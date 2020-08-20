Секреты успеха Гузелии Сафиной: упорство и труд

Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» уверена: успех ждет тех, кто не боится быть сильным

Фото: АО «ТАИФ»

20 августа свой день рождения отмечает заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам — Гузелия Сафина. Интернет-издание «Реальное время» подготовило очерк об этой одной из самых успешных и в то же время скромных женщин республики. Она одна из тех, кто стоял у самого истока появления Группы ТАИФ, сегодня известной во всем мире. С чего начинался ТАИФ, как Гузелия Сафина попала в команду единомышленников, и что движет ею в ежедневном труде — в материале.

Душа ТАИФа

Именно так называют Гузелию Мухарямовну в самой Группе ТАИФ. Почему — понять нетрудно: она по-настоящему вкладывает в дело всю свою душу с тех времен, когда о ТАИФе еще и речи не шло, а было самое начало 90-х годов и Внешнеторговое научно-производственное объединение «Казань», которое возглавил 39-летний предприниматель Альберт Шигабутдинов. Увлеченный, горящий идеями и планами он собирал команду тех, кто был готов разделить с ним радость удач и горечь поражений и того, что еще даже не успели тогда назвать зарубежным словом «бизнес».

— На первое приглашение Альберта Кашафовича работать вместе я ответила категорическим отказом. Как экономист, бухгалтер я с удовольствием консультировала его по вопросам открытия банковского счета, подведения баланса… Но дальше этого сотрудничество не шло. Я здоровый консерватор по жизни, ни в какие коммерческие предприятия тогда не верила, — вспоминает сама Гузелия Сафина.

Насмотревшуюся на так называемых «кооператоров» и предпринимателей-челноков ее, воспитанную отцом в духе уважения к честно заработанному и не приемлющую попыток присвоить чужое, коробило, как она сама признается, от того, как подобные «дельцы» в те времена делали деньги. Такой подход к делу Сафину никак не устраивал, и верить в то, что есть и честный частный бизнес, она не торопилась.

— В серьезности устремлений начинающего бизнесмена Альберта Шигабутдинова и в том, что работа, которую он предлагает, мне интересна, я убедилась года через два. Пришла в офис на Гвардейской, когда он начинал работать в должности руководителя ВТНПО «Казань», — поделилась воспоминаниями Сафина. Пришла, да так и осталась.

19 сентября 1997 г. Рабочее совещание ОАО «ТАИФ». Фото из архива Группы ТАИФ

Первое время было неимоверно трудно

Это сейчас представить Татарстан без Группы ТАИФ — невозможно. Кажется, что она была всегда, что многомиллиардный оборот и ежегодное открытие новых заводов и современнейших предприятий — норма. Люди уже привыкли слышать о растущих в Казани и Нижнекамске домах, где в том числе сотрудники предприятий, входящих в Группу компаний, получают благоустроенное жилье, к тому, что многочисленные культурные проекты, в том числе такие масштабные, как возрождение Древнего Болгара и острова-града Свияжска, строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, не обходятся без активной помощи ТАИФа. Сегодняшний заместитель генерального директора ТАИФа до сих пор помнит, как носила из дома карандаши и линейки, чтобы было чем работать, и обед в баночке. Тогда — в начале 1990-х, было всего несколько энтузиастов с мизерной заработной платой, зависящей только и исключительно от того, как они сами поработали. И сейчас принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду» — остается главным и основным для всех, кто работает в Группе ТАИФ.

— Первое время было неимоверно трудно. Контракты заключались, но не шли. Застревали где-то деньги. Словом, мы жили как на вулкане, не зная ни минуты покоя. Как выходить из сложных ситуаций, подсказывала сама жизнь. Сделки были всякие: покупали и продавали сигареты, сахар, рыбу. Но потом как-то очень быстро переключились на продукты нефтепереработки, — рассказывает Сафина.

Тогда-то и началась по-настоящему большая работа. Экспортные операции, участие в биржевых торгах — все это было новым, сложным и, как признается Гузелия Мухарямовна, интересным.

— В первое время я была едина в трех лицах: и бухгалтер, и экономист, и юрист. Но уже в 1993 году мы начали принимать новых сотрудников, потому что бизнес набирал обороты. Рук не хватало в буквальном смысле слова, — продолжает делиться воспоминаниями Гузелия Сафина.

Были такие моменты, что делалось страшно

— Собрались обычные люди — не мамины сынки, не лентяи, а трудяги, которые приучили себя работать сутками и не хныкать, не жаловаться на усталость и трудности. Темп жизни настолько стремителен, что за сутки мы умудрялись проделать столько, что другим хватило бы на неделю. Колеса автомобиля наматывали до 1 000 км в сутки, — рассказывает о событиях почти 30-летней давности сам Альберт Шигабутдинов, сегодня уже оставивший кресло генерального директора АО «ТАИФ» и ставший главным советником своего преемника по развитию и председателем совета директоров АО «ТАИФ».

— Были такие моменты, что делалось страшно: мужчины разъезжались в командировки, иногда неделями их нет, а я одна сижу в конторе. К тому времени мы уже поменяли адрес и переехали в офис на улице Муштари, где занимали второй этаж. Даже подписывать документы было некому. Наши звонят: готовь платежки, беги в банк и плати быстрее. А как платить и чем платить? Приходилось выкручиваться самой. Тогда у нас была всего одна машина, а я ходила пешком. Летишь в банк, просишь дать кредит. Оправдать кредит нечем, все на честном слове: мол, заработаем обязательно. Получишь кредит, подпишешь платежки — и все. Один миг — и эти деньги тут же ушли. Все. Ни копейки на счете. Я возвращаюсь из банка и ловлю себя на том, что внутри все трясется, как в лихорадке. Но с дистанции сойти было немыслимо. И назавтра повторялось все то же самое, — вспоминает Сафина.

С 1996 по 2002 годы, офис ОАО «ТАИФ» располагался в старинном здании на ул. Муштари. Фото из архива Группы ТАИФ

Компания постепенно набирала силу: выросли обороты, банки стали доверять больше. Тем более что ВТНПО «Казань» никому и никогда не давало повода даже думать о том, что с его стороны возможна нечестная игра. Репутация организации, которой можно доверять, стала главным активом компании.

Организовав эффективную реализацию продуктов нефтехимии, ВТНПО «Казань» было кровно заинтересовано в совершенствовании нефтехимических производств, наращивании объемов и качества продукции. Самостоятельно предприятия, находящиеся в состоянии кризиса, решить эти задачи не могли. Пришлось браться за решение и этой проблемы.

Шел 1993 год. «Нижнекамскнефтехим» оказался в сложной экономической ситуации, у предприятия не было практически никаких денег даже на выплату зарплаты. Работники не получали ее по 6 месяцев. Когда план приватизации НКНХ утвердило правительство Республики Татарстан, то по этому плану было решено, что больше 50% акций должны были отойти трудовому коллективу, а оплатить это могли либо сами работники, либо предприятие за них.

—За приватизацию нужно было платить. В общем, повернули дело так, что наша компания должна выплатить за приватизацию «Нижнекамскнефтехима» 3 млрд 400 млн рублей. А у нас — патовая ситуация: ни копейки на счете. Каждый день нам звонили и спрашивали, сколько денег мы перечислили. Мы стали занимать деньги на стороне. Выкрутились на продаже автомобилей. Заполучить их в 1993 году было не просто трудно, а колоссально трудно. Но мы умудрились сделать это, быстро провели операцию и сумели закрыть долги, — поделилась воспоминаниями Сафина.

Альберт Кашафович, рассказал о ситуации того периода подробнее: «Тогда 3 млрд 400 млн для нас была неподъемная сумма, но решено было так, что наша компания должна была их выплатить. Разговор сначала со мной шел: «Альберт помоги оплатить, иначе коллектив может остаться без акций». А у нас денег нет. Мы частично с банками договорились — кредит взяли. Полностью все деньги из оборота направили — мы в ВТНПО тогда занимались куплей-продажей автомобилей и всю выручку оттуда перечисляли за акции работников НКНХ несколько месяцев. Это был тяжелый период, денег не хватало, зарплаты всем сотрудникам ВТНПО урезали, бизнес останавливался на несколько месяцев. НКНХ пообещало нам покрыть эту сумму деньгами от экспортных поставок. Вы помните, в конце 80-х начале 90-х Татарстан тесно сотрудничал с Югославией. Так вот НКНХ экспортировал каучуки на шинные заводы Югославии, где производились шины Tigar. Каучуки, выручкой от продажи которых должны были покрыть частично сумму продажи акций работникам предприятия, отправили в вагонах в Югославию, а там началась война. И загруженные каучуком вагоны попали под обстрел и бомбежку. Они были полностью уничтожены — все сгорело. К тому моменту мы деньги за акции трудового коллектива уже оплатили, у НКНХ не было других возможностей их вернуть нам. И мы оказались с миллиардными долгами на руках. Долго пытались вернуть деньги из Югославии, но война затянулась, потом Югославия распалась. Так и получилось, что акции трудовой коллектив НКНХ получил как безвозмездную помощь от ВТНПО Казань», — вспоминает Альберт Шигабутдинов.

По его словам, ему до сих пор страшно вспоминать те годы, настолько тяжело давалось решение этой проблемы. «Это один из многих особо тяжелых моментов начала становления ВТНПО, даже сегодня я вспоминаю тот период с дрожью, не каждый человек бы это выдержал. При этом предприятие еще сумели сохранить».

От ВТНПО «Казань» — к ТАИФу

Список интересов компании постоянно рос: автомобили, специальная техника, импорт технологий и ноу-хау. Этот товар попадал на российский рынок с помощью американских партнеров. С компанией NKS Trading Inc. Альберта Шигабутдинова свела однажды жизнь. И это партнерство стало крепким и постоянным. Американцы рекомендовали татарстанской компании заняться строительством местного фондового рынка, без которого невозможно привлечь вливания извне на развитие нефтехимической отрасли. Пришлось начать осваивать и это новое дело. В том числе учиться за рубежом.

Доверие к ВТНПО «Казань» как к инвестиционной структуре в регионе уже имелось, и компания обратилась к руководству республики с предложением о развитии в Татарстане полноценных рычагов фондового рынка. 11 апреля 1995 года можно считать очередной знаковой вехой. С участием первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева состоялась встреча председателя совета директоров компании «Мом-Лиз-инк» Д. Мак-Кенлиса (США), президента компании «НКС Трейдинг инк» А. Фридмана (США), вице-премьера, председателя Госкомитета РТ по управлению госимуществом Ф.Р. Газизуллина и генерального директора Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» Альберта Шигабутдинова. На ней была озвучена готовность сторон создать международную инвестиционную компанию, главной задачей которой должно было стать привлечение инвестиций в экономику Татарстана. Для этого вновь образуемая структура планировала взять на себя проведение международной независимой экспертизы для оценки и анализа активов предприятий, осуществлять операции с ценными бумагами на фондовом рынке и т.д. Так состоялось преобразование ВТНПО «Казань» в ТАИФ.

11 апреля 1995 г. Встреча президента Татарстана Минтимера Шаймиева с делегацией инвесторов из США. Фото из архива Группы ТАИФ

Вновь образованная компания активно развивала слабо освоенные, но крайне необходимые республике ниши экономики: мобильную и стационарную связь, эфирное спутниковое телевидение, строительную отрасль, модернизацию производств. Сначала «Нижнекамскнефтехима», затем — «Казаньоргсинтеза».

— Может, остановиться и найти себе спокойную работу, думалось порой. Трудятся же люди от звонка до звонка и не страдают от отсутствия творческого горения и работы на износ. Я и Альберта Кашафовича спрашивала иногда: зачем это нужно? С генеральным директором, к счастью, можно обсуждать все, что на душе наболело. У нас так с первых дней заведено. Он человек открытый, демократичный, считает, что лучше вслух сказать о своих сомнениях, чем точить себя ими изнутри и мучиться, — говорит о редких минутах слабости Гузелия Сафина. Но потом снова захватывала работа. Так она поняла, что работать где-то еще теперь просто уже не сможет.

Главная радость — чтобы люди были довольны

Группа ТАИФ сегодня — это 42 дочерних и зависимых компании, на которых работают более 38 тыс. сотрудников. Основные направления деятельности: нефтегазопереработка, химия, нефтехимия и энергетика; инвестиционно-финансовые услуги; автозаправочные и прочие услуги; строительство и производство строительных материалов; производство информационных комплексных и прочих услуг. Все дочерние структуры и предприятия тесно связаны между собой с точки зрения экономики, техники, технологий и управления. И именно это позволяет Группе поступательно развиваться и совершенствоваться, расширять продуктовую линейку и рынки сбыта.

16 ноября 2001 г. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТАИФ» с сотрудниками финансово-экономического управления. Фото из архива пресс-центра АО «ТАИФ»

Но не только экономическая составляющая важна. Точнее, развитие экономики позволяет Группе ТАИФ решать многочисленные социальные задачи. Кроме строительства благоустроенного ипотечного жилья, компания активно вкладывается в создание инфраструктуры: парки, скверы, спортивные площадки и крупные объекты, поддержка любительского спорта, творческих инициатив и системы образования… Наверное, в республике нет ни одного важного и нужного направления, где бы активно не поучаствовала Группа ТАИФ.

— Для руководства ТАИФа главная радость — чтобы люди были довольны. Принимая на работу нового сотрудника, я всегда предупреждаю: если вас что-то не устраивает, не копите недовольство в себе, скажите об этом открыто. Любой вопрос решаем, будь то личный или общественный, — делится Гузелия Сафина. Она уверена: если человек по-настоящему влюблен в то, чем он занимается, упорно трудится и не боится проявить инициативу, приложить собственные силы, то его обязательно ждет успех.

Сама Гузелия Мухарямовна с теплотой вспоминает свою историю успеха: и маленький первый офис, и карандаши, что приходилось носить из дома, и то, как начинал расти коллектив будущего ТАИФа, когда приходилось тесниться за одним столом специалистам разных отделов, делясь знаниями и вместе учась. До сих пор она помнит переезд на улицу Муштари и первые повешенные на окна офиса жалюзи. И то, как в том числе и ее стараниями, росла фирма, постепенно превращаясь в Группу компаний, а крылатый барс становился все более узнаваемым и в России, и за ее пределами.

2017 г. Вручение Гузелии Сафиной ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Фото Романа Хасаева

Каждый шаг, каждую ступень развития дела всей ее жизни, все трудности и радости на этом пути успешная, сильная и обаятельная женщина несет в своей душе. Прекрасный руководитель, профессионал, она доказала, что действительно устремленному человеку по плечу любые, даже кажущиеся невероятными цели. Она совсем не любит рассказывать о себе. Но о ней говорят ее дела: мало кто знает, что она активный меценат, причем не только в Татарстане. Широты души Гузелии Мухарямовны хватает и на соседнюю Чувашскую республику. В родном Батыревском районе, где Гузелия Сафина появилась на свет, в 2018 году она была удостоена титула «Меценат года». И это далеко не единственный факт признания и ее заслуг, и профессионализма: Гузелия Мухарямовна — заслуженный экономист Российской Федерации и Республики Татарстан, награждена медалью «В память 1000-летия Казани», медалью ордена и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

27 июня 2019 года на годовом Общем собрании акционеров АО «ТАИФ» произошло «знаковое» событие. Бессменный генеральный директор АО «ТАИФ», многоопытный Альберт Шигабутдинов покинул свой пост. С одобрения президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, единогласным решением Совета директоров и акционеров головной компании Группы ТАИФ, компанию возглавил Руслан Шигабутдинов. Провожая Альберта Кашафовича с поста генерального директора АО «ТАИФ», президент Татарстана Рустам Минниханов сказал о нем: «Это очень целеустремленный человек. Человек, который добивался невозможного, некоторые вещи, о которых он говорил, казались абсурдными, но благодаря его усердию, упорству все воплощалось в жизнь». Эти слова были сказаны о руководителе АО «ТАИФ», но на самом деле относятся ко всей его команде, посвятившей свой многолетний труд важному для страны и республики делу. Вклад Гузелии Мухарямовны в становление Группы компаний ТАИФ также переоценить невозможно.

Редакция интернет-издания «Реальное время» присоединяется к поздравлениям, звучащим в адрес Гузелии Мухарямовны по случаю юбилея.

Руслан Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемая Гузелия Мухарямовна! Позвольте от себя лично, от руководства и многотысячного коллектива Группы компаний ТАИФ поздравить Вас с замечательной юбилейной датой! Выдающийся русский писатель Максим Горький писал: «Всю мою жизнь я видел настоящими героями только тех людей, которые любят и умеют работать». Ваша жизнь, насыщенная трудовая биография — яркое подтверждение словам знаменитого классика литературы. Вы, Гузелия Мухарямовна, на редкость трудолюбивый и ответственный человек, относящийся к своей работе с большой любовью и душой, отдающий все свои силы, знания и колоссальный опыт на благо общего дела — для развития и процветания Группы компаний ТАИФ. В этом и есть формула Вашего личного успеха! Ваши лучшие личные и деловые качества — целеустремленность, высочайший профессионализм, принципиальность и смелость в принятии решений заслуживают огромного уважения! Блестящий финансист, талантливый организатор, мудрый руководитель и, безусловно, красивая женщина, в которой ум и большая внутренняя сила гармонично сочетаются с обаянием, Вы всегда с оптимизмом смотрите в будущее, вдохновляя всех личным примером на новые профессиональные победы и достижения! Нам есть чему у Вас поучиться! В день Вашего юбилея хочу сердечно поблагодарить Вас за совместный многолетний труд на благо общего дела, за Вашу исключительную профессиональную компетентность, умение четко и слаженно работать в команде единомышленников, за те огромные усилия, которые Вы уже 30 лет прилагаете для роста и развития Группы компаний ТАИФ во имя процветания родной земли! От чистого сердца желаем Вам, Гузелия Мухарямовна, всего того, что делает нашу жизнь яркой и по-настоящему полной: крепкого здоровья на долгие годы Вам и Вашим близким, счастья и благополучия, солнечного настроения, душевной гармонии и непременной удачи во всех Ваших делах и начинаниях!

Альберт Шигабутдинов главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Уважаемая Гузелия Мухарямовна! Искренне рад поздравить Вас со знаменательной юбилейной датой! 30 лет назад, когда ТАИФ был в самом начале пути, Вы стали одним из первых специалистов, которые, поверив в успех общего дела, невзирая ни на какие трудности, вместе с командой единомышленников по кирпичику создавали и развивали компанию, ставшую сейчас одним из крупнейших промышленно-инвестиционных холдингов Российской Федерации! Встречая эту знаменательную дату, Вы вправе гордиться результатами своей профессиональной деятельности: под Вашим руководством финансово-экономическое направление является одним из самых эффективных и результативных в компании ТАИФ! Ваши выдающиеся личные и деловые качества — высочайший профессионализм, глубокое понимание сути экономических процессов, целеустремленность, незаурядные аналитические способности, компетентность и высокое чувство ответственности являются залогом Вашей успешной плодотворной работы на благо Группы компаний ТАИФ. Вы, Гузелия Мухарямовна, не только талантливый руководитель, высокопрофессиональный финансист, но и красивая, обаятельная женщина, обладающая редкими качествами, достойными настоящего уважения — внутренней свободой, независимостью и умением достигать желаемых результатов. Вы являете собой яркий пример того, каких высот можно достичь, упорно работая и двигаясь к поставленным целям! В этот замечательный день позвольте выразить Вам, Гузелия Мухарямовна, огромную благодарность и глубокую признательность за Вашу безграничную преданность делу, за Вашу неутомимую энергию и взвешенность принимаемых решений, за многолетний плодотворный труд на благо нашей страны, Республики Татарстан и Группы компаний ТАИФ! Пусть жизнь приносит Вам только радость и счастье, а каждый новый день пусть будет согрет любовью и заботой Ваших родных и друзей, насыщен яркими впечатлениями и незабываемыми событиями!

Радик Гайзатуллин министр финансов Республики Татарстан Уважаемая Гузелия Мухарямовна! От имени коллектива Министерства финансов Республики Татарстан и от себя лично искренне поздравляю Вас с юбилеем! Желаем Вам успехов в Вашей профессиональной деятельности и удачи во всех начинаниях, поддержки единомышленников, а также новых идей, конструктивных решений и воплощения задуманного! На протяжении многих лет знаю Вас как грамотного, упорного, трудолюбивого, прогрессивного, ответственного, целеустремленного финансиста, человека, уважающего свой народ и свою Родину, которого отличают, способность с успехом решать поставленные задачи, претворять в жизнь новые идеи и проекты. Ваш ежедневный труд способствует динамичному развитию экономики, успешному решению социально-значимых вопросов, укреплению стабильности экономики. Я признателен Вам за открытость для диалога, умение вникать в каждый насущный вопрос. В этот день мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, звучащим в Ваш адрес, желаем крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне. Желаем, чтобы творческий потенциал и жизненный опыт, которым Вы обладаете, и в дальнейшем способствовали Вашей активной деятельности. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Мидхат Шагиахметов министр экономики Республики Татарстан Уважаемая Гузелия Мухарямовна! От имени коллектива Министерства экономики и меня лично примите искренние и теплые поздравления в день Вашего юбилея! Вы стояли у истоков компании «ТАИФ», работая на благо компании и отрасли, достигли значимых успехов, которые говорят о Вас как о человеке целеустремленном, ответственном, глубоко увлеченным и преданным своему делу, обладающим всей полнотой знаний и богатым опытом. На протяжении долгих лет Вы трудитесь на благо нефтегазохимической отрасли Татарстана. Стабильно развивающаяся Группа компаний «ТАИФ» создает новые эффективные производства, высокопроизводительные рабочие места, внедряет и осваивает прогрессивные технологии. В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, успехов в профессиональной деятельности и осуществления всех намеченных планов! Пусть то дело, которому Вы отдаете свои силы и знания, приносит радость и новые достижения! Пусть рядом с Вами всегда будут надежные люди, а в Вашем доме царят мир и согласие!

Аида Волкова председатель Правления Банка «Аверс» Уважаемая Гузелия Мухарямовна ! От имени коллектива Банка «Аверс» поздравляю Вас с прекрасным юбилеем. Хочу выразить искреннее уважение и восхищение Вашим опытом, мудростью и энергией. Ваша надежность и стремление к успеху сплотили вокруг Вас множество замечательных людей, а своим трудолюбием и целеустремленностью Вы достигли многих успехов. Ваш вклад в развитие экономики Татарстана неоднократно отмечен Президентом Республики, а полученные звания «Заслуженного экономиста» России и Татарстана — это показатель плодотворного труда, невероятной работоспособности и высокого профессионализма. Мне вдвойне приятно, что Ваш юбилей удивительным образом совпадает с 30-летием Банка «Аверс», председателем совета директоров, идейным вдохновителем и катализатором развития которого Вы являетесь. Долгие годы наш банк демонстрирует стабильную динамику по основным финансовым показателям, продолжает расти и развиваться! Мы гордимся тем, что работаем под началом такого опытного, мудрого и глубокого человек как Вы! Я желаю Вам, чтобы успехи и победы во всех сферах Ваших интересов вдохновляли Вас на реализацию новых идей и стремлений. Пусть Вам всегда сопутствует удача! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Марьям Давлетшина управляющий банка ВТБ в Татарстане, вице-президент ВТБ Уважаемая Гузелия Мухарямовна! Нужно обладать твердостью характера, неимоверным трудолюбием, истинным профессионализмом и, безусловно, мужеством, чтобы с нуля создать и много лет возглавлять одно из ключевых направлений — экономика и финансы — в группе компаний ТАИФ, имеющее стратегическое значение для республики и страны в целом. За вашей добросовестной работой стоят страницы большой истории, связанной с динамичным развитием экономического и промышленного потенциала региона. Неоспоримое подтверждение высоких достижений в профессиональной деятельности — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», звание заслуженного экономиста России и глубокое уважение в бизнес-среде. От себя лично и всего коллектива ВТБ в Татарстане сердечно поздравляю вас с юбилеем. Здоровья, благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде. Пусть ваш дом будет наполнен светом улыбок дорогих вам людей и каждый день вашей жизни будет счастливым и радостным.

Ринат Сабиров генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Уважаемая Гузелия Мухарямовна! От себя лично и от коллектива АО «Газпром межрегионгаз Казань», поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Высоко ценю и дорожу нашей совместной работой. Вы высочайший Профессионал, талантливый Организатор и при этом удивительный, яркий и неповторимый Человек. Рад возможности еще и еще раз пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, а также многих лет дальнейшей совместной работы.

Рушан Сахбиев управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Уважаемая Гузелия Мухарямовна! От имени членов Совета отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» и от меня лично, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея!

Высокообразованный человек и успешный организатор, Вы считаетесь одним из самых опытных и эффективных корпоративных руководителей. Ваш труд, профессиональное чутье и управленческий талант позволяют успешно решать задачи, направленные на непрерывное развитие нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан и инновационных процессов, проходящих на всех предприятиях Группы компаний ТАИФ.

Дорогая Гузелия Мухарямовна, от всей души желаю Вам дальнейших успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия, чтобы рядом всегда были люди, на которых можно положиться в любой ситуации, а также реализации самых грандиозных и смелых проектов!