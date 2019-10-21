Проблемы бизнеса: как закрыть кадровый голод в малых городах

Поддержка МСП и фермерства, импортозамещение, новые финансовые пирамиды и не только — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Мощного прорыва в развитии предпринимательства в Татарстане в ближайшую пару лет ждать не следует — об этом говорили на состоявшемся на прошлой неделе очередном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ. 44% из 16 тыс. респондентов — представителей предпринимательского сообщества республики, принявших участие в исследовании, сочли, что в целом за последние полгода условия для ведения бизнеса в регионе ухудшились. Но год назад негативно настроенных респондентов было гораздо больше — 52%. Сложнее вести бизнес в крупных населенных пунктах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Впрочем, как было отмечено, схожие тенденции во многих крупных городах России. Спад деловой активности наблюдается также в Атне, Кайбицах. Активно растут Сармановский, Балтасинский, Тюлячинский, Лаишевский и Сабинский районы. Отмечается, что выравнивается ситуация со сбытом продукции, а также привлечением финансов для развития бизнеса. Серьезной проблемой по-прежнему остаются административные барьеры. Еще большая беда — нехватка кадров. Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Есть работа — кадров нет

Серьезная нехватка кадров — один из основных сдерживающих моментов в развитии малого и среднего предпринимательства. Проблемой представители бизнес-сообщества поделились на очередном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ. Так, уже хорошо известный в республике сыровар Алена Безрукова, продукция которой активно раскупается известными ресторанами Казани, рада бы нарастить объемы, но не с кем. Нужны помощники.

Ульяна Мухамадиева — владелица крупного развлекательного центра в Альметьевске. Поневоле стала хедхантером — за персоналом ездила даже в Казань. Нашла. И по цене договорились. Бизнес набирает обороты, нужно расширяться дальше, но… слишком узок рынок труда в малых городах. Придется снова искать в населенных пунктах побольше.

Решение проблемы участники диалога видят в выстраивании более плотного взаимодействия между работодателями — теми же бизнесменами, центрами занятости, ресурсными центрами, техникумами и колледжами. А еще нужно больше внимания уделять мотивации тех, кто находится в поиске работы. Один из самых простых способов: давать больше информации о перспективном работодателе. Если потенциальный сотрудник знает, куда он идет и какая работа ему будет предложена, заранее взвесит все за и против, то и диалог с будущим работодателем окажется куда как продуктивнее. Опять-таки, обратная связь полезна и для бизнеса: понимая, как повысить привлекательность своего предложения (и речь не только о зарплате), работодатель значительно повысит свои шансы получить нужного специалиста.

Рустам Минниханов на очередном заседании Совета по предпринимательству призвал структуры, задействованные в решении земельного вопроса, найти способ передать бесхозные земли инвесторам через лизинговые компании. Фото Рината Назметдинова

Бесхозные земли — фермерам

В этом году в России стартовали новые программы по поддержке фермерских хозяйств. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млрд рублей. Многие предприниматели на селе могут рассчитывать на получение грантов на суммы до 4 млн рублей. Государство ждет от села новых рабочих мест, повышение объемов производства. Но есть оговорка. Чтобы получить господдержку, фермеры должны обладать собственными свободными капиталами, либо иметь в собственности или хотя бы в долгосрочной аренде земельные наделы. Земли пока хватает не всем. Решением проблемы может стать включение в используемые активы земель, что пока числятся бесхозными.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на очередном заседании Совета по предпринимательству призвал структуры, задействованные в решении земельного вопроса, найти способ передать бесхозные земли инвесторам через лизинговые компании. А еще рекомендовал властям на местах больше внимания уделить нуждам животноводов и аграриев. Пока же во многих районах, где побывала съемочная группа программы «7 дней», бесхозные поля зарастают бурьяном, а руководители муниципалитетов вместо того, чтобы помочь фермерам и тем самым укрепить налоговую базу района, либо затягивают дело, либо вовсе вставляют палки в колеса.

Импортозамещение от казанского предприятия «Компрессор»

Руководители «Газпрома» во время посещения Иннополиса поделились информацией, претендующей на сенсационность. Еще в 2012 году австрийская компания, ранее продавшая российскому холдингу мобильные газовые компрессоры, их… отключила. Дистанционно. Через спутник. Высокотехнологичное оборудование (причем недешевое), используемое при ремонте трубопроводов, одномоментно превратилось в совершенно бесполезный хлам.

Программы импортозамещения, активно реализуемые в стране, направлены на то, чтобы подобная участь не постигла и другие отрасли, где используется оборудование зарубежного производства. Так, «Газпром» сделал выводы из произошедшего и заказал разработку российского аналога мобильных модульных компрессорных станций. Заказ выполнило казанское предприятие АО «НПП «Компрессор», и, как отмечают эксперты, российское оборудование оказалось не только не хуже иностранного, а по многим показателям даже превзошло его.

Заказ выполнило казанское предприятие АО «НПП «Компрессор». Фото npp-compressor.ru

А еще университет Иннополис создал интеллектуальную систему, способную в автоматическом режиме обнаруживать неполадки в гозопроводе.

В сотрудничестве с «Газпромом» также планируется реализовать проект по запуску в республике речных судов на сжиженном газе. Сборкой займется зеленодольский завод, а первые суда, скорее всего, отправятся по туристическим маршрутам. Благо причалы в Болгаре, Свияжске, Тетюшах и других местах позволяют значительно увеличить прием гостей.

Опять пирамида? В полиции ждут наплыва обращений

В Нижнекамске разгорается скандал вокруг местного отделения жилищного кооператива «Триумф-НК». Компания не только выдавала ипотечные кредиты под очень низкий процент — порядка 6% годовых, но и (правда, похоже, неофициально) принимала вклады от населения, но уже под нереально высокий процент — от 15 до 23% в год. Сегодня люди не могут вернуть свои деньги.

Уже сейчас Нижнекамский городской суд рассматривает 12 гражданских исков к жилищному кооперативу, а в полицию принято 15 заявлений о мошенничестве. Правоохранительные органы не исключают, что в обозримом будущем число обращений значительно вырастет. Причем речь идет не только о Нижнекамске, отмечают журналисты программы «7 дней»: жилищный кооператив имеет филиалы в Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Казани, Ижевске, Самаре, Москве и Йошкар-Оле. И это при том, что жилкооператив «Триумф-НК» не обнаружился в реестре ЦБ РФ, хотя обязан быть в него включенным. Из реестра жилищно-накопительных кооперативов организация исключена, а Гильдия риелторов не рекомендует иметь с организацией никаких дел «по причине утраты доверия», открытым текстом заявил в телефонном разговоре с журналистами программы «7 дней» президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Полиция пытается разобраться, есть ли в действиях кооператива признаки мошенничества и какие. На это потребуется некоторое время.

Казанскому государственному институту культуры на прошлой неделе исполнилось ровно 50 лет. Фото kazan.postupi.online

КазГИКу — полвека

Казанскому государственному институту культуры на прошлой неделе исполнилось ровно 50 лет. В 1969 году он был основан как филиал Ленинградского государственного института культуры им. Надежды Крупской. Сегодня вуз — ведущий региональный центр культуры, науки, образования и искусства, занятый подготовкой актеров и режиссеров как для национальных профессиональных и любительских театров, так и режиссеров и телеоператоров для киностудий. Имена многих выпускников звучат со сцен и телеэкранов и в других регионах России.

За эти годы из стен института вышли звезды республиканской, федеральной и мировой величины. Многие имена гремели на всем пространстве Советского Союза и собирали (да и продолжают собирать) полные залы во время заграничных турне. И сегодня практически каждый студент вуза начинает выходить на большую сцену еще в процессе обучения, а театры, киностудии и телеканалы присматриваются к своим будущим сотрудникам задолго до того, как они получат дипломы.

Журналисты программы «7 дней» также воспользовались возможностью поздравить институт с юбилеем. Присоединяется к ним и коллектив интернет-издания «Реальное время».

Всемирный парковый конгресс в Казани

Лучшие ландшафтные дизайнеры планеты на прошлой неделе впервые собрались в Казани. В «Казань Экспо» — на площадке, где еще совсем недавно кипели страсти WorldSkills, свое мастерство представляли ведущие «модельеры окружающего пространства». Татарстану тоже было о чем рассказать и что продемонстрировать: за 4 года республика проделала огромную работу, и теперь города, районные центры и ряд крупных населенных пунктов украшают 328 современных благоустроенных парков и скверов, набережных и пляжей, иными словами — общественных пространств, ставших настоящими центрами притяжения для местного населения.

Лучшие ландшафтные дизайнеры планеты на прошлой неделе впервые собрались в Казани. В «Казань Экспо». Фото Максима Платонова

Участники форума и не скрывали, что едут в Казань не только обменяться мнениями и последними тенденциями в области ландшафтного дизайна и уличной архитектуры, но и за опытом, что наработан именно здесь — в Татарстане. Наверное, вполне логично и то, что именно в Казани создано Евразийское подразделение Всемирной организации развития городских парков и общественных пространств. Возглавит его помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, почему люди с ограниченными возможностями недовольны деятельностью ФСС, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 21 октября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.



