная 50 6 325,0 4 921,9 Вахитовский район 6 649,90 Чапаева 13 5001001994 г. Казань Чапаева 42, 42а, 44, Н.Караваевская 3, 3а 3 945,1 1 273,5 Авиастроительный район 6 867,22 Челнинская 328 5007001663 г. Казань Челнинская 17 937,3 25,9 Советский район 302,00 Челнинская 410 5007002703 г. Казань Челнинская, 10, 11 1 869,0 289,0 Советский район 895,80 Четаева 236 5005000541 г. Казань Четаева 25, 27, Амирхана 21 28 896,0 10 241,3 Ново-Савиновский район 59 344,02 Четаева 237 5005000543 г. Казань Четаева 32, 34, 36, 38, 40, Чистопольская 45 20 282,4 5 207,4 Ново-Савиновский район 50 385,10 Четаева 238 5005000545 г. Казань Четаева 31 5 967,0 1 784,2 Ново-Савиновский район 8 495,70 Четаева 246 5005000594 г. Казань Четаева 33, 35, Ямашева, д. 49 24 327,0 6 816,1 Ново-Савиновский район 57 432,00 Чехова 35 5002001030 г. Казань ЧЕХОВА дом 31, 51, 53 19 449,7 8 175,5 Вахитовский район 28 638,96 Чехова 73 5002001387 г. Казань Чехова, 57 2 104,0 1 022,0 Вахитовский район 9 401,50 Чистопольская 145 5004002964 г. Казань Чистопольская, 5 17 672,0 4 489,1 Московский район 19 586,00 Чкалова 117 5003003547 г. Казань Чкалова 7 5 410,9 992,2 Кировский район 8 109,70 Шамиля Усманова 138 5004002897 г. Казань Ш. Усманова, 17 (ТСЖ), 15 (УК МСК) 6 948,0 1 438,9 Московский район 7 465,10 Шамиля Усманова 139 5004002898 г. Казань Ш. Усманова, 21, 23 7 773,0 1 262,3 Московский район 7 370,90 Шамиля Усманова 140 5004002899 г. Казань Ш. Усманова, 25 4 041,0 749,7 Московский район 4 520,70 Шамиля Усманова 179 5004003154 г. Казань ШУсманова, 19 корп.1 4 492,0 652,3 Московский район 3 657,70 Шамиля Усманова 181 5004003165 г. Казань Ш.Усманова, 13, 13А 6 083,0 1 073,0 Московский район 6 692,50 Шамиля Усманова 182 5004003171 г. Казань Ш.Усманова, 19 4 249,0 95,6 Московский район 3 920,50 Шамиля Усманова 183 5004003172 г. Казань Ш.Усманова, 15а, 17а 8 728,0 1 429,1 Московский район 8 717,55 Широкая 89 5003003377 г. Казань Широкая, д. 2 7 920,0 2 734,0 Кировский район 19 259,60 Шоссейный переулок 113 5003003523 г. Казань пер Шоссейный 7 Шоссейная 21, 23А 11 560,0 3 133,0 Кировский район 15 311,93 Шуртыгина 411 5007002705 г. Казань Шуртыгина, 19, А.кутуя, 37, 39 4 699,0 565,2 Советский район 1 820,40 Энергетиков 201 5004003293 г. Казань Энергетиков, 18, Блюхера 2 10 035,0 2 718,3 Московский район 17 316,84 Юго-Западная 2-я 121 5003003560 г. Казань 2-ая Юго-Западная 29, 31, 33 9 234,0 2 044,7 Кировский район 14 489,30 Юлиуса Фучика 254 5006000755 г. Казань Юлиуса Фучика д. 91 2 524,0 1 009,6 Приволжский район 4 838,07 Юлиуса Фучика 285 5006000973 г. Казань Юлиуса Фучика, 51 4 666,0 795,5 Приволжский район 7 838,80 Юлиуса Фучика 289 5006001404 г. Казань Ю.Фучика д. 62, 66, 68, 72 32 092,5 9 705,5 Приволжский район 50 672,60 Юлиуса Фучика 373 5007002408 г. Казань Юлиуса Фучика, д. 86А 2 617,0 1 184,0 Советский район 2 618,00 Япеева 55 5002001205 г. Казань ЯПЕЕВА дом 8/2 2 419,0 816,0 Вахитовский район 3 090,33