Рустам Минниханов поддержал проект по строительству медцентра за 1,5 млрд рублей в Нижнекамске

Президент Татарстана заявил, что новый медицинский объект необходимо построить за два года. Проект оценивается в 1,5 млрд рублей. К решению вопросов финансирования он попросил присоединиться промышленные предприятия города.

«Я обращусь и к нефтяникам, и Группе ТАИФ, в течение двух лет этот проект мы должны построить. Я персонально вам это обещаю», — заявил глава республики во время итоговой сессии по подведению итогов социально-экономического развития НМР за 2020 год.

Проект нового лечебного заведения Рустаму Минниханову представили сегодня во время его визита в Нижнекамскую центральную многопрофильную больницу. Будущий центр рассчитан на 190 коек круглосуточного стационара и приемно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену.

Напомним, в 2021 году власти Нижнекамска рассчитывают построить здание приемно-диагностического отделения центральной районной больницы. Также должны завершиться работы по второму этапу хирургического корпуса ЦРБ.