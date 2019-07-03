Яков Геллер: «Не положили продукцию на полку с надписью «Покупай татарстанское», а дали возможность продать»

В Татарстане создали электронную систему продвижения на рынки продукции местных производителей

Фото: Роман Хасаев

Уникальную для России электронную систему продвижения на рынки производимой в Татарстане продукции «прорекламировали» в кабмине министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев и гендиректор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер. О том, для чего нужна виртуальная система поддержки местных производителей, как она работает и как восприняли ее появление татарстанские предприниматели — в материале «Реального времени».

Секрет трех каталогов



Республика Татарстан снова отличилась: впервые в России здесь создана и запущена система поддержки местных производителей. Указ о ее создании 5 марта подписал президент Рустам Минниханов, а уже 7 мая площадка начала работу на базе ресурсов Федеральной электронной торговой площадки zakazrf.ru.

— Необходимость в такой площадке назрела давно, — представил накануне новый ресурс Фарид Абдулганиев. — У нас в республике, где традиционно сложилась экономика крупного бизнеса, необходимо прикладывать для развития малого и среднего предпринимательства дополнительные усилия, искать новые инструменты и способы его стимулирования.

Министр подчеркнул, что главный потенциал сейчас сосредоточен в районах — так сказать, на местах, где производителю трудно выйти на рынок, а потенциальному потребителю трудно найти производителя. Система по продвижению продукции татарстанского производства состоит из каталога предложений местных производителей, каталога потребностей местных заказчиков (покупателей) и каталога сделок. Эта постоянно обновляемая информационно-аналитическая платформа предоставляет предпринимателям сведения о потребностях в продукции внутри республики, а предприниматели через нее могут предлагать свой продукт потребителям.

Министр подчеркнул, что главный потенциал сейчас сосредоточен в районах — так сказать, на местах, где производителю трудно выйти на рынок, а потенциальному потребителю трудно найти производителя. Фото Максима Платонова

Были ваши — стали наши

Значимость нового агрегатора министр экономики РТ подтвердил статистикой: только за первый месяц работы на площадку пришли 56 предприятий из 23 муниципальных районов и выложили 656 наименований продукции, которую готовы поставлять, а также 747 наименований продукции, в которой нуждаются.

Фарид Абдулганиев привел конкретные примеры последовавших после открытия новой системы позитивных изменений. Например, заметил он, если до ее создания квартирные счетчики воды закупались за пределами Татарстана, то сейчас их закупают у «своих» в ООО «ТП Бетар-2», мягкие контейнеры также ввозились — теперь их приобретают в РТ у ООО «Милао».

А еще он обозначил цель:

— За год необходимо выявить и реализовать как минимум одну инвестиционную нишу в каждом районе.

Перевалили за 700, перевалим и за 7 тысяч

Коротко рассказав о презентуемой системе, Фарид Абдулганиев покинул журналистов, не дожидаясь вопросов, — сослался на срочные дела. А рассказывать о подробностях предоставил Якову Геллеру.

Геллер, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что в создание новой интернет-платформы не было вложено ни одного бюджетного рубля, но обошелся без цифр:

— Все сделано за счет внутренних инвестиций агентства госзаказа.

А еще он отметил, что на площадку уже зашли такие крупные игроки, как «Бахетле» и «Ак Барс Девелопмент», дескать, это определенный показатель ее перспективности, и что количество наименований представленной на ней продукции, на сегодня перевалившее за 757, к концу года планируется увеличить в 10 раз.

— Это единственная республиканская площадка, которая стала федеральной, — не без гордости отметил Яков Геллер. — Ребята, это новая экономика, мы пытаемся ее сделать!.. Мы не просто положили продукцию на полку с надписью: «Покупай татарстанское», а дали возможность ее продать.

«Это единственная республиканская площадка, которая стала федеральной», — не без гордости отметил Яков Геллер. Фото sakhalin.info

За рупь за двадцать не возьмешь

Яков Геллер подчеркнул, что продукцию крупных татарстанских предприятий и без всяких электронных площадок все хорошо знают, а новый агрегатор нужен в первую очередь малому и среднему бизнесу, продукция и потребности которого мало кому известны. Зарегистрироваться в системе продвижения на рынке, заверил он, могут не только предприятия и предприниматели в статусе ИП, но и самозанятые, и даже рядовые граждане.

Покупать через нее выгодно, подчеркнул Геллер, потому что можно и нужно торговаться. А вот с продавцами уже случались казусы, когда они в азарте так роняли цену, что были вынуждены отменять результаты торгов, чтобы не разориться.

— Сейчас на площадке представлено 128 работ и услуг, которые могут предлагать самозанятые — на которые не требуется лицензия, сообщил Яков Геллер.

Стоить регистрация будет 10 рублей 20 копеек, уточнил он и подчеркнул, что собственно деньги агентству вовсе и не нужны — просто переводя их, регистрирующаяся организация или другой участник, не обладающий ЭЦП (электронная цифровая подпись), дает агентству по госзаказу возможность привязать выдаваемые им логин и пароль к своему банковскому счету:

— Мы вначале хотели сделать так, чтобы перевод был вообще символическим — 1 рубль 20 копеек, но банк меньше 10 рублей не переводит, а возвращать эти деньги нам обойдется в 50 рублей.

От продвижения на рынок к регулированию рынка

Презентовавшие электронную систему продвижения татарстанской продукции чиновники старательно подчеркивали, что ее внедрение будет способствовать не только росту производства, но и созданию новых рабочих мест. Корреспондент «Реального времени» усмотрела в создании нового агрегатора намеки на движение к плановой экономике, где принято увязывать потребности в определенной продукции и задания по ее производству.

Яков Геллер подчеркнул, что продукцию крупных татарстанских предприятий и без всяких электронных площадок все хорошо знают, а новый агрегатор нужен в первую очередь малому и среднему бизнесу, продукция и потребности которого мало кому известны. Фото Романа Хасаева

Но Геллер, который в течение брифинга несколько раз подчеркивал неразрывную связь реализуемого Татарстаном проекта с поставленными на общероссийском уровне задачами по импортозамещению, аккуратно обошел острые углы, заметив, что «сегодня у специалистов плановая экономика — термин закрытый»:

— Мы в России производим очень много продуктов, у которых есть импортные аналоги, и, к сожалению, закупка импортных аналогов идет не всегда исходя из критериев качества и цены. То, что происходит, — это часть общей трансформации к регулируемому рынку. Гайдаровская формула с ее «невидимой рукой рынка» и правила совершенной конкуренции Адама Смита нам не подходят — у нас немножко другое общество. Я ненавижу, когда говорят: «А вот в Америке, а вот в Европе», — там другая жизнь! У нас люди должны иметь задание, план и стимул для его выполнения. И я поддерживаю эту идею перехода к регулированию фрагментов рынка.

От рынка товаров к рынку труда

И министр экономики, и глава республиканского агентства по госзаказу в ходе брифинга неоднократно подчеркивали, что новая система продвижения на рынки производимой в Татарстане продукции должна способствовать росту инвестиций в производство и созданию на этом производстве новых рабочих мест.

В блиц-интервью, которое Яков Геллер дал корреспонденту «Реального времени» по окончании брифинга, он раскрыл эту тему и проблемы, которые пока остаются нерешенными.

— Яков Вениаминович, у вас нет впечатления, что передовые, хорошо оснащенные производства, в которые вложены огромные суммы в том числе бюджетных ассигнований и грантов, существуют совершенно отдельно от огромной массы ничем не занятой, неквалифицированной, пребывающей в поиске рабочей силы?

— В Советском Союзе было много плохого и много хорошего, хорошей была и эта возрастная сегрегация, когда все точно знали, что вот этому молодому человеку надо идти в институт, этому — в техникум, а этому — в ремесленное училище. Повальное высшее образование сейчас — не высшее образование, а купленные дипломы. Рынок образовательных услуг, который позволил покупать дипломы, — это не обучение. Сегодня все хотят иметь диплом, чтобы сесть в кресло в кабинете.

— Предположим, сядут. А что дальше?

— Мы будем вынуждены вернуться к этой самой сегрегации. Потому что люди разные. Моя мама преподавала в коррекционной школе — из этих детей не делали юристов и экономистов. Каждый завод имел свое училище, свой техникум и свой институт. А сейчас мы имеем неправильный рынок: образование — это не рыночная структура, а государственная функция. Нужны училища, где готовят квалифицированных рабочих и техникумы, где готовят квалифицированных руководителей среднего звена и институты, где готовят научную элиту.

И министр экономики, и глава республиканского агентства по госзаказу в ходе брифинга неоднократно подчеркивали, что новая система продвижения на рынки производимой в Татарстане продукции должна способствовать росту инвестиций в производство и созданию на этом производстве новых рабочих мест. Фото Романа Хасаева

— Но у нас нет квалифицированных рабочих, а есть безработная молодежь и Джамшуты с Равшанами на производстве…

— Моя точка зрения на это такова: систему образования надо восстанавливать, и не за счет бюджетных денег, а за счет прибавочной стоимости заинтересованных потребителей этой силы. Они должны содержать ремесленные училища. Училища должны существовать за счет социальной ответственности бизнеса: получил прибыль на госконтракте — отчисли часть.