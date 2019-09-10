Минниханов поднялся на четыре позиции в рейтинге губернаторов от «Медиалогии»
Президент Татарстана Рустам Минниханов вернулся в топ-10 медиарейтинга губернаторов. По итогам августа он поднялся на четыре строчки и занял 7-е место.
Согласно исследованию «Медиалогии», медиаиндекс Минниханова составил 62 408,7 балла.
В первую тройку вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Алексей Текслер (Челябинская область).
На четвертом месте расположился Радий Хабиров (Башкирия). Замыкает пятерку Андрей Воробьев (Московская область). Шестую строчку занимает Рамзан Кадыров (Чечня).ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым