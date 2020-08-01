Андрей Кондратьев: «Мы сейчас в самой активной фазе избирательной кампании»

ЦИК РТ зарегистрировал всех кандидатов на должность президента Татарстана и одного — в депутаты Госдумы

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло заседание Центризбиркома республики, где рассмотрели вопросы регистрации кандидатов на должность президента Татарстана, а также регистрации Альберта Ягудина кандидатом в депутаты Госдумы. Комиссия проголосовала за все предложенные кандидатуры. Глава ЦИК РТ прокомментировал обращения в прокуратуру оппозиционных политических сил с просьбой проверить кандидатов на прохождение «муниципального фильтра», а также сообщил о скором принятии решения по жеребьевке эфирного времени на ТВ и в других СМИ. Подробности — в материале «Реального времени».

Кандидаты в активной фазе регистрации

На прошлой неделе Центризбирком РТ зарегистрировал Рустама Минниханова кандидатом на должность президента Татарстана, а сегодня рассмотрел вопросы регистрации еще четверых кандидатов на должность главы республики. В сентябре одновременно с президентскими в республике пройдут допвыборы в Госдуму, Госсовет и муниципальные выборы. Поэтому, по словам главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева, работы у комиссии очень много:

— В районах идет активная фаза регистрации кандидатов, у нас достаточно напряженный график. Мы редко когда собирались в субботу. Поэтому прошу отработать это заседание в очень сжатом и деловом режиме.

Кондратьев напомнил об изменениях в избирательном законодательстве. Буквально накануне Владимир Путин подписал закон о голосовании в течение нескольких, но не более трех дней на выборах и референдумах. И хотя это не касается предстоящей сентябрьской кампании, в Татарстане решили уже сейчас апробировать новую возможность. Голосование пройдет 11, 12 и 13 сентября.

Буквально накануне Владимир Путин подписал закон о голосовании в течение нескольких, но не более трех дней на выборах и референдумах. Фото Рината Назметдинова

На дополнительных выборах депутатов Госдумы в республике зарегистрировались четыре кандидата, сегодня ЦИК РТ рассмотрел пятую кандидатуру. Регистрация на допвыборы в Госсовет республики завершена. Обращаясь к избирательным штабам кандидатов, глава комиссии сообщил о проведении во вторник сессии республиканского форума избирателей, в работе которой будут участвовать секретарь ЦИК РФ Майя Гришина и известные федеральные эксперты — представители Общественной палаты России. На сессии обсудят вопросы организации наблюдений на выборах и развития самой наблюдательной системы. «Это крайне актуальная сейчас тема, она затрагивает каждую партию и кандидата. Поэтому рассчитываю на вашу активность» — подчеркнул Андрей Кондратьев.

— Мы сейчас в самой активной фазе избирательной кампании. Буквально через несколько дней мы примем решение о жеребьевке эфирного времени как на теле- и радиоканалах, так и в печатных и других СМИ, — добавил глава ЦИК РТ.

Вопросы о «муниципальном фильтре»

Комиссия перешла к повестке заседания, сначала — по вопросам регистрации кандидатов на должность президента республики. Кандидат от «Партии Роста», председатель реготделения Олег Коробченко подал в ЦИК РТ документы на регистрацию и подписные листы 23 июля. В поддержку кандидату собрано 404 подписи, в том числе 100 подписей от депутатов районов и городских округов. Рабочая группа комиссии сочла их достаточными и, изучив документы, предложила зарегистрировать Коробченко на выборы.

— Вопросы есть? — обратился к комиссии глава ЦИК и тут же сам заметил, — Вопросы, конечно, есть — от наших политических деятелей. Безусловно, у них есть возможность обратиться в правоохранительные органы. Я вот в СМИ прочел, что они подали жалобу на наш «муниципальный фильтр» в 5%.

В ЦИК РТ считают, что все поданные документы подготовлены очень качественно. В результате комиссия единогласно проголосовала за регистрацию Коробченко. Фото tatarstan.ru

Речь идет о заявлении экс-главы отделения партии ПАРНАС Марселя Шамсутдинова, попросившего прокуратуру проверить прохождение «муниципального фильтра» кандидатами на должность президента Татарстана. У политических партий в Татарстане, за исключением «Единой России» нет достаточного количества собственных депутатов, чтобы пройти «муниципальный фильтр» (5%), поэтому кандидаты представили в ЦИК подписи, в том числе от депутатов-единороссов. Однако в ЦИК РТ считают, что все поданные документы подготовлены очень качественно. В результате комиссия единогласно проголосовала за регистрацию Коробченко.

Важный этап избирательной кампании

Следом комиссия заслушала отчеты рабочей группы по другим кандидатам. Кандидат от «Справедливой России», председатель Совета реготделения «справроссов» Альмир Михеев 24 июля подал документы и подписные листы с 405 подписями, в том числе 100 подписей от депутатов районов и городских округов, его поддержали во всех 45 муниципальных образованиях. «Тоже очень активный кандидат», — отметил глава ЦИК. Комиссия также единогласно проголосовала за его регистрацию.

От «Коммунистов России» в тот же день подавал документы первый секретарь рескома Альфред Валиев, собравший 104 подписи, в том числе 100 — от депутатов м. о. Его документы также сочли подходящими и зарегистрировали.

ЛДПР выдвинула на президентские выборы координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. Он подал документы в ЦИК также 24 июля и собрал 405 подписей, среди которых 100 были от депутатов районов и городских округов. Вопросов не возникло и по его кандидатуре, его зарегистрировали.

— Хочу всех вас поздравить с тем, что у нас зарегистрированы все кандидаты на должность президента Татарстана. Это очень важный этап в избирательной кампании и важный этап в нашей работе, — отметил глава татарстанского Центризбиркома.

После поздравлений кандидаты на должность главы республики, присутствовавшие на заседании, ушли. Комиссия рассмотрела еще один вопрос — о регистрации Альберта Ягудина кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутого по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28. Напомним, что на допвыборах в Госдуму по данному округу развернулась активная кампания с участием кандидатов от разных политических партий. Генеральный директор ЗАО «Нижнекамск Инвест холдинг» Альберт Ягудин представляет КПРФ. ЦИК утвердил и его кандидатуру.

Комиссия заслушала отчеты рабочей группы по другим кандидатам. Фото Максима Платонова

Оставшиеся вопросы носили формальный характер. Предлагалось создать дополнительные избирательные участки в больницах, СИЗО и других местах временного пребывания участников голосования. Кроме того, нужно было досрочно освободить от обязанностей члена территориального избиркома Агрызского района и назначить нового вместо выбывшего. ЦИК принял положительное решение.