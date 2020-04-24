Рустам Минниханов: «Мы только месяц живем в такой ситуации, пока не знаем, какая глубина»

Депутаты обсудили наполнение бюджета и его расходы на меры поддержки

По итогам прошлого года Татарстан направил в бюджеты всех уровней более 1 трлн рублей, а за последний месяц недобрал уже 12 млрд рублей. Республика вкладывает в поддержку предпринимателей 1,3 млрд рублей. Об этом накануне, во время 9-го заседания Госсовета РТ, рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин. Депутаты обсудили помощь бизнесу, разобрали поправки к нормативным документам о чрезвычайных ситуациях. Заседание парламента прошло в непривычном формате: 90 парламентариев разместились в шести залах Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Общались они по видеосвязи, голосовали не с помощью электронных устройств, а в «ручном режиме». Подробнее о работе депутатов в условиях самоизоляции — в материале «Реального времени».

В спецрежиме голосование — открытое

Депутаты татарстанского парламента в масках и перчатках рассредоточились по трем городам: они собрались в Казани — в залах Госсовета, кабмина РТ и мэрии — а также в исполкомах Набережных Челнов и Альметьевска.

— Впервые в истории парламентаризма такая практика. В связи с ограничительными мероприятиями мы перешли на удаленный режим, в дистанционном порядке проведены обсуждения во всех комитетах, — открыл заседание Госсовета РТ его председатель Фарид Мухаметшин.

Самыми дисциплинированными оказались депутаты в Альметьевске — собрались в полном составе. Всего на дистанционном заседании присутствовали 90 человек из 99. Перечень приглашенных на заседание значительно сокращен. Счетная комиссия работала в каждом зале.

Для начала утвердили необходимую на такой случай форму работы. Проект закона по регламенту работы Госсовета РТ на время специальных режимов представил председатель комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин:

— В период действия особого порядка предусматривается проведение заседаний парламента в режиме телекоммуникационной связи. Приглашенные могут принимать участие в дистанционной форме, трансляция будет осуществляться на официальном сайте Госсовета. Голосование по всем вопросам в подобных исключительных ситуациях будет не электронным, а открытым.

Артем Прокофьев попытался возразить и предложил убрать статью 204.5 о возможности голосования по любым пунктам повести опросным путем

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев попытался возразить и предложил убрать статью 204.5 о возможности голосования по любым пунктам провести опросным путем. «Это убивает сам смысл демократии», — заявил депутат.

— Реалии жизни могут быть самыми разными. Проведение опроса депутатов вполне укладывается в принципы Конституции. Это предлагается как исключение из общих правил, — ответил Ягудин.

— В остальном будет действовать регламент республики, принятый ранее — жизнь диктует необходимость этого, — подтвердил Мухаметшин.

Более 1 триллиона налогов

Объявляя выступление премьер-министра РТ Алексея Песошина с отчетом о деятельности органов исполнительной власти РТ за 2019 год, спикер парламента попросил не задерживаться долго на показателях. «Год в целом успешно завершен, многие показатели успешно реализованы», — подчеркнул председатель Госсовета.

Песошин рассказал, что Татарстан находится в первой пятерке регионов-лидеров РФ и шестой год подряд в тройке лидеров Национального рейтинга по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. По его словам, крупнейшие предприятия республики ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, «Татэнерго», «Сетевая компания» на протяжении 2019 года продолжили реализацию инвестпроектов. В республике успешно работают две особые экономические зоны,«Алабуга» и «Иннополис», пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 100 промпарков. Серьезные инвестиционные привлечения дают налоговые льготы в рамках территорий опережающего социально-экономического развития.

— В рамках Инвестиционного совета республики в прошлом году рассмотрели 16 инвестпроектов на 19 млрд рублей с созданием 5,5 тыс. рабочих мест. На комиссиях ТОСЭР одобрили 30 инвестпроектов на 28 млрд рублей с созданием 9,5 тыс. рабочих мест, — подчеркнул докладчик.

Среди крупных инвестпроектов Песошин отметил приход компаний Haier, Wildberries, Ozon. Успешно реализуется эксперимент по применению специального налогового режима, за год более 63 тыс. человек в РТ зарегистрировались как самозанятые, в том числе 6 тыс. жителей других регионов выбрали Татарстан для ведения бизнеса. Объем ВРП за прошлый год составил 2,5 млрд рублей, его рост к 2018 году 101%.

Среди крупных инвестпроектов Песошин отметил приход компаний Haier, Wildberries, Ozon

— По итогам прошлого года с территории республики было мобилизовано более 1 триллиона рублей доходов в бюджеты всех уровней, из которых около 73 процентов направлено в федеральный бюджет, — заявил премьер-министр.

Татарстан участвовал в 11 нацпроектах, профинансированных на 27 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей из федерального бюджета. В текущем году в республике также будут реализовываться 11 нацпроектов на сумму свыше 25,7 млрд рублей, из них 17,4 млрд рублей — из федерального бюджета.

Число безработных выросло в 1,5 раза

Песошин перешел к ситуации в республике, которая сложилась в последний месяц в связи с распространением коронавируса и перечислил профилактические и антикризисные меры. Он сообщил, что в республике для пациентов с COVID-19 подготовлено более 3 тыс. коек в 26 лечебных учреждениях. По данным премьер-министра на момент доклада, 149 человек лечатся в стационарах, 5 из них находятся на аппаратах ИВЛ, 166 — на амбулаторном лечении. Выздоровели 40 татарстанцев, почти 1 597 человек — на карантине, а 273 — в обсервации. В республике прекращены межмуниципальные перевозки. Школьники и студенты обучаются дистанционно, для нуждающихся в технике учащихся закуплены планшеты.

В рамках движения «Помощь рядом» более 5 тыс. волонтеров оказывают помощь пожилым и инвалидам, они доставили необходимые продукты и товары по более 8 тыс. заявок. Семь предприятий запустили 13 импортных линий, которые выпускают до 35 млн медицинских масок в месяц. Расходы по абонентской плате за детсады на период самоизоляции легли на республиканский бюджет. За одну неделю они составили 144 млн рублей, за 5 недель достигнут 723 млн рублей. В Татарстане зарегистрировано 17,5 тыс. безработных. Для сравнения Песошин привел цифры на 1 января этого года — их было 10,9 тыс. человек. При этом актуально почти 23 тыс. вакансий.

Премьер-министр представил и антикризисные меры для бизнеса, в том числе те, которые приняло правительство республики:

— Федеральные меры поддержки касаются наиболее пострадавших отраслей, однако есть понимание, что давление кризиса на российскую экономику усиливается. По информации ТПП РФ, 48 процентов предпринимателей заявили, что не попадают ни в одну из отраслей. И по поручению президента республики для поддержки отраслей, не вошедших в федеральный перечень наиболее пострадавших, правительство предусмотрело целый комплекс программ с объемом финансирования в 1,3 млрд рублей.

Песошин перешел к ситуации в республике, которая сложилась в последний месяц в связи с распространением коронавируса и перечислил профилактические и антикризисные меры

Предпринимателям предлагают льготные микрозаймы до 2 лет под 1% годовых на первые 6 месяцев для закупки сырья и оборудования, выплаты зарплаты. В правительстве рассматривают возможность дальнейшего применения пониженной процентной ставки. Кроме того, им могут субсидировать процентную ставку по кредитам под поручительство Гарантийного фонда РТ при займах на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Комиссионное вознаграждение по этим мерам обнулено на первые 6 месяцев.

Реструктурировать долги бизнесу также можно будет с помощью Гарантийного фонда РТ. Эти меры для предпринимателей будут доступны при условии, что они сохранят занятость в компаниях на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, а также при условии снижения выручки на 30% по отношению к среднемесячной выручке прошлого года. От уплаты аренды госимущества с апреля по июнь освобождены юридические лица и индивидуальные предприниматели в наиболее пострадавших отраслях. Для других предоставлена отсрочка. Кроме того, банки одобрили более 600 кредитов на 9,6 млрд рублей.

«Почему не уберегли Миргалимова?»

После подробного доклада Песошина постоянный оппонент единороссов Прокофьев, кивая в сторону москвичей, напомнил, кому живется лучше:

— Из федерального центра поступают требования, но должных объемов ресурсов не выделено. Понимаем, что 85% всех ресурсов сосредоточены в Москве. Там приняты дополнительные меры поддержки для пожилых людей, для детей, безработных, отменены взносы на капремонт. Понимаю, у региона нет возможности финансировать все расходы, но надо жестче ставить вопрос на федеральном уровне, озвученных мер недостаточно. Не все люди могут воспользоваться мерами поддержки. Почему мы должны молчать, если все об этом говорят?

— Наша задача — проконтролировать, чтобы максимальное число людей воспользовалось этими мерами. Для понимания: бюджет РТ за первый квартал потерял более 12 миллиардов доходов, и как будет развиваться ситуация в апреле — мае, мы еще увидим. Второе — проведена оптимизация бюджета. Мы сохранили все действующие программы: это и выполнение наших обязательств, и обеспечение занятости — не всегда нужно давать рыбу, надо давать удочку, — ответил премьер-министр.

Председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова предложила благотворительную акцию по сбору денег для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами и поэтому не могут даже ночевать дома. Им потребуется санаторно-курортная реабилитация после окончания эпидемии.

Глава республики привел в пример предприятия крупного бизнеса ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, которые «не сидят в Москве», а организуют производства, чтобы обеспечить республику средствами защиты

В продолжение обсуждения президент РТ Рустам Минниханов сообщил о действующих акциях. Например, что в республике 55 тыс, человек получат продуктовые наборы стоимостью 1 200 рублей. Он говорил о том, что поддержка нужна и медикам, и детям, причем не только до 7 лет.

— Восьми- и девятилетние дети тоже хотят кушать, и медработников надо поддерживать, но не стихийно, а чтобы поддержку получили все, кому она положена. Надо посмотреть, какая категория менее защищена. Мы только месяц живем в такой ситуации, пока не знаем, какая глубина. Проблема в том, что количество инфицированных коронавирусом увеличивается, уже теряется цепочка — от кого произошло заражение. Первая волна — завозные случаи из-за границы, вторая — из Москвы и Санкт-Петербурга, третья волна — от наших вахтовиков. У нас огромное количество вахтовиков, даже в сельских районах. И инфекция быстро распространяется. Работа идет, легче всего кого-то поругать, но если от этого было бы лучше..., — рассуждал президент.

Глава республики привел в пример предприятия крупного бизнеса ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, которые «не сидят в Москве», а организуют производства, чтобы обеспечить республику средствами защиты, напомнил, что на фоне других регионов в республике есть хороший запас аппаратов ИВЛ.

— Выступаете с критикой, а своего лидера не уберегли, — упрекнул Минниханов Прокофьева в отношении Хафиза Миргалимова. — Как минимизировать риски, уберечь людей? Депутаты, конечно, должны быть среди людей. Своим примером показывайте, что нужно быть аккуратными и бдительными в условиях эпидемии, пока она прибывает. Да, какая-то федеральная поддержка будет, но мы должны рассчитывать на себя. И депутаты во главе этой работы.

Лейла Фазлеева внесла внесла в Госсовет ежегодный обязательный публичный отчет о независимой оценке качества услуг в соцсфере

Контроль соцсферы обошелся почти в 260 тысяч

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева внесла внесла в Госсовет ежегодный обязательный публичный отчет о независимой оценке качества услуг в соцсфере. Это одна из форм общественного контроля государственных и муниципальных организаций в сфере образования, культуры, охраны здоровья, соцобслуживания. Контролируют их общественные советы, которые формируются на базе Общественной палаты РТ. «Оценивают не качество услуги, а качество условий, в которых услуги предоставляются», — пояснила Фазлеева.

В прошлом году на проверку потратили 259 тыс. рублей. Ее прошли 177 организаций, учредителем которых является республика, и 1 138 муниципальных предприятий. 127 тыс. человек, принявших участие в анкетировании, оценили открытость и доступность организаций, комфортность их условий, доброжелательность и вежливость специалистов, удовлетворенность качеством услуг.

Организации образования получили 96 баллов, соцсферы — 95 баллов, медицинские учреждения заработали 88 баллов, а учреждения культуры — 78. Итоги размещены на официальных сайтах исполнительной власти. По результатам оценки организации будут устранять выявленные недостатки, сообщила вице-премьер.

Медикам компенсируют доходы, пока непонятно, в каком объеме

Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова, вынося на обсуждение изменения в закон РТ «О бюджете ТФОМС РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», пояснила, что дополнения требуют новые условия, в которых работают медучреждения. На фоне угрозы распространения коронавируса у них сократились объемы помощи, которые устанавливает территориальная программа медстрахования. Поэтому из-за снижения доходов лечебные организации получат компенсации из федерального бюджета.

— Практически все плановые посещения убрали. У нас перешли на финансирование в размере одной двенадцатой от запланированного. На этой корректировке останемся до конца года? — поинтересовался ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Алсу Мифтахова, вынося на обсуждение изменения в закон РТ «О бюджете ТФОМС РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», пояснила, что дополнения требуют новые условия, в которых работают медучреждения

— В случае отмены данного режима вернемся к обычному порядку финансирования, все плановые объемы сохранятся. Это дополнительные деньги из федерального бюджета. Речь обо всех медицинскую помощь, и частных, и бюджетных, размер компенсаций не установлен, — ответила Мифтахова.

Гафуров высказал пожелание, что необходимо пересматривать структуру ОМС и предусматривать средства на ремонт тяжелой медтехники, которой сейчас оснащена современная медицина.

В особом режиме. Кабмин диктует правила

1 апреля этого года в связи с распространением COVID-19 депутаты Госдумы приняли Федеральный закон №98-ФЗ «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Их коллеги в Татарстане вынесли на обсуждение поправки в соответствующий республиканский документ. Они предложили законодательно закрепить за кабмином РТ полномочия «по установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»

Артем Прокофьев снова был против:

— Считаю этот законопроект очень серьезным. В Конституции прописано, что массовое ограничение прав может вводиться только в рамках ЧС. Почему законодатель и выделил этот порядок. Он вводится указом президента России максимум на 60 дней — на отдельных территориях и на 30 дней — во всей стране. Его должен одобрить Совфед. И автоматически продлеваться он не может. Нужно пройти аналогичную процедуру заново. Неслучайно законодатель предусмотрел этот механизм, чтобы не ограничивать права граждан. А мы передаем кабмину полномочия устанавливать правила. Нельзя поддерживать эту поправку.

— Речь идет об оперативных мерах для принятия решений. Думаю, они в значительной степени оправданы только на тот период, когда оказалась в такой ситуации определенная территория страны, — снова парировал Мухаметшин.

Большинство депутатов с ним согласились, лишь три человека проголосовали против принятия поправки и трое воздержались.

Рустем Загидуллин представил изменения в Кодекс РТ «О наделении органов МСУ дополнительными полномочиями по протоколам об административных правонарушениях»

Останутся ли штрафы после снятия особого режима?

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин представил изменения в Кодекс РТ «О наделении органов МСУ дополнительными полномочиями по протоколам об административных правонарушениях». Он рассказал, что в статье 20.6 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. 21 апреля этого года Верховный суд РФ утвердил обзор по применению судебной практики, связанной с мерами по нераспространению коронавируса.

— Согласно обзору по статье 20.6 к ответственности привлекаются граждане и организации, в том числе за несоблюдение правил в рамках режима повышенной готовности. В республике тоже сложилась практика применения этой статьи. Поэтому предлагается внести и в кодекс РТ новую статью 20.17, которая определяет ответственность и меры за несоблюдение требований, направленных на предотвращение ЧС или ее угрозы, — пояснил Загидуллин.

При этом он заметил, что «меры, направленные на предотвращение коронавирусной инфекции, будут реализовываться и после снятия режима повышенной готовности». За несоблюдение требований закон предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. рублей физлицам, от 15 тыс. до 40 тыс. рублей — должностным лицам и от 200 тыс. до 300 тыс. рублей — юрлицам.

— Боремся с распространением вируса — понятно. Но вместо поддержки людей увлекаемся кнутом, вводим новые ограничения и штрафы. Статей 6.3 — для тех, кто нарушает карантин и 20.6 — для тех, кто нарушает рамки, вполне достаточно. Что нам предлагают? Уже режима не будет, а людей продолжат штрафовать — формулировки расплывчаты. Кто это сделал? Москва приняла свои нормы об ответственности. Разве можем ориентироваться на них?! Сколько ошибок они наделали?! Это недопустимо, — опять оппонировал представитель КПРФ.

— Надо принимать такие меры, речь идет о тех, кто злостно нарушает самоизоляцию, — в очередной раз держал удар спикер Госсовета.

— Некоторые сложности могут появиться по правоприменительной практике, но этот вопрос мы обговорили с министром. Вы должны продумывать, как эти шаги будут реализовываться на территории РТ, — обратился Мухаметшин к Загидуллину.