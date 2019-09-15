Минниханов ввел карантин по бешенству в Лениногорском районе Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина на территории села Мордовская Ивановка Лениногорского района РТ в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных.

На время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных. Также запрещено отлавливать и вывозить диких животных, говорится в документе.

В августе стало известно, что Роспотребнадзор РТ зарегистрировал 13 случаев заболевания бешенством животных в девяти районах республики и в Казани за 2019 год. Случаев обращения к медикам после укусов зверей стало на 8,3 процента больше, чем в тот же период прошлого года.