Рустам Минниханов разместил в своем «Инстаграме» мем в честь Дня Республики

Глава Татарстана опубликовал в своем «Инстаграме» картинку с надписью: «Если ваш праздник не похож на День Республики Татарстан, даже не пытайтесь меня приглашать».

На картинке изображен летящий спортивный КАМАЗ на фоне стен Казанского кремля.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в рамках празднования Дня города и республики посетят автомотошоу Kazan City Racing.