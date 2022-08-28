Цитаты недели: Минниханов — об ИИ, Валиева — о таланте, Макрон — о конце изобилия

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя стала новой вехой в истории одного из самых старейших университетов России — в КФУ официально представили нового ректора, пообещавшего продолжить выбранный татарстанской alma mater курс. В то же время к руководству школ и техникумов Татарстана возникли нарекания по причине укрывательства проделок учащихся. В масштабах России по-прежнему актуальна тема санкций и возможного закрытия границ западных стран для россиян. И пока власти страны ищут во всем этом плюсы, Европа готовится принять бумерангом последствия своей антироссийской политики — период изобилия подходит к концу. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О реальной работе искусственного интеллекта

Продают яд для грызунов. Один умный, как я, спрашивает: а как его использовать? «Вы этого грызуна поймали, связали, рот открыли, положили порошок. И все, он умрет», — отвечают ему. — «Но если я его поймал, тогда и так смогу убить», — недоумевает покупатель. — «Да, если так сделаешь, тоже правильно будет», — отвечают ему. Главное, чтобы как в этом анекдоте не получилось. Я за искусственный интеллект. Но лишь бы это не мышиная возня была, а реальная математическая модель.

Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы человеческой жизни. Особые надежды на его помощь возлагают на производствах. Реальных результатов в этой области потребовал Рустам Минниханов на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», рассказал анекдот, чтобы лучше объяснить, как поступать не следует. Смеха не последовало, но посыл президента был ясен. Сам Минниханов технологии ИИ одобряет, но только если они работают на деле.



О победах и поражениях

Способность побеждать я считаю талантом. Можно обладать природными задатками и огромным упорством, но в решающий момент не суметь все это использовать. Выигрывать очень приятно, ты чувствуешь себя абсолютно счастливой в эти моменты. Проигрывать обидно, но без падений не бывает взлетов.

По мнению юной фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, нужно обладать талантом, чтобы быть на вершине, одной силы воли на пути к победе недостаточно. Олимпийская чемпионка призналась, что неудачи — это неприятно, но впадать из-за этого в уныние — не ее метод. Вместо терзаний и самобичевания она предпочитает настроиться на лучшее и усердно тренироваться, чтобы снова блистать на льду. Падения и проигрыши — часть пути спортсмена, и они лишь мотивируют оттачивать свое мастерство, убеждена 16-летняя фигуристка.



О курсе alma mater

Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. При этом я считаю, что нужно дать преподавателям возможность сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке и этим исследованиям дать прикладной характер. Я осознаю всю серьезность и ответственность за коллектив вуза, которая на меня возложена. Обещаю работать честно, на совесть и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку.

В своей первой речи в качестве ректора Казанского федерального университета Ленар Сафин обозначил курс на подготовку востребованных специалистов. В общих чертах рассказал он и о перспективах работы профессорско-преподавательского состава — упор сделают на науку и воплощение разработок и идей в реальность. Впереди у Сафина как минимум пять лет, отведенных ему на руководство одним из старейших университетов России. Что он сделает с наследием своего предшественника Ильшата Гафурова, который с конца прошлого года находится в СИЗО, и удастся ли ему улучшить показатели вуза, покажет время и его честная, как он пообещал, работа.



О единстве

Одна страна. Один президент. Одна победа. А Даше — царство небесное.

На этой неделе в Москве простились с трагически погибшей Дарьей Дугиной — журналистом, политологом и активисткой, дочерью философа Александра Дугина. Высказыванием, в котором нашли сходство с нацистским лозунгом «Один народ, один рейх, один фюрер», отличился на церемонии прощания преемник Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий. В официальный пресс-релиз цитата не попала, что лишь подогрело интерес к неоднозначной фразе. Впрочем, в ЛДПР заявили, что это скорее исконно русский лозунг «За Веру, Царя и Отечество», что на сегодняшний день отвечает «патриотической ситуации в стране».



О задачах педагогов

Друзья мои, какие цели, задачи ставим, когда скрываем что-то от коллектива? Когда скрываем это дело друг от друга? Вы скрываете, это уже появляется через 15 минут в чате у родителей, через 20 минут это появляется в системе МВД. Поэтому никакие цели и задачи мы не ставим, ни в какие рейтинги никого не включаем. Если где-то выявили правонарушение: деньги отнимают, другие противоправные действия происходят в школе, на улице, прилегающей территории, вы же не профессионалы в сфере расследования правонарушений и преступлений. У вас своих задач выше крыши.

Выступая на педконференции, глава МВД по Татарстану Артем Хохорин сообщил, что Набережночелнинский политехнический колледж попал в антирейтинг министерства. В том же списке 11 образовательных организаций, чьи «руководители владеют обстановкой с противоправным поведением учащихся, но всячески скрывают эти события». Реакция мэра автограда Наиля Магдеева долго ждать себя не заставила. По его мнению, скрывать злодеяния учащихся педагогам бессмысленно — все тайное рано или поздно ставится явным. По мнению градоначальника, им даже не стоит погружаться и вмешиваться в эти криминальные истории — разбирательство стоит поручить специалистам.



О самонаказании Запада

Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80 процентов населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, санкции против России не поддерживает большая часть жителей Земли, а Запад, вводя ограничения против нашей страны, сам вредит себе по своей же глупости. В ответ на звучащие в последняя время призывы Европы закрыть границы от россиян, Володин обратил внимание, что Россия необъятна — выбор, куда отправиться в путешествие велик. Однако над развитием инфраструктуры еще предстоит потрудиться.



О гарантиях для киевского режима

Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по-прежнему убежден, что США в конфликте на Украине преследуют собственный интерес и связано это прежде всего с действующим президентом Джо Байденом. Однако когда он покинет Белый дом, все изменится — киевский режим лишится своей главной опоры и поддержки, считает Медведев. По его мнению, никакие соседи не смогут дать Киеву гарантий, «даже если люто ненавидят Россию». Единственный возможный их источник — договор с Москвой, уверяет он.



О больших потрясениях

Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем — это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными.

Об обратной стороне антироссийских санкций Европы и США наслышаны все — гражданам недружественных России стран рекомендуют и мыться меньше, и закупаться теплыми вещами в виду нехватки энергоресурсов. То, что придется поступиться комфортом признают и западные лидеры, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который пришел к выводу, что период изобилия подошел к концу — наступает кризис. То, к чему привыкли многие европейцы в обычной жизни, может стать дефицитом — для всех это большое потрясение.



О культуре

Говорить о негативном влиянии западной культуры на наши художественные вкусы мне кажется странным. «Мадонна с младенцем» [художника] Леонардо да Винчи или сороковая симфония [композитора Вольфганга] Моцарта вряд ли могут кого-то испортить. Но беспокойство, что мы сами забываем собственную культуру, я разделяю.

Согласно исследованию ВЦИОМ, за 20 лет доля россиян, негативно оценивающих влияние Запада на российскую культуру, существенно выросла — 59% респондентов уверены, что пользы от западной цивилизации, демократии и культуры нет. Из них 26% называют их влияние разрушительным. С такой позицией не согласен народный артист России Сергей Безруков. По его мнению, россиянам лучше задуматься над своей культурой и заняться ее сохранением.

