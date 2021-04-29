Главное о коронавирусе на 29 апреля: рестораторы готовы прививаться, число заболевших приблизилось к 150 млн

Фото: Максим Платонов

Рестораны готовы вакцинироваться

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 апреля в республике зарегистрировано 20 417 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 458 человек.

Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили в Казани ситуацию с поставками российской вакцины от коронавируса. Мишустин уверен, что Россия и Казахстан общими усилиями справятся с пандемией COVID-19 и преодолеют вызванный ею экономический кризис.



Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину о стабилизации рынка труда в республике.

По его словам, в разгар пандемии коронавируса увеличилось количество безработных более чем в семь раз, однако в настоящее время ситуация практически исправилась — число безработных составляет 1,6%. Мишустин отметил, что это очень хороший показатель.

По его словам, в разгар пандемии коронавируса увеличилось количество безработных более чем в семь раз, однако в настоящее время ситуация практически исправилась — число безработных составляет 1,6%. Мишустин отметил, что это очень хороший показатель. В Татарстане рестораны поддержали идею по вакцинации в отрасли. Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана реализует механизм «зеленого коридора», благодаря которому можно будет привить сотрудников сферы гостеприимства во временных пунктах.

Фото mchs.gov.ru

Число людей с антителами растет

За последние сутки в России выявили 9 284 новых случая коронавируса, выздоровели 8 442 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 796 557 человек, а выздоровевших — до 4 419 540 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 364 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 109 731 человек.

Россия окажет Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в этой стране. Рейсы МЧС России доставят в Индию 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств.

Минздрав работает над обновлением методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Это уже десятое обновление временных методических рекомендаций. Они были разработаны для информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Рабочая группа постоянно изучает научную информацию, результаты клинических исследований, анализирует рекомендации зарубежных стран и ведущих международных организаций.

Издание Bloomberg сообщило о третьей волне COVID-19 в России. Россияне, успокоенные оптимистичными рассказами руководства о победе над пандемией коронавируса, не стремятся делать прививку от COVID-19 и уже не опасаются вируса. При этом новые случаи заболевания выявляются быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице.

Фото: Марат Гайфуллин

РЖД восстановили акцию по предоставлению возможности бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Акция была приостановлена в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

В Сколтехе раскритиковали статью ученых Техасского университета, об уничтожении коронавируса за секунду. Профессор Константин Северинов считает, что результат был и так предсказуем. Патоген можно также убивать ядерными взрывами, отправлением вирусных частиц в космос, но подобные подходы он назвал хайпом, а не наукой.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил волонтера из Чишминского района Радика Асфандиярова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Он возил продукты и лекарства жителям, находящимся на самоизоляции, и совершил более 100 выездов. Асфандияров заболел и умер от последствий коронавируса.

Число людей с антителами к коронавирусу растет в большинстве российских регионов, но в ряде субъектов устойчивого роста нет. По данным академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна, в России около 50% людей уже имеют антитела к новому коронавирусу.

Фото: Максим Платонов

Вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной от всех штаммов COVID-19. Об этом заявила заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Пожилым жителям Чукотки выплатят по 2 тысячи рублей за вакцинацию от COVID-19. Заявления на получение выплат жители смогут подать с 11 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об угрозе повышения заболеваемости COVID-19 в РФ в мае. Это связано с ростом сезонных заболеваний весной.

Антитела альпаки против человеческих коронавирусов

В мире коронавирусом нового типа на 11.30 (мск) заразились 149 638 312 человек, 3 151 142 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 230 011). На второй строчке — Индия (18 376 421), на третьей — Бразилия (14 521 289), на четвертой — Франция (5 626 985). Пятое место занимает Турция (4 751 026), сместив Россию на шестую строчку.



Больше всего смертей зафиксировано в США (574 329). За ними следуют Бразилия (398 185), Мексика (215 918), Индия (204 832) и Великобритания (127 734).



США вслед за Россией заявили о гуманитарной помощи Индии в борьбе с коронавирусом. В Индию будут направлены аппараты ИВЛ, 1,1 тыс. кислородных баллонов, 15 млн защитных масок N95, 1 млн экспресс-тестов. Также отправят 20 млн доз вакцины AstraZeneca. Самолеты с гуманитарной помощью отправят уже сегодня.

Фото facebook.com/POTUS

Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз российской вакцины «Спутник V» в течение полугода. Первая отгрузка состоится в мае.

Вакцину от Pfizer и BioNTech заподозрили в провоцировании болезни Альцгеймера. В журнале Microbiology & Infectious Diseases появилась статья, в которой отмечено, что вакцина Pfizer создана на основе технологии матричной РНК (мРНК), которая ранее не применялась к людям. Компоненты вакцины могут приводить к патологиям и сказываться на деятельности мозга. Авторы исследования предположили, что то же самое относится к вакцине производства компании Moderna, использующей ту же технологию.

В Австралии предложили лечить COVID-19 при помощи антител альпаки. Животные оказались способны вырабатывать уникальные антитела к коронавирусам, которые блокируют человеческие коронавирусы и известные ученым штаммы болезни.



Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте, направленном на расширение доступа к вакцинам против COVID-19. Кампания также подталкивает бизнес к выделению средств на вакцины, а фармацевтические компании — снижать цены на препараты.

Фото: Максим Платонов