Рустам Минниханов встретился в Казани с главами Лисичанска и Рубежного

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Казани встречу с главами Лисичанска и Рубежного. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по разным направлениям, в том числе по восстановлению этих подшефных республике городов в ЛНР.

Власти Лисичанска и Рубежного планируют перенимать опыт местного самоуправления, накопленный в Татарстане. Ожидается, что такое сотрудничество поможет усовершенствовать работу администраций этих городов, сообщает пресс-служба раиса республики.



Глава Лисичанска Эдуард Сахненко и глава Рубежного Сергей Хортив прибыли в Казань для участия в XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Они также посетили социальные, спортивные и культурные объекты, ИТ-парк им. Башира Рамеева и оценили работу аварийно-диспетчерской службы в сфере ЖКХ и предприятия теплосетей в одном из районов республики.

Напомним, Лисичанск и Рубежное — подшефные города Татарстана в новом регионе России — Луганской Народной Республике. Им регулярно оказывается гуманитарная помощь. Татарстанские специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры этих территорий.

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Татьяна Демина