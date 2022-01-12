Казанская агломерация в действии: в Пестрецах построят многоэтажный ЖК почти на 3 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

17 многоквартирных домов на 21 га

Как стало известно «Реальному времени», в селе Пестрецы появится новый жилой комплекс. Участок, на котором планируется строить коммерческое жилье, принадлежит АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ», учредителем которого указано Минземимущества Татарстана. Площадь участка составляет 21 га.

— 27 декабря прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по данному участку. Они состоялись. 29 декабря на заключительной сессии района данный проект планировки территории был утвержден. Здесь планируется строительство многоквартирных домов, это коммерческое жилье на территории Пестречинского сельского поселения, в селе Пестрецы, на выезде в сторону села Кулаево, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации Пестречинского района РТ.

Всего на выделенном участке планируется построить 17 многоквартирных домов. Предполагается, что там же появятся школа на 400 мест, детский сад для 190 дошколят и парк. Территория жилого комплекса сформирована по концепции «двор без машин». При этом подземные автостоянки в плане отсутствуют.

— Район, где располагается этот земельный участок, только «настраивается». Там на сегодняшний день из социальных объектов расположен универсальный спортивный зал «Мёша». В основном ведется индивидуальное жилищное строительство, то есть там индивидуальные жилые дома, — уточнили в пресс-службе муниципалитета.



К слову, согласно документации, с запада участок для строительства жилого комплекса граничит с садовым товариществом «Сула». С юга, севера и востока его окружают пустые земельные участки.

скриншот (желтым выделен земельный участок под застройку)

Кадастровая стоимость земельного участка, выделенного под застройку, составляет почти 27 миллионов рублей. Сведения о нем внесены для учета в 2015 году.

По подсчетам интернет-карт, поездка из Казани до нового жилого комплекса займет примерно час по загруженному Мамадышскому тракту. В зависимости от выбранной дороги расстояние оценивается в 30—40 км.

Комплекс обеспечит жильем почти 3 тысячи человек

Строительство пока лишь в планах. Сейчас Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ ищет подрядчика, который бы разработал эскизный проект застройки жилого комплекса в Пестрецах. За это организация готова заплатить 1,7 миллиона рублей из своих средств.

Эскиз проекта застройки жилого комплекса должен визуализировать основные планировочные и проектные решения. В задачи разработчика входит подготовка границ зон планируемого размещения, а также градостроительных и архитектурных характеристик и параметров объектов капитального строительства.

По плану, плотность населения в новом жилом комплексе составит 137 человек на один гектар. Таким образом, там будут проживать более 2,8 тысячи граждан.

Как уже упоминалось, строить планируется многоквартирные дома. При этом их этажность не уточняется. Известно лишь, что большую часть первых этажей зданий хотят сделать нежилой. Вероятно, на них разместятся магазины, аптеки и т.п.



Работы по созданию эскиза проекта застройки жилого комплекса пройдут в два этапа: первый — разработка эскиза, второй — разработка графических, текстовых и табличных материалов в виде информационного отчета. На первый этап отводится 60 дней с момента заключения договора. Ко второму этапу подрядчик должен приступить после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по предыдущему этапу. На него отводится в два раза меньше времени — 30 дней.

Планка по Татарстану на 2022 год — почти 2,8 млн «квадратов»

В целом по Татарстану в 2022 году планируется построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья. Такая планка поставлена по сумме трех программ — многоквартирному инвестиционному жилью, программе Госжилфонда и индивидуальному жилищному строительству, уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

За 2021-й в Татарстане ввели в эксплуатацию 2,6 миллиона «квадратов» жилья, рассказывал в конце декабря замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев. Из них 35% — многоквартирные жилые дома, остальные — индивидуальные.



По Пестречинскому району конкретные цифры не указаны. К слову, в 2020-м муниципалитет выполнил план по вводу жилья уже к концу ноября. Вместе с ним необходимое количество жилой недвижимости построили к этому сроку в Высокогорском, Тукаевском, Апастовском и Лаишевском районах республики.

Район входит в Казанскую агломерацию. К ней также относятся Казань, Зеленодольск, а также Высокогорский, Зеленодольский, Атнинский, Лаишевский и Верхнеуслонский районы. На Казанскую агломерацию на сегодняшний день приходится 58%, или свыше 1,5 млн кв. метров, возводимого в Татарстане жилья. Для ее развития республиканские власти хотят использовать территории «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска».

Глава республики призвал создавать комфортную для жизни и работы инфраструктуру в агломерациях. Фото: tatarstan.ru

В июле прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на научно-проектном семинаре «Развитие агломераций и транспортной инфраструктуры РТ», заявил, что между Казанью и близлежащими районами нужно создавать промышленные зоны для обеспечения людей, которые проживают на данной территории, рабочими местами. Глава республики призвал создавать комфортную для жизни и работы инфраструктуру в агломерациях и напомнил, что жилищное строительство должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры. Принципы строительной политики в рамках агломерации предполагают возведение многоэтажного жилья и создание густонаселенных микрорайонов ближе к ее центру, а не окраинам.

Татьяна Демина