Рустам Минниханов и Виктория Абрамченко обсудили исполнение нацпроекта «Экология»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Казанском Кремле состоялась рабочая встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера России Виктории Абрамченко. Они обсудили исполнение национального проекта «Экология» и работы по охране и защите лесов.

Виктория Абрамченко обратила внимание, что по реализации нацпроекта «Экология» Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе. Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил ее за внимание к развитию отрасли в республике, сообщает его пресс-служба.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, Виктория Абрамченко прибыла в Казань с рабочим визитом 21 сентября. Вместе с Рустамом Миннихановым, главой Минэкологии Татарстана Александром Шадриковым и другими официальными лицами она посетила биологические очистные сооружения и иловые поля и ознакомилась с проводимыми там работами.

На встрече с Рустамом Миннихановым она заявила, что все увиденные ей в Казани проекты реализуются успешно и в графике. «Не видим никаких рисков», — констатировала она.

В Казани Виктория Абрамченко также посетила набережную озера Кабан. Там ей рассказали о республиканской программе развития общественных пространств и о новых проектах, которые находятся в разработке.

Виктория Абрамченко накануне также побывала на Самосыровском полигоне. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина