Рустам Минниханов посетит Минск в конце сентября

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Минск в конце сентября этого года. Об этом заявил полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко на открытии Татарстанского нефтегазохимического форума.

Посол отметил, что у Беларуси и Татарстана много перспективных направлений для сотрудничества. Взаимодействие идет по направлениям использования газомоторного топлива, коммунальной техники и другим.

Также Семашко сообщил о том, что готовится визит президента Татарстана в Минск 26—27 сентября этого года, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что на территории ВЦ «Казанская ярмарка» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. На форуме принимают участие 180 ведущих отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья.

