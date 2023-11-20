Рустам Минниханов выразил соболезнования руководству Кузбасса и супруге Амана Тулеева

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева. Он направил правительственные телеграммы его супруге Эльвире Тулеевой и губернатору области Сергею Цивилеву.

— Из жизни ушел сильный, мужественный человек, входивший в особую когорту региональных руководителей, определивших вектор промышленного развития и облик Кемеровской области на многие годы вперед. В памяти верных соратников, многочисленных коллег, всех тех, кто имел счастье работать рядом с ним, Аман-Гельды Молдагазыевич навсегда останется как цельная и неординарная личность, талантливый и сильный руководитель, яркий государственный и политический деятель, обладавший огромным авторитетом среди жителей Кузбасса и особым доверием руководства страны, — говорится в телеграмме, адресованной Эльвире Тулеевой.

Во второй телеграмме Минниханов назвал Амана Тулеева одним из опытнейших и авторитетных региональных руководителей, который стал примером «высокой гражданственности и большого трудолюбия».

Бывший руководитель Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. О его кончине стало известно сегодня утром.

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Айрат Назипов