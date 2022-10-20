Рустам Минниханов объявил 2023-й в Татарстане Годом национальных культур и традиций

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций. Решение он озвучил в ходе обращения с ежегодным посланием к Госсовету республики.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.



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Татьяна Демина