Рустам Минниханов: «Файзуллин нам в Москве пригодится, я думаю, будет полезным товарищем!»

Итоговая коллегия Минстроя РТ побила рекорды по комплиментарности в адрес Татарстана и его чиновников

Программу «Наш двор» растиражируют на федеральном уровне, зарплату строителям поднимут, чиновникам рекомендовано запастись терпением в работе с населением и противниками строительства МСЗ, а Волгу будут очищать от сливов. Некоторым диссонансом на итоговой коллегии республиканского Минстроя прозвучало лишь выступление главы фонда газификации, сообщившего о 54-процентном износе сетей водоснабжения и некачественной воде в 33 районах Татарстана. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Построили больше, продали меньше

Новоназначенному министру строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фариту Ханифову в ходе коллегии пришлось отчитываться «за того парня» (напомним, на прошлой неделе экс-глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин стал первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ). Впрочем, миссия скорее почетная: успехов у предыдущего руководства ведомства оказалось существенно больше, нежели провалов.

Так, объем введенного жилья за 2019 год составил 2,675 млн квадратных метров, что на 11% больше, чем в каждый год из 10 предыдущих лет. По объему вводимого жилья, как в абсолютных цифрах, так и на душу населения, Татарстан входит в пятерку лидирующих регионов России. Обеспеченность татарстанцев жильем на душу населения выросла на полквадрата и достигла 27,3 кв. м, что почти на метр больше, чем в среднем по России. За год свои жилищные условия улучшили 37 тысяч татарстанских семей.

При этом рост цен на жилье, в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета вкупе со снижением реальных доходов населения, отрицательно сказался на востребованности ипотеки: общее количество кредитов снизилось на 20%, в денежном выражении падение составило 10%. И это невзирая на то, что ипотечная ставка весь год снижалась.

— Нам предстоит очень взвешенно проводить политику спроса и предложения, так как в Татарстане наблюдается некоторое замедление в реализации введенного коммерческого жилья, — признал Ханифов.

Новоназначенному министру строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фариту Ханифову в ходе коллегии пришлось отчитываться «за того парня». Фото tatarstan.ru

Повышать спрос на новостройки министр предлагает за счет оснащения новых микрорайонов социальной, транспортной инфраструктурой, благоустроенными дворами. В качестве успешного примера такого подхода Ханифов назвал жилой район «Салават купере».

Зарплату строителям в 2020 году будут «актуализировать»

Средняя заработная плата рабочего в строительной отрасли составляет 31,3 тыс. рублей, сообщил министр. Это, кстати, ниже средней заработной платы по РТ, которая, по данным Росстата, составляет 36,5 тыс. рублей.

«В целях стимулирования деятельности строительных организаций в 2020 году планируется провести актуализацию цены строительной продукции и размера заработной платы. Будем работать в тесном контакте с Иреком Энваровичем Файзуллиным», — заявил Ханифов.

Он напомнил, что в отрасли работают 81,8 тыс. человек, объем подрядных работ в 2019 году составил 366,9 млрд рублей.

За 5 лет — 18 миллионов метров

Согласно национальному проекту, с 2019 по 2024 год в Татарстане необходимо ввести более 18 миллионов квадратных метров жилья. Выполнение этой задачи потребует мобилизации ресурсов на создание сопутствующей инфраструктуры. В своем докладе Фарит Ханифов озвучил конкретные суммы: 130 миллиардов (по 22 в год) — на строительство инженерных сетей и дорог; 180 миллиардов (по 30 в год) — на строительство социальных объектов. Также понадобится ввести в оборот 10,5 тысячи гектаров земли.

В 2019 году в регионе завершено строительство 10 проблемных объектов, в результате свои долгожданные квартиры обрели 1 122 дольщика. Фото Рината Назметдинова

Уже в 2020 году объемы вводимого жилья вновь планируется увеличить: строителям предстоит сдать почти 3 миллиона «квадратов».

Татарстан лидирует по числу достроенных недостроев. В 2019 году в регионе завершено строительство 10 проблемных объектов, в результате свои долгожданные квартиры обрели 1 122 дольщика. По этому показателю республика также находится в числе лидеров в России. Работа продолжается: Татарстан одним из первых заключил соглашения с федеральным Фондом защиты прав дольщиков о достройке четырех домов с использованием механизма федерального финансирования.

За газ задолжали 431 миллион

Отчитываясь о результатах работы отрасли ЖКХ, Фарит Ханифов обратил внимание на высокий уровень просроченной задолженности. Ее совокупный объем — 540 миллионов рублей, из которых 431 млн приходится на газ, 109 — на электроэнергию. Впрочем, за минувший год сумма задолженности хотя и немного (на 21 миллион), но уменьшилась.

При этом общая стоимость оказанных за год услуг ЖКХ составила 41,5 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Совокупная сальдированная прибыль организаций ЖКХ — около миллиарда рублей.

Износ сетей теплоснабжения в Татарстане оценивается в 54,36%, водоснабжения и водоотведения — в 53,6%.

Неплохих показателей удалось достигнуть в реализации программы капремонта: работы на сумму более 5,4 млрд рублей выполнены в 935 многоквартирных домах.

Износ сетей теплоснабжения в Татарстане оценивается в 54,36%, водоснабжения и водоотведения — в 53,6%. Фото Олега Тихонова

Жидкие отходы сливают в реки и овраги. Ущерб на миллионы

О серьезных коммунальных проблемах рассказал в своем выступлении руководитель Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ Джаудат Миннахметов. По его словам, 53-процентный износ сетей водоснабжения и водоотведения ведет к сверхнормативным потерям и высокой аварийности. При этом пятая часть сетей — бесхозные, а значит, проводить их реконструкцию за счет средств, выделяемых по национальным проектам, запрещено. Затраты на ремонт и содержание бесхозных сетей нельзя включить и в тарифы для населения.

— В 2019 году была проведена инвентаризация системы водоснабжения. Питьевая вода в 33 муниципальных районах не соответствует требованиям по качеству, — отметил Миннахметов.

Он также указал на серьезные проблемы с состоянием системы водоотведения. За 6 последних лет в Татарстане появилось 17 новых очистных сооружений, еще 30 были капитально отремонтированы, проложено более 72 километров канализационных сетей. Несмотря на это, степень обеспеченности райцентров республики канализацией остается крайне низкой.

— Требует решения также проблема несвоевременного вывоза жидких коммунальных отходов из частного сектора, — продолжал Миннахметов. — Мы изучили ситуацию в 19 муниципальных районах и установили, что индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по вывозу жидких отходов, не заключают договоров со специализированными организациями, не довозят отходы до очистных, сливая их в реки, овраги и леса.

Это наносит колоссальный вред природе. По оценкам экологов, каждые 10 кубометров жидких отходов наносят ущерб примерно на миллион рублей.

Джаудат Миннахметов указал на серьезные проблемы с состоянием системы водоотведения. Фото tatarstan.ru

«Опорный край державы»

Присутствовавший на коллегии замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров исключительно комплиментарно высказался о работе строительного сектора Татарстана. Он высоко оценил программу «Наш двор», которая, по его словам, стала для него «открытием». И пообещал, что в случае ее успешной реализации она будет растиражирована на всю Россию. Министр попросил дать ему предложения, как синхронизировать этот проект с программой капремонта жилья, которая в этом году претерпит серьезные изменения в плане формирования региональных подходов и финустойчивости.

Другой проект, который вызвал его одобрение — запуск Единого расчетного центра. «Такого в стране нет. Радует то, что день в день происходит расщепление платежей между ресурсниками. Нет махинаций, никто деньги не крутит, автоматически все расходится, всем все понятно», — обрисовал московский гость прелесть системы.

Егоров похвалил Татарстан и за активное участие в первом федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения», программа которого была полностью выполнена и все объекты введены в строй вовремя. Он анонсировал, что в этом году конкурс пройдет два раза, и заявил, что надеется, что четыре поданные Татарстаном заявки на первый этап получат финансирование.

Егоров признал, что Татарстан — это опорный регион для федерального министерства и еще раз пообещал транслировать на всю страну наиболее удачные местные наработки.

Максим Егоров высоко оценил программу «Наш двор», которая, по его словам, стала для него «открытием». Фото Рината Назметдинова

Минниханов — о новом министре: «Мы его тоже доведем до кондиции»

Чуть позже глава РТ Рустам Минниханов высказался о бывших и нынешнем руководителях этого ведомства.

— Итоги года подвел новый министр, но он тоже наш. Старого министра забрали в Москву. Мы можем выразить слова благодарности нашему коллеге, который долгие годы трудился в республике и сейчас будет работать в Москве. Ему надо адаптироваться, входить в работу. Его сегодня нет, но мы не можем сегодня не вспомнить о нем, тем более с учетом того, что он еще нам в Москве пригодится, я думаю, будет полезным товарищем! Мы бы хотели передать наши слова Иреку Энваровичу, чтобы он держал марку, трудился так же усердно, но уже на благо всей нашей большой страны, и Татарстан не забывал, — сказал президент РТ.

Минниханов попросил Егорова передать «слова уважения, почтения» и новому зампреду правительства России Марату Хуснуллину. «Он наш коллега, очень много сделал для Татарстана, нашей столицы. Мы его помним. И это тоже говорит о том, что не совсем хилые ребята уезжают из Татарстана и становятся полезными для нашей страны. Пожелаем аплодисментами Марату Шакирзяновичу успехов», — заключил глава Татарстана.

Не обделил вниманием Минниханов и нового главу регионального министерства. «Нет никакого сомнения, что мы его тоже доведем до той кондиции, которая соответствует Татарстану», — пообещал президент РТ. Свою «минуту славы» получила и помощник президента Наталия Фишман-Бекмамбетова за реализацию проектов по благоустройству общественных пространств и за то, что взвалила на себя и новый «дворовый» проект.

Свою «минуту славы» получила и помощник президента Наталия Фишман-Бекмамбетова за реализацию проектов по благоустройству общественных пространств и за то, что взвалила на себя и новый «дворовый» проект. Фото tatarstan.ru

Программа «Наш двор»: скандалы неминуемы

Глава республики отметил, что работа над реализацией проекта «Наш двор» будет посложнее обычных строительных работ. Это практически новая компетенция, поскольку необходимо будет учесть мнение людей, интересы разных категорий жильцов: автомобилистов, старшего поколения, детей и молодежи. «Это будет сложная индивидуальная работа. Это будет скандальная работа — попробуйте снести хоть один гараж!», — заявил Минниханов, апеллируя к опыту строительства Большого казанского кольца, где поначалу жители бастовали против расселения.

Кроме того, он отметил, что республике удалось в «лихие 90-е» сохранить проектные институты, поднять на новый уровень качество образования в КГАСУ и работу стройэкспертизы. Большое впечатление на него произвел визит в детскую архитектурно-дизайнерскую школу «ДАШКА», в которой и будут расти местные архитекторы. Минниханов заявил, что опыт арабских стран, которые приглашают именитых градостроителей, для Татарстана неприемлем. «Они отработали, деньги получили, а нам надо, чтобы работали наши специалисты. Мы будем их приглашать, но кадры должны быть свои», — заметил он.



Минниханов поддержал Миннахметова в озабоченности состоянием инженерных сетей. «Много вопросов по изношенности сетей, особенно теплоснабжения, очистных сооружений. Наше самое большое богатство — Кама, Волга, и мы туда все сливаем. Это стыд и позор! Это среда нашего обитания, которую мы должны беречь. Это прекрасная программа («Оздоровление Волги». — прим. ред.), которую мы будем воплощать», — заявил глава РТ.

Глава республики отметил, что работа над реализацией проекта «Наш двор» будет посложнее обычных строительных работ. Это практически новая компетенция, поскольку необходимо будет учесть мнение людей, интересы разных категорий жильцов: автомобилистов, старшего поколения, детей и молодежи. Фото tatarstan.ru

Работа с населением: «Терпение, только терпение!»

Высказался президент и на больную тему работы регоператоров и строительства мусоросжигательного завода в Осиново.

«Я недавно был в Давосе. К 2050 году — нулевые выбросы. Как этого добиться? Чудес не бывает. Мы говорим: этот завод не будем строить, а у нас казанская свалка практически забита. А они (экоактивисты. — прим. ред.) никуда не ездят. Завод еще не строят, а они палаточный городок поставили. Давайте конструктивно. Если ты борец, ты давай не выступай против, ты расскажи нам, как лучше сделать. Мы же все вместе живем. Я же не враг кому-нибудь», — сказал он.

Президент считает, что сортировка мусора не позволит перерабатывать его полностью. Хотя к этому нужно стремиться, поэтому в республике запускается программа по сортировке ТБО. «Нам надо быть более конструктивными. Есть люди, которые по-другому это понимают. Нам нужно терпение, нужно объяснять людям, встречаться, разговаривать с противниками мусоросжигательного завода. Терпение у нас есть!», — резюмировал глава республики.

И привел в пример казанского сити-менеджера Дениса Калинкина и главу Альметьевского района Тимура Нагуманова, которые удостоились похвалы за «духовитость»: работа не мешает им готовиться и участвовать в международных соревнованиях по триатлону IronMan, предполагающих марафонский забег на 42 км, заплыв на 3,8 км и гонку на велосипедах на 180,2 км. С таким же терпением, по мнению Минниханова, они должны работать и с экоактивистами.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов