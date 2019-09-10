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Минниханов поднялся на четыре позиции в рейтинге губернаторов от «Медиалогии»

14:52, 10.09.2019
Минниханов поднялся на четыре позиции в рейтинге губернаторов от «Медиалогии»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов вернулся в топ-10 медиарейтинга губернаторов. По итогам августа он поднялся на четыре строчки и занял 7-е место.

Согласно исследованию «Медиалогии», медиаиндекс Минниханова составил 62 408,7 балла.

В первую тройку вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Алексей Текслер (Челябинская область).

На четвертом месте расположился Радий Хабиров (Башкирия). Замыкает пятерку Андрей Воробьев (Московская область). Шестую строчку занимает Рамзан Кадыров (Чечня).

ОбществоВласть Татарстан
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